11-07-2018, 05:03 PM

أحمد الخميسي

أحمد الخميسي

تاريخ التسجيل: 13-01-2014

مجموع المشاركات: 177 للتواصل معنا FaceBook

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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) ثلاثمائة مثقف مصري وعربي: الأوبرا تنهب ابداع الخمـيسي! بقلم أحمد الخميسي

05:03 PM July, 11 2018 سودانيز اون لاين

أحمد الخميسي-مصر

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نستنكر نحن الموقعين أدناه من كتاب ومثقفين وصحفيين وفنانين وكل من يقف ضد نهب حقوق الكتاب قيام دار الأوبرا المصرية بعرض أوبريت الأرملة الطروب، أيام 5 ، 6، 7، يوليو، الذي عربه الشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الخميسي كما عرضته من قبل لأكثر من عشر سنوات من دون التعاقد مع أبناء الخميسي ورثته الشرعيون أو دفع أي مستحقات عن عمل ناجح يوفر للأوبرا الكثير من الأرباح. الأدهى من ذلك أن الدار، والمفترض أن القائمين عليها مثقفون، قامت بعرض الأوبريت متجاهلة تماما كتابة اسم الخميسي معرب العمل، وهو العمل الوحيد في تاريخ الأوبرا المصرية الذي تم تعريبه على هذا النحو. بذلك أسقطت الدار الحقوق المادية والأدبية للشاعر الكبير عبد الرحمن الخميسي في إجراء غير مسبوق، يمثل عدوانا صريحا على حقوق الملكية الفكرية، كما يمثل عدوانا صريحا على قامة أدبية كبرى تعتز بها الحركة الثقافية المصرية والعربية. وقد أعلنت الدار عن عرض الأوبريت، أيام 5، و6، و7، يوليو الحالي، مجددا من دون التعاقد مع الورثة وبرر مدير الدار مجدي صابر ذلك بأنه دعا د. أحمد الخميسي أكبر أبناء الشاعر الراحل للتفاهم فرفض التفاهم. وبفرض أن ما صرح به مجدي صابر صحيح، فإن من المفهوم بداهة أن لصاحب العمل وورثته الحق في رفض أو قبول أي عرض لاستغلال عمل ما يخصهم، إلا أن ذلك الرفض أيا كانت أسبابه لا يمنح أي جهة حق عرض العمل بالقوة وبدون تعاقد، قهر أنف أصحاب العمل. لكن دار الأوبرا ، في سابقة لم تحدث، تقوم بعرض العمل، بغض النظر عن التعاقد من عدمه، فكأنها بذلك وهي من مؤسسات الدولة الثقافية تضرب عرض الحائط بكل قوانين الحماية الفكرية وحقوق المؤلف، وترسي حجر أساس لنهب أي عمل فني من قبل أي جهة بدون التعاقد مع أصحابه. إننا إذ نعلن استنكارنا لما قامت به دار الأوبرا نطالب وزارة الثقافة واتحاد الكتاب والهيئات المعنية بحماية حقوق المؤلف:



أولا : وقف عرض العمل مستقبلا إلا بالتعاقد مع الورثة، لما يمثله ذلك من انتهاك غير مسبوق من الدولة لقوانين حقوق المؤلف المتعارف عليها محليا وعالميا.



ثانيا : تعويض أبناء الخميسي ماديا عن حقهم الأدبي نظرا لاغفال اسم الخميسي عند عرض العمل عشرة أعوام.



ثالثا : تعويض أبناء الخميسي ماديا عن حقوقهم في عمل تربحت منه دار الأوبرا ومازالت على مدى سنوات طويلة.



وبغير ذلك فإن وزارة الثقافة التي يفترض أنها من يحمي حقوق المؤلف، سترسي مبدأ أن من حق أي جهة أن تستغل أي عمل من غير اللجوء إلي المؤلف أو ورثته.



رابعا: نطالب بمحاسبة المسئولين عن تلك المهزلة التي وصلت إلي حد عرض عمل بالقوة رغم أنف أصحابه.



توقيع :



1-مجدي أحمد علي. المخرج السينمائي



2- د. هناء سليمان. أستاذة الطب النفسي



3- سهير فهمي. صحفية وناقدة



4- بشير الديك. كاتب سيناريو ومخرج سينمائي



5- عبد العزيز مخيون. الفنان الممثل السينمائي



6- خالد البلشي. كاتب صحفي



7- سليمان شفيق. كاتب صحفي



8- د. عزة رشاد. روائية وقاصة .



9- سعد القرش. الروائي والصحفي



10- سيد سعيد . المخرج السينمائي



11- محمود الورداني. روائي وصحفي



12- منصورة عز الدين. كاتبة روائية



13- د. يسري عبد الله. أستاذ جامعي. ناقد وكاتب



14- هالة نعمان عاشور. كاتبة سيناريو.



15- كمال زاخر. كاتب وباحث



16- د. محمد منير مجاهد. مهندس



17- حسانين الفنان- رسام كاريكاتير- جريدة الأهالي



18-عبد العظيم حماد. كاتب صحفي



19- أسامة الرحيمي. كاتب صحفي. الأهرام



20- محمد عبد النبي. كاتب وقاص ومترجم



21- ياسر شعبان. كاتب ومترجم



22- محمد حربي. صحفي. الأهرام



23- سليمان الحكيم. كاتب صحفي



24- أحمد إسماعيل. مخرج مسرحي



25- يسري عقل. كاتب صحفي. الأهرام



26- احمد فوزي. مخرج رسوم متحركة



27- نور الهدى زكي. صحفية.



28- محمد شعير. صحفي



29- أشرف شهاب. صحفي



30- فارس خضر. صحفي



31- سمر نور . كاتبة وروائية



32- نجيب جويلي. كاتب مسرحي



33- منال خالد. مخرجة سينمائية



34- سلوى محيي الدين. صحفية



35- د. أحمد صالح الصعيدي. ناقد



36- سعيد حجاج. كاتب مسرحي



37- ميسرة صلاح الدين. شاعر



38- صبحي موسى . شاعر وروائي



39- رباب هيكل. الإذاعة المصرية



40- حسام فخر. القاص والكاتب



41- د. حسنين كشك. كاتب وباحث



42- هدى وصفي. فنانة تشكيلية



43- د. فاطمة النقيب. كاتبة



44- نعيم صبري. كاتب روائي



45- د. أسامة أبو طالب. أستاذ جامعي وكاتب



46- السيد نجم. روائي وباحث



47- شحاتة العريان. كاتب



48- سعيد وهبة . صحفي



49- على عطـا. روائي وصحفي



50- نبيل لبيب يوسف. أستاذ جامعي



51- مديحة عمارة . كاتبة صحفية وناقدة



52- عزة دياب. روائية وقاصة.



53- د. مصطفى نور الدين عطية. كاتب وباحث



54- نهلة النمر. صحفية. الوفد



55- محمود قرني. شاعر وكاتب



56- سيد رزق. صحفي. المصري اليوم



57- إبراهيم فرغلي. روائي وصحفي



58- علاء عبد الناصر. روائي ومسرحي



59- نهلة أبو العز. صحفية. الأهرام



60- د. عادل السيد. محاضر بجامعة " انسبروك " بالنمسا



61- حلمي شعراوي. كاتب وباحث



62- محمد السيد عيد. كاتب



63- حسنين السيد حسنين ـ شاعر



64- أحمد سميح. فنان تشكيلي وصحفي



65- شيرين صبحي. صحفية. مجلة المصور



66- سماء يحيي. فنانة تشكيلية



67- عزة أحمد . كاتبة



68- د. هاشم توفيق. ناقد وأستاذ جامعي



69- محمد عبلة . فنان تشكيلي



70- على القماش. صحفي



71- د. علاء عوض. طبيب



72- هاني القط . كاتب



73- محمد عبد الله عبد الهادي. كاتب وروائي



74- وحيد الطويلة . كاتب وروائي



75- د. محمد هشام. شاعر ومترجم



76- عصمت قنديل. كاتبة وباحثة



77- د. شريف قاسم. أستاذ جامعي



78- أمل جابر. شاعرة وكاتبة



79- مختار محمود . صحفي



80- إيهاب الملاح. صحفي وكاتب



81- محمد يونس. كاتب ومترجم



82- أحمد طوسون. كاتب وقاص



83- دولا أندراوس



84- عمر الفيومي. فنان تشكيلي



85- إلهامي الميرغني. باحث اقتصادي



86- شذى يحيي. باحثة



87- زكريا إبراهيم. باحث في الموسيقى الشعبية



88- وسيم فريد. مهندس



89- محمد سمير ندا. كاتب وباحث



90- ياسر أبو جامع. شاعر وصحفي



91- إيمان علام. مهندسة



92- أحمد درويش. فنان تشكيلي



93- أيمن فايد . صحفي تلفزيوني



94- ثناء أبو الحمد. صحفية



95- سمير الأمير. شاعر



96- أحمد ثابت الشريف. مخرج مسرحي



97- سامح يني. صحفي



98- هشام فؤاد عبد الحليم. صحفي



99- عبد العزيز السماحي. روائي وفنان تشكيلي



100- حمدي عبد العزيز. كاتب سياسي



101- عبد الرحمن نور الدين. فنان تشكيلي ومسرحي



102- أحمد صفوت. شاعر وكاتب



103- د. أحمد الحصري. صحفي



104- على حسن. كاتب وقاص



105- عبير درويش. كاتبة



106- عمر الصاوي. شاعر



107- هناء نور. كاتبة



108- محمد غزلان. صحفي وروائي



109- أشرف العوضي. روائي



110- مصطفى عبد السلام. مثقف مصري



111- ماجد وديع الراهب. باحث في التراث



112- د. عيد صالح. كاتب روائي



113- آمال كمال. أستاذة جامعية



114- رضوان آدم. كاتب وصحفي



115- محمد بدوي. صحفي



116- هدرا جرجس. كاتب



117- د. محمد حسن خليل. كاتب سياسي



118- عصام حمزة . أستاذ جامعي



119- د. كريمة الحفناوي. كاتبة



120- محمود عبد الشكور. صحفى وناقد



121- ديمة محمود. شاعرة



122- دكتوره سلوى فرج العنتري باحثه اقتصادية



123- ياسر زكي. الإذاعة المصرية



124- جيهان بدراوي. رسامة



125- نضال ممدوح حسن. صحفية



126- طارق محمود. صحفي



127- على الشوكي. صحفي



128- يوسف محمد. كاتب



129- مصطفى عبد السلام. باحث



130- خالد حريب. كاتب صحفي



131- إيهاب مصطفى. كاتب صحفي



132- خالد رزق. صحفي



133- أحمد يوسف سعد. أستاذ جامعي



134- د. صلاح السروي. ناقد. جامعة حلوان



135- محمود ابودومة . كاتب ومخرج مسرحى



136- صفاء السويفي . كاتبة



137- عاطف الشيمي. شاعر



138- رانيا هلال. صحفية وكاتبة



139- محمد صالح رجب. كاتب



140- هدى توفيق. كاتبة



141- صفاء حلمي. شاعر عامية



142- ملك حماد. مترجم



143- محمد نور الدين باحث اقتصادي



144- احمد عزت سليم. كاتب



145- ناجى شعيب شاعر



146- السيد الخميسي. شاعر



147- إبراهيم محمد منصور أستاذ جامعي



148- رامي شفيق. الإذاعة المصرية



149- فاتن أبو العزم. باحثة



150- هاني رمسيس. محامي



151- تقوى محمد. كاتبة



152- السيد عبد العليم. كاتب



153- شوقية الكردي. باحثة



154- سعيد أبو طالب. مهندس



155- عبد المعبود سليمان الفقي. محامي



166- صلاح زكي مراد. مراقب مصرفي



167- محمد الشرقاوي. حركة كفاية



168- علاء غنيم . ملحن وموزع موسيقي



168- أحمد صلاح الدين. كاتب ومترجم



169- حمدي الجزار. كاتب



170- أحمد عادل القضابي



171- الشربيني عاشور. كاتب وصحفي



172- سامي نصار - استاذ بجامعة القاهرة



173-ابتهال بريقع. باحثة



174- بشير صقر . باحث في الحركة الفلاحية



175- أحمد علاء حمروش . محامي



176- محمد سرساوي. صحفي. الأخبار



177- نهى البلك. كاتبة



178- رانيا مغاوري. كاتبة ومترجمة



179- هاني عويد. شاعر وكاتب



200- د. على شوشان. كاتب وباحث



201- د. محمد فراج أبو النور. كاتب صحفي



202- رانيا رفاعي. صحفية. الأهرام



203- د. طاهر كمال عبده. شاعر



204- أشرف أيوب. مواطن مصري.



205- خالد جويلي. كاتب



206- طارق فهمي حسين. مواطن مصري.



207- بسمة حسن حماد. كاتبة



208- عبد الله مراد. فنان ممثل



209- منتصر سلطان. شاعر من أسوان



210- محمد نبيه كاتب ومحاضر



211- آمال الشاذلي. صحفية



212- محمد رشاد العربي. صحفي



213- سناء عبد العزيز .. كاتبة



214- سمر المطلق. كاتبة



215- محمود عبد الوهاب. كاتب



216- د. عصام كمال. دكتور جامعي



217- صفوت فوزي. كاتب



218- عبد الرحمن مقلد شاعر



219- فاتن محمد الحبشي أبو العزم. رئيس جودة سابقا

220- محمد مسلم كرار. شاعر



221- أبو سارة جعفر. مصري مفيم في إيطاليا



221- بحرية السقيلي. مواطنة مصرية



223- سعيد رفيع. كاتب قصة



224- محسن البلاسي. كاتب وفنان تشكيلي



225- كرم صابر. محامي



226- تامر هاجوج. مواطن مصري



227- فاطمة شعبان. كاتبة



228- محمد شعبان. مواطن مصري



229- محمد ربيع. مواطن مصري



230- نجوى فريد. مواطنة مصرية



231- نادية إدوارد بولص . مواطنة مصرية



232- حسناء رجب. ناقدة سينمائية



234- أبانوب نعيم عزيز . محامي



235- أشرف عتريس. شاعر



236- أحمد منير. شاعر وكاتب



237- هالة طوبار. كاتبة



238- ماجدة عدلي. طبيبة



239- د. محمد شعبان. مواطن مصري



240- البير ثابت. مراقب مالي



241- عمر الشال. محام بالنقض



242- رنا التونسي. شاعرة .



243- أحمد محمد فتيح . مهندس



233- محمد ناجي المنشاوي. مواطن مصري



245- زينب الحضري. مواطنة مصرية



246- أسماء حسين. كاتبة



247- محسن صالح. كاتب



248- سيد عبد الظاهر. مدرس



250- أماني فؤاد. مواطنة مصرية



251- فتحية موسى. مواطنة مصرية



252- مصطفى شفيق. مواطن مصري



253- ناصر الدين رضوان



254- هاني زهران. وزارة الصحة



255- حسام حبشي فوزي حبشي. مهندس



256- د. أحمد الخميسي. كاتب وصحفي



مثقفون عرب :



257- جودت هوشيار. كاتب وناقد من العراق



258- أنيس الرافعي . كاتب وقاص مغربي



259- رباب هلال. كاتبة وناقدة سورية



260- د. ياسر أكرم دودين. فلسطين



261- أحمد الفيتوري. كاتب وصحفي. ليبيا



262- سرحان النمري. شاعر عربي



263- أوس داوود يعقوب كاتب وصحفي فلسطيني



264- وفاء خرما – قاصة سورية



265- د. نضال الشرتوني. مهندس. لبنان



266- محيي الدين جرمة. شاعر. اليمن



267- مريم أبو سفيان. المغرب



268- هاني مندس. شاعر فلسطيني



269- مصطفى بودغية. كاتب مغربي



270- أحمد بنميمون . شاعر قاص مغربي



271- عايش عابد. فلسطيني



272- محمود كعوش - كاتب وشاعر فلسطيني



ممثلو الأحزاب المصرية :



273- أحمد بهاء الدين شعبان. الحزب الاشتراكي



274- محب عبود . الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى



275- د. محمد البسيوني. حزب تيار الكرامة



276- نجوى عباس أحمد ...حزب التحالف الشعبي



دور النشر المصرية :



277- د. فاطمة البودي. دار العين



278- سيف سلماوي. ناشر. دار الكرمة



279- زياد إبراهيم. نـاشـر . بيت الياسمين



280- د. حسين الشافعى . المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم



القاهرة. 11 يوليو 2018





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