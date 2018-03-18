تصريحات بعض الوزراء التي لا محل لها من الإعراب بقلم د . الصادق محمد سلمان

05:41 PM March, 18 2018 سودانيز اون لاين

د.الصادق محمد سلمان-السودان

مكتبتى

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يتوقف المرء عند مطالعته للصحف أمام بعض التصريحات لبعض الوزراء ويسأل نفسه هل يعتقد هؤلاء السادة إن من يقرأون أو يسمعون التصريحات التي يدلون بها أغبياء لهذه الدرجة ليصدقوا ما يقولونه ؟ ، أم العكس ، وهل يعي حضراتهم ما يقولون ؟ وما الذي يجعل أصحاب هذه التصريحات يملكون كل تلك الجرأة للإدلاء بهذه التصريحات دون يطرف لهم جفن أو كما نقول بالعامية دون أن يتلفتوا ، هل لتغطية العجز ؟ أم هو محاولة للدفاع عن الحكومة بأي كلام والسلام ؟ في حالات كثيرة يكون الصمت أفضل ، فوزير المالية الفريق الركابي التي قامت الدنيا ولم تقعد من ميزانيته التي أشعلت حرائق في كل ركن ، آثر فضيلة الصمت ، فكانت تصريحاته نادرة ، ورغم أن البعض أعاب عليه ذلك ، إلا إنه على الأقل احترم نفسه واحترم الآخرين بعدم إدلائه بتصريحات مثل تلك التصريحات المضحكة ، المهلهلة التي لا تتناسب مع المسئولية الجسيمة لهذا المنصب الحساس .

سأبدأ بآخر تصريح طالعته في صحيفة الأخبار ليوم الأحد 11 مارس 2018 لوزيرالموارد المائية والري والكهرباء معتز موسى جاء فيه أن السودان توصل لإتفاق مع روسيا لإستجلاب محطة " نووية " عائمة لإنتاج الكهرباء ...يا رجل ! بلد لا يستطيع تنظيف شوارعه من النفايات والرغيفة فيه بجنية ، ويموت الأطفال فيه لعدم وجود حضانات في المستشفيات ، وتقول لنا محطة نووية وعائمة كمان ، والسؤال الأهم من ذلك ، هل تمت هذه الصفقة نتيجة لدراسات سابقة حددت هذا النوع من المحطات أم هي عروض لسماسرة النفايات الذين يبحثون عن الخردة والنفايات ليجلبوها إلي هذه البلاد المستباحة من عديمي الضمير ؟ ثم أليس من حق المواطن الذي عليه أن يدفع ديون سد مروي من كفافه المتنامي ومستقبله ومستقبل أبناءه وأحفاده أن يعرف لماذا لم يصل إنتاج هذا السد من الكهرباء إلي مرحلة الإكتفاء و الذي كان يقال أن فائض التوليد الكهربائي منه سيصدر إلي دول الجوار ومن شاكلة هذه التصريحات للسيد الوزير نفسه قوله في وقت سابق " أنهم أبقوا على دعم الثلج لأنه سلعة الفقراء في رمضان ! ونسأل السيد الوزير ، إذا أبقى الدعم لمصانع الثلج كما يقول ، فهل يضمن السيد الوزير أن أولئك الفقراء سيصلهم الثلج بالسعر المدعوم ، أعني هل يباع لهم لوح الثلج في رمضان بالسعر المدعوم ؟ أم سيكون هناك أماكن لبيع الثلج بالسعر المخفض مثل تلك التي أقيمت للسلع الإستهلاكية وهي تبيع بنفس سعر السوق ؟ ثم هل مشكلة الفقراء تنحصر في الثلج في رمضان ، ماذا عن بقية السلع وبقية العام ؟

تعالوا نرى نموذج آخر من هذه التصريحات ، بطلها هذه المرة السيد وزير التعاون الدولي قال لا فض فوه : الحكومة تدعم القمح من الضرائب التي يدفعها المواطن ، وإن 25% من ما يستورده وينتجه السودان من القمح يهرب إلي دول الجوار ! ويبدو أن السيد الوزير خجل من كلمة " الجبايات " وإستبدلها بكلمة " ضرائب " طيب مادام هذا الدعم لا تدفعه الحكومة من عائد الذهب والقليل من البترول ، ويدفعه المواطن من الضرائب أو الجبايات يعني من جيبه ( من دقنو وأفتل لو ) فلماذا ترفعون هذا الدعم الذي ليس لكم فيه ناقة ولا جمل ؟ ومادام المواطن هو دافع هذا الدعم كما قلت " بعضمة " لسانك ، أما أن ربع الكمية المستوردة والمنتجة يهرب إلي دول الجوار فأعلم أن معظم دول الجوار عدا مصر لا تستخدم القمح ، فإريتريا واثيوبيا يأكلون الكسرة ( الأنجيرة ) طعامهم الغالب ، وجنوب السودان يأكلون الذرة ويصنعون منها شرابا ، وأفريقيا الوسطى وتشاد طعامهم الذرة والدخن ، فحكاية تهريب القمح والدقيق بتلك الكمية هو سبب رفع الدعم ما مبلوعة .

النموذج الثالث أتحفنا به السيد وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار خلال جلسة إستماع للجنة الزراعة والصناعة بالبرلمان ، نقلتها الصحف في 5 فبراير نقتطف منها ما يأتي : أن الحكومة لجأت لطباعة العملة وأن الأموال التي طبعت لم تدخل في حسابات الحكومة وإنما ذهبت لدعم المواد البترولية أو إستيرادها ! أوع يكون أديتوها للجماعة العشرة ؟

لم يحدث أي شح في السيولة حددت على أثره فئة مالية للسحب وإن ما يثار بشأن ذلك " كلام واتساب " ! وكلامك أنت كلام جرايد ، لأن الناس عاييش الأزمة .

إن الدولار الجمركي لا تأثير له على الأسعار ! معقولة دي ؟

إن إنخفاض معدلات الفقر( أم التضخم ) من 46 % إلي 36 %يعني إرتفاع مستوى المعيشة بين السكان ! كدي فهمنا ليها بالتصوير البطيء .......أقصد الكلام البطيء .

أما أم القنابل على وزن أم المعارك كانت تصريحات السيد وزير السياحة الذي قال إن هذه السنة سيصل خمسة ملايين صيني للبلاد للسياحة ! يا سعادة الوزير كم عدد الفنادق في العاصمة والولايات ؟ إذا إفترضنا أن كل شهر سيصل مائة ألف من الخمسة ملايين هل تكفيهم الفنادق الموجودة بكافة درجاتها من نجمة إلي سبعة نجوم ؟ ديل سياح يا سيادة الوزير ، أما إذا جايين هجرة أو يفتشوا عن عمل فهذه قصة تانية .

السادة الوزراء إذا كنتم تسخرون من الشعب بمثل هذه " التصريخات " فإنهم يضحكون عليكم ، ويرثون لحالكم .

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