ثماني وقفات مع المحتفلين بالمولد النبوي (2/2) بقلم عارف الركابي

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Re: ثماني وقفات مع المحتفلين بالمولد النبوي (2 (Re: عارف عوض الركابي)
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اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجين بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجين بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجين بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجين بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجين بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجين بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجين بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجين بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجين بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجين بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجين بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجين بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجين بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجين بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجين بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجين بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجين بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجين بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجين بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ايها الشيطان الملعون ساظل لك بالمرصاد الى أن تغرب عن هنا وكل مكان انت وذريتك اللعينة
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Re: ثماني وقفات مع المحتفلين بالمولد النبوي (2 (Re: عارف عوض الركابي)
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انت يا عارف ما عارف حاجة وبدل ما تتريق على مقولات الصوفية في مدح النبي الأكرم اسأل علماءهم ولو انو المعنى واضح ولكن لأن تفكيركم كله مادي وجسمي لاتدركون هذه المعاني الصوفية - فالرسول الكريم خلق لماذا لكي يكون نبياً مرسلا. مرسلا بماذا لكي يعرف الخلق بخالقهم وبالغاية من خلقهم وبتعليماته إليهم. فخلق الكون لأنه تعالى شاء أن يخلق فيه الخلق ليعبدوه وأن من تبع تعليماته خلق له الجنة وخلق النار لمن عصى. ولكي تبلغ هذه الرسالة خلق الرسول، ولكي يخلق الرسول كان لابد من خلق سلالة الخلق الذي يخرج منه. فخلق آدم أبا البشر ليأتي هذا الرسول الكريم ليحمل الرسالة الخاتمة - فلولا مشيئته تعالى تعريف الخلق بنفسه من خلال هذا الرسول لما خلق الخلق بمن فيهم آدم ونوح وابراهيم وسائر الرسل من ذرية آدم ! فالله تعالى خلق هذا الكون لأجل خلق النبي الكريم لكي يعرف الخلق بربهم وبعبادته وما يتبع ذلك من خلق الجنة والنار ولولا مشيئته تعالى بتعريف نفسه لما سيخلق لما خلق شيئاً - فلا معنى للخلق إن لم تسبق مشيئته تعالى بتعريفهم بنفسه وبحقه في عبادتهم له دون سواه. هذا هو معنى قول الصوفية أن كل شيء خلق من أجله.... فافهم
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