10-04-2018, 04:35 PM

محمود ابكر دقدق

محمود ابكر دقدق

تاريخ التسجيل: 06-03-2016

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مكتبة الفساد من اقوالهم

(مكتبة مفتوحة للتحديث)

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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) تعليق حول الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2010 بقلم: د. محمود أبكر دقدق

04:35 PM April, 10 2018 سودانيز اون لاين

محمود ابكر دقدق-الدوحه

مكتبتى

رابط مختصر قانوني وباحث mailto: [email protected] @gamil.com

وتساب: 0097470600296

المقدمة

لقد تركت إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أث ًرا إيجاب ًيا على بقية التجمعات الإقليمية؛ حيث كانت هناك خطوة عظيمة وعمل مقدام في مكان آخر من الكرة الارضية وتحدي ًدا في العالم العربي، الذي لم يشأ متخذي القرار فيه أن يبقوا بعي ًدا عما يجري حولهم، فاتخذ الوطن العربي خطوة مماثلة بتبني الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة ٢٠١٠، وهي اتفاقية ذات أهمية خاصة لما تمثله من تقدم نحو الاتجاه الصحيح في مواجهة ظاهرة الفساد التي باتت تأخذ أشكا ًلا مختلفة وأوضا ًعا متفاوتة، وبخاصة الفساد المؤسسي الذي يع ُّد الأخطر أث ًرا ويصيب مؤسسات الدول بالدمار والتخلف، وذلك عندما يتكامل الفساد الإداري مع الفساد المالي، وفي ظل غياب الرقابة أو ضعفها، فض ًلً عن التأثيرات الكارثية على التنمية والاستقرار والرفاه الاجتماعي؛ مما يؤدي إلى تعميم مظاهر الفساد وتوطينه في القيم المجتمعية. وهنا يأتي دور الاتفاقية العربية لتعمل كحائط صد في مواجهة الفساد المستشري لأجل تصويب عملية متراكمة من الممارسات الفاسدة؛ مما سيرتد في آخر المطاف إيجا ًبا على التنمية البشرية والاجتماعية والنهوض بحقوق

الإنسان، والاستقرار السياسي.

الجهود التي سبقت الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

تعتبر الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2010 (الاتفاقية العربية – فيما بعد) من الاتفاقيات العربية الحديثة في مجال مكافحة الفساد على مستوى العالم العربي، ولقد جاءت الاتفاقية متأخرة بعض الشيء مقارنة بالتقدم الهائل الذي شهدته المناطق الأخرى؛ حيث نجد أن التجمعات الإقليمية والقارية الأخرى قد حققت تقد ًما ملحو ًظا في مجال التقنين لمكافحة الفساد من سنين خلت؛ حيث نجد منظمة الدول الأمريكية تبنت اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد عام 1996، ثم نجد من بعد ذلك القارة الأوروبية حيث اتفاقية مكافحة الفساد بين موظفي الجماعات الأوروبية أو موظفي الدول الأعضاء، في الاتحاد الأوربي، التي اعتمدها مجلس الاتحاد الأوربي في 26 مايو1997 واتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملًت التجارية الدولية، التي اعتمدتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في 21 نوفمبر1997، واتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد، التي اعتمدتها اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا في 27 يناير ١٩٩٩، واتفاقية القانون المدني بشأن الفساد، التي اعتمدتها اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا في 4 نوفمبر 1999، واتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومحاربته، التي اعتمدها رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في 12 يوليو 2003. وجاءت الاتفاقية

العربية على إثر هذه الجهود الدولية والإقليمية كعملية ثرة لها ما بعدها.

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مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

في الاجتماع المشترك لخبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب بالجامعة العربية لمناقشة مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، قال السيد/عبد الله الكيلًني نائب رئيس الإدارة القانونية بالجامعة العربية وممثل الجامعة في الاجتماع: "إن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد توفر فرصة طيبة للدول العربية الأعضاء في الاتفاقية لإجراء المواءمة التشريعية اللًزمة لأنظمتها القانونية، حتى تبدو أكثر تواف ًقا واتساقًا مع أحكام هذه الاتفاقية، مع ضرورة إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد ليتسنى لها متابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في الإتفاقية من قبل الجهة المعنية. وأضاف نستطيع أن نلمس جدية الدول الأعضاء وإظهارها للإرادة السياسية في الالتزام بنصوص ومواد الاتفاقية من حيث مراجعتها وتعديلها وتطويرها للتشريعات والقوانين الناظمة لمحاربة الفساد، وليس فقط من إصدار قوانين غير قابلة للتطبيق، أي مجرد حبر على ورق، ودون تفعيلها على أرض الواقع، وبدون وجود نصوص عقابية رادعة حتى نكون جمعاً شركاء في عملية الرقابة والتنمية والإصلًح والتغيير) ومثل هذا الحديث من ذوي الاختصاص يشرح

الأسباب التي دعت الدول العربية لتبني هذه الاتفاقية ذات الأهمية التي لا تقدر بثمن.

ومن جهة أخرى نجد أن مشروع الاتفاقية كان قد عبر عن حالة القلق العميق للدول العربية نسبة للصلًت المباشرة بين الفساد وسائر أشكال الجريمة، وخصو ًصا الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية بما فيها غسل الأموال. ويشتمل مشروع الاتفاقية على سياسات التصدي للفساد، والتي تتضمن تدابير عامة لمنع الفساد، وكذلك تدابير خاصة في مجالات الإدارة وإنفاذ القانون. وفي تقديرنا يأتي مشروع اتفاقية مكافحة الفساد تعبي ًرا عن اقتناع الدول العربية

بضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابره للحدود الوطنية. البناء الهيكلي والقانوني للًتفاقية أو ًلا: الاتفاقيات العربية لمكافحة الفساد لسنة 2010

وضعت الاتفاقية العربية مجموعة متباينة من الالتزامات على عاتق الدول الأطراف فيها، كصياغة أنظمة تج ّرم أفعا ًلا معينة، كالرشوة، واستغلًل النفوذ، وغسل الأموال، والإثراء غير المشروع، وغسل عائدات الفساد، ونحو ذلك، كما تهدف لعدة أمور أخرى، منها: تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملًحقة مرتكبيها، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة، وتعزيز التعاون العربي في ذلك، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الف ّعالة لمنع ومكافحة الفساد، ومن الأهداف سالفة الذكر هذه تتضح أهمية الاتفاقية العربية، والتي نجاحها يقوم ويرتكز في النهاية على التعاون الدولي الف ّعال ، حيث إن التعاون في مجال مكافحة الفساد، هو لب هذه الاتفاقية وجوهرها، وهو عنوانها الأساسي، وبدونه لن يتم تحقيق أهدافها؛ لأن الفساد في عالم اليوم يتحرك بين الحدود الدولية تما ًما كما ينشط في داخل الدول، لأجل ذلك جاءت أغلب مواد هذه

الاتفاقية مل ِزمة بالتعاون، ومب ّينة أهميته في مكافحة الفساد.

حررت هذه الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد باللغة العربية على اعتبارها اللغة الرسمية الوحيدة لجامعة الدول العربية - وهو أمر نادر الحدوث أن يجد المرء تجم ًعا إقليم ًيا يتحدث لغة واحدة كما هو الحال لدى جامعة الدول العربية - وقد حررت الاتفاقية بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية في 1432/1/15هـ، الموافق 2010/12/21م من أصل واحد، وبلغة واحدة هي اللغة العربية، أودعت بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتحدي ًدا لدى الأمانة الفنية لمجلس

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وزراء العدل العرب، ونسخة مطابقة للأصل تسلم للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، على أن تسلم كذلك نسخة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الأطراف. وإثباتًا لذلك، قام أصحاب السمو ومعالي وزراء الداخلية والعدل العرب، بتوقيع هذه الاتفاقية نيابة عن دولهم. وذلك اقتنا ًعا منهم بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بين الدول الأطراف إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية، وتمثل استكما ًلا لما بدأته من جهود في مختلف المجالات الحيوية التي تهم

شعوبها وتحقق طموحاتها نحو مستقبل أفضل وصو ًلا إلى وحدة دولها.

ولقد جاءت الاتفاقية العربية علي إثرتبني اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003، وقد مثلت الأخيرة ال ِنّ ْب َرا َس واِتَّ َخذَتهُ الدول العربية قُ ْد َوةً َومثا ًلا والذي إهتدت بموجبه وهي تضع إطا ًرا قانون ًيا موح ًدا للدول الأطراف لمكافحة الفساد، وفق نظامها الداخلي وذلك حتى تتمكن هذه الدول من إنشاء هيئات وطنية لمكافحة الفساد في كل دولة، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في هذا المجال. وتطبيقًا لذلك فقد أقرت الدول العربية الاتفاقية العربية، استجابةً منها، وتف ّه ًما

لمخاطر الفساد.

ثان ًيا: الديباجة

تظهر الديباجة رغبة الدول العربية الموقعة لتبني هذه الاتفاقية واقتنا ًعا منها بأن الفساد ظاهرة إجرامية متعددة الأشكال ذات آثار سلبية على القيم الأخلًقية والحياة السياسية والنواحي الاقتصادية والاجتماعية. وتظهر الديباجة الرغبة في تفعيل الجهود العربية والدولية الرامية إلى مكافحة الفساد والتصدي له بما في ذلك تسليم المجرمين وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، وكذلك استرداد الممتلكات، باعتبار الفساد ظاهرة عابرة للحدود الوطنية. وتتميز ديباجة هذه الاتفاقية بأنها قصيرة حيث تتكون من خمس فقرات فقط، بينما تتكون ديباجة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 من خمس عشرة فقرة حسب صياغة النص الأصلي

للًتفاقية.

وبينت ديباجة الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد اقتناع الدول العربية بأن الفساد ظاهرة إجرامية متعددة الأشكال، سلبية الآثار وقد أظهرت الدول رغبتها في مكافحة الفساد والتصدي له، وأكدت ذلك بقولها: "والتزاما منها بالمبادئ الدينية السامية والأخلًقية النابعة من الأديان السماوية ومنها الشريعة الإسلًمية الغراء وبأهداف ومبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات العربية والإقليمية والدولية في مجال التعاون القانوني والقضائي والأمني للوقاية ومكافحة الجريمة ذات الصلة بالفساد، والتي تكون الدول العربية طرفًا فيها

ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".

ثالثًا: محتوى الاتفاقية العربية وتقسيماتها

تتكون الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة ٢٠١٠، من خمس وثلًثين مادة شاملة، بعكس النهج الذي اتبعته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة ٢٠٠٣ من حيث تقسيم الاتفاقية إلى فصول تتناول مختلف المواضيع، فإن الاتفاقية العربية أوردت المواد الخمس والثلًثين جملة واحدة دون تقسيمها إلى فصول تحمل رؤوس تلك المواضيع، بيد أن ترتيب المواد من حيث تناول الموضوعات جاء على نسق الاتفاقية الأم وأعني بذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة ٢٠٠٣، مع ملًحظة أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد أوردت خمس وثلًثين مادة، وهي أقل من نصف مواد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تتكون من إحدى وسبعين مادة،

ُمقسمة إلى ثمانية فصول، تسبقها ديباجة شاملة.

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راب ًعا: الأحكام العامة للًتفاقية

المادة الأولى تتناول التعريفات اللًزمة، لبيان القصد من أهم الكلمات التي تعول إليها الاتفاقية لإيصال معنى محد ًدا لكل كلمة إستخدمت في صياغة الاتفاقية ، والتعبير بصورة قاطعة تعبر عن قصد المشرع. وتبدأ الاتفاقية بتعريف الدولة، وهي الدولة الطرف في الاتفاقية أي تلك التي صادقت أو انضمت إلى الاتفاقية، وقد جعل المشرع الدولة التي أودعت وثائق الانضمام أو التصديق دولة طرفًا في الاتفاقية، والحكمة وراء ذلك تبدو واضحة، وهو عدم رهن عضوية الدولة المودعة للوثائق بأي إجراءات لاحقة تتخذها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث تعتبر طرفا في الاتفاقية ، وفق المادة ٣٥ فقرة ٤ من الاتفاقية، والتي تقرأ: "يجوز لأية دولة عضو في جامعة الدول العربية غير موقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بعد سريانها ودخولها حيز النفاذ، وتعتبر الدولة طرفًا فيها بمضي ثلًثين يو ًما على إيداع وثيقة التصديق أو

الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية".

خام ًسا: مفهوم الموظف العام

عرفت المادة الأولى الموظف العمومي تعريفًا مان ًعا جام ًعا، وأوردت مختلف مسمياته، وأهمية ذلك أن الموظف العمومي هو مفتاح الخدمة العامة التي تؤديها الدولة في جميع المجالات ومختلف الأصعدة، كما أن الموظف العمومي عنص ًرا حاس ًما في تلك الأعمال التي تفضي إلى الفساد، فقد عرفت الاتفاقية الموظف العمومي بأنه: "أي شخص يشغل وظيفة عمومية أو من يعتبر في حكم الموظف العمومي وفقا لقانون الدولة الطرف في المجالات التنفيذية أو التشريعية أو القضائية أو الإدارية، سواء أكان معينًا أو منتخ ًبا دائ ًما أو مؤقتًا، أو كان مكلفا بخدمة عمومية لدى الدولة الطرف، بأجر أم بدون أجر". وهنا أحسن المشرع صن ًعا عندما وضع الموظفين العموميين في السلطات التشريعية الثلًث على قدم المساواة، وأهمية ذلك أن معظم الموظفين العمومين في السلطة القضائية يتمتعون بحصانات قوية تجعلهم بمنأى عن المساءلة، كما أن التعريف أعلًه يشمل أعضاء الأجهزة التشريعية أو البرلمانات بحسبهم موظفين منتخبين، وهو ما قصده المشرع بعبارتي ( ُمعينا أو ُمنتخبا) ويستوي وضع الموظف العام إذا كان يتقاضى أج ًرا أو يعمل دون أجر، ودون النظر لما يتقاضاه من أجر أو يؤدي العمل دون أجر، فالعبرة هو التكليف بالعمل من قبل الدولة سواء كان بصفة دائمة أم مؤقتة، وفي ذات السياق نجد أن الاتفاقية العربية ع َّرفت الموظف العمومي الأجنبي بأنه: "أي شخص يشغل وظيفة تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية لدى بلد أجنبي، سواء أكان معينا أم منتخبا، دائما أو مؤقتا، وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي، أو لصالح جهاز عمومي أجنبي أو مؤسسة عمومية أجنبية"، وتعتبر جهة العمل الأجنبية هي الفيصل بينه وبين الموظف العمومي. أما موظف المؤسسة الدولية العمومية هو أي موظف مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة

دولية عمومية بأن يتصرف نيابة عنها.

أي ًضا عرفت المادة الأولى الممتلكات بأنها: "الموجودات بكل أنواعها، سواء أكانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود حق عليها"(). وهذا التعريف مهم لتطبيق الاتفاقية عندما يتعلق الأمر بالإجراءات القانونية اللًزمة لتنفيذ الاتفاقية بالشرط المتعلق بضبط العائدات الإجرامية، والتجميد أو الحجز أو المصادرة، عندما يتعلق الأمر بالتعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون. وعرفت المادة الأولى الفقرة (6) العائدات الإجرامية بأنها: "أي ممتلكات متأتية أو متحصل عليها، بشكل مباشر أو

غير مباشر، من ارتكاب أي من أفعال الفساد المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية".

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ساد ًسا: أهداف الاتفاقية

المادة الثانية تتناول أهداف الاتفاقية، لقد اتبعت الاتفاقية العربية نه ًجا مغاي ًرا لذلك النهج المتبع من قبل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة ٢٠٠٣، حيث أوردت الأخيرة معظم أهداف ومرامي الاتفاقية ضمن الديباجة التي جاءت شاملة لكل ما تسعى الاتفاقية إلى تحقيقه. فيما

أوردت الاتفاقية العربية الأهداف في المادة (2) على النحو التالي:

1. تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملًحقة مرتكبيها.

2. تعزيز التعاون العربي على الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه واسترداد الموجودات. 3. تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون.

4. تشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.

وبقراءة الأهداف الأربعة أعلًه يكون المشرع العربي قد أوصد الباب على نفسه من أن يحقق مزي ًدا من الأهداف والغايات التي تتجدد مع الأيام بشأن مكافحة الفساد، والتي تمليها الممارسة العملية، فعلى سبيل المثال لم نجد هدفًا يرمي للتعاون بين المنظمة العربية وغيرها من المنظمات غير العربية وخارج الوطن العربي، حيث حصرت الفقرة ٢ من المادة الثانية التعاون تحت عبارة "تعزيز التعاون العربي على الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه واسترداد الموجودات"()، وفي تقديرنا أن التعاون يمكن أن يتجاوز حدود العالم العربي لتعقب الأموال والعائدات الإجرامية والكشف عن الجرائم ذات الصلة بالفساد. كما أن الفقرة الرابعة من ذات المادة أغفلت القطاع الخاص كأهم شريك في محاربة الفساد ومنعه، عندما تحدثت عن أهداف الاتفاقية بينما عاد المشرع ليتحدث عن التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص في مجال التحقيق والملًحقة، كما جاء بالمادة العاشرة من الاتفاقية، ومن جهة أخرى اكتفت الاتفاقية العربية بذكر الأفراد ومنظمات المجتمع المدني، وغني عن القول إن الأشخاص الاعتباريين يختلفون عن الأفراد الذين ورد ذكرهم بهذه المادة، وإن كنا نرى أن إيراد كلمة أشخاص بد ًلا عن كلمة أفراد لكونها تغطي الشخص الطبيعي والشخص المعنوي، لذلك فإن كلمة شخص

أشمل.

ساب ًعا: التجريم ومسؤولية الشخص الاعتباري

المادة الرابعة تناولت بعض الأفعال على سبيل الحصر باعتبارها أفعالا مجرمة وفقا للًتفاقية على أن تقوم كل دولة وفقا لنظامها القانوني الداخلي بتجريم تلك الأفعال عندما ترتكب قص ًدا أو عم ًدا، إلا أن ذلك لا يعني بأي حال أن الدول الأطراف في الاتفاقية مقيدة بهذه الأفعال حص ًرا، بل يمكن أن تجرم المزيد من الأفعال إذا رأت الدولة العضو ضرورة لذلك التجريم، إلا أنه لا يجوز الأخذ ببعض الأفعال الواردة في الاتفاقية وترك البعض الآخر؛ لأنها تشكل الحد الأدنى من الأفعال التي يجب أن تجرم والتي تم التوافق عليها بين الدول الأعضاء في الاتفاقية، وهذه

الأفعال هي: 1- الرشوة في الوظائف العمومية.

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2- الرشوة في شركات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

3- الرشوة في القطاع الخاص.

4- رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية داخل الدولة الطرف.

5- المتاجرة بالنفوذ. 6- إساءة استغلًل الوظائف العمومية. 7- الإثراء غير المشروع. 8- غسل العائدات الإجرامية. 9- إخفاء العائدات الإجرامية المتحصلة من الأفعال الواردة في هذه المادة. 10- إعاقة سير العدالة. 11- اختلًس الممتلكات العامة والاستيلًء عليها بغير حق. 12- اختلًس ممتلكات الشركات المساهمة والجمعيات الخاصة ذات النفع العام والقطاع

الخاص.

13- المشاركة أو الشروع في الجرائم الواردة في هذه المادة.

وتجدر الإشارة هنا إلي التطور النوعي في تجريم الرشوة حيث كان المفهموم التقليدي السائد في العالم العربي بل وفي جميع أنحاء العالم أن الرشوة جريمة مرتبطة بالموظف العمومي الذي له علًقة بعمل الدولة، لكن نجد أن الإتفاقية العربية سارت علي نهج إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003م وذلك بتجريم الرشوة في القطاع الخاص الأمر الذي يتطلب مواءمة تشريعية تقوم بها الدول الأعضاء بشأن تعريف الرشوة للخروج عن المفهوم

التقليدي للرشوة.

المادة الخامسة تناولت مسؤولية الشخص الاعتباري وذلك للدور المتعاظم للشركات والهيئات والمؤسسات وخلًفها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى، في منظومة الأفعال المرتبطة بالفساد، وقد تركت الاتفاقية الباب مفتو ًحا للدول الأعضاء لكي تعتمد ما قد يلزم من تدابير، بما يتفق مع نظامها القانوني؛ لتقرير المسؤولية الجزائية أو المدنية أو الإدارية للشخص الاعتباري عن

الجرائم الواردة في هذه الاتفاقية، دون المساس بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي.

ثامنًا: الملًحقة والمحاكمة والجزاءات والولاية القضائية

عالجت المادة السادسة من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الملًحقة والمحاكمة والجزاءات، وذلك من خلًل إجراءات التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة، مع مراعاة خطورة الجرائم ذات الصلة بالفساد، بشرط ألا تؤثر تلك التدابير في نزاهة المحاكمة أو المساس بمعايير المحاكمة

العادلة المتعارف عليها دول ًيا، ونذكر بعض أهم تلك المعايير وهي: 1. الحق في الاستعانة بمحام قبل المحاكمة.

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2. الحق في الاتصال بالعالم الخارجي. 3. الحق في المثول أمام قاض أو مسؤول قضائي آخر على وجه السرعة. 4. الحق في الطعن في مشروعية الاحتجاز. 5. الحقوق والضمانات خلًل مراحل التحقيق . 6. الحق في أوضاع إنسانية أثناء الاحتجاز، وعدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب

المعاملة القاسية. 7. الحق في المساواة أمام القانون والمحاكم. 8. الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة ُمش َّكلة وفق أحكام القانون. 9. حظر تطبيق القوانين الجنائية بأثر رجعي، أو محاكمة المتهم على الجريمة نفسها

مرتين.

10. الحق في الاستئناف.

تلك هي الحدود الدنيا التي يجب مراعاتها كقواعد عامة بشأن أي محاكمة عادلة سواء تعلقت بالفساد أم بغيره من الجرائم، فالذي يهتم بجريمة ذات صلة بالفساد يجب أن يعامل كمتهم له كامل الحقوق وفق المبادئ التي تحفظ كرامة البشروهي مبادئ منصوص عليها في أغلب دساتير دول العالم بما فيها دساتير الدول العربية. أما عن التدابير الواجبة على الدول، هي أن تتخذ كل دولة طرف التدابير اللًزمة وفقا لنظامها القانوني؛ لتكفل لسلطة التحقيق المختصة أو المحكمة حق الاطلًع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بحسابات مصرفية إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في أية جريمة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وإقرار الجزاءات على أن تراعى فيها خطورة تلك الجريمة، مع اتخاذ أية عقوبات تبعية أو تكميلية على المحكوم عليهم بارتكاب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وتحديد مدة تقادم طويلة لأي جريمة مشمولة

بهذه الاتفاقية.

وإذا نظرنا إلى المادة السابعة من الاتفاقية العربية نجدها تتناول التجميد والحجز والمصادرة، وذلك بأن تعتمد كل دولة طرف - إلى أقصى حد ممكن وفقا لنظامها القانوني - التدابير اللًزمة للتمكن من مصادرة العائدات الإجرامية والممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى التي استخدمت أو كانت معدة للًستخدام في ارتكاب جرائم، وأن تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتنظيم وإدارة واستخدام الممتلكات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة أو المتروكة والتي هي عائدات إجرامية وفقا لقانونها الداخلي، ويجب أن تشمل هذه التدابير معايير بشأن إرجاع الممتلكات المضمونة التي تظل تحت تصرف الشخص الذي له حق فيها. فيما تتناول المادة الثامنة التعويض عن الأضرار من جراء فعل من أفعال الفساد والتأكيد على الحق في رفع دعوى للحصول على تعويض عن تلك الأضرار، وهو أمر معمول به في

جميع الدول وفق المبدأ القائل: "كل فعل سبب ضر ًرا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".

بينت المادة التاسعة مسألة الولاية القضائية والتي بموجبها تخضع الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية للًختصاص القضائي للدولة الطرف، وذلك في أي من الأحوال التالية إذا:

أ- ارتكب الجرم أو أي فعل من أفعال ركنه المادي في إقليم الدولة الطرف المعنية.

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ب- ارتكب الجرم على متن سفينة ترفع علم الدولة الطرف أو طائرة مسجلة بمقتضى قوانينها وقت ارتكاب الجرم.

ج- ارتكب الجرم ضد مصلحة الدولة الطرف أو أحد مواطنيها أو أحد المقيمين فيها.

د- ارتكب الجرم أحد مواطني الدولة الطرف أو أحد المقيمين فيها إقامة اعتيادية أو شخص عديم الجنسية يوجد مكان إقامته المعتاد في إقليمها.

هـ- كان الجرم أحد الأفعال المجرمة بموجب المادة (الرابعة/ح) من هذه الاتفاقية ويرتكب خارج إقليمها بهدف ارتكاب فعل مجرم داخل إقليمها.

و- كان المتهم مواطنا موجودا في إقليم الدولة الطرف ولا تقوم بتسليمه.

تتناول المادة العاشرة تدابير الوقاية والمكافحة بغية منع الفساد، وذلك بوضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة منسقة للوقاية من الفساد ومكافحته، والتي من شأنها تعزيز مشاركة المجتمع بكافة ألوان الطيف فيه، وتجسيد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة، وذلك عبر تقييم دوري للتشريعات والتدابير الإدارية ذات الصلة، ودعم نظم الشفافية ومدونات ومعايير سلوك الوظيفة العامة بغية الوقاية من الفساد ومكافحته. كما نصت الفقرة الثامنة من المادة العاشرة على الإجراءات اللًزمة لمنع الفساد في القطاع الخاص بأن تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقًا لقوانينها الداخلية ولوائحها المتعلقة بمسك الدفاتر والسجلًت، والكشف عن البيانات المالية، ومعايير المحاسبة ومراجعة الحسابات؛ لمنع القيام بالأفعال التي تجرمها الاتفاقية. وتطبق هذه التدابير على القطاعين الخاص والعام

بحسب السياق والمقتضى في كل حالة.

تاس ًعا: هيئة أو هيئات لمنع ومكافحة الفساد

في تقديرنا بأن جوهر التنفيذ يعتمد ليس فقط على قيام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بل على ضرورة خلق هيئة قوية ومستقلة مال ًيا وإدار ًيا، وأن يكون لها دور في تعزيز التعاون مع الهيئات النظيرة في الدول الأخرى؛ بهدف التعاون في شأن مكافحة الفساد، والجريمة المنظمة عبر الوطنية ذات الصلة بالفساد، وذلك نسبة لأنه لم يعد بإمكان أي دولة مهما بلغت قوتها أن تواجه بمفردها هذه الجرائم، التي تشكل خط ًرا داه ًما على كيان الدول وأسسها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وفي هذا الصدد نجد الفقرتين (11-10) من المادة العاشرة من الاتفاقية العربية تنصان على أن تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، وجود

هيئة أو هيئات، حسب الاقتضاء، تتولى منع ومكافحة الفساد، بوسائل مثل: أ- تنفيذ السياسات المشار إليها في هذه المادة والإشراف على تنفيذها عند الاقتضاء. ب- زيادة المعارف المتعلقة بالوقاية من الفساد وتعميمها.

وتقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بمنح الهيئة أو الهيئات المشار إليها في الفقرة (10) من هذه المادة ما يلزم من استقلًلية؛ لتمكين تلك الهيئة أو الهيئات من الاضطلًع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثير لا مسوغ له. وينبغي توفير ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين، وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلاء الموظفون من تدريب للًضطلًع بوظائفهم. فض ًلً عن ذلك نجد أن هناك آلية تنشأ عن طريق مؤتمر الدول الأعضاء للقيام بمهام تحددها الدول الأطراف، وتعمل على مستوى الدول الأطراف وذلك وفق ما نصت

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عليه المادة (33) فقرة 7 من الاتفاقية العربية والتي جاء فيها: "ينشئ مؤتمر الدول الأطراف، إذا ما رأى ضرورة لذلك أي آلية أو هيئة مناسبة للمساعدة على تنفيذ الاتفاقية تنفيذًا فعا ًلا". وفي تقديرنا أن تعاو ًنا فعا ًلا يجب أن ينشأ بين الأجهزة الوطنية وهذا الجهاز المشار إليه، من أجل

التنسيق والتطبيق الأمثل للًتفاقية العربية.

عاش ًرا: دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد

منظمات المجتمع المدني دائ ًما ما تكون على تماس مباشر مع كل مكونات الدولة وعلى كافة المستويات، وهي تملك قاعدة من المعلومات عن الممارسات في معظم أنشطة الحياة اليومية، بما في ذلك الممارسات الفاسدة ومكمن الفساد، وفي أحيان كثيرة تكون على دراية وعلم بتفاصيل كثيرة عن الفساد، لذلك نرى أنه من الممكن الاستفادة من هذه البيانات عند القيام بأي عمل من أعمال مكافحة الفساد ومنعه، وفي هذا المقام نجد المادة الحادية عشرة من الاتفاقية تتناول المشاركة الفعالة للمجتمع المدني في منع الفساد ومكافحته، وفي ذلك اعتراف من المشرع العربي على الأدوار ال ُمهمة التي يمكن أن تضطلع بها شبكات ومنظمات المجتمع المدني؛ بما في ذلك تعزيز الحماية المجتمعية من آثار الفساد، والتعريف به، وتقديم الدعم إلى ضحاياه ومساعدتهم من أجل اللجوء إلى القضاء والحصول على التعويض اللًزم. وفي تقديري أن لهذه المادة أهمية كبيرة، وذلك لما لمؤسسات المجتمع المدني من دور حيوي كشركاء حقيقين بشكل عام، وكقوى للرقابة الشعبية بشكل خاص، ويعتبرون من الركائز الأساسية والمهمة

المرجوة من مكافحة للفساد ومنعه.

وقد نصت المادة الحادية عشرة من الاتفاقية على أن: "تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة لتشجيع مؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع الفساد ومكافحته وينبغي تدعيم هذه المشاركة بتدابير مثل:

1- توعية المجتمع بمكافحة الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر على مصالحه.

2- القيام بأنشطة إعلًمية تسهم في عدم التسامح مع الفساد وكذلك برامج توعية تشمل المناهج المدرسية والجامعية.

3- تعريف الناس بهيئات مكافحة الفساد ذات الصلة المشار إليها في هذه الاتفاقية وأن توفر لهم سبل الاتصال بتلك الهيئات ليتمكنوا من إبلًغها عن أي حوادث قد يُرى أنها تشكل فع ًلً مجر ًما وفقًا لهذه الاتفاقية".

حادي عشر: التدابير القضائية وحماية المبلغين والشهود

مما لا شك فيه أن العدل أساس الحكم وعنوان سيادة القانون، ومن المتفق عليه أن مسؤوليه إقامة العدل تقع على كاهل القضاء بمعناه الواسع والذي يشمل القضاء الواقف والجالس - كما يحلو للبعض ذلك - فالقاضي ووكيل النيابة العامة والمحامي والشرطي القائم على تنفيذ أوامر القضاء جميعهم يؤدون مهام قضائية يكمل بعضها البعض ؛ لتشكل ما يعرف بتنفيذ القرارات القضائية ولأهمية ذلك فقد تناولت المادة الثانية عشرة من الاتفاقية استقلًل الجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة، إدرا ًكا من واضعي الاتفاقية بأهمية ذلك لضمان مكافحة الفساد؛ خاصة وأن مرتكبي جرائم الفساد لن يدخروا جه ًدا من أجل التأثير على استقلًل ونزاهة القضاء. ونظ ًرا لأهمية استقلًل القضاء وما له من دور حاسم في مكافحة الفساد، نصت المادة الثانية عشرة على أن: "تتخذ كل دولة طرف، وف ًقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، كل ما من شأنه

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ضمان وتعزيز استقلًل القضاء وأعضاء النيابة العامة وتدعيم نزاهتهم وتوفير الحماية اللًزمة لهم".

ثاني عشر: عواقب أفعال الفساد

المادة الثالثة عشرة من الاتفاقية عالجت مسألة عواقب أفعال الفساد، والتي تتطلب إجراءات قانونية فيما يتعلق بالأعمال المرتبطة بالفساد بغرض محاصرتها ومنعها من الاستمرار، وإنتاج آثار قانونية بأي صورة كانت، مع إيلًء الاعتبار الواجب لما اكتسبته الأطراف الأخرى من حقوق بحسن نية، حيث إن المتصرف بحسن نية يجب ألا يضار؛ لأنه لم يكن سيء النية ولم يكن يعلم عند الإقدام على الفعل على أنه مرتبط بالفساد، ولا يعلم بما يشوب العلًقة السابقة من عمل غير مشروع، وهو مبدأ من المبادئ القضائية، والقواعد القانونية والفقهية المستمدة من الأديان ومن النظريات الفكرية. على أن تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، باتخاذ تدابير تتناول عواقب الفساد. وفي هذا السياق، يجوز للدول الأطراف أن تعتبر الفساد عاملً ذا أهمية في اتخاذ إجراءات قانونية لإلغاء أو فسخ العقد أو سحب امتياز أو غير

ذلك من الصكوك المماثلة أو اتخاذ أي إجراء آخر يحفظ الحقوق ويحميها ويعيدها لأصحابها.

ثالث عشر: حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

تتناول المادة الرابعة عشرة حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، وهو إجراء متعارف عليه في الأوساط القانونية بحيث يحق للشاهد أو الخبير في أي قضية ـــ إذا ما كانت هناك أسباب جدية من شأنها أن تعرض حياته أو سلًمته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلًمتهم الجسدية أو مصالحهم الأساسية للخطر أو لضرر مادي أو معنوي إذا ما أدلى بشهادته أو إفادته ـــ أن يطلب من وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق -حسب الأحوال- تطبيق إحدى الإجراءات اللًزمة مثل: إخفاء هوية الشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق التي تتعلق بالقضية المطلوبة وتضمين هوية مستعارة أو غير صحيحة للشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق التي ستقدم أمام المحكمة بشكل يحول دون تعرف الغير على هويته الحقيقية؛ أو عدم الإشارة إلى العنوان الحقيقي للشاهد أو الخبير. وعلى الدولة الطرف أن توفر الحماية القانونية اللًزمة للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال تجرمها الاتفاقية، وتشمل هذه الحماية أقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم

من أي انتقام أو ترهيب محتمل.

رابع عشر: مساعدة الضحايا

مساعدة الضحايا أحد المحاور الأساسية في مكافحة الفساد، وهي تعني اتخاذ القواعد الإجرائية الملًئمة لتعويض الضحايا عن الضرر الذي لحق بهم، عن طريق متابعة تفعيل القانون الوطني الذي يعتمد مبادئ ومعايير ووحدات حسابية دقيقة تراعي جبر الضر وإنصاف الضحية جراء الممارسات المرتبطة بالفساد، والتعويض وجبر الضرر يتم في تقديرنا في الحالات الفردية والجماعية، ففي حالة تعدد الضحايا يجب مراعاة المساواة بينهم كأساس للتعويضات، ونرى ضرورة اتخاذ تلك الإجراءات بصورة عالية من الشفافية، وقد بينت ذلك المادة (15) من الاتفاقية، والتي جاء فيها: "يتعين على كل دولة طرف أن تضع قواعد إجرائية ملًئمة توفر لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية سبل الحصول على التعويض وجبر الأضرار. ويتعين على كل دولة طرف أن تتيح، رهنا بقانونها الداخلي، إمكانية عرض آراء الضحايا وأخذها بعين

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الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية المتخذة بحق الجناة على نحو لا يمس بحقوق الدفاع".

خامس عشر: التعاون لإنفاذ الاتفاقية

تضمنت الاتفاقية العربية مفهوم التعاون بين الدول الأعضاء للوصول إلى شراكة تفضي إلى مكافحة ومنع الجرائم المرتبطة بالفساد، وفي الواقع فإن المادة (16) تشكل مجموعة من الحوافز معززة بالخدمات المتبادلة التي تريدها كل دولة عضو من الأخرى. فيما تهدف المادة (17) لوضع الضوابط لآلية للتعاون بين السلطات والأفراد الذين يشاركون في ارتكاب جريمة؛ بما يمكن لذلك التعاون إذا ما تم العمل بفاعلية أن يؤدي إلى تحقيق فوائد ملموسة بشأن التحقيق

والإثبات، وسوف نتناول التعاون المشار إليه فيما يلي:

1. التعاون في مجال إنفاذ القوانين

الدولة لا تستطيع أن تعمل علي تحقيق أهداف الاتفاقية لوحدها مهما حاولت فعل ذلك؛ لأن العديد من عمليات الفساد تتم في أكثر من دولة، وأحيانًا في أكثر من قارة وأكثر من إقليم؛ لأجل ذلك فالدولة دائ ًما ما تكون بحاجة إلى غيرها من الدول والمؤسسات لإنفاذ الاتفاقية، ومن هنا كان لزا ًما على الدول أن تكون قابلة وقادرة على التفاعل والتعاطي مع الآخرين على أساس العوامل المشتركة بين الدول الساعية لمكافحة الفساد. وقد نظمت المادة السادسة عشرة من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد مسألة التعاون في مجال إنفاذ القوانين وطبيعة هذا التعاون، وعلًقه الدولة العضو مع باقي الدول التي تقاسمها ذات القيم والمفاهيم في مجال مكافحة الفساد. وتنص المادة السادسة عشرة على أن: "تتعاون الدول الأطراف فيما بينها تعاونا وثيقا، بما يتفق والنظم القانونية والإدارية الداخلية لكل منها، من أجل تعزيز فاعلية تدابير إنفاذ القوانين الرامية

إلى منع ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وذلك من خلًل":

1. تبادل المعلومات عن الوسائل والأساليب التي تستخدم لارتكاب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية أو إخفائها بما في ذلك الجرائم التي ترتكب باستخدام التكنولوجيا الحديثة والكشف المبكر عنها.

2. التعاون على إجراءات التحريات بشأن هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية وأماكن وجودهم وأنشطتهم، وحركة العائدات والممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم.

3. تبادل الخبراء.

4. التعاون على توفير المساعدة التقنية لإعداد برامج أو عقد دورات تدريبية مشتركة، و خاصة بدولة أو مجموعة من الدول الأطراف عند الحاجة للعاملين في مجال الوقاية ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بغية تنمية قدراتهم العلمية والعملية ورفع مستوى أدائهم.

5. عقد حلقات دراسية وندوات علمية للوقاية ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.

6. إجراء وتبادل البحوث والدراسات والخبرات المتعلقة بالوقاية ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.

7. إنشاء قاعدة بيانات عن التشريعات الوطنية وتقنيات التحقيق وأنجح الممارسات والتجارب ذات الصلة في مجال الوقاية ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.

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والمجالات السبعة المذكورة أعلًه تشكل إطا ًرا عري ًضا لمجالات التعاون بين الدول الأعضاء في الاتفاقية لضمان حسن تنفيذ الاتفاقية، لكنها ليست حصرية، أي بمعني أنها لا تق ّيد الدول فيما إذا أرادت أن تتعاون حول المزيد من المجالات طالما أنها لا تتعارض مع الأهداف والمرامي التي تنشدها الاتفاقية. وفي المقابل نجد المادة السابعة عشرة تحدثت عن التعاون مع سلطات إنفاذ القانون، وذلك بأن تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة لتشجيع الأشخاص ـــ الذين يشاركون أو شاركوا في ارتكاب جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية ـــ على تقديم معلومات مفيدة إلى السلطات المختصة لأغراض التحقيق والإثبات، وعلى توفير مساعدة فعلية محددة للسلطات المختصة يمكن أن تسهم في حرمان الجناة من عائدات الجريمة واسترداد تلك العائدات. وذلك بالنظر في إمكانية تخفيف عقوبة المتهم أو إعفائه من الملًحقة إذا قدم عونًا كبي ًرا في عمليات التحقيق أو الملًحقة بشأن جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية. وفي تقديري أن تعاون الأشخاص متصور وبقدر كبير في هذه الحالة لإحساس العامة بأن لهم نصيب في الأموال العامة التي يتم اختلًسها أو سرقتها، وبالتالي من المصلحة أن يتعاون العامة أفرا ًدا ومؤسسات لمحاربة الفساد

ومحاولة منعه وبالتالي صيانة المال العام وحفظه.

وليس بالضرورة إخضاع جميع المتهمين للمعايير الجنائية نفسها، بل هي سلطة تقديرية للجهات المعنية بتقدير العون الذي يقدمه كل متهم منفر ًدا، هل هو عون كبير يساعد في عمليات التحقيق أو الملًحقة بشأن جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية، أم هو عون ثانوي. والحكمة من وراء إقرار هذه المادة ـــ في تقديري ـــ تخدم مصالح العدالة وتسهل الوصول إلى البينات واسترداد الموجودات المتعلقة بالجريمة. وفي حالات الملًحقة المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة تكون المصالح المادية المتحصلة من الفساد في أغلب الأحيان مغرية ج ًّدا؛ مما تضعف الرغبة في التعاون مع السلطات المعنية بالتحقيق والتقاضي؛ مما يتطلب اعتماد أخلًقيات صارمة وآليات مراقبة مقرونة بالتحفيز من أجل تقديم معلومات مفيدة إلى السلطات المختصة

لأغراض التحقيق والإثبات.

2. التعاون بين السلطات بين الاجهزة الداخلية للدولة العضو

المادتان الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من الاتفاقية تتناولان التعاون بين السلطات المدنية داخل الدولة العضو في الاتفاقية؛ بما في ذلك التعاون مع القطاع الخاص وخصوصا المؤسسات المالية، على أن تتخذ كل دولة طرف ـــ وفقا لقانونها الداخلي ـــ "ما قد يلزم من تدابير لضمان التعاون بين سلطاتها العمومية، وكذلك موظفيها العموميين من جانب، وسلطاتها المسؤولة عن التحقيق في الأفعال الإجرامية وملًحقة مرتكبيها من جانب آخر، على أن يشمل ذلك التعاون المبادرة بإبلًغ سلطات التحقيق حيثما تكون هناك أسباب وجيهة للًعتقاد بأنه جرى ارتكاب أي من الأفعال المجرمة الواردة في المادة الرابعة من هذه الاتفاقية"(). على أن: "تشجيع رعاياها وغيرهم من الأشخاص الذين يوجد مكان إقامتهم المعتاد في إقليمها على إبلًغ السلطات الوطنية

المعنية بالتحقيق والملًحقة عن ارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية".

3. المساعدة القانونية المتبادلة

المادة العشرون وتعتبر هي المادة الأطول في الاتفاقية العربية من حيث عدد الفقرات والتي بلغت ثمان ًيا وعشرين فقرة، تنظم المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول الأطراف في الاتفاقية؛ بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فيما بينها، وتبادل المشورة والمساعدة القانونية في

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المسائل المتعلقة بهذه الاتفاقية. وقد تناولت المادة العشرون مجالات المساعدة القانونية بشكل مفصل مع بيان التزامات الدول الأعضاء في هذا المجال، وعلى رأسها ـــ في تقديرنا ـــ تسمية كل دولة طرف سلطة مركزية تكون مسؤولة عن تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتنفيذها، ويجوز أن تكون هذه السلطة قائمة بذاتها أو مندمجة في جهاز آخر، مع إبلًغ الأمين العام لجامعة الدول العربية باسم تلك السلطة المركزية. وأن تقدم الدول الأطراف بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملًحقات والإجراءات

القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بالاتفاقية، وذلك لأي من الأغراض التالية:

♣ الحصول على أدلة أو أقوال أشخاص، وتبليغ المستندات القضائية، وتقديم المعلومات والمواد والأدلة وتقييمات الخبراء، والكشف عن عائدات الجريمة وتجميدها واقتفاء أثرها فض ًلً عن تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة.

♣ تنفيذ عمليات التفتيش والحجز والتجميد، وفحص الأشياء ومعاينة المواقع. وتقديم أصول المستندات والسجلًت ذات الصلة، وتحديد العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض إثباتية. وأي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع

القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.

سادس عشر: التوفيق بين سرية العلًقة المصرفية، وتنفيذ بنود الاتفاقية

نصت المادة (20) من الاتفاقية العربية التي نحن بصددها في فقرتها رقم (21) على أنه: "لا يجوز للدولة الطرف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضى هذه المادة بحجة السرية المصرفية". وهنا يثور تساؤل حول كيفية التوفيق بين سرية العلًقة المصرفية، وتنفيذ بنود الاتفاقية، وفي هذا نقول: إن العلًقة بين البنك وعملًئه تتسم بما يسمى بــ "الخصوصية"، وبموجبها تقوم أعمال البنوك ونشاط دور الصرافة وتصريف أمور التجار بالسرية اللًزمة والكتمان، حتى صارت عرفًا بين الناس. إلا أن عد ًدا من الدول اتجهت اليوم إلى تقي ّيد هذه الخصوصية والسرية بتشريعات تلزم المصارف بالكشف عن أسرار عملًئها، وتمنح الجهات الخارجية حق الاستفادة من خفايا أعمال المشتبه بهم، أو إذا ما انتاب نشاط العميل شك أو شبهة فساد أو قامت بينة على تعلق الموجودات بفعل مخالف لهذه الاتفاقية، أو غيرها من الاتفاقيات، نذكر منها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية، وبهذا باتت هذه السرية اليوم على المحك. ونضيف بأن الإفشاء يجب أن يشمل كل المعلومات التي يقدمها العميل في جميع مراحل تعامله مع البنك بما في ذلك المعلومات التي يقدمها عند فتح الحساب، بل وحتى لو لم يفتح العميل ذلك الحساب وإنما اكتفى بإبداء الرغبة في

ذلك.

ونرى أنه يجب ألا يقتصر التعاون على الإفادات التي يقدمها العميل عند فتح الحساب أو بعد ذلك، بل يشمل كل ما يتعلق بالعميل من معلومات؛ حتى تلك التي يجمعها البنك بنفسه عنه من مصادر أخرى، وكذلك الاستنتاجات والملًحظات التي يسجلها البنك في دفاتره عن ذلك العميل. ليس للبنك أن يقرر ما إذا كانت المعلومات عن عميل من العملًء مهمة أو غير مهمة، بل كل ذلك يرجع للجهة التي تتطلب البيانات؛ حتى مجرد كون أن حسا ًبا قد فتح للعميل يعد أم ًرا سر ًيا، كما أنه ليس للمعلومات المطلوبة حد زمني؛ فحتى بعد إقفال ذلك الحساب وسحب أموال من

البنك. سابع عشر: نقل الإجراءات الجنائية

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الفقرة (22) من المادة (20) من الاتفاقية عالجت مسألة غاية في الأهمية؛ ألا وهي حالة وجود شاهد أو خبير في إقليم دولة طرف في الاتفاقية، وأن سماع إفادته تعتبر منتجة في إجراءات متخذة في دولة أخرى طرف، وذلك عندما يكون شخص ما موجو ًدا في إقليم دولة طرف ويُراد سماع أقواله، كشاهد أو خبير، أمام السلطات القضائية لدولة طرف أخرى، ويكون ذلك ممكنا ومتسقا مع المبادئ الأساسية للقانون الداخلي، يجوز للدولة الطرف أن تسمح ـــ بناء على طلب الدولة الأخرى ـــ بعقد جلسة الاستماع عن طريق البث المباشر، إذا لم يكن ممكنًا أو مستحسنًا مثول الشخص المعين في إقليم الدولة الطرف الطالبة.() ويجوز للدولتين الطرفين أن تتفقا على أن تتولى إدارة جلسة الاستماع سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف الطالبة وأن تحضرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب. على أن تتحمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما لم تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان على غير ذلك. وإذا كانت النفقات

ضخمة أو غير عادية، وجب على الدولتين الطرفين المعنيتين التشاور بشأن التكاليف.

المادة (20) الفقرة (25) من الاتفاقية تناولت مسألة ُمهمة؛ ألا وهي حماية الشهود والخبراء، وهي ذات الحماية التي أقرتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المادة (٣٣)، ولعل الحكمة من هذه الحماية واضحة لكون الشهود والخبراء هم مصدر المعلومة والبينة الأولى حول الجريمة المدعى ارتكابها، وهذا يجعل الشخص المبلغ في وضع يحتاج فيه إلى الحماية القانونية أثناء وبعد إجراءات التقاضي. وللقيام بمهمات حماية الشهود والمبلغين والتي قد تكون معقدة، أو تأخذ بع ًدا إقليميا أو دوليا، فإن الأمر يتطلب درجة من التعاون بين الدول الأطراف لإقرار تلك الحماية التي ترمي إليها الاتفاقية. وبنا ًء على ذلك لا يجوز ملًحقة أو احتجاز أو معاقبة أي شاهد أو خبير أو شخص آخر يوافق ـــ بناء على طلب الدولة الطرف الطالبة ـــ على الإدلاء بشهادة في إجراءات قضائية، أو على المساعدة في تحريات أو ملًحقات أو إجراءات قضائية في إقليم الدولة الطرف الطالبة، أو إخضاعه لأي إجراء آخر يقيد حريته الشخصية في ذلك

الإقليم، بسبب أي فعل أو إغفال أو حكم إدانة سابق لمغادرته إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب.

ثامن عشر: التعاون لأغراض المصادرة

المادة (21) من الاتفاقية تتضمن التعاون الدولي لأغراض المصادرة والتصرف في عائدات الجرائم المصادرة أو الممتلكات المصادرة، هو شكل آخر من أشكال التعاون الدولي، وهو ما تناولته المادة (55) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003، ولم يختلف عن ذلك المشرع العربي فقد سار على ذات النهج في المادة (21) من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وذلك عند تلقي دولة طرف في الاتفاقية طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جريمة مشمولة بالاتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى، أن تقوم، إلى أقصى مدى ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي

– دون المساس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية - بأي مما يلي:

أ) أن تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، وأن تضع ذلك الأمر موضع النفاذ في حال صدوره.

ب) أن تحيل إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة الصادر عن محكمة في إقليم الدولة الطرف الطالبة، بهدف إنفاذه بالقدر المطلوب.

ويجوز رفض التعاون بمقتضى هذه المادة أو إلغاء التدابير المؤقتة إذا لم تتلق الدولة الطرف متلقية الطلب أدلة كافية في حينها، أو إذا كانت الممتلكات ذات قيمة لا يعتد بها، على أن تقوم

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كل دولة طرف بتزويد الأمين العام لجامعة الدول العربية بنسخ من قوانينها ولوائحها التي تضع هذه المادة موضع النفاذ، وبنسخ من أي تغييرات تدخل لاحقا على تلك القوانين واللوائح، أو بوصف لها. وتجدر الإشارة إلى أن أحكام المادة العشرين من هذه الاتفاقية تنطبق على هذه المادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلًف الحال. وفي تقديرنا أن التعاون لأغراض المصادرة تتصل بمجموعة أنشطة، وإن كانت تتم على مستوى العالم العربي وبين الدول الأطراف في الاتفاقية، فإن ذلك لا يغل يد الدول الأطراف بمفردها أن تبحث مع جهات دولية أخرى خارج الوطن العربي مثل: البنوك الدولية والمؤسسات المالية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخ ِّدرات والجريمة، ووحدات المخابرات المالية وفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، من أجل التعاون لأغراض المصادرة بهدف استرداد الموجودات المسروقة ، في إطار مبادرات فردية أو

جماعية، خارج نطاق الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

تاسع عشر: نقل الإجراءات الجنائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم

تعالج المواد: 22، 23، 24، من الاتفاقية العربية كيفية نقل المسائل الإجرائية، والأشخاص المحكوم عليهم والمجرمين من دولة طرف في اتفاقية إلى دولة طرف أخرى، متى ما كان ذلك في صالح العدالة، ويشترط عند تسليم المجرمين أن تكون الجرائم الخاضعة للتسليم مدرجة في عداد الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ولا يجوز للدولة الطرف التي يسمح قانونها بذلك أن تعتبر أيا من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية جرما سياسيا إذا ما اتخذت هذه الاتفاقية

أساسا للتسليم.

1. تسليم المجرمين

ينظم القانون الدولي في أكثر من اتفاقية تسليم المجرمين الهاربين وتسليم المتهمين الذين لم تتم محاكماتهم بعد، أو ترحيل المحكوم عليهم في قضايا جنائية إلى الدولة ذات الولاية القضائية؛ باستثناء السياسيين الذين يتم اتهامهم على أساس سياسي وليس جنائي، ويخضع التسليم الدولي لمعاهدات خاصة واتفاقيات ثنائية وعامة، مع الإشارة إلى أنه تعتبر كل من الجرائم التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية مدرجة في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أي معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم في عدد الجرائم الخاضعة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرم فيما بينها. ولا يجوز للدولة الطرف أن ترفض طلب تسليم بحجة أن الجرم يتعلق بأمر سياسي أو مالي، وقد عالجت المادة (23) مسألة تسليم المجرمين بالمزيد من التفاصيل والجزئيات الإجرائية والموضوعية، وذلك عندما يكون الشخص موضوع طلب التسليم موجو ًدا في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن يكون الفعل الذي يطلب بشأنه التسليم مجرما بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة

والدولة الطرف متلقية الطلب.

2. نقل الأشخاص المحكوم عليهم

عالجت المادة (24) من الاتفاقية مسألة نقل الأشخاص المحكوم عليهم، في تقديرنا تأتي هذه المادة للتأكيد على حرص ورغبة الدول الأعضاء في الاتفاقية العربية في تمكين المحكوم عليهم من قضاء ما تبقى من العقوبة السالبة للحرية داخل وطنهم، وذلك لتسهيل عملية إدماجهم الاجتماعي، في إطار تمتين وتطوير علًقات الصداقة والتعاون بينها، ويجوز للدولة الطرف أن تنظر في إبرام اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن نقل الأشخاص الذين يحكم عليهم بعقوبة الحبس أو بأشكال أخرى من الحرمان من الحرية؛ لارتكابهم أفعالا مجرمة وفقا

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لهذه الاتفاقية. ونضيف بأنه يمكن تقديم طلب النقل إما من طرف المحكوم عليه شخصيا، أو بواسطة ممثله القانوني الذي يرفع في هذا الشأن ملتمسا إلى إحدى الدولتين، ويكون هذا الطلب معززا بالوثائق اللًزمة، وفيما يتعلق بالعقوبات التي فرضتها الدولة المصدرة للحكم يكون

مباشرة قابلً للتنفيذ في الدولة المنفذة. عشرون: التحقيقات المشتركة وأساليب التحري الخاصة 1. التحقيقات المشتركة

في تقديرنا أن الهدف من التحقيقات المشتركة هو توفير منظومة تتيح للمحاكم وسلطات التحقيق المختصة فحص أساليب البينات والحقائق ومجريات التحقيق وإكماله بشكل قانوني سليم، وضمان أكبر فاعلية للتحقيقات أو الملًحقات أو الإجراءات القضائية في دولة واحدة أو أكثر، وفي حالة عدم وجود اتفاقيات أو ترتيبات من هذا القبيل، أو وفق ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف. وأي ًضا حماية التحقيقات من الضياع بسبب غياب التنسيق بين الدول المعنية، وبمقدور التحقيقات المشتركة أن تؤدي إلى خلق منظومة التوثيق المستندي وتبادلها بين الدول، والتي يمكن أن تشمل كافة المستندات والوسائط بما فيها تقنية الصورة والصوت؛ وفق نظام شامل وواسع لعدد من القوانين تهدف لحماية كل من يخضع للتحقيق، تسمح للمحاكم بإجراء رقابة على التحقيقات، مع ملًحظة أن إجراء التحقيقات المشتركة تفتح الباب لتطبيقها على أي تهمه يمكن إدراجها تحت تعريف للفساد؛ بما في ذلك البيانات والأدلة الجنائية، وتحتم المنظومة على كافة الأطراف التعاون التام مع آلية التحقيق، وفقًا لقانونها الداخلي وأن تتخذ ما قد يلزم من تدابير لتمكين سلطاتها المختصة من استخدام أسلوب التسليم المراقب على النحو المناسب؛ من

أجل تأمين التطبيق الفعال للمادتين(25)، (26) من الاتفاقية العربية .

اثنان وعشرون: استرداد الممتلكات ومنع وكشف إحالة العائدات الإجرامية

لعل مكافحة الفساد بصورة فعالة تتطلب تبني وسائل فعالة من قبيل آليات لكشف أدوات الفساد وعائداته وتجميدها وحجزها ومصادرتها وإرجاعها، وذلك عن طريق تيسير تبادل المعلومات والممارسات الجيدة والأفكار فيما بين الدول؛ وبناء الثقة وتشجيع التعاون بين الدول الطالبة والدول متلّقية الطلبات والاستجابة للًحتياجات في مجال بناء القدرات، وتشجيع التعاون بين المبادرات الثنائية والمتع ّددة الأطراف القائمة ذات الصلة. وتطبيقًا لذلك فقد تناولت الاتفاقية العربية هذه المسألة في المادة 27 منها والتي جاء فيها: "يعد استرداد الممتلكات مبدأ أساس ًيا في هذه الاتفاقية العربية، وعلى الدول الأطراف أن تمد بعضها البعض بأكبر قدر من العون

والمساعدة في هذا المجال".

وإنفــــاذًا للًتفاقيـــة العربيـــة وتطبيقًا للمادة ـــ ســالفة الذكر ـــ، فقد دعا وزراء العدل العرب في دورتم رقم 28 ـــ والتي انعقدت في القاهرة ـــ إلى ضرورة استرداد الأموال العربية المهربة، وناقش الاجتماع مقتر ًحا مصر ًيا بإنشاء محكمة عربية يكون اختصاصها رد الأموال المنهوبة والفصل في الطلبات المقدمة إليها من أي دولة عربية لاسترداد أموالها المنهوبة منها والموجودة لدى دولة عربية أخرى. وطلب المجلس من وزارة العدل المصرية إعداد مسودة أولية لمشروع اتفاقية عربية بإنشاء محكمة عربية يكون اختصاصها النظر والفصل في طلبات أي دولة عربية لاسترداد الأموال المنهوبة، وتعميم هذه المسودة على الدول العربية لإبداء ملًحظاتها، وعرضها على لجنة مشتركة من خبراء مجلس وزراء العدل العرب لمراجعة

المشروع لعرضه على المجلس ومكتبه التنفيذي.

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فيما عالجت المادة 28 من الاتفاقية مسألة منع وكشف وإحالة العائدات الإجرامية، وترمي هذه المادة إلى تب ِّين التحديات المرتبطة بتنفيذ المواد ذات الصلة والتدابير الممكنة للتص ِّدي بفعالية لتلك التحديات. والتدابير الواجب اتخاذها لحظر ونقل ملكية الممتلكات ومنع استيرادها وتصديرها بطرق غير مشروعة، والتي تتيح للأطراف المتعاقدة إمكانية تمديد التطبيق ليشمل الأقاليم التي تتحمل الأطراف المتعاقدة مسؤولية علًقاتها الدولية، على أن تتخذ كل دولة طرف، ما قد يلزم من تدابير ـــ وفقا لقانونها الداخلي ـــ لإلزام المؤسسات المالية الواقعة ضمن ولايتها القضائية بأن تتحقق من هوية العملًء وأن تتخذ خطوات معقولة لتحديد هوية المالكين المنتفعين

بالأموال المودعة في حساباتهم، وأن تتخذ ما يلزم لمكافحة غسل الأموال، بما يلي:

أ- إصدار إرشادات بشأن أنواع الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التي يتوقع من المؤسسة المالية القائمة ضمن ولايتها القضائية أن تطبق الفحص الدقيق على حساباتها، وأنواع الحسابات والمعاملًت التي يتوقع أن توليها عناية خاصة، وتدابير فتح الحسابات والاحتفاظ بها ومسك

دفاترها التي يتوقع أن تتخذها بشأن تلك الحسابات.

ب- إبلًغ المؤسسات المالية القائمة ضمن ولايتها القضائية، عند الاقتضاء وبناء على طلب دولة طرف أخرى أو بناء على مبادرة منها هي، هوية شخصيات طبيعية أو اعتبارية معينة يتوقع من تلك المؤسسات أن تطبق الفحص الدقيق على حساباتها، إضافة إلى تلك التي يمكن

للمؤسسات المالية أن تحدد هويتها بشكل آخر.

فض ًلً ع َّما تقدم تتخذ كل دولة طرف تدابير تضمن احتفاظ مؤسساتها المالية، لفترة زمنية مناسبة، بسجلًت وافية للحسابات والمعاملًت التي تتعلق بالأشخاص المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة، على أن تتضمن، كحد أدنى، معلومات عن هوية العميل، كما تتضمن، قدر الإمكان، معلومات عن هوية المالك المنتفع بهدف منع وكشف عمليات إحالة العائدات المتأتية من أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفعالة لكي تمنع إنشاء مصارف ليس لها حضور مادي، ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة مع جواز رفض أو تجنب الدخول أو الاستمرار في علًقة مصرفية مع تلك المؤسسات؛ سواء كانت وطنية أم أجنبية. وإنشاء نظم فعالة لإقرار الذمة المالية، وفقا لقانونها الداخلي، بشأن الموظفين العموميين، وتنص على عقوبات ملًئمة على عدم الامتثال، وإلزام الموظفين العموميين المعنيين ـــ الذين لهم مصلحة في حساب مالي في بلد أجنبي أو سلطة توقيع أو سجلًت ملًئمة فيما يتعلق بتلك الحسابات ـــ بأن يبلغوا السلطات المعنية عن تلك العلًقة وأن يحتفظوا بسجلًت ملًئمة بشأنها. ويتعين أن تنص تلك التدابير ـــ أيضا ـــ على جزاءات مناسبة على عدم الامتثال

لتلك التدابير المشار اليها.

ثالث وعشرون: التعاون الخاص وإجراءات إرجاع الممتلكات والتصرف فيها

وهي فكرة لم تكن إلا وليدة الرغبة الأكيدة في التعاون الدولي بشأن محاصرة الجريمة منذ فترة طويلة، والعالم العربي ليس ببعيد عن ذلك التعاون، ومن هنا كانت فكرة التعاون الخاص وهي أكثر تطو ًرا، من مضمون التعاون الذي بينته المادة (16) من هذه الاتفاقية في مجال إنفاذ القانون. فالتعاون الخاص وفق المادة 29 من الاتفاقية يتم بمبادرة خالصة من دولة ترى ضرورة إخطار دولة أخرى طرف بمعلومات قد تساعد الدولة الطرف المتلقية على استدلال أو إجراء تحقيقات أو ملًحقات أو إجراءات قضائية، أو قد يؤدي إلى تقديم تلك الدولة الطرف طلبا بمقتضى هذه المادة. وهي خطوة متقدمة في مجال التعاون، وقد تبنت الاتفاقية فكرة التعاون

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الخاص التي تقوم على إحالة المعلومات لدولة طرف أخرى دون الحاجة لتوحيد السياسيات والإجراءات الداخلية لكل دولة.

ويتب ّين من المادتين (27)، (30) من هذه الاتفاقية أن على كل دولة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإرجاع الممتلكات ذات الصلة بالفساد والتصرف فيها، وهي تقابل المواد من 51-59 المنصوص عليها في الفصل الخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003. وبنا ًء على ذلك فإن على كل دولة طرف ـــ وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ـــ اتخاذ ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتمكين سلطاتها المختصة، عندما تتخذ إجراء ما بناء على طلب دولة طرف أخرى، من إرجاع الممتلكات المصادرة، وفقًا لأحكام الاتفاقية، ومع مراعاة حقوق الطرف الثالث حسن النية. وعليه فإن عملية استرداد الممتلكات تتطلب درجة عالية من التعاون والتنسيق والثقة بين الدول الأطراف، وفي حالة المصادرة أن تنظر على وجه الأولوية في إرجاع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، أو إرجاع تلك الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين السابقين، أو تعويض ضحايا الجريمة. ويجوز للدول الأطراف، عند الاقتضاء، أن تنظر بوجه خاص في إبرام اتفاقيات أو ترتيبات متفق عليها، تبعا للحالة، من أجل

التصرف نهائيا في الممتلكات المصادرة.

انتهج المشرع العربي ذات النهج الذي سارت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك بإيراد مسألة التدريب والمساعدة التقنية. وإدرا ًكا من المش ٍرع على أن التطبيق الأمثل للًتفاقية لا يتأتى إلا من خلًل رفع قدرات العاملين بالدولة ذوي الصلة بإنفاذ الاتفاقية العربية، وذلك عن طريق تدريب وتطوير العاملين لتحقيق أهداف الاتفاقية؛ لأن العاملين هم الوسيلة لبلوغ تلك الأهداف وتنميتها، وهو ما ورد بعنوان المساعدة التقنية وتبادل المعلومات بالمادة (31) من هذه الاتفاقية، يقابلها الفصل السادس المواد 62/61/60 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

لسنة 2003.

وذلك بأن: "تقوم كل دولة طرف، بالقدر اللًزم، باستحداث أو تطوير أو تحسين برامج تدريب خاصة لموظفيها المسؤولين عن منع الفساد ومكافحته"(). وفي تقديري أن ذلك يعني أن تسعى الدولة الطرف في الاتفاقية إلى تقديم وتسهيل التعليم والتدريب للعاملين والممارسين في مجال مكافحة الفساد في الدولة، وتعمل على تقديم البحوث والدراسات، وإنشاء منابر للحوار والتواصل، هدفها الجمع بين المتخصصين في مجال مكافحة الفساد لمساعدتهم في تطوير استراتيجيات وأسس وأساليب مكافحة الفساد، بالإضافة إلى التشجيع على معرفة أوسع لسياق انتشار الفساد وسبل مكافحته، ويمكن أن تتناول تلك البرامج التدريبية، ضمن جملة أمور،

المجالات التالية:

أ- وضع تدابير فعالة لمنع الفساد والكشف والتحقيق فيه أو المعاقبة عليه ومكافحته، بما في ذلك استعمال أساليب جمع الأدلة والتحقيق.

ب- بناء القدرات في مجال صياغة وتخطيط سياسة استراتيجية لمكافحة الفساد.

ج- تدريب السلطات المختصة على إعداد طلبات بشأن المساعدة القانونية المتبادلة تفي بمتطلبات الاتفاقية.

د- تقييم وتدعيم المؤسسات وإدارة الخدمات العمومية وإدارة الأموال العمومية بما في ذلك المشتريات العمومية، والقطاع الخاص.

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هـ- منع ومكافحة إحالة العائدات الإجرامية وفقا لهذه الاتفاقية وإرجاع تلك العائدات. و- كشف وتجميد إحالة العائدات الإجرامية. ز- العائدات الإجرامية والأساليب المستخدمة في إحالة تلك العائدات أو إخفائها أو تمويهها. ح- استخدام آليات وأساليب قانونية وإدارية ملًئمة وفعالة لتيسير إرجاع العائدات الإجرامية. ط- الطرائق المتبعة في حماية الضحايا والشهود الذين يتعاونون مع السلطات القضائية. ي- التدريب على تطبيق اللوائح الوطنية والدولية.

على أن تنظر الدول الأطراف في مساعدة بعضها البعض، عند الطلب، على إجراء تقييمات ودراسات وبحوث بشأن أنواع الفساد وأسبابه وآثاره وتكاليفه في بلدانها، لكي تضع، بمشاركة السلطات المختصة والمجتمع، استراتيجيات وخطط عمل لمكافحة الفساد.

ونظ ًرا لأهمية المعلومة في مكافحة الفساد ومحاربته فقد بينت المادة 32 من الاتفاقية، جمع المعلومات المتعلقة بالفساد وتبادلها وتحليلها، وهذا يعني الاستفادة من التطور الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في صنع الفارق بشأن تبادل المعلومات، على أن تنظر كل دولة طرف في القيام، بتحليل اتجاهات الفساد السائدة داخل إقليمها، وكذلك الظروف التي ترتكب فيها جرائم الفساد. مع تطوير الإحصاءات والخبرة التحليلية بشأن الفساد والمعلومات وتقاسم تلك الإحصاءات والخبرة التحليلية والمعلومات فيما بينها ومن خلًل المنظمات الدولية والإقليمية؛ بغية إيجاد معايير ومنهجيات مشتركة قدر الإمكان وكذلك المعلومات عن الممارسات الفضلى لمنع الفساد ومكافحته، عبر المعلومات والتي تعتبر من إحدى العوامل ذات

الأهمية القصوى لمكافحه الفساد.

خامس وعشرون: مؤتمر الدول الأطراف والأمانة العامة

مؤتمر الدول الأطراف، أو ما يطلق عليه أحيا ًنا المؤتمر الاستعراضي، هو ممارسة معروفة في جميع الاتفاقيات الدولية تقري ًبا، حيث تهدف إلى تش ِجيع الدول الأطراف على مواصلة تقاسم المعلومات مع بعضها والآراء وتبادل والخبرات بهدف تطوير الاتفاقية، وقد بينت المادة 33 من الاتفاقية، قيام مؤتمر للدول الأطراف من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في هذه الاتفاقية، ومن أجل تشجيع تنفيذها واستعراضه على أن يتولى الأمين العام لجامعة الدولة العربية الدعوة لعقد مؤتمر الدول الأطراف في موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية. وبعد ذلك، تُعقد اجتماعات منتظمة لمؤتمر الدول الأطراف وفقًا للنظام الداخلي الذي يعتمده المؤتمر، وذلك لاستعراض تنفيذ هذه الاتفاقية من جانب الدول الأطراف فيها وتقديم توصيات لتحسين هذه الاتفاقية وتحسين تنفيذها وتذليل الصعاب التي تواجه التنفيذ، وإنشاء الآليات ذات الصلة والنظر في مسألة التعاون مع المنظمات والآليات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة. وأخذ العلم باحتياجات الدول الأطراف من المساعدة التقنية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية والتوصية بما قد يراه ضرور ًيا من إجراءات في هذا الشأن، وعلى كل دولة طرف تزويد الدول الأطراف بمعلومات عن برامجها وخططها

وممارساتها، وكذلك عن تدابيرها التشريعية والإدارية الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية.

المادة 34 بينت مهام الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ودورها في إنفاذ الاتفاقية، وهي مهام تتعلق بتوفير الخدمات المناسبة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية. ومساعدة مؤتمر الدول

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الأطراف على الاضطلًع بالأنشطة المبينة في الاتفاقية، واتخاذ الترتيبات لعقد دورات مؤتمر الدول الأطراف وتوفير الخدمات اللًزمة لها. ومساعدة الدول الأطراف، عند الطلب، على تقديم المعلومات إلى مؤتمر الدول الأطراف وفقا للفقرات (4، 5، 6) من المادة الثالثة والثلًثين من

الاتفاقية. وضمان التنسيق الضروري مع أمانات المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

سادس وعشرون: الأحكام الختامية

تناولت المادة 35 الأحكام الختامية، وهي لا تختلف كثي ًرا عن لغة الأحكام الختامية في الأغلب الأعم من الاتفاقيات الدولية؛ حيث ألزمت الاتفاقية الدول الأعضاء على العمل عن طريق الجهات المختصة لديها على اتخاذ الإجراءات الداخلية اللًزمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ. على أن تكون هذه الاتفاقية محلً للتصديق عليها أو الانضمام إليها من الدول العربية، وتودع وثائق للتصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلًثين يوما من تاريخ التصديق أو الانضمام، وعلى الأمانة العامة إبلًغ سائر الدول الأعضاء وأمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه. على أن تكون مدة سريان الاتفاقية بعد مضي ثلًثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من سبع دول عربية. وبطبيعة الحال يجوز لأية دولة عضو في جامعة الدول العربية غير موقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بعد سريانها ودخولها حيز النفاذ، وتعتبر الدولة طرفا فيها بمضي ثلًثين

يوما على إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وتحيله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يقوم بإبلًغه إلى مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، ويبذل المؤتمر جهده في التوصل إلى إجماع الدول الأطراف بشأن التعديل. ويكون التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة (6) من هذه المادة خاضعا للتصديق عليه أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الأطراف وعند إقرار هذا التعديل من مؤتمر الدول الأطراف يصبح ملز ًما في حق الدول الأطراف. من جهة أخرى تسمح الاتفاقية العربية لأية دولة طرف أن تنسحب منها بناء على طلب كتابي ترسله إلى أمين عام جامعة الدول العربية، ويرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تسلُّم الطلب، وتظل أحكام هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة إلى طلبات التسليم التي قدمت خلًل

تلك المدة ولو حصل هذا التسليم بعدها.

سابع وعشرون: القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد

يعتبر القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد مرحلة متقدمة في طريق توحيد التشريعات العربية، وتمهي ًدا لمكافحة الفساد على مستوى الدول العربية بدرجة عالية من التنسيق والذي يقوم على التشريع الموحد، ولابد من القول إنه لا توجد ازدواجية بين الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وبين مشروع القانون الاسترشادي العربي لمكافحة الفساد، ومرجع ذلك أن الاتفاقية تضع مبادئ عامة وملزمة للدول العربية، أما القانون الاسترشادي فهو عبارة عن نصوص تسترشد بها الدول لوضع قوانينها الداخلية؛ وبالتالي تصبح التشريعات العربية في مكافحة الفساد موحدة أو متقاربة، لأنها تأخذ من منبع واحد، ونعتقد أنه جهد مقدر من جامعة الدول العربية

ممثلة في الأمانة العامة قطاع الشؤون القانونية.

وعلى الرغم من أهمية مشروع القانون هذا إلا أن المجال لا يتسع لتسليط الضوء عليه، بيد أنه لا يمكننا أن نتجاوزه دون الإشارة وبصفة خاصة إلى المادة (4) من الفصل الثاني من مشروع القانون، والتي نصت على إنشاء هيئة (جهاز) لمكافحة الفساد والوقاية منه، كشخصية اعتبارية

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تتمتع باستقلًل مالي وإداري وتحدد اختصاصاتها ومهامها وصلًحياتها، ويكون من بين مهامها رسم السياسة العامة لمنع ومكافحة الفساد، وبيان آثاره الاقتصادية والاجتماعية، واتخاذ الوسائل القانونية اللًزمة لعلًجها والحد منها، ودراسة وتحديث التشريعات الوطنية، والتنسيق على المستوى الداخلي للدولة والمستوى الخارجي والقطاع الخاص، بهدف منع ومكافحة الفساد. ويبقى أن نشير إلى أن هذه الهيئة هي ذاتها التي نصت عليها الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2010 في المادة العاشرة الفقرة (10)، والمادة (6) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003. "ان مشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد يمثل جهدا مه ًما في إطار توحيد القوانين العربية وقد سعى إلى خلق الانسجام بين القوانين العربية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهي مهمة ليست يسيرة بالنسبة لقانون عربي استرشادي يقوم على

خلفية قوانين عربية غير موحدة".

التوصيات

هذه مجموعة توصيات نوردها في سياق مكافحة ومنع الفساد، وإن كانت غير حصرية حيث إن الباب كان ولازال مفتو ًحا بشأن المقترحات والتوصيات التي تحارب الفساد وتقلل من وجوده. وهذه محاولة متواضعة منا نضعها بين يدي القارئ لعلها تكون مناسبة لمكافحة الفساد ومنعه،

وهي:

1. التشخيص الدقيق لظاهرة الفساد، وإدراك الأسباب العملية والأخلًقية لوجوده والعمل على معالجتها.

2. تفعيل وتحسين وتقوية نظم النزاهة الفعالة، المحلية والعالمية؛ وبخاصة الهيئات الوطنية لمكافحة الفساد، مع ضرورة تفعيل برنامج الحكومة الإلكترونية.

3. تحسين النظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاهتمام بالمشاركة اللًمركزية، والتنوع، والمساءلة والشفافية على المستوى المحلي داخل كل دولة.

4. إصدار مدونات أخلًقيات الوظيفة العمومية، ومبادئ قانون الصفقات العمومية الخاصة بالمناقصات وغيرها.

5. تحديد الوسائل الوقائية والردعية المعتمدة للحد من الفساد، وسن الأنظمة والتشريعات والقوانين والشفافية وتشديد العقوبات والجزاءات، ويجب أن تكون رادعه وواضحة تناسب كل فساد وتحد من ظهوره مره ثانية وتكون معلنه ومتاحه للجميع.

6. تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والمعارف والمعلومات، وإنشاء الفرق المشتركة محل ًيا وإقليم ًيا ودوليا ذات الصلة بالفساد، وبناء تحالفات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي تض ّم: الحكومات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص من أجل محاربة الفساد الداخلي

والخارجي.

7. تسهيل وتبسيط إنجاز المعاملًت وخاصة المهمة والمستعجلة؛ كمعاملًت الجمهور اليومية والجنسية والهجرة ووثائق الأراضي وتأييد صحة صدور الشهادات أو الكتب الرسمية وخلًفها.

8. توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلًغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحته، والعمل مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني على

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تنمية الشعور بالمواطنة وبأهمية حماية المال العام والمرافق والممتلكات العامة؛ بما يحقق حسن إدارتها والمحافظة عليها.

9. تجميع وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالفساد وزيادة الوعي العام بأضرارها المهلكة (خاصة في الدول ذات الدخل المنخفض) على الإنسان والتنمية الاقتصادية.

10. كسر حاجز الحذر المفروض على تناول مناقشة قضايا الفساد وكشفها.

11. الاستفادة من استراتيجيات وتجارب الدول ذات الريادة في مجال التصدي للفساد وتقييمها.

الخاتمة

وفي الختام نقول، حمدا هللّٰ بما لا يتناهى من الحمد، حمدا هللّٰ بما يليق من الحمد، حمدا هللّٰ بما هو أهله، بعد أن قدمنا هذا الجهد المتواضع، وعلى الرغم من وجود الكثير من المشاكل والتحديات التي تؤرق المخططين وصانعي السياسة لكل دولة بشأن مكافحة الفساد وإن اختلف حجمه وآثاره، تب ًعا لاختلًف التركيبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إلا أننا ولحسن الطالع وجدنا ولمسنا، إدرا ًكا من جميع الدول الأطراف في الاتفاقية العربية، أن مخاطر الفساد تتع ّدى حدود الحالات الفردية؛ إلى المجتمع والدول بأكملها، وأنها أدركت مؤخ ًرا بما لا يدع مكانًا للشك أن مكافحة الفساد شرط ضروري لسلًمة وفعالية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في بلدانها، كما أنه شرط أساسي لترسيخ المنافسة العادلة وخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمار الوطني والأجنبي والذي هو كلمة السر في تقدم ونهضة الشعوب، وهو ما حدا بها إلى تبني هذه الاتفاقية محل هذا المقال. وللوصول إلى التنفيذ المطلوب والتطبيق الأمثل لهذه الاتفاقية، فإن الطريق لم يكن مفرو ًشا بالورد، بل يتعين على الدول العربية بذل جهود إضافية لتوفير متطلبات مواجهة الفساد المتمثلة في سيادة القانون القائم على دعائم هذه الاتفاقية والقوانين ذات الصلة؛ من أجل خلق دول توفر الخدمات بمزيد من الفعالية والكفاءة والشفافية والأمانة في استخدام الموارد العامة وحماية حقوق الملكية العامة والخاصة؛ حتى يعم الأمن والسلًم والرخاء في جو من

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