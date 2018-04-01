تعابير توضح حقيقة عالمنا الذي هو في خطر بقلم لبنى بركات

قوانين وهمية قامعه قاهره لتكبيل المجتمع السوداني ؛ وفرض قيود أشبه بعصورٍ غابره لا تُحتَرم الحريه ولا حرية الاخر ليكُن مرتعاً للتسلط و التجبر . أمن المجتمع ( النظام العام سابقاً) و الماده ( 1/152) من القانون الجنائي السوداني .. اللذان يمثلان ثنائي لاينضب من الجديد والعجيب .. في خلق ما يذل ويقهر المرأه في بلادي . الماده (1/152) الغامضه ، اللزجه ، المزاجيه التي اصبحت مصدر ذعر للنساء ، بوصله لمطاردة النساء في الشوارع بحجة (( الزي الفاضح ))ويمكن ان تتحور ل ((مشيتها ما عاجباني )) !؟ هذه الماده الفضفاضه غير مكتملة الاركان وقابله للتفسير بطرق مختلفه إعتماداً علي الحاله المزاجيه لمنفذيها ، وضعت حسب أهواءالعصبه الحاكمه ولا تمت للعداله الاجتماعيه والاخلاقيه بصله وهي تحاول أن تمثل دور الرقيب الاخلاقي( فاقد الشئ لا يعطيه) وفرض هويه دينيه بشكل خاطي . أما الاسوء من من الماده (1/152) في حد ذاتها فهم منفذوها من أفراد الشرطه المجتمعيه وهم أفقر للخبره العمليه و الاخلاقيه في التعامل مع هذه القوانين والمواد الحساسه التي فرضها ! لم ينحصر مسلسل القهر النسائي بأقتيادهن وسن القوانين القمعيه علي رقابهن ، بل يبدأ بقهرهن علي مرئي من العابرين بالتنكيل والاهانه بأسوء العبارات الجارحه الخادشه لكرامتها لِتُتبع بحربٍ نفسيه ضروس في قسم آمن المجتمع ، لِيكُن ( الابتزاز- التحرش - المساومه - الاهانه ) ومحاولات بث الرعب فيهن وجلدها وسط تشجيع وتصفيق من افراد الشرطه . في خلال عام 2008 تم القبض علي 43 ألف إمرأه بتهمت الزي الفاضح وذلك في نطاق ولاية الخرطوم فقط ! وأكثر من 98 ٪ من النساء الذين يتعرضن لقانون النظام العام يتم التحرش بهن من قبل أفراد الشرطه ! يتعرض القتيات الاتي يُحاكمن بقانون النظام العام لمشاكل وآثار نفسيه و إجتماعيه مُدمره لارتباط اسم النظام العام بالمقياس الاخلاقي لدي المجتمع السوداني ، مما يعني تعرضها لمحاكمة النظام العام أنها أخلاقياً غير سويه من ما يجلب لها تبعات ومشاكل في الارتباط والزواج و العزله من المجتمع و الفصل من العمل فلا فرق للمجتمع إن تم الحكم عليها بسبب زيها او دعاره . هل كانت عاقبتها مساويه لجُرمها ؟!؟!!! كم كسرت من قارورةٍ يا عمر !!!
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