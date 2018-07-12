جورج أورويل ورواية مزرعة الحيوان بقلم حب الدين حسين حبو ارسطو

04:12 PM July, 12 2018 سودانيز اون لاين

حب الدين حسين (حبو ارسطو)-

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رواية جورج اورويل هي احدى اعمال الابداعية التي تكشف مضى ثقاء وقدرة العقل الانساني في انتاج خبايا لم يكن متصورة في نمط التفكير الرضوخي .

روايته الشهيرة مزرعة الحيوان التي كتبت بين نوفمبر ١٩٤٣وفبراير ١٩٤٤ وهو من الاشتراكيين الديمقراطيين وعضو حزب العمال المستقليين ومن الرافضين لسياسات القمعية لرفيقه ستالين منتوج الشيوعي القمعي التاريخي .تجسد روايته انحراف الثورات عن مسارها وعن مبادئها والاستئثار الذي يتم من قبل الاقلية بالثورات وكيف تستطيع اخضاع الغالبية عن طريق حيل عدة وتبقى في نهاية دكتاتورية تستفيد من عطاء الكل لمصلحتها وتغبع ذلك عبر نصوص وخطب وبرامج تخيلية تستألب الذاكرة وتجعلها مبطنة حتى لأبعد الحدود . وكتبها جورج نقدآ لسياسات ستالين القمعية وانحرافه بالثورة العمال .

هي سياح من وجه مختلف عن ما ألفتها البشرية من قبل من حيث قراءة تجارب الانسان بصورتها المباشرة ، ولقد اخذ زواية كانت غائبة في بلوغورافيا الروايات وهي اسقاط سلوك الإنسان على الحيوان بغرض عرى سلوك الإنساني وممارسات السلطة وإنحرافاتها لخدمة امر نبيل وهي حفاظ الثورة ودعم عمائد بقاءها وتحجيم التغول عليها وفضح الانتهازية والتنافق بإسمها .

حيث قدم جورج اورويل من خلال تلك الرواية هجاءآ ساخرآ ونقدآ لاذعآ بطريقة اكثر من تعمق لغريزة الإنسانية وشهوته للسلطة وكيف يتنصل الانسان من التزاماتها ويركل المبادئ الي سلة المهملات وقد رسم بطريقة مذهلة كيف ان الرغبة في التغيير يمكن ان تقود الي الدكتاتورية اكثر بطشآ وتباع القيم السامية بين ليلة وضحاها وتساوم بالجعة ! تدور هجاء الرواية (قررت الحيوانات ذات اليوم بعد ان حركتها المثل العليا للخنذير العجوز" ميجر " ان تثور ضد سيدها ، بامل ان تعيش حياة مستقلة تسودها العدالة والتعاون والسلم بين الجميع . عندما سقطت المزرعة في يد الحيوانات ساد الاحترام للوصايا السبع التي تبجل بالسلام وهي :

١_ كل من يسير على قدمين هو عدو

٢_كل من يسير على اربعة اقدام وكل طائر هو صديق

٣_يمنع على الحيوان ارتداء الملابس

٤_يمنع على الحيوان النوم فوق السرير

٥_يمنع على الحيوان شرب الخمر

٦_يمنع على الحيوان قتل حيوان اخر

٧_كل الحيوانات متساوية

وبهذه الوصايا تم تحديد العدو بالوضوح :إنه الانسان وقد اجمعت الحيوانات على ذلك.لكن الخنازير توصلت بسرعة إلي الاستئثار بالسلطة ، فاستعبدت باقي الحيوانات واستغلت ذكاءها بهدف التحكم في مخاوفها وقامت بتحريف الماضي لمصلحتها . وتم تشويه المبادئ العليا بسرعة فائقة، المبادئ العامة تم افسادها ، فظهر الدكتاتور "نابيلون " واقام تقديسآ للذاتية ووضع الحيوانات الاخري في حالة الإذعان له ، وارهقهم في العمل المنهك ، رغم ذلك تمكن من الحفاظ على شعلة الأمل داخلهم ووضع امامهم هدفآ متعذرآ ، ووعدهم بحياة افضل ، وتركهم داخل هذه اليوتوبيا ، مرت السنين ولا شئ ميز الخنازير عن أسيادها السابقيين ..ً. ولم يبق من في النهاية من الوصايا السبع التي كتبت في البداية على الجدار ، سوى وصية وحدة وهي ايضآ تم تحريفها "جميع الحيوانات متساوية ، ولكن بعضها اكثر مساواة من غيرها ! "

وقد اتخذ نابليون انماط عدة لتذويب المبادئ لمصلحتها وقد وشح بسنوبول بزعم تعاونه مع عجوز ميجر واقناع بقية الحيوانات وتخلص منه كما تخلص من بوكسر ببيعه لذابح وزعمه انه في رحلة علاج مع البيطري واختارت الخنازير والكلاب بدور الرقابة وبقوا بلا عمل في ظل انهاك بقية الحيوانات ورفع سن معاش الخنازير والكلاب وتأجيل للبقية لتخلص من قدامي المحاربين لياتي بالحيوانات لا يعرفون عن الثورة سوى حكايات، وحجزت بذلك الخنازير لنفسها مكانة سامية ، من كتابة التقارير وتسير دولاب الاداري ، والكلاب دور البوليس ، واحجتزوا بذلك لنفسهما الطعام الشهي من التفاح والشعير وغيرها من منتوجان المزرعة في حين لن يدرك بقية الحيوانات والطيور هل ان حاضرهم افضل من ماضيهم ! وكيف ان الحيوانات انتهت بتصديق أي شئ مما يدفع في النهاية إلي التأمل في قوة البروغندأ .

رواية مزرعة الحيوان لجورج أورويل ليست فقط حروف او خيال نسجتها الذهن الإنساني ، بل هي في الحقيقة سحر موسيقي كتابي وغوص عميق ورهف عقلي ، كشفت قدرة من يمشي على قدمين واذهاله لكل المخلوقات . وايضآ ابانت أن الثورات فيها طالح وصالح، وأنبياءه هم من يصونون ثوراتهم والعقل الانساني قادر لكشف إنحرافات اي كانت تسويقها . هي في الحقيقة عمل جميل تشدك ان تحتضنها مرات ومرات وتذهب بها الي بعض نابليوناتنا وتحش بثورتك كعصا موس لتعرية تسويق التي يتم تحت راية الثورات من اوليغارشية الثورية.

يظهر الرواية حب الإنسان للعدالة والجمال والسلام وانه عمل ادبي نبيل ومتحف تستحق القراءة والإدراك والعمل والإستفادة في حياتنا الثورية وعلائقتنا مع المبادئ .كنت اغمض عيني لبعض الوقت ساعة القراءة الرواية ثم افتحها لاعاود قراءتها من جديد ، وفي كل مرة كنت كمن يقراها لأول مرة لقد احببتك جورج اورويل وسكبت لعنتي لستالين ولخنزير نابليون وانحرافهم بالثورة الحيوان ولخنازير ثوراتنا ومحاولتهم اختطاف ثورة المهمشين لبيعه في سوق الله كريم قبل ان يكشفهم انبياء الثورة ، وعلم امرهم الجميع الا الغفلة وحاملي الحقائب ! |Articles |News |مقالات |بيانات