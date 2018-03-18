بيان من الجبهة الوطنية العريضة عن اجتماع نداء السودان في باريس مارس 2018

08:08 PM March, 18 2018 سودانيز اون لاين

بيانات سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة

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بسم الله الرحمن الرحيم





1- تأسست الجبهة الوطنية العريضة في عام 2010 علي اساس العمل علي إسقاط النظام ورفض اي تحاور معه لان الحوار مع النظام يعني الاعتراف به والتعايش معه وتحصينه من اي مساءلة والإبقاء علي النظام ورموزه وحزبه ويؤدي إلي مشاركه ديكورية تزين النظام وتطيل من عمره ووجوده.

2- قام نداء السودان في ديسمبر 2014 علي اساس القرار الإفريقي 456 وهو قرار جمع بين حوار الوثبه في يناير 2014 وإعلان باريس في أغسطس 2014 ويدعو الي الحوار مع النظام عبر خارطه طريق طريقا واحدا اوحدا، وجاء في نداء السودان أنه عند فشل الحوار تكون الانتفاضة خيارا بديلا - نكرر بديلا.

3- خرجت قوي مقدره من نداء السودان بعد ان ثبت لها خطأ الحوار مع النظام واستمرت فيه قوي محدده تؤمن بالحوار سبيلا.

4- خرج شعبنا في انتفاضة جامعه لإسقاط النظام بدءا من الخامس من يناير 2018 متجاوزا اي مسعي للحوار والجلوس مع النظام ولا زالت القوي الشعبيه تعيد تنظيم صفوفها لمعاوده حراكها حتي تسقط النظام صريعا ويحاسب ويحاكم كل رموز النظام والمتعاونين معه ومن عمل علي عرقلة حراك الشعب او زرع مشاعر الإحباط والتقاعس فيه.

5- في إطار خضم هذه الأحداث تجتمع في باريس في الرابع عشر من مارس الحالي بعض من تبقي في قوي نداء السودان ليؤكدوا إصرارهم علي السعي للتحاور مع النظام ويقرروا هيكلة لإنجاز هذا الحوار.

6- تعلن الجبهة الوطنية العريضة رفضها وإدانتها لمخرجات اجتماع نداء السودان في باريس واي مسعي للحوار مع النظام.

7- تدعو الجبهة الوطنية العريضة كل قوي الشعب المناضله الرافضة للنظام الي تصعيد الحراك في جميع أحياء مدن السودان ليلا حتي تنهك الأجهزه الأمنية الباطشه استعدادا للخروج الجماهيري الشامل في كل ميادين المدن السودانية حتي سقوط النظام.

8- وتؤكد الجبهة الوطنية العريضة ان اي اجتماع لقوي الهبوط الناعم والجلوس مع النظام والتحاور معه لن يفت في عضد الشعب وان ذلك لن يؤدي إلا الي تمايز الصفوف بين النظام والمتعاونين معه ومن يسعي الي التحاور معه وبين قوي الشعب الرافضة للنظام الفاسد المستبد المجرم، وهي قوي غالبه غلابه ترفض المناطق الرمادية والتي لا يلج لها غير المنافقين.

عاش الشعب وهو يقاتل لازاله النظام ومحاسبه رموزه.



علي محمود حسنين

رئيس الجبهة الوطنية العريضة

لندن السبت 17 مارس 2018

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