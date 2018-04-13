تايه بين القوم/ الشيخ الحسين/ يا اصحاب ( الايدي المتوضئة ) تعلموا الأمانة من الكوريين (الكفًار)



11:34 PM April, 13 2018 سودانيز اون لاين

الشيخ الحسين-

مكتبتى

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حكمت المحكمة علي رئيسة الوزراء الكورية الجنوبية السابقة

ب السجن٢٤ سنة الجمعة الماضية

و الجدير بالذكر

ان رئيسة الوزراء المذكورة

كانت قد اجبرت علي الاستقالة من منصبها منذ مدة والسبب في هذا وذاك يرجع الي انها عينت صديقتهاب (الواسطة) في احد مناصب الخدمة المدنية.

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اهل الحكم في السودان سيعتقدون

ب ان

شعب كوريا الجنوبية معظمه من المجانين

وكذلك قضاءه

ونظامه

بل أظنهم سوف يتهكمون في سرهم ويقولون:

الم يسمع الكوريون الاغبياء بسياسة (التمكين)

التي يمارسها الاخوان المسلمون في السودان منذ العام تسعة وثمانين

؟!والتي حل فيها المحاسيب بكل الخدمة المدنية في السودان و لم يتركوا لشعب السودان سوي الفتات؟

مسكينة السيدة رئيسة الوزراء السابقة

حاكموها ب أربعة وعشرين سنة سجن؟

خلوا بالكم ده حالها لم تسرق

ولَم تبن قصرا

ولَم تقتل احدا

فقط عينت صديقتها في احد المناصب

هذا ما نقموه منها فقط!

فهي لم تنهب او (تجنب)

شيء من مال الدولة وتضعه حسابها الخاص



في الداخل او الخارج

لا في ماليزيا ولا دبي

كما انها لم تكنز الدهب

ولَم تحتكر( السوق ) ل الاقارب و اهل الحظوة

ولَم تنش المزارع في سوبا( من حر) مالها لا يحزنون.

اذكر ان شعار اهل الحكم الحالي ( حزب الجبهة الاسلامية)في اخر انتخابات ديمقراطية في السودان في العام ١٩٨٥ كان: انتخبوا الايدي المتوضئة

وأقول لهم الان بعد أعترفوا ب فسادهم بأنفسهم

و شهدت به السنة جميع قبائلهم علي رؤوس االاشهاد :

يا اصحاب ( الايدي المتوضئة ) تعلموا الأمانة و النزاهة من الكوريين الكفار !