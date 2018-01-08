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حانت ساعة التغيير بقلم الطيب الزين

08-01-2018, 03:34 AM

الطيب الزين
<aالطيب الزين
تاريخ التسجيل: 09-12-2013
مجموع المشاركات: 96

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حانت ساعة التغيير بقلم الطيب الزين

    03:34 AM January, 07 2018

    سودانيز اون لاين
    الطيب الزين-السويد
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    أتمنى ان نكون قد اهتدينا حقاً الى الطريق الصحيح. لنتخلص من الكابوس، ونستقبل مرحلة جديدة مبشرة بالخير والعافية للوطن والشعب.
    نظام الانقاذ الجاثم على الصدور، جاءاً كابوساً وظل في السلطة كابوساً ثقيلاً، أثقل حياة الشعب بالمعاناة وشظف العيش.
    سل من تشاء من أفراد الشعب في جهات البلاد الأربع، عن أي شيئ، فلن تجد إلاّ جواباً واحداً، أن الحياة في عهده أصبحت لا تطاق. . !
    كلما عرض حادث، أو تكشفت خيوط فساد هنا أو هناك، ولو بشكل محدود، لاحقا تتكشف حقائق بشكل أو بآخر، تقول أن الداء مستأصل، والقيم منهارة. . !
    وما ذلك، إلا عناونين لعهد الاستبداد والفساد، الذي هو في الواقع أدهى وأمر. . !
    لذلك أصبحت الحياة لا تطاق، مما يعجل بالسؤال، السودان إلى أين. . ؟
    نسأل هذا السؤال وفي الذاكرة ان السودان، سلة غذاء العالم، لكن الواقع وتجلياته تقول أن السودان في عهد الانقاذ أصبح سلة إستجداء العالم . . !
    صحيح قبل الانقاذ لم نكن مثاليين، في كل تفاصيل حياتنا في ما نأكل ونشرب، لكننا لم نكن عصبة من الاوغاد واللصوص، الذين تقول ألسنتهم : أنهم ما جاءوا إلى السلطة، إلا من أجل الدين والقيم والكمال. . !
    لكن ما عشناه ونعيشه من تصرفات وممارسات، لا تعبر عن فطرتنا الأصيلة، إنما تعبر عن تصرفات شذاذ الافاق الذين تفننوا في إضطهاد الشعب، بسياساتهم الرعناء التي ادخلت البلاد في نفق الحروب وساهمت في تضافر المحن على الفقراء والكادحين ذوي الدخل المحدود، وحملتهم ما لا يطيقون وجعلت منهم ضحايا لنظام يعنى فقط بحاشيته، ويهمل الأغلبية من الشعب، التي لا يتذكرها إلا ليطالبها بالتضحية ودفع الجبايات والضرائب، دون أن يقدم لها القدوة الهادية. . ! في حين يتمتع قادته والمرتبطين به من النفعيين والانتهازيين بجميع طيبات الحياة ومغرياتها بصورة مستفزة لا ضمير لها. . !
    في وسط هذه الظلمات أتمنى ان تكون الاغلبية المسحوقة بالمعاناة وشظف العيش قد اهتدت الى الطريق الصحيح، طريق الثورة والتغيير، ليستعيد الشعب حقه الذي سلبه منه النظام، ومن ثم يستعيد الوطن عافيته وجماله ورونقه وبهائه، ويتعمق إيمان الشعب بوحدته الوطنية والحريّة والديمقراطية وحقوق الإنسان، لنتجاوز كل العثرات والعقبات ليواصل دوره في بناء ذاته في عصر الحضارة، بالعلم والعمل والتفاني والاخلاص. لذا لابد من التغيير والخلاص.
    الطيب الزين
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