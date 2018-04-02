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جامعة المشرق : الشمعة التى تضئ.. بقلم حيدر احمد خيرالله

02-04-2018, 03:17 PM

حيدر احمد خيرالله
<aحيدر احمد خيرالله
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 1164

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جامعة المشرق : الشمعة التى تضئ.. بقلم حيدر احمد خيرالله

    03:17 PM April, 02 2018

    سودانيز اون لاين
    حيدر احمد خيرالله -الخرطوم-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر

    سلام يا ..وطن


    *أسرة جامعة المشرق التى دخلت كرافد من روافد التعليم الأهلي والأجنبي في السودان وضح جليّاً أنها قامت في وقتها الذى يحتاجها فيه سوق العمل في بلادنا ، فالزائر للقنوات الفضائية يجد على لائحة شرف موظفيها خريجي جامعة المشرق فهم السباقين في الملتيميديا وتقنية المعلومات ومعين الإبداع لاينضب في محيطها بل وفى كل كلياتها حتى إرتبط في الخيال الجمعي ان التجويد قرين لجامعة المشرق ومسرب من مسارب ضيها ، وكلما أصابنا الإحباط من الجراحات التى تعتور جسد مؤسسات التعليم العالي تأتي الإشراقات التى تجعلنا نستشرف عهود النور القادم عبر مؤسسات إتخذت الجد والإجتهاد لتفرِّخ شبيبة يصنعون الحياة ولايرضون بمادون العلا ،أؤلئك هم ثمار جامعة المشرق الذين تعهدتهم بالسقاية والرعاية والعناية فكانت الحاضنة لإبداعهم ، واخذت دور الريادة وكل يوم تأتى بالجديد.
    * وبالأمس قامت وزيرة التعليم العالي بتدشين النظام الآلي لاستخراج الشهادات الجامعية لجامعة المشرق
    وأشادت الدكتورة سمية ابو كشوة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بنظام مك. Muck الذي اطلقته جامعة المشرق حيث يتيح لخريجي طلاب الجامعة استخراج الشهادات آليا عبر خطوات مبسطة دون الحاجة للرجوع للمكتب الاكاديمي.
    جاء ذلك لدي تدشينها نهار الامس بمباني جامعة المشرق بالخرطوم بحري للنظام الالي لاستخراج الشهادات الجامعية بحضور دكتور عمر حاج علي رئيس الجامعة وعدد من اعضاء مجلس امناء الجامعة واعضاء هيئة التدريس وعمداء ورؤساء الأقسام والكليات.
    وقالت د. ابو كشوة ان نظام استخراج الشهادات الجامعية بواسطة ماكينات البيع الالي ومصادقته من خلال بصمة الاصبع واخراج الشهادة تلقائيا وبلوحات لمسية وبمؤازرة التعليمات الصوتية طفرة من طفرات مؤسسات التعليم العالي وهو ما تميزت به جامعة المشرق مشيرة الي ان نظام مك muck يعتبر الاول من نوعه في افريقيا والشرق الأوسط موضحة بان المشروع ياتي ضمن منظومة مشروع الخدمات الالكترونية المتكاملة الذي اطلقته وزارة التعليم العالي ضمن مصفوفة الحكومة الالكترونية مشيدة بالميزات الكبيرة للبرنامج وتكامله الرشيق مع نظام الدرجات والامتحانات بجامعة المشرق.
    *وعلي نفس الصعيد قامت دكتورة سمية محمد أحمد أبو كشوة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والوفد المرافق لسيادتها بزيارة لمباني مجمع الكليات الجديدة لجامعة المشرق حيث كان في استقبالها دكتور عمر حاج علي رئيس الجامعة وعدد من اعضاء مجلس امنائها ومديرو ورؤساء الأقسام الكليات حيث اكدت علي أهمية قيام الجامعات والكليات الخاصة لاسهامها في التنمية وخدمة المجتمعات كما اشادت دكتورة سمية ابو كشوة بمساهمة القطاع الخاص في تأسيس وقيام مؤسسات التعليم العالي الخاصة والتي اصبحت تستوعب اكثر من ثلث المتقدمين سنوياً، لقد أرّخ يوم الأول من أبريل 2018يوماً تاريخياً في مسيرة جامعة المشرق التى وضعت البصمة الأولى لإستخراج شهادات خريجيها فبادلتهم إبداعاً بإبداع لإاكدت على حقيقة أن جامعة المشرق هى الشمعة التى تضئ ..وسلام ياااااااوطن..
    سلام يا
    ( الرئيس البشير: أكد على استمرار الحكومة في الإجراءات الإقتصادية لضبط سعر الصرف ومطاردة القطط السمان وملاحقة الفساد أينما وجد ) وهو الفساد ماموجود وين؟!بعدين القطط السمان مين اللي سمنهم ؟! وسلام يا..
    الجريدة 2/4/2018
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