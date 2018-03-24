24-03-2018, 09:39 PM

عباس خضر

عباس خضر

تاريخ التسجيل: 25-10-2013

مجموع المشاركات: 193 للتواصل معنا FaceBook

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مكتبة الفساد من اقوالهم

(مكتبة مفتوحة للتحديث)

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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) جاهلية كلمنجية كلمنجارو بقلم عباس خضر

09:39 PM March, 24 2018 سودانيز اون لاين

عباس خضر-

مكتبتى

رابط مختصر /



لقد تشابه عليهم البقر وبين عبس وذبيان وقطر والأمارات واليونان والأمريكان!!!

إنهم مثل

العرب قبل الإسلام

فقد كانوا يحبون الكلام والمال حبًا جما مثل هؤلاء!!!فجاهلية زمان أكثر

تحضراً من جاهلية لحس الكوع وتحت الجزمة الآن!!!



كان ما لقوا كلام بينجرو نجر

وكان مافي حديث بينحتو نحت

وكان مافي خُطب بيحطبوا حطب

بيخطبو خطب

ويوأدوا وئد

ويضربوا بالسيف البتارضرب

والزارعنا غير اللآت والعزى وهبل اليجي قرب هذا الجبل ويابنية لابسة شوية!!!



وزعم الفرزدق ان سيقتل مربعا

فابشر بطول سلامة يا مربع





في الفترة القبلية الكلامية المهة،منافسة قبلية خطابية شعرية

عنترة بن شداد، المهلهل بن ربيعة،امرؤ القيس، الكندي، العروة بن الورد،

الخنساء أوس بن حجر، الاعشى، زهير بن أبي الحارث سلمى، عمرو بن كلثوم،

لبيد بن ربيعة بن حلزة اليشكري،

وفي الزمن الحديث هياج وورش وكلام هتش!!وسفريات دولارية هبطرش.



زمن النوق والإبل والحصان

وجلمود صخر حطه السيل من عل



فترة الصمصام والجحجاح والكلام المباح



والقلاع والخلاع والبتار



زمن الفراسة والفروسية

وهل غادر الشعراء من متردم ام هل عرفت الدار بعد توهم

واليوم خمر وغداً أمر



فترة تعليق المعلقات

فترة الشداد الغلاظ

واسواق الكلام وسوق عكاظ

واليوم التعذيب و الضرب بالعكاز.!!!

أي الجاهلية

حتى مولد المصطفى عام 571م (عام الفيل) تقريباً يعني وعادت اليوم جاهلية شنيعة!!

من زمن الجاهلية زمن بيع الكلام زمن اسواق الشعر والخطب والمقالات

والمحاصصات الكلامية والمعلقات العشرة فعادت لزمن بيع الكلام البذيء

لشحادي الكرامة ومكاوشة الأراضي والدولاروالمايقوما.

من





الاهبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الاندرينا مشعشعة كان الحص فيها إذا

ما الماء خالطها سخينا



وإذا بلغ الرضيع لنا فتاماً تخر له الجبابرة ساجدينا

ويقسمونهم لصنفين:

• شعراء المعلقات

•

• صعاليك

آ

• آمنة بنت عتيبة

أ

• أبو الذيال اليهودي

• أبو حمضة اليهودي

• أبو عزة الجمحي

• أبو قيس بن الأسلت

• أبو نويرة التغلبي

• أرطاة الفزاري

• أعشى قيس

• أم الأغر بنت ربيعة التغلبية

• أمامة العدوانية

• أميمة العبشمية

ا

• ابن ثور العامري

• أحيحة بن الجلاح

• الأسعر الجعفي

• الأسود بن عمرو بن كلثوم

• الأسود بن يعفر النهشلي

• الأضبط بن قريع التميمي

• الأغلب العجلي

• الأفوه الأودي

• البراق بن روحان

• البرج بن مسهر الطائي

• البسوس بنت منقذ

• الجرو بن كليب

• الجميح الأسدي

• الحارث بن حلزة اليشكري

• الحصين بن حمام الفزاري

• الحطيئة

• الربيع بن أبي الحقيق

• الربيع بن زياد العبسي

• السفاح التغلبي

• الشنفرى الأزدي

• الطفيل الغنوي

• الفارعة بنت شداد

• الفند الزماني

• القارظ العنزي

• القحيف العقيلي

• القعقاع بن شبث اليهودي

• المتلمس

• المرقش الأكبر

• المسيب بن علس

• النابغة التغلبي

• النابغة الذبياني

• النابغة العدواني

• النابغة الغنوي

• النعمان بن حميضة البارقي

• النمر بن تولب

• امرؤ القيس

• امرؤ القيس بن بحر الزهيري الكلبي

• امرؤ القيس بن حمام الكلبي

• أمية بن أبي الصلت

• أوس بن حجر

ب

• بسطام بن قيس

• بشر بن أبي خازم الأسدي

• بلعاء بن قيس الكناني

ث

• ثوب بن سحمة العنبري

ج

• جذيمة الأبرش

• جساس بن مرة

• جليلة بنت مرة

• جماعة البارقي

• جنوب بنت عجلان

ح

• حاتم الطائي

• الحادرة

• حميد بن ثور

خ

• الخنساء

• خالدة بنت هاشم

• الخرنق بنت بدر

د

• دختنوس بنت لقيط

• دريد بن الصمة

ذ

• ذو الإصبع العدواني

ر

• ربيعة بن مكدم الكناني

ز

• زبان بن سيار الفزاري

• زهير بن أبي سلمى

• زهير بن جناب الكلبي

س

• السموأل

• سارة القرظية

• سراقة الأكبر بن مرداس

• سعد بن المنتحر البارقي

• سعد بن زيد مناة

• سعد بن مالك

• سعية اليهودي

• سلامة بن جندل

• سويد بن أبي كاهل

• سويد بن الصامت

ش

• شاعرات عربيات من العصور الوسطى

• شبيب بن حاتم الطائي

• شرحبيل بن الأعور الكلابي

• شيبوب بن شداد

ص

• صعاليك

• صفية بنت ثعلبة الشيبانية

ض

• ضباعة بنت عامر

ط

• طرفة بن العبد

ع

• عامر بن الطفيل

• عامر بن الظرب العدواني

• عبد الله بن الزبعرى

• عبد الله بن العجلان النهدي

• عبد المسيح بن عسلة

• عبد يغوث الحارثي

• عدي بن ربيعة

• عدي بن زيد العبادي

• عصماء بنت مروان

• عفيرة بنت عباد

• علقمة الفحل

• علقمة جذل الطعان

• عمرو بن حممة الدوسي

• عمرو بن قميئة

• عمرو بن كلثوم

• عنترة بن شداد

ق

• قريط بن أنيف

• قيس بن الحدادية الخزاعي

• قيس بن الخطيم

ك

• كعب بن الأشرف

• كعب بن زهير

ل

• لبيد بن ربيعة

• لمس بن سعد البارقي

• ليلى العفيفة

• ليلى بنت أكيز

• ليلى بنت المهلهل

م

• المثقب العبدي

• المنخل اليشكري

• مالك بن عوف النصري

• مالك بن فهم

• مشعث العامري

• معقر البارقي

• معن بن أوس

• مغلس بن لقيط

• منظور بن زبان الفزاري

• مهد العادية

ن

• نافع بن الأسود

• نافع بن لقيط

• نهشل بن حري

ه

• همام بن مرة

• هناءة بن مالك الأزدي

• هند بنت أسد الضبابية

• هند بنت النعمان

• هند بنت عتبة

و

• ورقاء بن زهير

• وهيبة بنت عبد العزى

ي

• يزيد بن عمرو بن خويلد

• يعلن بن سعد

• يعمر الشداخ الكناني

لكنهم يجيدون الصنعة عكس جاهلية هؤلاء كثيري الكلام طويلي اللسان قليلي

الإحسان.! زمن تعليم الشعوب لحس الكوارع ومزمزة الهوت دوق!!!



بعض شعراء الجاهلية الشهيرين:

• عدي بن ربيعة

• الزير أبو ليلى

• المهلهل

• عنترة بن شداد

• امرؤ القيس

• الخنساء

• الأعشى

• زهير بن أبي سلمى

• عمرو بن كلثوم

• الحارث بن حلزة اليشكري

• لبيد بن ربيعة

• طرفة بن العبد

• النابغة الذبياني

كان لبيد إذا قال شعراً قال لنفسه:لا تظهره، ولكن عندما قال:

ِعَفَتِ الدِّيَارُ مَحَلُّهَا فَمُقَامُهَا

بِمِنَىً تَأَبَّدَ غَوْلُهَافَرِجَامُهَا

بدأ بإظهاره.

قالها لبيد للشاعر النابغة الذبياني عندما رأى عليه علامات الشاعريه فقال

له:"يا غلام إن عينيك لعينا شاعر أنشدني" فانشده أثنتين فقال له: زدني

فأنشده المعلقة فقال له النابغة: أذهب فأنت أشعر العرب، وفي رواية أشعر

هوازن. وعلى ذلك لبيد نظم

تذكرني قصص الفترات الجاهلية بقصص الفترات الإنقاذية الداعشية في السودان

المتاسلم وامريكا روسيا قد دنا عذابها

وعلي إن لاقيتها ضرابها



واوجه الشبه الجهلولة والإجترارات العاطفية كثيرةلاتحصى ولا تعد

واولها وليس آخرها



معلقات الحبس الإنقاذية

الحبس في قصر الضيافة

الحبس في بيوت النظافة

حبس الخدمة العامة(مدنية وعسكرية)

وحبس الشقق والعمارات

وحبس الجامعات

وحبس الحاويات

والحبس في بيوت الاشباح

ودخلت السجن حبيسا

ومن ثم

دخل البرلمان رئيسا وقبع الشعب حبيسا

وحبس ولمة الاخوان تحت شجرة الانواط



وايضاً من المعلقات الجهلولة

إرتجال السياسات الإقتصادية بإقتصاد المؤتمرات الكيزانية

فبهلت وبُذرت وبهدلت الاموال العامة وجُنب البترول والدهب والمعادن

الثمينة لقطط سمان ومراكز قوة وهيطة تملك أشكال متعددة ويكتنزون من

العُملات والأموال الطائلة ولايشبعون!!!فانتحرالجنيه وخنقه الدولار.



قلت



تذكرني قصص تلك الفترات الجاهلية بقصص الفترات الإنقاذية الداعشية في

السودان المتاسلم وامريكا روسيا قد دنا عذابها

وعلي إن لاقيتها ضرابها



والطاغية الامريكان ليكم تسلحنا

واوجه الشبه الجهلولة كثيرةلاتحصى ولا تعد:-



*الهجوم على الأحزاب وتمزيقها وعلى الآخرين وتهجيرهم من ديارهم.

• الوأد

• إنهم يوئدون أي فكرة ليست من مخيخهم.

• بل قد يوئدون صاحبها وهو مازال بفكره حي يخيفهم بعظمته.

• يفتنون بين القبائل.

• ينهبون حتى لو كان مال يخص العام فهو أخطر السرقات ولايأبهون.

• السرقات تحلل

• والربا يحلل فهوضرورة.

• يكثرون من الصياح والكلام والكواريك للإقناع.

• مزواجون .

• يبنون في كل الفجاج فللهم.

• يميلون للكبر والفشخرة.

• يفتخرون بعيون قوية بما يفعلون.

• جنجويديون.

• يستنكرون فعل الآخرين.

• يفرون سريعاً بعد الهمبتة والخمش.

• يهدون ويحرقون ماوجدوه.

• يطردون العباقرة وقد يقتلونهم.

• قناتهم الكبيرة تنافق إنقلاب السودان وهم عالمين بدموية بيت الضيافة

وطرد الكفاءات وقمع الصحف والتعبير والفصل لصالحهم الخاص وفصل الجنوب

وحرب دارفورية داحسية ومجازر بورسودان ونيالا وكجبار وأمري و200 قتيل في

مظاهرات سبتمبروشتائم كلامية وفضائح وزارية تزويرونهب المال العام وفساد

وغيرها فيعتبرون

هذا ليس إنقلاباً بل هو حنين وديموقراطي بالنسبة للجزيرة الحمقاء ولكن

إنتخاب السيسي وفوزه بصناديق الترشيح يعتبرإنقلاب لأنه أزال كيزان مصر عن

الساحة رغم جرائمهم وتفجيراتهم وقتلهم للرؤساء والصحفيين والسياح!!!!



والفرق المهم إن الجاهليين القدماءخلدوا بكلامهم وخطبهم وشعرهم عكس

جاهلية كلمنجية كلمنجارو المعاصرين الذين فشلوا ديناً وكلاما

وأخلاقا.!!!!

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