تباً للأفّاكين! بقلم الطيب مصطفى -الخرطوم-السودان

|
|
|
|
|
|
Re: تباً للأفّاكين! بقلم عبد المنعم هلال (Re: الطيب مصطفى)
|
العالم ديل ما تهظروا معاهم مستنين أى حاجة تتقنطر و يشوتوها ياخ من الجهل أن يظن إنسان أن شخص يصل لمرحلة بروف يمر بالغش و لا ينكشف فى يوم من الأيام ثم ثانيا أليس هناك معه زملاء دراسة وأساتذة درسوه يعرفون مستواه و هل هو من النوع الذى يمر بالبخرات الشخص الذى يعارض يجب أن يكون موضوعيا حتى لا يفقد المصداقية و نصيحة للبروف تانى ما تهظر .
|
|
|
|
|
|Articles
|News
|مقالات
|بيانات
|
|
|
|
Re: تباً للأفّاكين! بقلم الطيب مصطفى -الخرطوم- (Re: الطيب مصطفى)
|
تبا لك انت يا قليل الادب
الرجل اعترف على نفسه
نعم كلكم كاخوان مسلمين غشاشين وانظر الى مستوى من يحملون شهادات الدكتوراة كامثال نافع علي نافع والحاج آدم يوسف وربيع عبد العاطي ووداد بابكر والقائمة تطول مستواهم متدني جدا جدا جدا في كل شيء حتى اختيار المقولات المناسبة في الوقت المناسب والتي يمكن ان تتناسب مع اعمارهم تبا لكم انتم ايها الافاكين الغشاشين اللصوص وهل ضياع البلد الا من افعال هؤلاء الافاكين وافعال امثالك يا وضيع
|
|
|
|
|
|Articles
|News
|مقالات
|بيانات
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook