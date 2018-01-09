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تايه بين القوم/ الشيخ الحسين/ الرائد الذي لا يكذب أهله / انه ميدوب ود عثمان

09-01-2018, 11:15 PM

الشيخ الحسين
<aالشيخ الحسين
تاريخ التسجيل: 10-11-2014
مجموع المشاركات: 102

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تايه بين القوم/ الشيخ الحسين/ الرائد الذي لا يكذب أهله / انه ميدوب ود عثمان

    11:15 PM January, 09 2018

    سودانيز اون لاين
    الشيخ الحسين-
    مكتبتى
    رابط مختصر

    خاطرة غارقة في المحلية
    اوردها هنا محاولا رسم صورة ل ( ود البلد) من وحي ذكريات الطفولة من قريتي (الفريخة) ريفي بربر مديرية النيل
    ،،،،،،،
    مجذوب عثمان الفكي
    نوارة الفريق
    اعني ميدوب ود عثمان عليه رحمة الله تذكرته الان فقد استمعت الي قصيدة جده ود الفكي
    اللهم صلي علي الرسول الغالي ود عزة قريش صاحب المقام العالي
    التي يقول فيها:
    غني لك عبيدا منسي ما ب يطروه
    ساكن بالفريخة ابن الفكي ب سموه
    واقع للنبي بأمه حت بابوه
    وبأهله الجميع ال كلهم حضروه
    ،،،،،،،
    يقولون عندنا في العزاء
    الله ينزل البركة فيكم
    لم أر البركة تتنزل مثل ما رأيت
    بركة ود الفكي تحل في حفيده مجذوب عثمان
    فقد
    كان الراجل القدامى في كل شي ء
    اذ كان يتولي امر قريتي الفريخة ( من اعمال بربر)في جميع أفراحها و اتراحها
    من الطهور فالزواج و حتي الممات
    فقد كان هو الذي يتولي امر الدافنة ويزيد علي ذلك بان يشرف علي تنظيم امر فراش البكاء
    كان يفعل كل ذلك وكأنه صميم عمله
    هو
    لم يكن العمدة ولَم يكن الشيخ ولكنه كان الرائد الذي لا يكذب أهله
    يا حليله
    والي قصيدة اللهم صلي علي الرسول الغالي:-
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