ثلاثين عام من الابادة الصامتة لشعب السودان وماهو قادم اخطر بكثير بقلم محمد فضل علي

Re: ثلاثين عام من الابادة الصامتة لشعب السودا (Re: محمد فضل علي)

لعنة الله على أمثالك الذين كانوا السبب في معاناة الإبادة لثلاثين عاماً ،، حيث كانت الأمنيات الدنيئة لأمثالكم من قبل 30 يونيو 89 ،، وما زالت تلك هي أمنياتكم ،، فجاء متسلط آخر متمثلاً في نظام الإنقاذ ليبيد أمثالكم الحثالة من ساحات السودان ،، وحينها وجد نظام الإنقاذ من يعاضده ويسانده كرها في تواجد أمثالكم ضمن أفراد المجتمع السوداني ،، وما زال نظام الإنقاذ يتواجد ليبيد الكلاب من الساحات ،، والأمر برمته ابتلاء من الله على السودان وعلى الشعب السوداني ،، الابتلاء ثم الابتلاء ،، الابتلاء الأول حين تواجد أمثالكم الحثالة في المجتمع السوداني منذ استقلال البلاد ،، حيث كانت البلاد تتراجع سنة تلو أخرى بفضل أمثالكم التافهين ،، ثم الابتلاء الثاني حين سلط الله نظام الإنقاذ الفاسد على السودان وعلى الشعب السوداني ،، وسوف يظل الإنقاذ متواجداً متى ما تواجد أمثالكم في المجتمع السوداني ،، وسوف يتراجع السودان متى ما تواجد أمثالكم ومتى ما تواجد نظام الإنقاذ ،، ولا يملك الشعب السوداني إلا أن يدعو الله مخلصاً طالباً الفرج القريب بإبادة أمثالكم الحثالة من مسميات الشعب السوداني ثم بِإبادة نظام الإنقاذ الظالم |Articles |News |مقالات |بيانات