تسعةُ أعشارِ من ترى في برلمانِنا بقرُ! بقلم عثمان محمد حسن

04:38 PM April, 04 2018 سودانيز اون لاين

عثمان محمد حسن-

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· نعم، " لا تخدعنَّك اللِحَى و الصُورُ.. تسعةُ أعشارِ من ترى بقرُ!"



· هل هم تسعة أعشار فقط؟ أعتقد أنهم أكثر من ذلك الرقم!



· أعضاء البرلمان، لا يتحدثون إلا بعد أخذ الإذن من الرئيس! و التسعة

أعشار جاؤوا إلى البرلمان ليدعموا الرئيس الذي منح أعضاء حزبه الفرصة

لتمثيله في البرلمان و تنازل لأعضاء الأحزاب ( القمَّامة) عن الدوائر

الانتخابية التي فازوا فيها كي يسكتوا عن خطاياه أثناء المداولات داخل

البرلمان.. بل و يصفقوا لكل ما هو إضافة مادية و معنوية لصالحه في

مواجهاته القاتلة لمصالح الشعب السوداني..



· على عكس المعروف عن دور البرلمانات في التشريع و الرقابة على سير

أعمال السلطة التنفيذية و القضائية، فإن برلماننا لا يؤدي دوره إلا إذا (

منحته) قمة السلطة التنفيذية ( البشير) الاذن..



· قال رئيس الكتلة المؤتمر الوطني بالبرلمان عبدالرحمن محمد علي،

أثناء جلسة البرلمان للتداول حول خطاب الرئيس :-" إن حديث الرئيس أمام

الهيئة التشريعية يوم أمس منحنا الحق وأطلق لها العنان للحديث عن الفساد

في الصحف وفي مواقع التواصل الاجتماعي"!



· أيها الناس، تعمقوا في ما وراء كلمة ( منحنا) هذه..



· و يقول أنه كان يبغض الحديث عن الفساد قبل حديث الرئيس البشير عن

الفساد و يزعم رئيس الكتلة البرلمانية أن الحديث جاء وفق أدلة دامغة، و

أه سُرَّ سروراً لا محدوداً بحديث الرئيس عن الفساد، و أن ذلك يدل على أن

الرئيس سوف يتولى محاربة الفساد بنفسه..



· إنه رئيس كتلة عمياء صماء بكماء لا ترى إلا ما يرى الرئيس و لا

تسمع إلا أحاديث الرئيس و لا تتكلم إلا بلسان الرئيس.. و لذلك ففساد

الرئيس و أسرة الرئيس و بطانة الرئيس في مكانٍ آمن..



· أي عينة من المشرعين هؤلاء؟



· إنهم مرآة تعكس للانتخابات المخجوجة في السودان.. و صورة حقيقية

لكيفية إدارة المؤسسات فيه.. !



· يدخلون مبنى البرلمان لحضور الجلسات بلا أجندة.. و في صبر، ينتظرون

الأوامر التي تأتيهم من القصر ليبصموا عليها و يصفقوا بعد تمريرها..



· و ها هي إحدى البرلمانيات تؤكد عزمهم، كبرلمانيين، على التحدث عن

المفسدين في الصحف ومواقع الواتساب بعد أن كانوا يتهيّبون ويبغضون الحديث

عن الفساد ! و ها هي تشتكي من امبراطوريات الفساد داخل الوزارات التي

أصبحت امبراطوريات للفساد لا تقيم وزنا للوزراء . و ها هي تصف ممارسة

المعتمدين للفساد المطلق.. ها هي تذكر النذر اليسير من ما ظلنا نقوله في

مقالاتنا لسنوات!



· لكن، بعد إيه؟!



· و تقول صحيفة الراكوبة الاليكترونية بتاريخ 04-03-2018، أن الرئيس

عمر البشير امتنع عن توقيع مشروع قانون أجازه البرلمان بالأغلبية، واضعاً

شروطاً تتعلق بمجلس القضاء لسنة 2018م كي يوقع على مشروع القانون..



· و من المؤكد، بطبيعة البرلمان المزري، و تسعة معشاره بقرُ، أن

يغيِّر و يبدل مشروع القانون، حسب ما يراه الرئيس، حتى و إن كان للبرلمان

رأي مغاير..



· و بطبيعة الحال أن تكون الشروط التي وضعها الرئيس شروطاً تمدد من

مساحات سلطانه و طغيانه اللا محدود..



· و " لا تخدعنَّك اللِحَى و الصُورُ.. تسعةُ أعشارِ من ترى بقرُ!"

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