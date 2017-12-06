تعرّف على أحد شيوخ الجماعة (الحوثية) (2/2) بقلم د. عارف الركابي

إن الجماعة (الحوثية) قد سارت على عقيدة الشيعة الرافضة الاثني عشرية، ولمزيد من التعريف بالحوثية أعرّف بأحد مراجع وشيوخ الرافضة في الزمان المعاصر، إنه (الخميني) !!
فلما كان الشيعة الرافضة الاثنا عشرية يرتبطون بالخميني قائد ثورتهم ومخترع (ولاية الفقيه) عندهم؛ فإني في هذا المقال والذي سبقه أعرف بهذه المرجعية لدى الشيعة الروافض، وليعلم الناس أين مكانهم الصحيح !! وهذه الحلقة تتمة الحلقة السابقة؛ فأقول : من نباهة وفراسة إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله أنه شخّص الغاية واللوازم التي تنتهي إليها معتقدات الشيعة الروافض، حيث قال في الرافضة : (إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي - صلى الله عليه وسلم- فلم يمكنهم ذلك، فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء ولو كان رجلاً صالحاً لكان أصحابه صالحين). نعم إن طعن الرافضة وتكفيرهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته، وتركيزهم على الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وبقية الصحابة الأطهار من المهاجرين والأنصار، وصبِّ جام غضبهم على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خاصة عائشة بنت الصديق وحفصة بنت الفاروق رضي الله عنهن، إن موقفهم في ذلك يتعدّى للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ كيف يكون أكفر الناس هم وزراء وأنصار النبي صلى الله عليه وسلم ؟! كيف صحبهم وعاش معهم وهم بهذا الكفر الذي تدّعيه الروافض ؟! لذلك فقد بيّن الإمام مالك رحمه الله مؤدّى قولهم بقوله : (فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء و لو كان رجلاً صالحاً لكان أصحابه صالحين). ويفضل الخميني ميلاد المهدي الذي ينتظرونه على ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم : 7/يقول كما في : (وصية الخميني ص47) : ( إن ميلاد الإمام المهدي عيد كبير بالنسبة للمسلمين يعتبر أكبر من عيد ميلاد النبي محمد). ويفضل الخميني تربة قبر الحسين على تربة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وذلك عند كلامه عن أكل تراب قبر الحسين للاستشفاء!! 8/يقول الخميني في كتاب : (تحرير الوسيلة (2/164) : (ولا يلحق به طين غير قبره حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة عليهم السلام). ويفضل الخميني الشعب الإيراني في عصره على المجتمع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام: 9/يقول في (وصية الخميني ص90) : (إنني ادعي بجرأة أن الوضع الذي يتميز به الشعب الإيراني وجماهيره المليونية في العصر الحاضر أفضل من أهل الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم). 10/ويقول مؤكداً ذلك في (وصية الخميني ص90) : ( ونرى من ذوي الشهداء ومتضرري الحرب وكل المنسوبين إليهم يقبلون علينا بوجوه بشوشة تصنع الملاحم وبأقوال وأفعال شيقة، وكل ذلك نبع من حب وإيمان هؤلاء الواثق بالله تعالى، وبالإسلام والحياة الخالدة، بينما لم يحدث ذلك لا في العهد المبارك للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ولا في عهد الإمام المعصوم صلوات الله عليه). ويدعي أن المهدي المنتظر سينجح في تحقيق ما لم يحققه الأنبياء بما فيه النبي عليه الصلاة والسلام : 11/يقول الخميني في خطاب ألقاه الخميني بمناسبة الخامس عشر من شعبان عام 1401هـ : (فالإمام المهدي الذي أبقاه الله سبحانه وتعالى ذخراً من أجل البشرية، سيعمل على نشر العدالة في جميع أنحاء العالم وسينجح فيما أخفق في تحقيقه جميع الأنبياء). 12/ وقد كرر الخميني ذلك في أكثر من مناسبة فقال في خطاب له في الخامس عشر من شهر شعبان سنة 1400 هـ: ( لقد جاء الأنبياء جميعاً من أجل إرساء قواعد العدالة في العالم, لكنهم لم ينجحوا, حتى النبي محمد خاتم الأنبياء الذي جاء لإصلاح البشرية وتنفيذ العدالة وتربية البشر لم ينجح في ذلك, وأن الشخص الذي سينجح في ذلك ويرسي قواعد العدالة في جميع أنحاء العالم في جميع مراتب إنسانية الإنسان وتقويم الانحرافات هو المهدي المنتظر.. فالإمام المهدي الذي أبقاه الله سبحانه وتعالى ذخراً من أجل البشرية سيعمل على نشر العدالة في جميع أنحاء العالم وسينجح فيما أخفق في تحقيقه الأنبياء... إن السبب الذي أطال سبحانه وتعالى من أجله عمر المهدي , وهو انه لم يكن بين البشر من يستطيع القيام بمثل هذا العمل الكبير حتى الأنبياء وأجداد الإمام المهدي عليه السلام لم ينجحوا في تحقيق ما جاءوا من أجله.. إنني لا أتمكن من تسميته بالزعيم, لأنه أكبر وأرفع من ذلك, ولا أتمكن من تسميته بالرجل الأول, لأنه لا يوجد أحد بعده, وليس له ثان.....). قلتُ : هذه هي حقيقة أحد أعلام الرافضة في زماننا المعاصر !! وهو مخترع خرافة ولاية الفقيه عندهم التي أتوا بها ليواروا خرافة المهدي المزعوم الذي دخل السرداب قبل أكثر من ألف ومائتي عام!! ومن أراد المزيد فليراجع المصادر التي اهتمت بذلك ومنها كتاب : (الخميني والوجه الآخر) للدكتور زيد العيص، وأما موقف الرافضة من مقام النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاصهم له فقد بات من الأمور الواضحات لكثيرين في زماننا، وهو منذ القديم واضح بيّن لمن أنار الله بصيرته، ومن جانبٍ آخر فإن طعن الشيعة الروافض في الصحابة الكرام يعدُّ هدماً لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد اجتهدوا لهدم من نقل الأحاديث لتبطل تلك الأحاديث، وقديماً صرح بذلك أحد الزنادقة فيما رواه الخطيب البغدادي في تاريخه .. عن أبى داود السجستانى قال : "لماء جاء الرشيد بشاكر - رأس الزنادقة ليضرب عنقه - قال : أخبرني، لم تعلِّمون المتعلم منكم أول ما تعلمونه الرفض - أي الطعن في الصحابة - ؟! قال: إنا نريد الطعن على الناقلة، فإذا بطلت الناقلة؛ أوشك أن نبطل المنقول". نعم ؛ إن مؤدى تكفير الشيعة الرافضة لمن جمعوا القرآن الكريم ورووا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام هو هدمٌ لدين الإسلام، وهو قدح في خير الأنام النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فإنهم قد آذوه في صحابته الكرام الذين آزروه ونصروه وجاهدوا معه، ولم يكتفوا في الطعن في مقام النبوة بطريق غير مباشر، وإنما كما عرضتُ في هاتين الحلقتين بهذا الأنموذج عن الخميني يتبيّن أن قدحهم وانتقاصهم لمقام النبوة مباشرٌ وفي غاية الوضوح والعلانية والمجاهرة. فإن هؤلاء هم شيوخ الجماعة الرافضية الشيعية (الحوثية) ، وهذا هو دينهم وهذه عقيدتهم، أسأل الله أن يكفي المسلمين في بلاد اليمن وفي كل مكان شرهم .. تعليق على قتل علي عبد الله صالح لقد أبدع وأجاد العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في كتاب " أدب الطَّلب " (1/70) وهو يتكلّم عن من يضع أماناً لشيعي رافضي ويفصّل في خيانة الوزير الرافضي ابن العلقمي الذي كان عوناً وسنداً للتتار لاجتياح بغداد وسقوط الدولة العباسية، وقد توفي الشوكاني عام 1250هـ ، أي قبل ما يقارب من المائتي سنة، فقد قال : ( ..وهكذا من ألقى مقاليد أمره إلى رافضي وإن كان حقيراً فإنه لا أمانة لرافضي قط على من يخالفه في مذهبه ويدين بغير الرفض بل يستحل ماله ودمه عند أدنى فرصة تلوح له لأنه عنده مباح الدم والمال وكل ما يظهره من المودة فهو تقيه يذهب أثره بمجرد إمكان الفرصة وقد جربنا هذا تجريبا كثيراً فلم نجد رافضيا يخلص المودة لغير رافضي وإن آثره بجميع ما يملكه وكان له بمنزلة الخول وتودد إليه بكل ممكن ولم نجد في مذهب من المذاهب المبتدعة ولا غيرها ما نجده عند هؤلاء من العداوة لمن خالفهم ثم لم نجد عند أحد ما نجد عندهم من التجرئ على شتم الأعراض المحترمة فإنه يلعن أقبح اللعن ويسب أفظع السب كل من تجري بينه وبينه أدنى خصومة وأحقر جدال وأقل اختلاف ولعل سبب هذا والله أعلم أنه لما تجرأوا على سب السلف الصالح هان عليهم سب من عداهم ولا جرم فكل شديد ذنب يهون ما دونه ..) انتهى. أقول : ليت من لا يزال يتباكى ويتحسّر على موقف بلادنا من الشيعة والتشييع يعي هذا الدرس العملي البليغ في مقتل علي عبد الله صالح وطريقته ..
الفاتح الخير .... يا الفاتح نارك في سدري..بتقبل..وووين..لو ما متا او نارك..كانت..ما..قدري ... الفيديو..كعادة..من يبغض اهل الخير والصلاح..مدبلج..ومن..شيعي!! ... حاولوا..ارتقوا ..بالحوار ..شوية...سب..ولعن..وتلفيق..وكذب..هذه هي اركان نقاشهم وحوارهم!! ..... ولو..ثبتت..صحته..فيقف شاهدا..على..جهل..المخالف بمصادر تشريع اهل السنة!!
يا شخينا .... كدي..ابرد..انا لا(شخينا) لا..مرقة!! ... اعتذر اولا عن(نقلك)المكذوب عن الشيعة..ورد على سؤالنا..العريفي موقعوا..شنو من تشريع اهل السنة؟؟ ... مخالطة ماء(الفطرة)....لدرن(الشيعة)..بينتج(شخينا)..تشعشع(بالافكار) وتقلب الليل نهار!!
على قولكم الشيعة ديل روافض وكفار ويسبون الصحابة وامهات المؤمنين وخاصة امنا عائشة: السؤال: أولاً: من أين خرج التشيع؟ اليس من مكة والمدينة المنورة ومنذ وفاة الرسول وبيعة السقيفة؟ ثانيا: لماذا هناك شيعة روافض اثني عشرية بشرق المملكة العربية السعودية؟ اليس بالاولى أن نبدأ بمحاربة من هم تحت امرتنا قبل أن نحارب من هم خارج امرتنا؟ ثم ثالثاً: اليس الشيعة في اليمن شيعة زيدية ويترضون على الصحابة جميعاً ويوقرون ويبجلون امهات المؤمنين ويعترفون بخلافة سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان؟ اليس المملكة العربية السعودية وفي الستينات دعمت الامام بدر امام الشيعة وحاكم اليمن واسرته لمدة زادت عن التسعمائة عاماً وجاء عبدالناصر داعماً للجمهوريين بقيادة عبدالله السلال قامت حرب اليمن الشهيرة وانتصر الجمهوريون على الامامين وهرب الامام مع اسرته إلى المملكة وظل فيها لاجيئاً مع اسرته لسنوات ثم انتقل منها إلى برطانيا الم يتم الصلح بين الملك فيصل الداعم للشيعة وجمال عبدالناصر الداعم للجمهوريين بالخرطوم خلال مؤتر اللآت الثلاث؟ حاربوا الشيعة اولاً في شرق السعودية وسناحرب معكم من تبقى منهم؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟
Quote: مخالطة ماء(الفطرة)....لدرن(الشيعة)..بينتج(شخينا)..تشعشع(بالافكار) وتقلب الليل نهار!!
أولا أنا ما شيعى! أنا سنى أكثر منك ومن شيخكم الركابى دا الهو إما جاهل وما عارف بتكلم عن شنو وللا كذاب بيؤلف وبيلفق عشان يلعن من شهد بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله -- يعنى مسلم. . إنت مش قلت
Quote: الفيديو..كعادة..من يبغض اهل الخير والصلاح..مدبلج..ومن..شيعي!! ... حاولوا..ارتقوا ..بالحوار ..شوية...سب..ولعن..وتلفيق..وكذب..هذه هي اركان نقاشهم وحوارهم!!
كلام شيخك الركابى دا يا هو الكذب وياهو النجر اللى غرض. الركابى دا بس داير ليهو سبب يسب في الشيعة. الدخل الخمينى مع الحوثيين شنو؟ الخمينى شيعى إثنا عشرى والحوثيين هاشميين زيديين ولعلمك وعلم شيخكم الركابى الزيديين أكثر تأصيلا من الوهابيين ممن يسمون أنفسهم بأنصار السنة وأغلب علماء الأمة ومحققينها زيديين وقيل انهم يفوقون الماتريديين في مراجع ثبت الإسلام. فحرام عليكم عشان تبرروا قتل النساء والأطفال تتهموا فصيل مسلم بالكذب والتزوير والإدعاء بأنهم شيعة إثنا عشرية إنتو البتقودو للفتنة ولتفريق المسلمين والله حرام عليكم
أولا أنا ما شيعى! أنا سنى أكثر منك ومن شيخكم الركابى دا الهو إما جاهل وما عارف بتكلم عن شنو وللا كذاب ...... مداد(كذبك) لم يجف بعد ..والبوست هذا شاهد عليك!! ... عجيب امركم..يا الفاتح..اذهب واعتذر للعريفي..وللناس..ثم تكلم عن الكذب!! .... ما هي مرجعيات وكتب الحوثيين..يا الفاتح..وما هي علاقتهم بايران؟؟
الجهل اسكتك يا الفاتح..فقد انتظرناك لنعرف..مكانة العريفي في تشريع الركابي..فما استطعت ان تجيب..لان الاجابة ..ستفضح(جهلك) بعد ان اعترفت(بكذبك) بلسان حالك!! .... أولا أنا ما شيعى! أنا سنى أكثر منك ومن شيخكم الركابى دا الهو إما جاهل وما عارف بتكلم عن شنو وللا كذاب
أولاً: من أين خرج التشيع؟ اليس من مكة والمدينة المنورة ومنذ وفاة الرسول وبيعة السقيفة؟
خرج من اليهود ومن عبدالله بن سبأ
ثانيا: لماذا هناك شيعة روافض اثني عشرية بشرق المملكة العربية السعودية؟
لان الشيعة الأثني عشرية فرقة ضالة انشقت عن الاسلام في الجزيرة العربية دايرهم يمشو وين ؟ الصين.... لي علمك المدينة المنورة زاتها في شيعة أسمهم النخاولة امشي اقرى عنهم
ليس بالاولى أن نبدأ بمحاربة من هم تحت امرتنا قبل أن نحارب من هم خارج امرتنا؟
لانهم جزء من الدولة وشركاء نحاربهم كيف بالسلاح مافي زول بكاتل ليه زول عشان عقيدتو الا الحوثيين بدمروا في بلدهم من اجل طائفتهم
ثم ثالثاً: اليس الشيعة في اليمن شيعة زيدية ويترضون على الصحابة جميعاً ويوقرون ويبجلون امهات المؤمنين ويعترفون بخلافة سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان؟
ايوه الزيدية يترضون علي الصحابة وما بفتروا علي النبي لكن الحوثيين اثني عشرية يأمترون بي أمر إيران
هل عاجبك البسوو فيه الحوثيين دا ؟؟؟
اليس المملكة العربية السعودية وفي الستينات دعمت الامام بدر امام الشيعة وحاكم اليمن واسرته لمدة زادت عن التسعمائة عاماً وجاء عبدالناصر داعماً للجمهوريين بقيادة عبدالله السلال قامت حرب اليمن الشهيرة وانتصر الجمهوريون على الامامين وهرب الامام مع اسرته إلى المملكة وظل فيها لاجيئاً مع اسرته لسنوات ثم انتقل منها إلى برطانيا
أيوه بس الإمام البدر كان زيدي وما كان اثني عشري زي الحوثيين وما كان بتأمر مع إيران وما كان بشكل خطر علي السعودية زي الحوثيين والملك فيصل كان شايف جمال عبدالناصر وجيوشة خطر علي المملكة وساند البدر وكل زول بشوف مصلحة بلدة الملك فيصل شايف تحالفة مع البدر أفضل
الم يتم الصلح بين الملك فيصل الداعم للشيعة وجمال عبدالناصر الداعم للجمهوريين بالخرطوم خلال مؤتر اللآت الثلاث
يعني شنو ؟؟؟ عاوز تقول شنو ؟
حاربوا الشيعة اولاً في شرق السعودية وسناحرب معكم من تبقى منهم؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم
قلت ليك المدينة فيها شيعة أغلب شيعة السعودية ودول الخليج مسالمين ومحترمين وبحبو اوطانهم وحكامهم وولاءهم لأوطانهم وبحترموا عقائد الناس لكن في فئة منهم في السعودية والبحرين ولاءه لإيران وعاوزين يخربو وبجيبو منها سلاح وبزعزعو امن البلد الحكومة شغال خبيط في اي واحد فيهم بكركب
أنا جبت ليك الفديو الأصل خليك من تعليق الراجل الماكذب بس جاب العريفى ما قبل وما بعد .... حبل(الكذب) قصير..يا..الفاتح..فما..تتمادى فيهوا..شايفك..جبتا..غبا..معاهواااا!! الراجل الماكذب..حسب..تزكيتك..ليهوا..صدّر الفيديو ب: الشيخ محمد العريفي..بعد التعديل..يقدم حفل غنائي!!
1/ما هو التعديل المعني اعلاه؟ 2/وما هو تاريخ الفيديو..الذي جلبته انت..والمقطع الاول الذي جلبه الشيعي؟؟و 3/واين الحفل الغنائي الذي قدّم له؟؟..نريد..الفيديو كاملاً!! في الانتظار!! ....
يالركابى أنتا ما تجى بى أسمك عديل اللف والدوران دا لزومو شنو؟
إنت قلت الفيديو مضروب جبنا ليك كلام العريفى كامل تانى. فشنو يعنى جيب لينا الفيديو كامل وشامل وتاريخه؟ الكلام واضح هل هو العريفى القال إنو حب الله للفنان من حب الناس ليهو واللا ما قال؟ هل إستدل بأحاديث وآيات فى غير مكانها عشان يبرر إعجابو بالفنان البيغنى بالآلات والمعازف وللا لا؟ أها قبل كدا فى عشرات الخطب ما قال كل آلات الموسيقى إلا الدف حرام والغنا حرام والإستماع ليهو حرام وأماكن المعازف يجب إجتنابها؟ أها إشمعنى هو لامن ينطرب يحللوا لى نفسه ومش كدا بس لكن يستشهد بكلام سيد الخلق (صلى الله عليه وسلم) فى غير مكانو ويدعو الله أن يرضى عن الفنان مع أهل السماء ويدخله جناته؟
اللولوه لزوما شنو؟ ما هو يا قال، يا ما قال؟ فالله يرضى عليك ما تضيع وقتنا فى تمييع القضية باللف والدوران. عشان ما تجى تتحجج بحجة كذب والكذب واضح فى النجر تعرّف على أحد شيوخ الجماعة (الحوثية) علاقة الخمينى الإيرانى الإثنا عشرى شنو بالحوثيين اليمنيين الهاشميين الزيديين؟ يا أخوانا إتقوا الله فى أنفسكم أولا. وما تختلقوا حاجات عشان تغطوا بيها على إفتآتكم على الناس. جيب لينا شيوخ الزيديين اليمانيين مش الإيرانيين عشان الناس تشوف العلم الزيدى شنو. أنت مش قلت الفيديو الأول مضروب؟ أها دا رأيك فيهو شنو؟ ودا العريفى وللا ما العريفى؟ والله يهديكم لما فيه خير الإسلام الصحيح وتخلوا التعصب الأعمى الذى يعمى البصائر والقلوب التى فى الصدور.
أنت مش قلت الفيديو الأول مضروب؟ أها دا رأيك فيهو شنو؟ ودا العريفى وللا ما العريفى؟ ..... لم تجب على ثلاثة الأسئلة..ولم أقل ان الفيديو الاول مضروب..لانه فيهوا (فيديووين) وليس واحدا..قلت..مدبلج وبعد التعديل...هذه..هي الكذبة التي فضحتك انت والشيعي!! فانت كاذب متحرٍ..للكذب...لا يوجد حفل غنائي قدّم له العريفي!! ودي اول كضبة...ليك..ومعاها..تدليس..وهروب من (اصل) سؤالك الأول:
ألم تقولوا لنا أن الموسيقى والغناء حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام؟ الشيخ محمد العريفي..بعد التعديل..يقدم حفل غنائي ..... كاذب ومدلس..وتدافع عن(شيعتك)!!
الراجل جاب ليك فيديو العريفى بيشكر فى الغنا والمغنين تجى تعملا ليهو سؤال وجواب. ما سؤال الناس البتضحك على زوغانك "هل دا العريفى وللا ماهو؟ هل قال الكلام دا وللا ما قالوا؟" بس جاوب وما تحاول الهروب بالكذب بانو الراجل دا شيعى. انتو اتهاماتكم الباطلة دى هى البتكره الناس فيكم. هل هو العريفى وهل قال الكلام دا؟بس كلمة وغطايتها.
طبعا فى رايى دا كلو محاولة منك لصرف الانظار عن فريتك اللى انت كذبت بيها من عنوان مقالاتك. والراجل دا الظاهر عارف بيقول فى شنو. قال ليك اللما الخمينى الإيرانى الإثنى عشرى على اليمانيين الزيديين الهاشميين شنو؟ فما تكذب تانى وتتهم الناس بالضلال وأنت أكبر مضل ورب العالمين شاهد على كذبك. جيب لينا نص من الحوثيين يثب كلامك الانتا اوردته عن الخمينى. غير كدا اسكت وما تقل ادبك على الناس المسلمين. ما ياهو الزيكم ديل ياهم الدواعش.
اها رايك شنو فى البشير والبسوى فيهو؟ ياهو دا عمل أهل السنة؟ والله نظامكم بتاع الإفك دا اسوا مليون مرة من الشعية وين ما كانوا. يا منافقين
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