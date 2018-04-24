جذور كل شيء الآن بقلم إسحق فضل الله

05:09 PM April, 24 2018 سودانيز اون لاين

أسحاق احمد فضل الله-الخرطوم-السودان

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> الأسماك الميتة هي ما يطفو على وجه الماء.. والأحداث مثل ذلك



> ومعركة محاكم الفساد الآن كانت تغلي تحت الماء عام 2011



> ومايو 2011 كان الأستاذ علي عثمان يتنازل (للمرة الثانية) عن منصب نائب الرئيس

> الأولى لقرنق والثانية للمرحوم عبد الله أحمد عبد الله رئيس الدستورية يومها

> والمرحوم عبد الله ( أحد أعظم من قاد المحكمة الدستورية) يعين هناك لتنفيذ مهمة واحدة.. والمهمة كانت هي (تنفيذ القانون العنيف الذي يوضع يومها ضد الفساد)

(2)

> وأبريل 2011 كان القانون العنيف يكتب.. مولانا عبد الله يكتبه.. ومجموعة صغيرة تستشار

> محامون (عبد الرحمن إبراهيم.. والجعلي) وقضاة.. وسياسيون.. دكتور غازي ودكتور نافع و.. و

> وبعضهم يقرأ القانون والفزع (من القانون) هذا يجعله يكتب أن (القانون هذا هو مشروع حرب أهلية.. أو حرب سياسية. أو)

> ولأيام وأيام كان الشاب الوحيد الذي يعمل خلف الأبواب في منزل جنوب شرق الخرطوم يطبع التعديل بعد التعديل

> والقانون يقدم..

قانون بعض ما فيه هو أنه

: لا حصانة لأحد..

> وأن القانون هذا يسري بأثر رجعي( مثل قانون من أين لك هذا) والإعدام هو بعض ما فيه من عقوبات.. عقوبات تحت بند الخيانة العظمى

> والقانون لا يستثني القوات المسلحة ولا الأمن ولا .. ولا

(3)

> لكن جهة قوية تعترض وقوتها تبلغ أنها تعطل القانون هذا لسبع سنوات!!

> وشيء آخر يعطل المشروع.. الذي كان نوعاً من التحول الكامل في السودان

> وتاريخ السودان.. الغريب يلاحظ أن التحولات في السودان يصحبها دائماً شيء غريب

> والغرابة هنا تحول العيون إليها بيوم هو (الواحد والعشرون.. من يونيو)

> فالمرحوم عبد الله أحمد عبد الله يدفن في الحادي والعشرين من يونيو

> قبلها في 21/ يناير كان يصاب بالمرض

> 21/2 ينقل إلى ألمانيا للعلاج

21/3 يكتشفون إصابته بالسرطان

21/4 يبدأون العلاج

21/5 المرحوم عبد الله يحدث أبناءه بشيء غريب (لا يمكن الإشارة إليه)

> 21/6 عبد الله أحمد عبد الله يدفن

(4)

> وعن الغرابة والسودان والإسلام ..ويونيو دكتور عبد الله الطيب يموت في يونيو عام 2003.. ودكتور عبد الله في حديثه الهين يوجز الإسلام في السودان (التصور) وهو يحكي أن

: الشيخ فلان.. حين يكون غرقاناً .. في الذكر.. يصيحون به

: فلان دخل غنمو في مزرعتك!!

وهذا يصيح

: اللهم أرسل عليه صاعقة

> والصاعقة تصيبه!!

> تصور الإسلام عند السودانيين كانت حدوده هي هذه

> والإنجليز (يحرسون) هذا التصور.. والحرب ما بين التصور هذا وحتى قرنق.. وحتى الفساد حرب واحدة مستمرة

> وعبد الله الطيب يقول إن السودان (الدولة) هو شيء

يصنعه الإنجليز وهو يعني السودان (الماعون)

> والماعون هذا يجتهد الناس في ملئه بالسلام

> والسودان في مراحل تاريخه كلها ما يمنعه من هذا كان هو الفساد الداخلي

(5)

> وإسلام الفطرة/ والسوداني إسلامه الفطري قوي جداً/ يصبح خطيراً إن هو شرب من الثقافة الحديثة

> ورئيس وزراء تركيا/ أيام الاستعمار هناك/ يشتم كيرزن ويفخر عليه بقوله

: لما كان أجدادي (يعني المسلمين) يبنون قرطبة ويصنعون الجراحة في العين (ابن الهيثم) ويكتشفون الوتر الخامس (موسيقى) كان أجدادك لا يعرفون المسواك....

> وعام 1998 إذاعة لندن تطلق مسابقة عن ( ما هو الاكتشاف الأعظم في تاريخ أوروبا)

> الإجابة كانت هي

: اكتشاف المسواك!!

> والسودانيون.. منذ آلاف السنين.. كل واحد منهم يبدأ يومه بالمسواك

(6)

> قانون الفساد وحكايته.. والمرحوم عبد الله وحكايته.. والإسلام عند السودانيين وحكايته.. والفساد الداخلي وحكايته.. وألف شيء آخر.. أشياء كلها تلتقي عند شيء هو أن

: السودان إن هو شفي من الفساد أصبح شيئاً ضخماً.. ضخماً

> وجماعات مثل علي عثمان وعبد الله أحمدعبد الله وغيرهم ينطلقون لصناعة السودان هذا

> ومجموعات/ *****وسل***** ملفات الأمن الآن/ تنطلق لتنهش معدة السودان لملء معدة كل واحد منهم

> ولا جديد.. مما يحدث.. كل ما يحدث هو غلاف جديد لبضاعة قديمة في تاريخ السودان كله.. هو ما يصنع الآن.. المحاكمات لعلها تمزق الغلاف هذا لتبدأ شيئاً جديداً

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