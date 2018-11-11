بمناسبة اليوم العالمي للعزاب- مؤشرات انهيار المؤسسة التاريخية المختلقة بقلم د.أمل الكردفاني

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Re: بمناسبة اليوم العالمي للعزاب- مؤشرات انهي (Re: أمل الكردفاني)
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دا شنو الكلام و الفلسفة الفارغة دي؟؟ انت يا زول ما مسلم و لا شنو؟ و ما قريت القران الكريم و لا شنو؟
ربنا سبحانه و تعالى شرح و بكل وضوح فصة سيدنا ادم و زوجه حواء.
(هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ )
وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا ﴿٣٥ البقرة﴾
وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا ﴿١٩ الأعراف﴾
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴿١٨٩ الأعراف﴾
بالله بطلوا الامور الفلسفية و الالحادية دي
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Re: بمناسبة اليوم العالمي للعزاب- مؤشرات انهي (Re: عبده)
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يااخوانا ناقشوا الفكرة بدون تشنج..
هاكم دي من الشبكة العنكبوتية...
بعد تقروها ماتنسوا تشيلوا الزين وتختوا الذال..
اليوم العالمي للعزاب
اليوم العالمي للعُزَّاب هو يوم تم تحديده للأشخاص الغير متزوجين، ويُحتفل به في يوم 11 نوفمبر (11/11) وهو اليوم الذي أختير للصلة بين العُزَّاب وللاسترخاء، وفرصة للعثور على الشريك المثالى، وأمل فى توديع عصر الوحدة والعزوبية فى وقت مبكر، ولقد اختار العزاب، فى الصين كيوم عيد لهم بسبب تكرار الرقم الفردى "1" أربعة مرات على التوالى، والذى يدل على الوحدة الشديدة.
والجدير بالذكر أن اليوم العالمي للعُزَّاب انطلق من الصين حيث وجدت شركة "علي بابا" الصينية أن مبيعات شهر نوفمبر، من كل سنة، منخفضة فاخترعت عيد العزاب "singles day" في يوم 11/11 عام 2009، لتحث كل شخص على أن يهدي نفسه شيئاً وأصبح بهذا أكبر يوم تسوق أونلاين في العالم بمبيعات تصل إلى مليارات الدولارات.
ورغم أن "يوم العزاب" هو فى الأصل احتفال خاص بالشباب الصينى، إلا أن هذا الاحتفال لم يقتصر على الصينيين، بل امتد لعدد كبير من دول العالم، بحيث يحتفل شباب كل دولة بهذا اليوم على طريقته الخاصة.
واليوم العالمى للعزاب أصبح فى صدارة الترند بمصر وعدة دول عربية، منها السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، والبحرين.
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