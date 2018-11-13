تايه بين القوم/ الشيخ الحسين/ الأقباط

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13-11-2018, 04:53 AM

الشيخ الحسين
<aالشيخ الحسين
تاريخ التسجيل: 10-11-2014
مجموع المشاركات: 128

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تايه بين القوم/ الشيخ الحسين/ الأقباط

    04:53 AM November, 12 2018

    سودانيز اون لاين
    الشيخ الحسين-
    مكتبتى
    رابط مختصر


    ،،،،،،،
    عندما هاجرت الي استراليا في أواخر العام ٢٠٠٢م
    وجدت اثنين من قادة الحزب الاتحادي الديمقراطي
    بسيدني
    الا وهما
    الراحل عبد الله النجيب المحامي
    ( عبد الله منصور)
    والدكتور رمسيس جيّد
    حفظه الله من كل سوء
    تذكرتهما حينما استمعت للتسجيل أدناه
    للأنبا باخوميوس مطران البحيرة واحد المساعدين للبابا الراحل طيب الذكر الانبا شنوده الثالث بابا الاسكندرية و بطريرك الكرازة المرقصية
    والأنبا باخوميوس كان الأب الروحي لشقيقنا الدكتور رمسيس جيّد
    عندما كان باخوميوس وكيلا لمطرانية الأقباط بالخرطوم
    وكان حينها 'راهبا 'في الرتبة الكهنوتية القمّصيّة
    وكان ذلك
    في "حبرية" المتنيِّح الانبا دانيال مطران الخرطوم
    ،،،،،،،
    يعجبني الموقف السياسي لعمنا الراحل عبد الله النجيب
    ويعجبني موقف الدكتور رمسيس جيّد
    ابن الدكتور جيّد احد رجال الرئيس اسماعيل الأزهري
    "لا تعجبني بعض مواقف رجال الكهنوت القبطي وتأييدهم لحكم الديكتاتورية الاخوانية في السودان،
    ومنهم ابونا فيلو ساوس فرج."
    اهدي الدكتور رمسيس الكلمة الخالدة ل أستاذه الانبا باخوميوس في جنازة مطران الخرطوم الانبا دانيال :-
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