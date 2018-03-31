31-03-2018, 08:47 AM

عبدالله ماهر

عبدالله ماهر

تاريخ التسجيل: 17-10-2017

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مكتبة الفساد من اقوالهم

(مكتبة مفتوحة للتحديث)

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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) تبيان مفهوم الجهاد فى سبيل الله - بقلم عبدالله ماهر

08:47 AM March, 31 2018 سودانيز اون لاين

عبدالله ماهر-

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(عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: أعاذك الله من إمارة السفهاء، قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يكونون بعدي لا يقتدون بهديي، ولا يستنون بسنة الله، فمن صدقهم بكذبهم، وأعانهم على ظلمهم، فأولئك ليسوا مني، ولست منهم، ولا يردوا علي حوضي، ومن لم يصدقهم بكذبهم، ولم يعنهم على ظلمهم، فأولئك مني وأنا منهم، وسيردوا علي حوضي – صححه عبدالله ماهر ) (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِنَّهُ سَيَكُونُ أُمَرَاءُ بَعْدِي، يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمْنَ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ لا إِيمَانَ بَعْدَهُ) .



(وعن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون عليكم أمراء من بعدي يأمرونكم بما لا تعرفون ويعملون بما تنكرون فليس أولئك عليكم بأئمة) (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أُمَرَاءُ ظَلَمَةً، وَوُزَرَاءُ فَسَقَةً، وَقَضَاةٌ خَوَنَةٌ، وَفُقَهَاءُ كَذَبَةٌ، فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ ذَلِكَ الزَّمَانَ فَلا يَكُونَنَّ لَهُمْ جَابِيًا، وَلا عَرِيفًا، وَلا شُرْطِيًّا) قال الحق (افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين - يونس 99 - لا إكراه في الدين -البقرة 256 – لكم دينكم ولى دين – الكافرون) فكل هذه الأيات البينات فهى مخالفة لهذا الحديث الموضوع المكذب (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ رَوَاهُ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.) فهذا الحديث المزعوم للجهاد فهو حديث مكذوب ومصيبة فرية عظمى ووضع شيطانى مبين يامر بفعل العداوة والبغضاء والبغى فهو حديث منكر مخالف لأيات الله تعالى لا صحة له ويحرض المواهيم الغفلة والمناعير المعنعرة المدعين بالجهادين من يركب فيهم الشيطان الخناس ليفعلوا جرائم الإرهاب بسم الدين السنى السلفى ويبيحون قتل الإبرياء من هم ليسو مسلمين ولا سنين فيجب حزفه ونكرانة وزجر المعتوه الإمام السنى المضلل المجرم الذى يلغوا به بهو حديث صحيح.



فيا هذا المعتوه الغافل الجهادى السنى والشيعى الإرهابى من يركب فيكم الشيطون فانت اولا مشرك بالله أندادا ولست مسلم ولا على شئ باي محجة بينة قالت بأن الله اذن بهذا الهراء والشطط الشيطانى ليوقع العداوة والبغضاء يا معتوه غافل ضالى عن هدى صراط الله المستقيم وتموت جيفه في الهوس الفاضى ولستم شهداء ولا مسلمين ولا تعرف ما هو الإسلام السلام الحنيف ولا تتبعوا امر الله ورسوله بالإجماع يا غفلة دعوة فرية السنة والسلفية المجرمين المنتحرين الهوج الإرهابين فهذا حديث رد منكر وليس له اية نص تدعمة لتعتمد وتستند عليه يا مغبون غشيم بانه قاله رسولنا الهمام فالنبى لم يقل هذا الحديث يا مغل مجرم لأنه مخالف لمحكم أيات التنزيل، فمصيرك يقبض عليك بجريمة التحرش على فعل الإرهاب بسم عقيدة اهل السنة والجماعة الجهادين الضالين اعداء الله ورسوله والمسلمين وكل العالم لقد كره الإسلام بسبب جنونكم ودعوتكم والحمدلله لستم مسلمين يا سنة ، فاسمهم يا عالمين اهل السنة والجماعة ولم يتسموا بالمسلمين فقط ولا يتبعون امر الله القرآنى فحكمهم حكم الشيعة خوارج ، ليسو على شئ بهذا القرآن الحكم المبين فالسنة سنة الله يا مهوس غافل فكف لسانك وتنهى عن الدعوة السنية الشيطانية الإرهابية الأموية المنكرة وهى الفتنة العظمى الدهيماء وظهرت بدعة ضلالة زمان قبل 1200 سنة.



(أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ رَوَاهُ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.) فهذا الحديث رد ليس فيه امرنا امر الله الفرقان فهو حديث محروق وكذب منسوف ومحرف لأن ليس له من حكم أية تتوافق وتتحد معه بالمثل في هذا القرآن المبين لتدعمه قالت قاتلو الناس حتى يسلموا وقال الله لا إكراه في الدين فهى حرية إختيار الدين لكل خلق الله فهذا حديث سنى مدلس ووضع كذب ورد عليكم وعلى كل معتوه يروج ويطبل بصحته فهو حديث مبتور ومؤفك مبين لأن به حكم ليس له حجية إستناد باية من الأيات البينات قالت قاتلوا الناس او قاتل الناس عامة ؟ فتبت يداكم بكرب لا تنجلى ليوم حشركم في نار جهنم مثوى الظالمين والمجرمين بسم الدين الإسلامى البرئ عنكم يا فرية وهم سنة للنبى لم ينزل بها الله من سلطان هذا القرآن يا غافل.



فأيات القتال البينات المحكمات فكلها واضحة ذى الشمس وهى احقية ومشروعية الدافع عن النفس وحرية فرض الدين الإسلامى في اراضينا واوطاننا العربية الإسلامية الإبراهيمية وهو مشروعية الدفاع عن النفس والرد للمعتدين علينا بدون حق إلا اننا مسلمين وقال الله قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين واحقية قتال المنافقين معنا من ائمة الكفر اهل الكتاب وكل اعداء الدين الفاسقين (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القرآن لم ينزل ليُكذِّبَ بعضه بعضاً، فما عرفتم منه فأعملوا به، وما تشابه منه، فآمنوا به) (عن ابن أبي مليكة، أنّ ابن عمر حدّثه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: جلس في مرضه الذي مات فيه إلى جنب الحجر، فحذّر الفتن، وقال: إنّي والله لا يمسك الناس عليَّ بشيء، إنّي لا أُحل إلاّ ما أحلّ الله في كتابه، ولا أُحرّم إلاّ ما حرّم الله في كتابه) (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ على كلّ حقًّ حقيقةً وعلى كلّ صوابٍ نوراً، فما وافق كتاب الله فخذوه، وإنما هدى الله نبيه بكتابه وما خالف كتاب الله فدعوه؟) (قال النبى صلى الله عليه وسلم: أنَّه لا يأتي مني قول مخالف للكتاب، لأنَّه حجة لله على خلقه)(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ على كلّ حقًّ حقيقةً وعلى كلّ صوابٍ نوراً، فما وافق كتاب الله فخذوه، وإنما هدى الله نبيه بكتابه وما خالف كتاب الله فدعوه؟) فذالك الحديث الكاذب الموضوع رد ولا يقبل به لأن به حكم لم يحلله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل إنّي والله لا يمسك الناس عليَّ بشيء، إنّي لا أُحل إلاّ ما أحلّ الله في كتابه، ولا أُحرّم إلاّ ما حرّم الله في كتابه فهل من اية بينة يا غفلة السنة قالت قاتلوا الناس او قاتلوا الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أم كل الأيات البينات قالت قاتلوا اعدائكم والكفار المتعدين علينا والفاسقين المندسين بين ظهرينا ويريدون الدين ان يكون قابل للطعن والنقد من اغبى حمير العالمين.



قال الحق (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون التوبة 29) فهذا القتال والجزاء ليس معمما لكل عامة اهل الكتاب من اليهود والنصارى فكلا ثم كلا ، وليست كل النصارى واليهود ومن ليس مسلم هو كافر ، فكلا ثم كلا ، الكفر والكافر هو المجرم من يريد قتالك من اجل دينك الإسلام وياتى ليحاربك عيانا وياتوا منافقين محشورين معك لنشر خبثهم وفرياتهم وهم المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل في نار جهنم فافهم معنى الكفر cover -cover-up وهى كلمة انجليزية وتعنى المتغطى او من يغطى الحقيقة ويضع إفك بدلها والحمدلله الذى اتى بكلمة كفر هى إنجليزية واروبية لكى تفهم العجم حقيقة من هم الكفار وكفر اى المغطى على فعل الجريمة (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون - التوبة 29) فربنا هنا حصريا بيقصد قتال الكفار وسياق كفر تعنى التغطية اى الكافر المهوس المتغطى معنا ومدعى بهو من المسلمين اى الملاعين المنافقين من اهل الكتاب الجن الشقاشق الكفرة المندسين بسم أئمة سبل سنة مسلمين وهم اصلا شياطين جن متحكرين في تشويه وترويج سنن العقيدة السنية الشيطانية اليهودية الغبية الفاسدة وينشرون كل احاديث الفتن المنكرة ويروجون احاديث المسخرة الموضوعة وفعل الإرهاب بسم الدين السنى ويتنطعون بصحة البخارى هو اصح كتاب بعد كتاب الله ويبغون الدين الإسلامى معوج قابل للطعن من اغبي اغبياء العالمين.



فإشارتهم تراهم متنطعين في الهوس الفاضى وقاعدين في كل سبل منابر الدعوة السنية في والمرئيات ومحطات الراديو ومدعين بائمة ضلالة اهل الكتاب والسنة المنكرة ويقذفون سمومهم الخبيثة الدسيسة بقصد المسخرة والإستهزاء بالدين والنبى والصحابة والمسلمين ليكون الدين مرفوضع عقليا ويكون الدين الإسلامى عرضة للنقد والطعن وتراهم يتقولون سبحان الله السيدة عائشة ام المؤمنين تزوجت النبى وهى بنت تسع سنين ماشاء الله والنبى سبى وتسرى وفعل وترك وهلمجرا.... فهذه معادات الكفار أهل الكتاب المنافقين وطعن دسيس وهم اصلا نجس بنى زنى اليهود الكفار اعداء الدين الإسلامى والعرب والمسلمين وليس لهم اهل فهم مقطوعين من شجرة واتى بهم تنظيم الكفار والماسونية من اهل الكتاب الجن الشقاشق النواكث في إسرائيل والوطن العربى ويتبنونهم بالبغى في ملاجئ اليتامى ويصرفوا عليهم ويدخلون الجامعات الإسلامية وخصوصا في الأزهر عرش دعوة الشيطان السنى المنكر ويتخرجوا منها دعات ودكاترة للدعوة السنية ويعلمونهم الحقد على الإسلام والمسلمين وبث الطعن والقدح في دين الإسلام وترويج عقائد الصد عن إتباع مذهب سبيل الله ويروجوا احاديث الشيطان من شارك امهاتهم ولا يؤمنون بالبتة بهذا القرآن ويلغو فيه بالغى وينشرون كل الأحاديث المخالفة لسنة النبى التى ليست بها نص مطابق لكتاب الله المبين ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله بالإحماع.



فتراهم يفرقون امر الله بالقرآن لوحده وسنة النبى لوحدها فذالكم التفريق والشقاق والمحاددة لله ورسوله وهو الشرك بالله وهو حال كل المساكين الساقطين في فتنة تقول السنة للنبى العماء الصماء التى دخلت كل بيت مسلم وجعلتهم يقذفون بالسنتهم السفية في حرمة الله ورسوله وزوجه وصحبة المكرمين فيجب محاربة ومقاتلة كل الزناديق المفرقون جمع طاعة الله ورسوله معا بالتوحيد والإجماع وهو وجوب مقاتلة المدعين بالأئمة الزنادقة المنافقين الفاسقين اولاد الحرام من اهل الكتاب المندسين بين ظهرينا من المغابين الذين يروجون احاديث الفتن واللغو وتشيع الفاحشة وفعل المنكر وفعل جرائم الإرهاب والسبى والإنتحار وقتل الأبرياء بسم الدين الإسلامى السنى ويقصد عيانا بيانا الكفار من اهل الكتاب الجواسيس فهم موجودين في كل زمان ومكان فيوجد الكثير من المدعين بائمة اهل الكتاب والسنة هم ليسو مسلمين وتجد في تفاسيرهم الواهية الغبية كل نقل منكر الإسرائيليات والنصرانيات والغلو بالدين والبغى والفاحشة وفعل الإرهاب والتعدى على حرمة الأخرين بسم سبل سلف شياطين وهمية منكرة ووضع بدع املاها لهم الشيطان من شارك امهاتهم الفاسقين.



وهنا الأيات البينات الزاجرات (ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم - البقرة 105) (ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره ان الله على كل شيء قدير البقرة 109)(ودت طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون - آل عمران 69)(قل يا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من امن تبغونها عوجا وانتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون - آل عمران 99 } {قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين - المائدة 68)(ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية - البينة 6) وهنا قول رسول الله الذى لا ينطق عن الهوى فوصف كل الأئمة الضالين والمنافقين والزنادقة الإرهابين من سلفية شيطانية متنطعين بسنة للنبى لم ينزل بها الله من سلطان فالسنة سنة الله يا مغابين غفلة ولم ترد اية واحدة قالت بان للنبى سنة فربنا لا يشرك في حكم سنتة من رسول ولا ملاك ولا نبى ولا غيره لتكون له سنة تشريعية مع الله تعالى ، فالسنة سنة الله ولا تجد لسنة من ؟ سنة الله تبديلا ولا تحويلا فهم بدلوها وحولوها زمان قبل 1200 سنة والكل ضالى يتبع ويتنطع ويلغو الغى بسم ضلالة وبدعة السنة للنبى البرئ عنكم يا ملاحيس وطراطير دعوة فرية اهل السنة والجماعة الهالكين فهلكت الأئمة المتنطعين بسنة الشيطان ومن شارك امهاتهم الكفار الفاسقين وحزب إبليس المسيخ الدجال الخنيث والشقاشق المغضوب عليهم والضالين.



(عن بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيجيء في آخر الزمان أقوام تكون وجوههم وجوه الآدميين، وقلوبهم قلوب الشياطين، أمثال الذئاب الضواري، ليس في قلوبهم شيء من الرحمة، سفاكين للدماء لا يرعون عن قبيح، إن تابعتهم خانوك، وإن غبت عنهم اغتابوك، وإن حدثوك كذبوك وإن ائتمنتهم خانوك، صبيهم عار وشابهم شاطر، شيخهم لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، الاعتزاز بهم ذل، وطلب ما في أيديهم فقر، الحليم فيهم غاوٍ، والآمر فيهم بالمعروف متهم، المؤمن فيهم مستضعف، والفاسق فيهم مشرف، السُنة فيهم بدعة، والبدعة فيهم سُنة، عندئذ يسلط الله عليهم شرارهم، ويدعو خيارهم فلا يستجاب لهم) (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على أُمتي زمانٌ لا يبقى من القرآن إلا رسمه، ولا من الإسلام إلا اسمه، يُسمَّون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شرُّ فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود".)) وهى فتنة بدعة عقيدة اهل السنة والجماعة الأموين ((وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان بطونهم آلهتهم ونساؤهم قبلتهم، ودنانيرهم دينهم، وشرفهم متاعهم، لا يبقى من الايمان إلا اسمه، ومن الاسلام إلا رسمه، ولا من القرآن إلا درسه، مساجدهم معمورة، وقلوبهم خراب من الهدى، علماؤهم أشر خلق الله على وجه الأرض. حينئذ ابتلاهم الله بأربع خصال: جور من السلطان، وقحط من الزمان، وظلم من الولاة والحكام، فتعجب الصحابة وقالوا: يا رسول الله أيعبدون الأصنام ؟ قال: نعم، كل درهم عندهم صنم ).



فجريمة الإنتحار بسم هوس الدين وقتل النفس محرمة وممنوعة بتاتا في هذا الدين الإسلامى الإلهى الخالص السلام وقال الله عزوجل (ولا تقتلوا انفسكم إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا – النساء 29-30) فهذا تحريم قتل النفس يا معتوه إرهابى إنتحارى سنى وشيعى غشيم فربنا حرم قتل النفس باى وسيلة اكان مجاهد في سبيل الله ولا غيره وهل تعلم ما هو الجهاد في سبيل الله ولا انت ولا شيوخكم وائمتكم هم كانوا مسلمين من قبل 1200 سنة ؟ ولا انت يا مهوس سنى ولا شيعى تتبع مذهب سبيل الله ؟ فليس فيكم مسلم واحد ولا امام كامل يعرف ما هو المذهب سبيل الله الكتاب والحكمة وانا من اتيت به وإستنبطه من علم الكتاب والحكمة وانا اول المسلمين فى حقبة الآخرةالضالين وهاك هذا الحديث الصحيح لضحض فرية فعل تنفيذ العمليات الأنتحارية الإرهابية السلفية (عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قَال: شهدنا خيبر، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لرجل ممن معه، يدَّعي الإِسلام: "هذا من أهل النار". فلما حضر القتال، قاتل الرجل أَشد القتال، حتى كثرت به الجراحة، فكاد بعض الناس يرتاب، فوجد الرجل ألم الجراحة، فأهوى بيده إلى كنانته، فاستخرج منها أسهمًا فنحر بها نفسه، فاشتد رجال من المسلمين، فقالوا: يا رسول الله! صدَّق الله حديثك؛ انتحر فلان، فقتل نفسه، فقال: "قم يا فلان! فأذن: أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر") فلا يجوز الإقدام على قتل النفس (الانتحار) بأي سبب من الأسباب لقوله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً - النساء 29) ولقوله صلى الله عليه وسلم: " من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن شرب سماً فقتل نفسه، فهو يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن تردى من جبل فقتل نفسه، فهو يتردى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً" . ومن نسف نفسه بعبوة ناسفه فهو مات كافر مجرم قتل نفسه ونفسك ليست هى ملكك ولم تخلق نفسك فنفسك هى ملك ربنا الله تعالى وسيسئلك لما انتحرت وقتلت نفسك وهو محرم في الكتاب المبين.



ومعظم المنتحرين اكان انتحر بحريق ولا نسف نفسه فهو ركبه شيطان مبين والشيطان الزنديق هو اتى منظور في شيخك الذى أفتى لك لتنتحر وغشاك لتهلك نفسك فذالكم الشيطان فالشيطان حقيقة وهو يركب ويتجزء في خلقه وخصوصا المحرضين الجهلة بسم الدين لينتحروا ويقتلوا الناس الإبرياء ويقتل نفسه وتهلك فطيسه اى جيفة وخالد في نار جهنم مثوى المجرمين فهل لك اية قالت نفذوا عمليات الإنتحار بسم دين الإسلام يا من تدعون بالجهادين والجهاد في سبيل الله وهل انت تتبع مذهب سبيل الله وتقاتل من اجله ومن اجل فرض شريعة سبيل الله ؟ فكلا ثم كلا يا مهوس فانت وشيوخك الهوس السلفية السنية ولا الشيعة فهم ائمة مضللين ويركب فيهم الشيطان ومن شارك امهاتهم فتنهى وشوف ربك وين وتعلم الدين الصحيح مننا وانشرة وبينه للمسلمين الضالين فهل هذا هو الجهاد في سبيل الله؟ فهذا فعل منكر ورد لم ينزل به الله فى القرآن مذهب ودستور المسلمين .



فنعم يجوز الجهاد من اجل حماية الوطن والعرض والأهل فلكن لا تقاتل مسلم اخر ولا فئة اخرى بسم الجهاد في سبيل الله كلا ثم كلا ، فالشيعة هم مسلمين ضالين مثلك يا سنى ولا انت احسن منهم يا سنى غشيم فلا تحل العروض بسم الدين فريا وتسبى النساء وتركبوهم بدون عقد قران شرعى وبدون موافقة الحرمة وأهلها فهو فعل البغى وهو محرم البغى وفعل الفاحشة وفعل الضعارة والسبى وتعبيد البشر، فهل توجد اية قالت اسبوا النساء او اسبوا الناس وملكات اليمين فى الحروب يا ضالى كذاب اشر ؟ فيا قوم ما نتم إلا تخرصون. يقول تبارك وتعالى ("كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ- البقرة:216)(وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ- آل عمران: 157) ففي الحديث المتفق عليه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغريق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله)(إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرءان ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم – التوبة).



متى يكون القتال الجهاداً في سبيل الله ؟ لا يخرج القتال في سبيل الله عن هذه المقاصد: - أن يكون تلبية لأمر الله، وتضحية في سبيله، ونشراً لعقيدة التوحيد، ودفاعاً عن حياض الإسلام وديار المسلمين وإعلاء لكلمة الله، فهذا هو الجهاد في سبيل الله وتلك حقبة قد خلت. - أن يكون خلاف ذلك المقصد، كأن يقاتل شجاعة، أو حمية أو قومية، أو طلباً لمال، ونحو ذلك من الشعارات والمذاهب الباطلة، فهذا لا يكون جهاد في سبيل الله. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله ؟(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله...(اى هى لا إله إلا الله اى ليس لنا إله نتبعه ونفرض دينه بالجاهد إلا الله اى إلا امر الله هذا القرآن هو سبيل الله اى مذهب الله فهل فيكم ياقوم من هو يتبع مذهب سبيل الله ؟ وهل انت ولا شيخك ولا ائمتكم منذ تابع التابعين اتى وبين مذهب سبيل الله للأمة الإسلامية ؟ ولا كلهم كانوا يتنطعون بفرية السنة للنبى ؟....هي العليا، فهو في سبيل الله) (حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، ويقاتل ليرى مكانه، من في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله). (عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل ؟ فقال:إيمان بالله ورسوله، قيل: ثم ماذا ؟ قال:الجهاد في سبيل الله..) قال الله تعالى: (وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا * فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا – الفرقان 51-52) (وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ – الحج 78).



قال الله تعالى: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ – البقرة 193) فهذا قتال وجهاد بيننا نحن يا قوم خوارج فهو مشروعية قتال المشركين والمنافقين الذين يبغون الدين الإسلامى معوج لا يؤخذ من قسم شهادة لا إله إلا الله، فالجهاد من اجل اعلاء كلمة لا إله إلا الله في المدعين بهم مسلمين وليسو فيه من شئ، فهو كف فتنتهم وهى فتنة تتبع عقيدة الشيطان ومن شارك امهاتهم ائمة الكفر الذين لا يتبعون كلمة شهادة لا إله إلا الله فالجهاد هو بيننا يا كفار ومشركين بسنة الشيطان الخنيث وحزبه الفاسقون وفى هذا الزمان ليس هنالك جهاد من اجل إعلاء كلمة الله تعالى فتلك حقبةٌ قد خلت ولا احد فى هذا الزمان يمنعك من ان تعلوا كلمة سبيل لا إله إلا الله، قال الله تعالى: (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ- البقرة 190).



وجهاد النفس هو جهاد كبت الهوى والشيطان لدفع ما يلقيه إلى العبد من الشبهات والشهوات وتتبع عقائد الشيطان المحدثة بسم دين الله الإسلام وعباد الشيطان المشعوذين والعقائد الشيطانية التى تتلقب بسم دين الإسلام وهم ليسو فيه من شئ قال الله تعالى (إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ – فاطر 6) وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أضْعَفُ الإِيمَانِ».) (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ – الحجرات 9).



فنظروا لهذا الهراء الذى لم ينزل به الله من سلطان موجود في سبل عقيدة اهل السنة والجماعة ((فقالوا: يا أبا عمرو، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولاك أمر مواليك لتحكم فيهم فقال سعد بن معاذ: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه، أن الحكم فيهم لما حكمت ؟ قالوا: نعم وعلى من هاهنا، في الناحية التي فيها رسول الله وهو معرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال سعد فإني أحكم فيهم أن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذراري والنساء)) فهذا هو حكم الشرع السنى في الجواري والسبايا ملك اليمين ، فلقد شرع دين الإسلام القرآنى السامى الحنيف العتق للعبيد وتسريحهم ولم يشرع ربنا تعالى فعل فرية الرق والإسترقاق والتعبيد والبغى على حرية العالمين فتعبيد البشر وسبيهم للرجال والحريم والأطفال إطلاقا فهو حرام ولم يفعله رسول الله ولا الصحابة وهو فعل الغل والبغى وكما معلوم لقد حرم الله تعالى فعل البغى اى الجبر والبغى والتجبر والغصب على حرمة حرية الأخرين ويدخل في نطاقها فعل التعبيد والسبى وفعل فاحشة المنكر وهى الزنى إطلاقا فهو محرم تحريم إلهى إسلامى قرآنى لا يغمز به هاؤم (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ - الأعراف33) فهذا البغى والتعبيد والإسترقاق للبشر عامة وفعل المنكر لقد حرمها الإسلام تحريماً نهائيا كاملاً لقوله صلى الله علية وسلم في الحديث القدسى عن ربنا الله تعالى (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعط أجره) (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فتحرِيرُ رَقبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ - النساء 92) فربنا امر بتحرير رقاب العبيد ولم يقل أسبوهم من الحروب (لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ - المائدة 89) (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ - المجادلة 3) (وفك رقبة - البلد).



قال الحق {هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون - يونس 30 } قال الحق الحكيم وحده لا يشرك في سنة حكمه احدا من نبى ولا ملاك ولا غيره (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله - الشورى 10) فامر الله ورسوله برد وعرض كل حديث متنازع مخالف احكام الله بعدم نقله وتدوينه من قبل رده وقياسة على وفق احكام كتاب الله، فلو الحديث خالف احكام الله النور المبين فيبقى هو حديث موضوع كذب عنه وتبرئ النبى عنه حيث ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ على كلّ حقًّ حقيقةً وعلى كلّ صوابٍ نوراً، فما وافق كتاب الله فخذوه، وإنما هدى الله نبيه بكتابه وما خالف كتاب الله فدعوه؟))(قال النبى محمد صلى الله عليه وسلم في أخر وصاياه وهو بفراش الموت، ما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم فجعل يرددها حتى ما يفيض بها لسانه) فكان رسول الله الهميم الرؤف الرحيم بالمسلمين يوصينا بالمعاملة الحسنة بالود وإحترام الزوجات ما ملكت الإيمان اى التى تجامعها والمداومة على الصلاة عماد الدين.



قال الحق (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم اى ازواجهم او ماملكت ايمانهم فالمعنى واحد وهنا يقصد في الجاهلية فهم قبل الإسلام يصاحبون المراة بدون عقد زواج فاتى الإسلام وامر المسلمين بالزواج من ملكت اليمين ولا يوجد نص اية بان تسبى وتتسرى بملكت اليمين فربنا قال انكحوهم...فإنهم غير ملومين - المؤمنون 5-6) وربنا ذكر اسم العبدة الأثى بالأمة ولم يقل ما ملكت ايمانكم وهاؤم التبيان (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنة والمغفرة باذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون - البقرة 221) فربنا امر المسلمين بإنكاح إمائكم وهى جمع أمة اى الرقيق العبدة وتحريرهم من العبودية الظالمة ولم يامرنا الله ولا رسوله بان تعبد بالبغى والسبى لخلق الله وربنا حرم البغى وهو الغصب وهو إغتصاب حرية الناس وفرية التسرى بالإماء السنية اليهودية النصرانية الشيطانية منكرة فلم يذكر الله هنا سياق ملكت اليمين لتسبى وتعبد وتصير عبدة جنس وهى فسوق وضعارة فاحشة يحق شرعا دق عنق الإرهابى المجرم السفية من يلغو بها وينسبها كفرا بسم سنة دين الله الإسلام الحنيف فقال الحق (وانكحوا الايامى...اى العوانس.... منكم والصالحين من عبادكم وامائكم...اى امر للمسلمين في زمن الجاهليه بالنكاح من إمائكم وهم الرقيق الأنثوات فكان الرجل يتسرى بالعبدة الرقيق ويطوئها بدون عقد شرعى وكل ذريتها له عبيد مثل ما موجود في التوراة والإنجيل المحرفتنان تحريف شيطانى كما عبد الأمركان النصارى اهلنا الأفركان امركان المساكين... ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم - النور 32).



فلستم على شئ بحجية يا قوم فرية جنون وبغى سنة وشيعه منكرة إرهابية شيطانية ظالمة ولم يأذن الله للنبى بان تكون له سنة تشريعيه غير القرآن الحكيم وما اخرج مثله معه من الحديث النبوى الصحيح فالسنة سنة الله يا غافلين ويركب فيكم الشيطان الرجيم ، فلم يذكر الله من اية تقول اسبوا النساء او ملكت اليمين فتب عليكم يا مناعير هوس ! (فقالوا: يا أبا عمرو، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولاك أمر مواليك لتحكم فيهم فقال سعد بن معاذ: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه، أن الحكم فيهم لما حكمت ؟ قالوا: نعم وعلى من هاهنا، في الناحية التي فيها رسول الله وهو معرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال سعد فإني أحكم فيهم أن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذراري والنساء) فهذا الحديث من وضع منكر وبغى فاحشة شيطانية يهودية نصرانية موجودة عندهم في اسفارهم، وكذب دسيس رد ليس فيه امرنا القرآن امر الله ورسوله والمؤمنين فيجب نكرانه ودق عنق من يتبعه فهو فعل الإجرام والإرهاب الشيطانى ويأمر بفعل فاحشة الزنا والإغتصاب والبغى وتحليل عروض النساء والأطفال خلق الله رب العالمين.



قال الحق (واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله فان تبتم فهو خير لكم وان توليتم فاعلموا انكم غير معجزي الله وبشر الذين كفروا بعذاب اليم التوبة 3)(ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا - الفتح 6)(قال رسول صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين) قال الحق في كل مدعى بامام سنى ولا شيعى مضلل ومتنطع متزندق بهوس مظنة سنة للنبى وبدع محدثة فاسقة لم ينزل بها الله من سلطان القرآن الحكيم (ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون - النحل 25) فالويل لهم فهم وقود نار جنهم خالدين فيها. قال الحق ﴿وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ - الأنعام: 116﴾(ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا - النساء 167) (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين لقمان 6)(قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براءٌ منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده - الممتحنة 4). (ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم - محمد34) (عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: "نعم". وقلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: "نعم، وفيه دخن". قلت: وما دخنه؟. قال: "قوم يهدون بغير هديي، تعرف منهم وتنكر". قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟. قال: "نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها". قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: "هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا". قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: " فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت، وأنت على ذلك) فهيا يا مؤمنين اهجروا بدعة وضلالة اهل السنة والجماعة السلفية الإرهابين وإتبعوا مذهب سبيل الله ما فرضه علينا الله ملة الحنفاء المسلمين وحنيفا مسلما والله لا يقبل منك اى بدعة أبتدعها الشيطان مثل بدع اهل السنة والجماعة وشيعة وسلفية وإخوانجية وقرانين فكلهم فرق شيطانية مبتدعة لم ينزل بها الله من سلطان محجة قرآنية للمسلمين .



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