جريمة قرية ارتالا لا يمكن السكوت عنها بقلم محمد نور عودو

Re: جريمة قرية ارتالا لا يمكن السكوت عنها بقل� (Re: نيمو)





الآخ الفاضل نيمو...





أوافقك الرأى فى ضرورة الكتابة عن مشكلة الاراضى المغتصبة فى جبال النوبة..

و هناك عدد من المخلصين غيرى تصدوا ايضا لهذا الامر و قاموا بالتوثيق اللازم..

منهم على سبيل المثال الدكتور سليمان موسى رحال المقيم فى لندن..

و سوف اعيد فتح الملف فى سودانيزاونلاين ان شاء الله..

تلاحظ أن قضية جبال النوبة اصبحت اكثر من شائكة..

فلا تكاد تتطرق الى امر ما..

حتى تجده اكثر تعقيدا من غيره..

و كولو بفضل سياسات حكومات الشمال..

خصوصا المؤتمر الوطنى..

الذين القوا بالنوبة فى صحارى البحر الاحمر ثم قال لهم على عثمان محمد طه (عمروها تصبح ملككم)..علما بان فى البحر الاحمر مشكلة مياه مستفحلة..

ثم سلمت اراضيهم للغير..

ثم حينما طالب النوبة بمعاملتهم اسوة بالجنوبيين فى برنامج العودة الطوعية..

قال لهم على عثمان محمد طه (القال ليكم احنا عايزنكم ترجعوا منو ؟)..

البرنامج و اااااضح و مؤكد..

و ما علينا الا استرداد حقنا بكل السبل..

و الاعداد لمثل هذا اليوم..

خاصة وان القنابل التى تنتظر الانفجار بعد ذهاب الانقاذ..

لا تحصى و لا تعد... |Articles |News |مقالات |بيانات