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Re: تصريحات خطيرة بقلم الصادق الرزيقي (Re: الصادق الرزيقي)
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التصريحات لا تكفى نريد واقعا ملموسا السودان ليس بالبلد الفقير لكن الفساد أفقره أبدأوا بالرؤوس الكبيرة و لا كبير إلا الله و لو كان كبيرا لما أفسد و سرق قوت الغلابة .
قال تعالى (لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ (78) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (79) المائدة
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