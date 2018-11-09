تقبيل الطفل بقلم هانم داود

05:09 PM November, 09 2018 سودانيز اون لاين

هانم داود-

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مرض التهاب السحايا يصاب به الطفل،نتيجه تقبيل الطفل من الفم ،أى أن تقبيل الطفل من الفم يؤدى إلى نقل جراثيم المكورات العقدية والمكورات الرئوية إلى الطفل يؤدى لمرض التهاب السحايا،ونحن فى غنى أن يمرض طفلنا بإلتهاب اللوز والحلق ،ويجب أن نعلم ذلك

حين نقبل طفلا حديثي الولادة نشعره بحبنا له ،ومن فرط حبنا له نقبله كثيرا ويقبله كل من حوله

علينا ألا ننسى الأمراض الفيروسية والجرثومية المنتشره فى الجو هذه تنقل للطفل من خلال النفس أثناء تقبيل الطفل،أى حين يقبل الطفل شخص مريض بأى أمراض معديه ونزلات البرد والأنفلونزا،هذا يؤثر على الطفل ينقل له الأوبئه والأمراض المعديه من خلال القبله،وتقبيل الطفل من الفم يؤدى إلى تسوس أسنانه لإصابته الأمراض البكتيرية،وتؤثر على الجهاز الهضمى للطفل

ممكن تقبيل الطفل من يديه أو جبهته أو الكتف وهذا أفضل

حتى نتجنب مرض الطفل الأمراض الفيروسية والأمراض جلدية وحساسية والسعال الديكي ممكن أن ينهى حياه الطفل

وفيروس الهربس حبوب على الشفتين وداخل الفم الطفل

ويجب على من تستعمل مساحيق على ووجهها وأحمر شفايف عدم تقبيل الطفل حتى لايصاب بأمراض خبيثه لوجود مواد كيماويه فى صناعه المكياج تؤثر على الجنين

لابد من نظافة اليد وسلامه صحه من حول الرضيع

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