جريمة قرية ارتالا لا يمكن السكوت عنها بقلم محمد نور عودو

في ظل استمرار جرائم حكومة المؤتمر الوطني في دارفور من ابادة جماعية وتشريد وتعذيب المواطنين الدارفوريين العزل في دارفور من قبل مليشياتها الجنجويد منذ قرابة العقدين وكذب الحكومة السودانية بتحسن الاوضاع الامنية في دارفور كل يوم نشهد جريمة جديدة تدمي القلوب وتدمع العيون في دارفور ضد المدنيين الابرياء العزل . بالامس القريب لقد قامت مليشيات الحكومة بجمع سكان قرية ارتالا بولاية وسط دارفور خارج القرية وقاموا بضربهم وتعذيبهم بطريقة وحشية في مشهد مهين للانسان وكرامته ليؤكد بربرية ووحشية هذه المليشيات واظهرت لقطات فيديو لهذه الجريمة البشعة تم تصويرها في قرية ارتالا وتداولها النشطاء بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه الجريمة لا يمكن السكوت عنها لابد من تحرك واسع لحماية المواطنيين الابرياء العزل في دارفور هذه مسؤلية كل سوداني معارض وغيرمعارض يهمه مصلحة السودان حادثة قرية ارتالا جريمة لا يمكن السكوت عنها والسكوت عنها تعني حدوث هذه الحادثة غدا في الخرطوم وبقية مدن السودان . جريمة قرية ارتالا جريمة اخري تضاف الي جرائم حكومة المؤتمر الوطني ودليل اخر لمحكمة الجنائية الدولية . جريمة قرية ارتالا اثبتت كذب وادعاءات الحكومة السودانية بتحسن الاوضاع الامنية واسقرار في دارفور . واقول لحكومة المؤتمر الوطني ومليشياتها الجنجويد اذا دعتكم قدرتكم علي ظلم الناس فتذكروا قدرة الله عليكم.
نحن قوات الدعم السريع فرسان اولاد فرسان ونملك مهارات قتالية عالية هزمناكم شر الهزيمة يا فوراوي يا ممتمرد مافي ود مرة بيقول فوقنا كلام . امشوا غسلوا الملابس في البندر انتو ما رجال دواس ووين الفيديو يا كذاب
نحن قوات الدعم السريع فرسان اولاد فرسان ونملك مهارات قتالية عالية هزمناكم شر الهزيمة يا فوراوي يا ممتمرد مافي ود مرة بيقول فوقنا كلام . امشوا غسلوا الملابس في البندر انتو ما رجال دواس ووين الفيديو يا كذاب ...
هسى و احد زى دا يقولوا ليه شنو ؟ مستوى من الجهل و العنف و القذارة لا يمكن أن يحتملها بشر.. و مع ذلك يقول ليك فرسان أولاد فرسان.. هو الفارس دا كيفن يا أخا العرب ؟! محمد نور عودو.. تأكد أن الله شاهد و مطلع.. و تأكد أنه لا يقبل الظلم.. و تأكد لدرجة اليقين.. بأن دولة الشياطين هذه الى زوال.. دعم سريع و خراب سريع...
سلامات الفاضلة نور تاور حكومة الظلم والعنصرية في السودان زائلة زائلة و لو طال الزمن زي ما زكرتي اختي الفاضلة ويومها سيختفي المليشيات بجميع مسمياتها من دعم سريع وقتل سريع وخراب سريع وجنجويد وابوطيرة ويبقي السودان دولة بدون مليشيات . تحياتي
اولا للكلب الفوق البقول انو الجنجويد فرسان بنقول ليه الفارس عمرو ما بكون مسلح وبواجه عزل وانت حتى يا جاهل ما عارف اخلاق الفرسان شنو .حميدتي وجنجويده ما بتشطروا الا على النساء والاطفال والعزل لكن قدام البشير بدنقر راسو والبشير بنهروا زي السلام عليكم .لو رجال صحي تعال لناس القرية دي وانتو عزل شوفوا كان طلع منكم واحد حي يا مجرمين . ثانيا الموضوع واضح وضوح الشمس ما يسمى بالبقارة في دارفور وكردفان هم الان مع الحكومة قلبا وقالبا لأنو الحكومة وعدتهم بكل الاراضي جنوب كردفان ودارفور بعد اخلاء (الزرقة منها ) ودي هي الرشوة الكل شايفها وما قادر يتكلم حتى انت يا استاذ محمد نور ويا استاذة نور تاور ما فاهمين او خايفين ما قادرين تتكلموا . تم رشوة متعليمهم العنصريين الذين لا ينظرون الى وجوههم في المرآة ليدركوا انهم ايضا (زرقة ) وقاموا باقناع بقية اهاليهم وانظروا لكتابات بريمة وكبر وقريمان ومواقف ساستهم وصحفييهم .الموضوع واضح مال وارض من البشير مقابل دفاع هذه المليشيات القبلية ودا عطاء من لا يملك لمن لا يستحق .
طوال السنوات الماضية و منذ مجئ الانقاذ.. كتبت (كتابة الجن).. عن نزع ملكية الاراضى فى جبال النوبة... و تسليمها لاثنيات أخرى.. سواء كانوا داخل الولاية.. أو وفدوا اليها من اجزاء السودان المختلفة.. بعد أن نفذت الانقاذ برنامج تفريغ جبال النوبة من سكانها الاصليين.. و تسليمها للغير.. و الاراضى لمن يدفع أكثر.. ولكن تأكد لى أن هذه المشكلة لا يمكن أن تنحل طالما الانقاذ فى السلطة.. و لكن بعد ذهابها.. فسوف يمكن تحديد ملكية الارض حيث ان اصحابها ما يزالون على قيد الحياة.. و لكنهم فروا من الولاية بسبب البطش.. حيئذ.. قد تعود الحرب الاهلية كأشرس ما يكون حينما يرفض الملاك الجدد اعادة الارض الى اصحابها.. لذلك توقفت عن الكتابة فى هذا الموضوع بعد أن قمت بالتوثيق اللازم...
سلامات الاخ نيمو وانا والاخت نورتاور لا نخف من احد و ليس لدينا شئ نخاف عليه كل مانملكه هو اهلنا في معسكرات اللجؤ والنزوح والشرفاء في السجون والمرضي في المستشفيات والمستضعفين من الرجال والنساء وسنظل ندافع عنهم في هذه الدنيا. كتبت عدة مقالات عن الحواكير وعمليات التهجير القسري لاثنيات من مناطقها وتسليمها لاثنيات اخري وعمليات التوطين للمستوطينيين الجدد في دارفور وعملية تغيير الديمغرافي في دارفور وهذه المقالات موجودة في عدة مواقع من ضمنها هذا الموقع المرموق سودانيزاونلاين. كل الظواهر السالبة تختفي بي اختفاء حكومة المؤتمر الوطني وكل مواطن يسترد حقوقه سوا املاك او ارض صاحب الحق هو المنتصر يا نيمو ولو طال الزمن
الاخت الفاضلة نور الاخ الفاضل محمد نور يجب التصدي بكل السبل صحيح انكما لا تملكان الا قلمكا ولكنه ايضا سلاح فعال والكتابة عن الموضوع ما لازم تتوقف وانتو مع تواصلكم مع اهلكم بتقدروا توصلوا الاحداث بطريقة جيدة وبما ان الجريمة مستمرة فالكلام عنها لازم يكون مستمر المليشيات دي عندها ناطقين رسميين وهم زملاء لكم في هذا المنبر ويجب ان لا تسكتوا لهم على هذا الدجل والتسطيح والاحتفاء بكبير القتلة حميدتي ...بريمة وكبر وقريمان وغيرهم بقوموا بكتابات قذرة جدا ولامن يموت احدى افراد البقارة خاصة كبر بقوم القيامة في المنبر وبكورك وبيظهر انهم ضحايا وانو ما بقوموا بيهو هو رد فعل بس بينما موت قرية كاملة من الطرف الآخر لا يعنيه لا وكمان بسخر ويشبك الناس استهبال وام سودان وود ابا وبت ابا ...الثلاثي دا دوره قذر جدا ارجو الانتباه وشكرا
أوافقك الرأى فى ضرورة الكتابة عن مشكلة الاراضى المغتصبة فى جبال النوبة.. و هناك عدد من المخلصين غيرى تصدوا ايضا لهذا الامر و قاموا بالتوثيق اللازم.. منهم على سبيل المثال الدكتور سليمان موسى رحال المقيم فى لندن.. و سوف اعيد فتح الملف فى سودانيزاونلاين ان شاء الله.. تلاحظ أن قضية جبال النوبة اصبحت اكثر من شائكة.. فلا تكاد تتطرق الى امر ما.. حتى تجده اكثر تعقيدا من غيره.. و كولو بفضل سياسات حكومات الشمال.. خصوصا المؤتمر الوطنى.. الذين القوا بالنوبة فى صحارى البحر الاحمر ثم قال لهم على عثمان محمد طه (عمروها تصبح ملككم)..علما بان فى البحر الاحمر مشكلة مياه مستفحلة.. ثم سلمت اراضيهم للغير.. ثم حينما طالب النوبة بمعاملتهم اسوة بالجنوبيين فى برنامج العودة الطوعية.. قال لهم على عثمان محمد طه (القال ليكم احنا عايزنكم ترجعوا منو ؟).. البرنامج و اااااضح و مؤكد.. و ما علينا الا استرداد حقنا بكل السبل.. و الاعداد لمثل هذا اليوم.. خاصة وان القنابل التى تنتظر الانفجار بعد ذهاب الانقاذ.. لا تحصى و لا تعد...
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