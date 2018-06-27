تعليق علي رد الصحفي والمحلل السياسي محمد لطيف علي حملة تصويرات المستشفيات بقلم يوسف علي النور حسن

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27-06-2018, 03:58 AM

يوسف علي النور حسن
<aيوسف علي النور حسن
تاريخ التسجيل: 13-05-2016
مجموع المشاركات: 70

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تعليق علي رد الصحفي والمحلل السياسي محمد لطيف علي حملة تصويرات المستشفيات بقلم يوسف علي النور حسن

    03:58 AM June, 26 2018

    سودانيز اون لاين
    يوسف علي النور حسن-السودان
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    حضرة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد لطيف كانت أجوبتك وتحليلك أمام المذيعة بخصوص حملة التشهير بالمستشفيات ساذجة وتافهة وتفوح منها رائحة الخيانة والعمالة ضدهذه الأمة
    إذا كنت أنت محللاً سياسيا بهذا الأسلوب وبهذا المنطق الذي عجز عن إدانة حالة إهمال واضحة وضوح الشمس وإذا كنت قد دفعت بك وزارة الصحة لتحلل إرتكاب فظيعة في حق إنسان ميت وإذا كنت تري أن ما قام به هذا المواطن البطل المسئول خطأً فأنت أسوأ من وزارة الصحة ، أنت من الخونة الذين يرتشون للوقوف ضد المواطن المسكين إرجع الي حديثك المسجل واسمعه مرة وأخري فإن لم تري أنك كنت تافهاً في تحليلك تافهاً في إجاباتك الغير منطقية وتافهاً في تبريرك فأنت أتفه من تافه
    كيف أيها المسحوب من جلد البشر برشوة تتلقاها من وزارة الصحة تقول أنك تكتب عن الخلل بالمستشفيات وعندما تسئل لماذا لم يؤثر رأيك تقول أنك تتحدث عن السياسات العامة ما هذا الهراء وما هذا السفه الذي تصوبه ليس لقولة الحق بل لمحاربة الذين يقومون بالحق ومن أجل إحقاق الحق ، أنت عار علي هذه الأمة وفضيحة علي مهنة الصحافة والصحفيين فمثلك يستحق أن يرمي في سلة القمامة فإذا كنت ترضي لهذه الأمة أن تخدم في مستشفيات تجري في عنابرها مياه الصرف الصحي ويموت فيها الناس بلا وجيع فأنت من أرازل القوم ومن الذين يريدون لنا الهوان لعنة الله عليك وعلي والديك يا خائن الضمير والأمانة
    إذهب لتغتسل من عار الكذب والنفاق والخيانة وهذه الأمة لا تعول علي أمثالك ولن تقف حملة التشهير ضد المستشفيات وأي مرفق من مرافق الدولة عجز مسئوليه عن القيام بالواجب المناط ومني ألف تفلة علي وجه والديك
    يوسف علي النور حسن
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27-06-2018, 04:15 AM

حكيم زمانه


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Re: تعليق علي رد الصحفي والمحلل السياسي محمد � (Re: يوسف علي النور حسن)

    يستاهل الملعون لطيف
    اسال الله ان يصيبه السرطان والناسور البولي والفشل الكلوي وان يرمى في تلك العنابر القذر حتى يتعفن الجبان
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27-06-2018, 07:13 AM

الحاج


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Re: تعليق علي رد الصحفي والمحلل السياسي محمد � (Re: حكيم زمانه)

    صحيح تردى المستشفيات تقصير و إهمال من وزارة الصحة و القائمين على أمر المستشفيات و يجب محاسبتهم لكن أين أصحاب الأموال و الشركات من دعم هذه المؤسسات و إصلاحها فهذا واجب دينى و أخلاقى أيضا على المجتمع فإذا تقاعست الدولة عن أداء و اجبها لا يجب أن نترك الناس تموت و تتدهور صحتنا لابد من عمل طوعى لدعم هذه المؤسسات و نحتسب الأجر عند الله .
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