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تايه بين القوم / الشيخ الحسين/ هل تغزو مصر السودان؟!

05-01-2018, 11:51 AM

الشيخ الحسين
<aالشيخ الحسين
تاريخ التسجيل: 10-11-2014
مجموع المشاركات: 101

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تايه بين القوم / الشيخ الحسين/ هل تغزو مصر السودان؟!

    11:51 AM January, 05 2018

    سودانيز اون لاين
    الشيخ الحسين-
    مكتبتى
    رابط مختصر



    يا أيها النظام الذي يحكم ما تبقي من بلادي السودان رغم أنف شعبها بالعسف و الجاسوسية والجبروت
    يا جبهة الاخوان المسلمين

    بالله سيبكم من مصر و من هجوم وشيك لجيشها لغزو السودان من الحدود الإريترية!
    وغيره من الاراجيف، التي تهدف لنقل الأزمات الداخلية المتفاقمة الي خارج الحدود
    فمثل هذه الاكاذيب لا تنطلي حتي علي امثالي ال غير خبراء بالشؤون العسكرية ف من نافلة القول في هذا الصدد ان مصر اذا ارادت ( فتح )السودان فالاسهل لها ان تغزوه من حدودها الجنوبية وحدوده الشمالية
    و بالطريق الذي تريده (مقتضيات الميدان )
    ان كانت
    عبر البحر الأحمر و الدرب الساحلي لها من اجل ذلك ماليس لكم قبل به من حاملات الطائرات، والمدمرات، والسفن الحربية التي تمخر العباب،
    ولها اذا ارادت أيضا طريق النيل و الفيافي الخالية من السكان في الصحاري الشرقية والغربية حتي تخوم الخرطوم. ولها مادون ذلك أيضا .
    ان دق طبول الحرب ال ( دون كوشوتية) مع الكنانة لن يغن عن الحق في شيئ
    ولن يخدر معاناة الشعب
    ولن يخفف الغلاء الفاحش و الارتفاع المتضاعف والمتصاعد في أسعار الرغيف و الوقود والسلع وكل الخدمات.
    ولن يجد دق طبول الحرب أيضا في اخفاء الغرض الأساسي من اعلان حلفكم الاخواني الأخير مع تركيا وقطر بهدف اعادة الاخوان للسلطة في مصر.
    و ترويحة:-
    https://youtu.be/3dihJKaRyCIhttps://youtu.be/3dihJKaRyCI

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