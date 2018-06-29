جنون وفنون المونديال بقلم كنان محمد الحسين

02:34 PM June, 29 2018 سودانيز اون لاين

كنان محمد الحسين-sudan

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من طرائف المونديال قيل " ﻣﺸﺠﻊ ﺍﻧﻜﻠﻴﺰﻱ ﻗﻠﻴﻞ ﺍﻟﺤﻆ ﻓﻬﻮ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻈﻮﻅ

ﺑﻌﻤﻠﻪ ﺍﻗﺘﺮﺽ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻟﻴﺴﺎﻓﺮ ﺑﺄﺗﺠﺎﻩ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﻧﺪﻳﺎﻝ ، ﻟﻜﻦ

ﻟﺴﻮﺀ ﺣﻈﻪ ﻇﻬﺮﺕ ﺻﻮﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺎﺕ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﺒﺎﺭﺍﺓ .. ﻭﻗﺪ

ﺷﺎﻫﺪﺗﻪ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻭﻫﻮ ﻳﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﻣﻊ ﻓﺘﺎﺓ ﺑﺮﺍﺯيلية .. ﻓﺄﺭﺳﻠﺖ ﻟﻪ

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺗﻘﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ ...ﺍﻧﺖ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻴﺎﺭﻳﻦ ﺍﻣﺎ ﺍﻥ ﺗﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺭﻭﺳﻴﺎ ،ﻭﺍﻣﺎ ﺍﻥ ﺗﺬﻫﺐ

ﻣﻊ ﻓﺘﺎﺗﻚ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ . ﻭﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻴﻚ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﻣﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺧﺬﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ

ﺳﻔﺮﻙ" .



كل اربع سنوات تقام بطولة كاس العالم لكرة القدم، والتي يشارك فيها

منتخبات من مختلف قارات العالم ، والتي تأهلت بعد منافسات طويلة وشاقة ،

والدول التي تتأهل تشهد احتفالات كبرى لهذا الحدث ، لأن الظهور في أكبر

بطولة للعالم فخر لايعادله فخر ،لأن ظهور الدول في كاس العالم يكسبها

شهرة لايمكن أن تحققها بأي حال من الاحوال . لذلك منافسات التأهل تشهد

منافسات شرسة ، حتى اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم حتى تتأهل بلادهم

للمونديال لأن ذلك مهم بالنسبة لهم حيث انه يفتح لهم آفاقا جديدة ، ويرفع

من شأنهم واسعارهم ، ويتيح لهم فرصة للاحتراف في الاندية الاوروبية

الكبرى.

واكتسبت دولة مثل البرازيل سمعة طيبة وترويج لم يسبق له مثيل عندما فازت

بكاس العالم ثلاث مرات على يد الاسطورة بيليه ، ومن يومها انطلقت واصبحت

من الدول التي يشار إليها بالبنان ، ليس في مجال كرة القدم فحسب ، بل

اصبحت قوة اقتصادية يعمل لها الف حساب ، وصار العالم اجمع يعرف كل شيء عن

البرازيل ، من حيث المنتجات والصناعات والمناخ ، وحتى السياحة هناك

الملايين يقومون بزيارتها للتعرف على هذا البلد ، وكشف اسرارها ، وكيف

أنها تقدم هذه المواهب في مجال كرة القدم.

و هناك العديد من الدول مثل البرازيل والارجنتين وبعض دول امريكا

اللاتينية وافريقيا ، تعتمد في دعم ميزانياتها على مداخيل لاعبيها

المحترفين في الاندية الاوروبية وغيرها ، وقامت بفتح مدارس كرة القدم ،

واهتمت بالمواهب الصغيرة وتطويرها حتى يمكن الاستفادة منها واستثمارها

حتى تسهم في زيادة الدخل القومي للبلاد .

و المنتخبات المشاركة تحصل على الملايين حيث يحصل كل منتخب وصل إلى

النهائيات على 8 ملايين دولار امريكي ويتضاعف هذا المبلغ حتى يصل إلى 38

مليون دولار للمنتخب الفائز بالبطولة. كما تشهد البطولة الكثير من صفقات

انتقال اللاعبين التي تدر مئات الملايين من الدولارات للنجوم الذين بزغوا

في المونديال ، وقد اتاحت هذه البطولة فرصة الكثير من اللاعبين من الظهور

وارتفع سعرهم في بورصة اللاعبين ، وحصدوا مبالغ ضخمة. لذلك يسعى كل لاعب

وصل الى النهائيات بذل كل ما في وسعه والعمل على اظهار مواهبه حتى يحصل

على صفقة تقلب مستقبله رأسها على عقب ويفوز بهذه الملايين.

و هناك الكثير من الدول الصغيرة والنائية في بقاع الارض لا احد يعرف عنها

شيئا لولا مشاركتها في المونديال ، حتى أن منافسات الصعود للنهائيات ادت

لحصول الكثير من المفارقات ، وحتى تسببت في يوم من الايام لقيام حرب بين

الجارتان السلفادور والهندوراس والتي ادت لسقوط الكثير من الارواح وادت

للتوتر بين البلدين لسنوات طويلة.

وفي ايام المونديال تشهد الاسواق المزيد من الانتعاش خاصة في اسواق اجهزة

التلفزيون وبطاقات نقل المباريات وقمصان اللاعبين الخ...، وحتى المقاهي

التي تقوم بزيادة مبيعاتها من خلال بث مباراتي المونديال لجذب الكثير من

الرواد ، وخلال المونديال تتوقف الكثير من الانشطة ، والجميع ينشغل

بالبطولة ، وحتى معدل الجرائم والمخالفات يقل خلال ايام المونديال.

وتعبر هذه البطولة العالمية الكبرى اكثر من مجرد مباريات لكرة القدم فهي

تسهم في نشر الروح الرياضية التي تدعو للسلام والمحبة والتعارف والخير.

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