جدل حول غياب سلفاكير في قمة نواكشوط بقلم عبير المجمر (سويكت)

02:57 PM July, 04 2018 سودانيز اون لاين

عبير سويكت-France

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جدل حول غياب سلفاكير في قمة نواكشوط التي وصفت الجنوب بالمتدهور سياسياً و اقتصادياً و إنسانياً و تصاعدياً في نسبة القتلى و طالبت بفرض عقوبات على معرقلي السلام.





عبير المجمر (سويكت)





القمة الأفريقية الـ31 للاتحاد الإفريقي

انعقدت لأول مرة بعاصمة مورتاينا نواكشوط يوم الأحد الموافق 01/06/2018 و إنتهت مساءاً الإثنين الموافق 02/06/2018.



و قد ناقشت القمة الأفريقية قضايا مصيرية تواجه القارة السمراء، حيث كانت القمة بصدد مواجهة ملفات شائكة، و من ضمن هذه الملفات التي تصدرت القمة "ملفات مكافحة الفساد و الإصلاح المؤسسي"، و علاوة على ذلك يعتبر موضوع التجارة الحره من أهم المحاور التي تمركز فيها الحوار متمثلاً في التعاون و التضامن من أجل العمل الإفريقي المشترك في "منطقة التجارة الحره" بهدف تنشيط و تفعيل الوضع التجاري الإفريقي من أجل تقدم إقتصاد القارة السمراء والإندماج في عمل إقتصادي مشترك و متكافل هذا بعد توقيع 49دولة على الإعلان .



فى الوقت الذى شهدت فيه القمة الأفريقية غياب من الطرفين الإفريقي و العربي ،حيث مثل الحضور العربي بعض أعضاء الجامعة العربية كل من : الرئيس عمر البشير من دولة السودان، و غزالي عثمان من جزر القمر، و إسماعيل عمر جيله من دولة جيبوتي.

في الوقت الذي تغيب فيه رئيس جنوب السودان السيد الرئيس سلفاكير ميارديت .



و قد أثار غياب رئيس جنوب السودان السيد سلفاكير ميارديت جدلاً كبيراً حيث مثلت قضية جنوب السودان حيزاً بارزاً و تصدرت قضاياه محور نقاش القمة الأفريقية ، و كان حضور ملف جنوب السودان قوياً فقد تصدرت قضية جنوب السودان جدول أعمال القمة الأفريقية، في الوقت الذي مثل فيه دولة جنوب السودان سفيرها لدى الاتحاد الأفريقي.



و قد نص بيان قمة نواكشوط الأفريقية على الآتي فيما يتعلق بقرارات و توصيات مجلس السلم و الأمن الإفريقي في شأن ملف جنوب السودان :

(" بخصوص جنوب السودان ظل الوضع السياسي والأمني والاقتصادي والإنساني يتدهور في جنوب السودان مع تصاعد القتال في معظم أنحاء البلد.

في إطار العملية الجارية لتنشيط الاتفاق بشأن تسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان، توصل الطرفان، في 21 ديسمبر 2017، إلى اتفاق بشأن وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية.

تود القمة الإشادة بالجهود التي تبذلها الإيقاد من أجل تنشيط الاتفاق بشأن تسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان ومساعدة الأطراف على تحقيق السلام والمصالحة.

و يود المؤتمر أيضا أن يحث الأطراف على الوفاء بالتزاماتها، وأن تقبل بحسن نية اقتراح مد الجسر، ويؤكد مجدداً دعمه لفرض إجراءات عقابية على من يعوقون الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والمصالحة.")... انتهى.



و تظل التساؤلات تشغل الساحتين العربية و الأفريقية حول أسباب الغياب العربي لقمة نواكشوط من جانب و أسباب الغياب الإفريقي من جانب اخر. |Articles |News |مقالات |بيانات