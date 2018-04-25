نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل عثمان رغيم الحسن فى رحمه الله
.. في الخالـدين .. الصديـق عثمان رغيـم الحســن كرفـــس ...
خبر مفجع البوردابي عثمان رغيم في ذمة الله
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 25-04-2018, 08:54 PM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

تعيين غندور رئيساً للوزراء بقلم يوسف علي النور حسن

25-04-2018, 08:48 PM

يوسف علي النور حسن
<aيوسف علي النور حسن
تاريخ التسجيل: 13-05-2016
مجموع المشاركات: 66

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


تعيين غندور رئيساً للوزراء بقلم يوسف علي النور حسن

    08:48 PM April, 25 2018

    سودانيز اون لاين
    يوسف علي النور حسن-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر


    السيد الرئيس أنت رجل قد تبرعت بنفسك لتتسلم أمانة هذه الأمة بقوة السلاح وقلت وقتها أنك تريد إنقاذ الناس مما كانوا عليه وحتماً سوف تسأل عنها أمام العدل الصمد يوم لا ظل إلا ظله فإن أحسنت أحسنت لنفسك وإن أسأت فلها "ولا تظلمون فتيلا"
    أذكرك السيد الرئيس أنه لما بويع أبو بكر الصديق بالخلافة وبعد بيعة السقيفة تكلم أبو بكر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:-
    "أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله، والقوى فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم".

    هذا ماطلبه خليفة أعظم خلق الله ورفيق عمره الذي لازمه حتي أتاه اليقين وهو لم يتولي الأمر بنفسه بل بايعه الناس وأنت توليت الأمر بنفسك ولم يوليك أحد ، إن ما قام به غندور هو عين ما ورد في خطبة خليفة الرسول الكريم فإذا كنت أنت تتبرأ من قولة الصدق فأنت قد خالفت ما يقوم به السلف الصالح وإذا كنت تصغي السمع لحاشية من حولك همها المصالح الشخصية فقد فارقت طريق الدين وأنت المسئول عن ذلك أمام الله
    السيد الرئيس ،يعلم الله أنني لم أقابل غندور في حياتي ولم يتم بيني وبينه إتصال طول العمر ولكن كل عاقل وأمين في ربوع السودان قالها في الايام الماضية وشهد الجميع للرجل بعفة اليد واللسان وشهدوا له بالمقدرات التي عجز عنها الآخرون ومن الظلم أن تعاقب هذا الوطن بحرمانه من أشخاص مثل غندور وأن تسير بالناس علي هدي أناس ضالين مضلين لم يجني منهم السودان غير الخراب،
    السيد الرئيس إن الأمانة والشجاعة تقتضي منك أن ترجع غندور رئيساً لمجلس الوزراء وليس وزير للخارجية فالوطن بحاجة له وأنت بالطبع في موقف القوي المتسامح والحريص علي مصلحة السودان ولن ينقص ذلك من مكانتك ولا يسيء اليك ولكنه يرفع من قدرك وسعة صدرك وإذا لم تفعل فأنت لست بطلاً بإستقوائك علي الضعيف ولكنك حتماً ستكون بطلاً بتقبلك للنقد البناء والصدق في القول حتي لو لم يعجبك
    السيد الرئيس إن السودان بحاجة لغندور وأنت بحاجة لمن يقول لك ما يعجز عنها المطبلين أصحاب الغرض ونتمني أن يرجع غندور اليوم قبل غد مكرماً معززاً ليس لشخصة ولكن لقوله الحق ولتفانية في خدمة الوطن ولحاجة الوطن له
    وليوفق الله الجميع لما فيه خير هذه الأمة
    يوسف علي النور حسن
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de