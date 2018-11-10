تحررت فلسطين ولم يبق إلا غزة!!!! بقلم د. فايز أبو شمالة

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10-11-2018, 05:27 PM

فايز أبو شمالة
<aفايز أبو شمالة
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 356

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تحررت فلسطين ولم يبق إلا غزة!!!! بقلم د. فايز أبو شمالة

    05:27 PM November, 10 2018

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    فايز أبو شمالة-فلسطين
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    عضو المكتب السياسي لحزب الشعب يستغرب صمت القيادة على قطر، ومندوبها السامي العمادي!!!
    هذا الاستغراب يغيط أبناء شعبنا بحق، ويطعن صمودهم الوطني، ويربك مسيرتهم في البحث عن الكرامة المفقودة في دهاليز أوسلو، ويطرح بغضب ثاقب الأسئلة التالية:
    لماذا لا تستغرب يا وليد العوض صمت القيادة على العقوبات اللعينة التي تفرضها القيادة على أهل غزة الأبطال؟
    لماذا لا تستغرب يا وليد صمت القيادة على بناء 792 وحدة استيطانية جديدة في القدس، وآلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية؟
    لماذا لا تستغرب يا وليد صمت القيادة على اقتحام آلاف المستوطنين لمدينة نابلس، والوصول إلى قبر يوسف قبل أيام؟
    لماذا لا تستغرب يا وليد صمت القيادة على إقامة بناية يهودية ضخمة وسط مدينة الخليل، وتشكيل مجلس بلدي يهودي للمستوطنين؟
    لماذا لا تستغرب يا وليد صمت القيادة على اعتقال الصهاينة 511 فلسطيني من الضفة الغربية في شهر أكتوبر الماضي فقط، تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية؟
    لماذا لا تستغرب يا وليد صمت القيادة على 459 حاجز أمني إسرائيلي تمزق الضفة الغربية، وتحتقر كرامة الإنسان الفلسطيني؟
    لماذا لا تستغرب يا وليد صمت القيادة على انتهاء المرحلة الانتقالية سنة 1999، ولما تزل تعمل بشقها الأمني والاقتصادي حتى يومنا هذا؟
    لماذا لا تستغرب يا وليد صمت القيادة على اللقاء الذي عقده السفير الأمريكي ديفيد فريدمان مع تجار فلسطينيين ومستوطنين يهود في مستوطنة "آرييل" بهدف خلق تعاون اقتصادي فلسطيني صهيوني في منطقة ج من الضفة الغربية؟
    لماذا لا تستغرب يا وليد صمت القيادة على إنشاء محطات وقود إسرائيلية في مدينة يطا على مداخل بلدة دورا، وإقامة سوق تجاري إسرائيلي جديد على مدخل بلدة السموع بالخليل، في منطقة (ج).
    لماذا لا تستغرب يا وليد صمت القيادة على النشاطات الاقتصادية التي يتم تنفيذها بشكل مشترك بين "رجال أعمال فلسطينيين ومستوطنين يهود على أرض الضفة الغربية؟
    لماذا لا تستغرب يا وليد صمت القيادة على تصريحات نتانياهو بأن سيادة إسرائيل ستبقى من البحر الى النهر، وأن الفلسطينيين يمكنهم إعلان كيان ضمن نسبة الـ40% كأكثر من حكم ذاتي وأقل من دولة؟
    لماذا لا تستغرب يا وليد صمت القيادة على منع المواطين في الضفة الغربية من دخول القدس، والصلاة في المسجد الأقصى؟
    لماذا لا تستغرب يا وليد صمت القيادة على عدم تنفيذ قرار الجلس المركزي الذي طالب القيادة بوقف التعاون الأمني مع الإسرائيليين لأول مرة في شهر مارس 2015؟
    لماذا لا تستغرب يا وليد صمت القيادة على بقاء آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وبعضهم زادت فترة سجنه عن 35 عاماً ؟
    يا وليد العوض، تركتم كل ما سبق من تصفيات منهجية للقضية الفلسطينية، وانشغلتم بمعاقية غزة التي تشهر سلاحها في وجه الاحتلال، وأشغلتم الناس بعشرة دولارات أحضرها سفير قطر العمادي لإضاءة بيوت فقراء غزة بالكهرباء التي قطعها محمود عباس، ولصرف رواتب الموظفين!!
    يا وليد، هل تم تحرير كل الضفة الغربية دون علمنا، ربما سهونا عن ذلك، وتحقق النصر، ولم يبق تحت سيطرة الاحتلال الإسلامي إلا غزة، فتوجب تحريرها، وضمها للدولة الفلسطينية المستقلة، لذلك تستغرب صمت القيادة على ترك غزة تحت الاحتلال الغزاوي المقيت دون تحرير؟؟؟!!
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