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جوى بقلم الطيب النقر

05-01-2018, 11:56 AM

الطيب النقر
<aالطيب النقر
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 50

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جوى بقلم الطيب النقر

    11:56 AM January, 05 2018

    سودانيز اون لاين
    الطيب النقر-كوالالمبور-ماليزيا
    مكتبتى
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    أسر الأوهام، وطغيان الحكام، وبذاءة اللئام، لم تنسينا لوعة تستمد قواها من جذور ضاربة في جوف ذلك الثرى الغض من لحود حوش بانقا، تلك البقعة التي التأمت عليها ضلوع أخى، وأتمنى أن تنتشر فيها الأغصان، وتتشعب الأفنان، وأن تكون حياته هناك موزعة بين ظلال وثمر، كم نتوق لرؤياك يا شيخ عوض، لم أحصي مآثرك حتى يجف ريقي، أو أدون مناقبك حتى ينفذ يراعي، ولكن بكيت حتى نضب دمعي، ما أمرّ فراقك يا أبو المكاشفي، وما أحلك غيابك، فالجوى عليك لم تنكص بادرته، أو توهن حدته، أو تهدأ ثائرته، ما زال جذعاً بين حنايانا يدر العيون، ويفجر الخواطر، سلطانه علينا يا سيدي قاهر، وأثره المادي علينا ظاهر، وهيهات أن ندرأ عنا هديره، أو أن نسأل الله أن يرزقنا الانعتاق منه، ما زالت ذكراك ملء القلوب، وشغل الألسن، فكيف للأنام أن تنسيهم فوادح الدهر، عظمة نفسك، ونقاء سريرتك، ودماثة خلقك، وطهارة يدك، فهل لك أن تكشف لي المخبوء،وتشرح الغامض لعقلي المأفون، لماذا كل هذا الأسى الذي يشوبه الأدب، ويهذبه الدين، اسأل نفسي كما يسأل كل مذهول نفسه عن وكف القلوب الذي ما زال يذرف، ونزيف الأفئدة الذي ما زال يعرف، على كل من هده رحيلك
    لقد اختبر فراقك كل قوة، وسبر كل غور، وأوهى كل عزم، وأودى بكل صبر، فالدواء الذي ألفته، والعزاء الذي تبعته، أن تداعب عيناي صورة فيها ما فيها من وجاهة المنظر، وفخامة المظهر، وأن أقنع عقلي المكدود الذي اعتاد على تلقي النوائب بأنك يا سيدي ما زلت حياً ترزق.
    الطيب النقر
    الاربعاء
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