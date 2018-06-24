بعيدا عن الاستحمار بقلم د.عادل رضا

اتحاد الصحافيين يستضيف بدر الدين السيمت في ندوة عن الأزمة السودانية
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 27-06-2018, 00:44 AM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
24-06-2018, 09:56 PM

الدكتور عادل رضا
<aالدكتور عادل رضا
تاريخ التسجيل: 15-03-2014
مجموع المشاركات: 28

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


بعيدا عن الاستحمار بقلم د.عادل رضا

    09:56 PM June, 24 2018

    سودانيز اون لاين
    الدكتور عادل رضا-
    مكتبتى
    رابط مختصر



    حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب اردوغان متحالفين مع الصهاينة رسمي ولديهم سفارة وتبادل تجاري معهم بأربعة مليارات دولار ومائتين وخمسين مليون حسب غرف التجارة هناك.

    قال عنه نجم الدين أربكان انه عميل لوكالة الاستخبارات الأمريكية.

    اكبر عدد من المعتقلين من الصحافيين على مستوي العالم.

    اردوغان ليس سياسي ناجح بل المعارضة التركية ضعيفة وهذه لعبة أوربية قديمة جديدة متكررة.

    المحور الأمريكي التركي الإسرائيلي محور متحالف ينسق ويعمل ضد المنطقة العربية وله تأثير سلبي علي قضية العرب الأولي التي هي فلسطين المحتلة.

    ودقائق استعراضية كلامية اعلامية يقوم بها اردوغان لا تلغي التحالفات الاستراتيجية العسكرية والاستخباراتية الموقعة بين قيادة حلف الناتو اي الامريكان والصهاينة والأتراك.

    علينا ان نفكر بعقولنا وليس أن نتحرك مع دقائق كلام استعراضية أو بتغييب العقل فقط لأن اردوغان كان جزء من حركة اسلامية!؟ فحزب الدعوة ايضا حركة اسلامية وقعت بخط خدمة الامريكان والصهاينة وايضا المجلس الأعلى وايضا الحركة الإسلامية في السودان والاخوان المسلمين في القطر العربي المصري نسقوا مع الامريكان.

    من يريد العواطف والتنظير البعيد عن الواقع يستطيع ذلك ومجال التبرير مفتوح على مصراعيه.

    ولكن من يريد أن يعيش عقلية "أقرأ" القرآنية فعليه أن يقرأ ما وراء اللعبة ويدرس العلاقات الجانبية لأطراف الصراع الدولي المتحرك في منطقتنا العربية ومصادر التمويل المالي لتنكشف الأوراق والحقائق وهذه هي الاسلوب القرأني لاكتشاف المنافق من المؤمن.

    فقط طبقوا القران الكريم على واقعنا لتكونوا الانسان العربي الاصيل الذي يتحرك بالنباهة بعيدا عن الاستحمار.

    د.عادل رضا
                   |Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de