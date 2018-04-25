بين بروف دفع الله الترابي ودفع الله التوم بقلم الطيب مصطفى

01:58 PM April, 25 2018 سودانيز اون لاين

الطيب مصطفى -الخرطوم-السودان

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كانت الصيحة قد نشرت للأخ الإسلامي دفع الله التوم خمس حلقات من حوار طويل أجراه معه الصحفي (الشاطر) صديق دلاي، وقد أثار الحوار جدلاً كثيفاً بين الإسلاميين سيما وأنه وثّق لفترة طويلة حكى فيها دفع الله التوم عن ذكريات جمعته مع الشيخ الدكتور حسن الترابي خلال عقود من الزمان في رحاب العمل الإسلامي، وتعرض الحوار لانقلاب الإنقاذ ولمفاصلة الإسلاميين، وللسنوات التي سبقتها وأعقبتها، وللاعتداء الذي حدث للشيخ الترابي في كندا وهو ما استدعى الواقعة التي أثارت شجون بروف دفع الله الترابي وجعلته يستدرك على دفع الله التوم.



بروف دفع الله لمن لا يعلمون هو الشقيق الأكبر للدكتور الترابي، وهو من أعظم أساتذة الهندسة في جامعة الخرطوم بل كان الرجل من أوائل عمداء كلية الهندسة السودانيين، فإلى رسالة بروف دفع الله.



تصويب وتعقيب



السيد الطيب مصطفى



هل لك أن تتكرم بنشر التعقيب المرفق في صحيفة (الصيحة) والذي يشرح نفسه ، ومبررات نشره ، إلا أنه تأخر عن موعده إذ كنت أنتظر تصحيحاً من السيد/ دفع الله التوم على إخبار منسوب إليّ على لسانه.



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كان ضمن ما نشره السيد/ دفع الله التوم بصحيفة الصيحة في الحلقة الثالثة من الحوار الذي أجري معه بتاريخ 26/3/2018) مشاهدات أثناء زيارته للشيخ حسن الترابي الذي كان يتلقى العلاج بإحدى مشافي اتوا بكندا وعزا في ذات الحوار عبارات قال أني كنت (أصيح) بها في وجه بعض الأخوة الذين قدموا إلى كندا لزيارة الشيخ ومؤازرة الأسرة والذين بقوا معها شهراً كاملاً رغم معاناة الإقامة في تلك الظروف في ذلك البلد البعيد.



ما ذكره السيد دفع الله التوم من صياح وعبارات نسبها إليّ في حق آخرين لهو خبر عار من الصحة يقيناً وعند اتصالي به مستفسراً ؛ قال إن ذلك كان منه مجرد توهم ، ثم وعد أنه سيصدر تصحيحاً على نفس الصحيفة.



ما كنت حريصاً على كتابة هذا التعقيب لولا أن الشخوص المعنيين مباشرة بهذا الشأن قد مضوا إلى رحمة مولاهم الحق.



مهما يكن فلئن كان السيد/ دفع الله التوم قد نفذ التصحيح الذي وعد به فقد أوفى ، وإلا فإني لأرجو أن يزيل نشر هذا التعقيب أيما التباس في هذا الأمر.



دفع الله الترابي





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