منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 16-04-2018, 06:31 PM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

تاريخ مؤامرة غريبة بقلم إسحق فضل الله

16-04-2018, 05:47 PM

أسحاق احمد فضل الله
<aأسحاق احمد فضل الله
تاريخ التسجيل: 24-11-2015
مجموع المشاركات: 443

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


تاريخ مؤامرة غريبة بقلم إسحق فضل الله

    05:47 PM April, 16 2018

    سودانيز اون لاين
    أسحاق احمد فضل الله-الخرطوم-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر



    ) Y <

    • ونقرأ أحداث نصف قرن ونجد أننا نقرأ أحداث اليوم

    • فالمعركة الآن.. ما بين طحن العراق وحتى طحن دول الربيع العربي.. حين تجد السودان يفلت اوالسودان عندها هو الهدف الأول( تتجه إلى شيء

    • وإسرائيل من النيل إلى الفرات

    • والنيل أهميته أكثر

    • والنيل بعد السيسي وتقاربه من إسرائيل يذهب نصفه

    • وما يبقى هو النيل السوداني

    • وإسرائيل تستدير من خلف السودان

    • الماء إذن هو ما يجعل السودان اعين العاصفة والهدف

    ~~ 9 ل( .

    • وقديما .. قبل ربع قرن.. نستمع إلى برو فيسور حسن مكي عن إسرائيل والماء..

    قال )إسرائيل والماء كلمتان لشيء واحد.. فإسرائيل تبدأ بموسى وهو يطفو على وجه الماء.. ثم موسى وهو يرد )ماء( مدين.. ثم موسى يضرب الحجر في الصحراء لقومه لينفجر ) الماء( ثم موسى وهو يضرب )ماء( البحر لينفلق.. ثم موسى والطوفان وهو ماء..

    • ثم شعار إسرائيل لا يجد في الأرض إلا الماء

    • والماء هو النيل والفرات

    • وإسرائيل تبتلع الفرات ونصف النيل.. ويبقى السودان م>

    •• والشعور بكل هذا عند الإسلاميين هو ما يصنع الآن عنف المحاكمات

    • لكن الشعور هذا يعجز عن تنبيه الإسلاميين لشيء هو الخطر الأعظم

    • الشعور هذا يعجز عن تعليم الإسلاميين / في المحاكمات الآن لا أن الجهة الأخرى تتعامل معهم بأسلوب المتنازعين على السمكة

    • والحكاية هي.. أحدهم يسرق سمكة للزينة من حوض في بيت أحدهم

    • والسمكة غالية جدأ .. والمحكمة تجعل السمكة معروضات

    • وصاحب السمكة يصاب بالجنون فالسمكة إن هي بقيت خارج الماء ماتت وحصل السارق على ما يريد.. السارق يعرض على صاحب السمكة أن يفتديها بمبلغ ضخم وإلا بقيت المحاكمة

    • و المحكمة تجرجر.. وتجرجر

    • والجهة التي تتهمها الدولة بالفساد تعامل الدولة بأسلوب

    السمكة هذه خارج الماء

    • وتجرجر وتجرجر

    • والدولة ما لم تتعجل الأحكام مات الناس

    • وماتت الدولة

    • ومات الإسلاميون

    • ومات الإسلام

    • وبقي أهل الجهة تلك



    alintibaha
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de