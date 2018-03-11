تغيير ديموغرافية السودان ب(البدون) و بيع الجنسية لأجل المال! بقلم عثمان محمد حسن

07:20 PM March, 11 2018 سودانيز اون لاين

عثمان محمد حسن-

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· منح البشير أحقية الحصول على الجنسية السودانية لكل سوري يلجأ إلى

السودان.. و وفق ذلك المنح تحصل بعضهم على عديد من الامتيازات التي لا

يمكن أن يحصل عليها غمار المواطنين السودانيين.. و ليس أقلَّ تلك

الامتيازات منحُهم التراخيص لحمل أسلحة لا يُسمح بحملها للمواطنين خارج

إطار القوات النظامية..



· و تمادى ( بعض) أولئك السوريين في الاساءة إلى السودانيات و

احتقار السودانيين، بل و هدد ( بعضهم) أصحاب المركبات العامة بتلك

الأسلحة ( المرخصة) في موقف عام بمنطقة كافوري.. هددوهم و الشرطة صامتة و

نحن صامتون..



· صامتة هي الشرطة لأن البشير هو القائد الأعلى لها.. فما بالنا

نصمت نحن و ننظر إلى البشير باحتقار شديد.. باحتقار شديد فقط.. و لا شيئ

بعد الاحتقار الشديد.. لا شيئ.. و حريٌّ بنا أن نثور على أنفسنا في

انتفاضة توقف الفرعون عند حده و لا تتوقف عند ذلك الحد!



· البشير يبيع الأراضي.. و يرتزق بالجنود السودانيين و يستورد

النفايات المشِّعة و يبيع جنسيتنا ل( البِدون).. و يفعل كل ما يستطيع كي

يستمر رئيساً لنا.. و نحن صامتون..!



· يعتقد البعض أن الهدف من استجلاب البدون الكويتيين إلى السودان

مخطط استراتيجي ضمن مخططات البشير و جماعته لإحداث تغيير ديموغرافي في

السودان، و أن التغيير الديموغرافي بدأ لإجلاء أهالي دارفور الأصليين من

( حواكيرهم) في غرب السودان لتوطين العرب القادمين من قلب الصحراء الكبرى

في تلك ( الحواكير).. و أن المخطط مستمر لتوطين العرب ( المنبوذين

خليجياً) في أراضٍ بشرق السودان.. كما فعلوا و يفعلون في غربه.. و نحن

صامتون!



· و يرى بعضٌ آخر أن هدف البشير هو المال و لا شيئ غيره بدليل أن

شقيق البشير صار سمساراً يبيع الجوازات بآلاف الدولارات للسوريين الذين

تحصلوا على الجنسية السودانية الممنوحة للسوريين بقرار جمهوري! و نحن

صامتون!



· و في يقيني أن كلا الرؤيتين صائبة.. و البشير يتكسب منهما..



· تقول حكمة إحدى الحكايات الشعبية السودانية: " كان نجحت التجارة

كَسِبنا المَرَهْ و الحمارة، و كان خسرت التجارة، كسبنا الحمارة"



· و التغيير الديمغرافي جزء لا يتجزأ من استراتيجية العنصريين بمن

فيهم حمدي عبدالرحيم صاحب ( مثلث حمدي).. أما شهوة البشير للدولارات،

فتلك حقيقة تتحدث عن نفسها مع كل رحلة من رحلاته المكوكية الى الخليج..!



· أشارت مصادر صحيفة (حريات) الاليكترونية إلى أن توطين ( البدون)

الكويتيين قد تقرر أن يكون في منطقتين إحداهما ( عيتربة) بجنوب طوكر في

البحر الاحمر ، و و الأخرى في منطقة بالقرب من مدينة كسلا. وأكدت الصحيفة

أنه تم بالفعل توطين حوالي خمسة الاف في عيتربة..



· و يجدر بنا ذكر أن قبيلة الرشايدة، ذات الأصول السعودية، قد سبقت

البدون الكويتيين في التوطين بشرق السودان..



· و عن قبيلة الرشايدة يقول أخي شوقي بدري:- " الرشايدة اليوم

سودانيون يحبون السودان وبعضهم قد هاجر الي السعودية عندما اعطتهم

السعودية الحق في الرجوع . ولكنهم احسوا بالحنين الي وطنهم ورجعوا الي

السودان . ما نعيب علي الرشايدة هو ترفعهم عن الاختلاط بالسودانيين اصحاب

الارض . و الرشايدة هم القبيلة العربية الوحيدة التي اتت كمجموعة كاملة..

"



· و يقول شوقي:- " و نحن في حضرة المحافظ والكبار في مدينة كسلا

ومعي الشيخ عبد الله النهيان ، ابن عم ابناء الشيخ زايد له الرحمة ، كان

الرجل الفاضل احمد ترك يمازح الشيخ راشد من الرشايدة بأن احد ابناء

الهدندوة قد تزوج بفتاة من الرشايدة . والشيخ راشد يخرج عن طوره ويقول

ان ذلك مستحيل ولا يمكن ان يحدث ولا يقبلون به."!!



· و حدث أن كنت أتابع برنامجاً توثيقاً عن قبيلة الرشايدة أجرته

فضائية الجزيرة قبل أعوام.. و أثناء الحوار مع أحد أبناء القبيلة، تبرأ

الرجل بشدة شديدة من أن وجود أي مصاهرة بين الرشايدة و عموم السودانيين..



· إذن، إذا كانت نية البشير و جماعته إحداث تغيير ديمغرافي في

السودان، فلن يتأتى ذلك التغيير الكامل عن طريق استجلاب العرب، بدون أو

غير بدون، لأنهم يترفعون عن أن يكونوا جزءً من النسيج الاجتماعي السوداني

بالكامل..



· و جاء في الأنباء أن البدون في الكويت تظاهروا ضد تجنيسهم

بالجنسية السودانية.. أي إنهم لا يرغبون في جنسيتنا، فماذا نتوقع منهم

إذا أتونا مرغمين.. و البشير يرغمنا على استضافتهم..؟



· إننا نحتقر البشير.. نحتقره.. و نحن صامتون..



· و حسب ما جاء في صحيفة ( حريات) فإن الكويت سوف تتولى دفع مبلغ

(5) مليار دولار لحكومة البشير وفق ما التزمت بدفعه في ( صندوق اعمار شرق

السودان).. بالاضافة الى ملايين الدولارات رشاوي لمتنفذي النظام..



· إن التخطيط لتوطين البدون تخطيط استراتيجي قديم منذ أن كان مصطفى

عثمان اسماعيل يتولى مسئولية ملف شرق السودان.. و ما ( صندوق اعمار

الشرق) الذي التزمت الكويت بتمويله سوى مقدمة لتوطين البدو في شرق

السودان..



· أيها الناس، إن مشكلتنا ليست مع البدون بل مع البشير.. إنه أكبر

مشكلة تواجه السودان.. و نحن نحتقره.. و نحاول اسقاط نظامه لانقاذ

السودان بأسلوب حضاري للغاية: " سلمية.. سلمية.. ضد الحرامية.." و هذه

السلمية سلمية لن تسقط الحرامية.. و عليكم أن تبحثوا عن وسيلة أخرى

لاسقاط النظام..



· نعم، لا يكفي أن نحتقر البشير، و هو يستحق الاحتقار و أكثر من

الاحتقار.. و لا تكفي سلمية.. سلمية بينما الرصاص يصوب نحو صدورنا!

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