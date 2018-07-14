بلاغ ضد معروف.. ولكن لمجهول! بقلم محمد لطيف

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 14-07-2018, 03:59 PM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
14-07-2018, 03:32 PM

محمد لطيف
<aمحمد لطيف
تاريخ التسجيل: 18-06-2017
مجموع المشاركات: 102

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


بلاغ ضد معروف.. ولكن لمجهول! بقلم محمد لطيف

    03:32 PM July, 14 2018

    سودانيز اون لاين
    محمد لطيف-Sudan
    مكتبتى
    رابط مختصر



    هذا بلاغ الجاني فيه معروف.. وكذلك الضحية.. أما المجهول فهو المشكو له.. ولَك الله يا وطن
    (فصلت مدرسة غلام الله بن عائد للتعليم الخاص بجبرة جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم.. التلميذة ذات الإعاقة الحركية تسنيم حسين الطاهر الشيخ بعد أن سجلت للصف الرابع أساس. وذكرت أسرة التلميذة لـ(سودان تايمز) أن المدرسة المملوكة لوزير الشباب والرياضة السابق هاشم هارون أخطرتهم بفصل تسنيم بعد أن استلمت الزي المدرسي والكتب من المدرسة.
    وذكر وقيع الله علي محمد الحاج جد التلميذة من أمها، أن مدير المدرسة جعفر فارس أخطرهم بفصل التلميذة دون إبداء أسباب، وقال (إن تسنيم أحرزت درجة الامتياز وتم تكريمها من قبل المدرسة بنهاية الفصل الدراسي الماضي). وأكد أن تسنيم درست الثلاثة فصول الأوائل بذات المدرسة وكانت نتيجتها امتياز. وأوضح أنه دون بلاغاً في مواجهة المدرسة بنيابة الأسرة والطفل لممارسة المدرسة التميز ضد تلميذة ذات إعاقة حركية.
    ووصف وقيع الله أن الطفلة في حالة نفسية سيئة من تصرف المدرسة، وقال إنه ذهب إلى مدير المدرسة بصحبة رئيس اللجنة الشعبية، لكن مدير المدرسة رفض، وتخوف وقيع الله من أن تصاب التلميذة بوصمة جراء فصلها من المدرسة بسبب الإعاقة الحركية.
    واستنكر الأمين العام لمجلس الأشخاص ذوي الإعاقة د. راشد التجاني فصل مدير مدرسة غلام بن عائد بجبرة التلميذة ذات الإعاقة الحركية تسنيم، وقال التجاني (إن فصل التلميذة تمييز ضد ذوي الإعاقة ومخالف للقوانين المحلية والمواثيق الدولية التي تكفل لذوي الإعاقة حق التعليم المدمج في المجتمع).
    وكانت وزارة التربية بولاية الخرطوم قد ألزمت إدارة مدرسة ابن الهيثم بمرابيع الشريف – محلية شرق النيل بالعاصمة السودانية بتسجيل التلميذ ذي الإعاقة البصرية أواب راشد أحمد بابكر.
    وذكر التجاني لـ(سودان تايمز) أنهم كمجلس سيتصلون على التربية الخاصة بولاية الخرطوم، لأن وزارة التربية قررت دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم العام.
    وقال المختص في قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة الرضي حسن الرضي إن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة ٢٠١٧ نص في المادة ٤/٢ (د) على (دمج الطلاب من الأشخاص ذوي الإعاقة مع أقرانهم من غير الأشخاص ذوي الإعاقة في مناحي التعليم المختلفة وتنفيذها من خلال مؤسسات التعليم العام والعالي والبحث العلمي ومعاهد ومراكز التدريب المهني وتعليم الكبار والتعليم مدى الحياة, عن طريق اعتماد برامج مخصصة لذلك).
    وقال الرضي بالرغم من الأخذ في الاعتبار بالتقدم الذي تم إحرازه في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة للعام 2017 فيما يتعلق بالوصول إلى التعليم. لكن هناك قلقاً من قبل لجنة الأمم المتحدة التي زارت السودان في الفترة من التسجيل المنخفض في المدارس ومعدلات الاستمرار في المدارس منخفضة للأطفال ذوي الإعاقة، والأسلوب المستمر في عزل المدارس مما ينتج عنه إبعاد الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة من أنظمة التعليم العامة على أساس الإعاقة.
    وشددت لجنة الأمم المتحدة – حسب الرضي – أن تقوم الحكومة بالتدابير الفورية التي تكفل أن يكون لكل الأطفال ذوي الإعاقة الوصول إلى تعليم جامع مجاني عالي الجودة في المستوى الابتدائي والثانوي.
    ونص الدستور الانتقالي لسنة 2005، على أن التعلیم حق لكل مواطن، وعلى الدولة أن تكفل الحصول علیه دون تمییز على أساس الدین أو العنصر أو العرق أو النوع أو الإعاقة، وتكفل الدولة للأشخاص ذوي الحاجات الخاصة كل الحقوق والحریات المنصوص عليها في ھذا الدستور، وبخاصة احترام كرامتهم الإنسانیة، وإتاحة التعلیم والعمل المناسبین لهم وكفالة مشاركتهم الكاملة في المجتمع).. انتهى البلاغ.



    alyoumaltali.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de