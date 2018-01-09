09-01-2018, 05:04 PM

أسحاق احمد فضل الله

أسحاق احمد فضل الله

تاريخ التسجيل: 24-11-2015

مجموع المشاركات: 404 للتواصل معنا FaceBook

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بعض الحكاية هو بقلم إسحق فضل الله

05:04 PM January, 09 2018 سودانيز اون لاين

أسحاق احمد فضل الله-الخرطوم-السودان

مكتبتى

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> وحديث المحبوب وحديث الجزولي .. وحديث المحامي (ا.ح) وحديث ارتريا وحديث السادات.. والاخبار

> احاديث تصبح حروفاً في كلمة واحدة.. والكلمة الواحدة تشرح ما يجري الآن

> واستاذ عباس.. خطك المكعوج يشبه خط البنات.. وعقلك المكعوج يشبه عقل البنات.. ونتشكك تماماً في انك (عباس)



> فلعلك (اخت الرشيد)

> ونجيبك

> وامس الاستاذ الطيب مصطفى ينقل عن المحبوب عبد السلام قوله ان

> ( العقل الانساني بامكانه تجاوز القرآن الكريم)

> وصحيفة الوان مانشيتها الاحمر امس هو

: تخوف من مطامع اسرائيل في مياه النيل لري صحراء النقب)

> وما بين كلام المحبوب وبين الحديث هذا عن مياه النيل وبين كل حدث الآن وكل حدث.. فركة كعب..

> وهاك

(2)

> فحديث المحبوب يعني ان عقله هو/ المحبوب/ قد تجاوز القرآن (والا فكيف عرف) ؟!

> وحديث المحبوب.. وما تصنعه مخابرات مصر اشياء تعيد (ذاكرتنا حكاية (مخطط اغتيال الترابي) عام 2011

> وبواسطة احدهم (كان اسلامياً ثم ؟؟).. ولا صلة له بالمحبوب

> ويومها : مخابرات مصر التي تبحث عن مدخل لاغتيال الترابي تعرف (من مكتب القذافي) ان الرئيس القذافي يبعث رسولاً الى الترابي للوساطة بينه وبين الثوار

> والايام كانت قابلة جداً لايقاف الحرب هناك واقتسام السلطة دون تدمير ليبيا

> لكن مصر/ التي تصنع التدمير هذا.. جزءاً من مخطط اسرائيل .. لا تريد

> ومصر تجعل الرجل الذي كان قريباً من الترابي / والمقربون من الترابي كثيرون/ يقود الترابي عبر القاهرة

> (الطيران كان محظوراً الى ليبيا)

> وهناك .. في المطار.. الترابي يفاجأ بان من يستقبله هم.. رجلان من جهاز الامن والمخابرات.. فقط

> وان قادة الاسلاميين / الذين شعروا/ لعلهم / بالمؤامرة.. قد اختفوا

> والعقل الضخم عقل الترابي يشعر بما يجري.. ويقطع رحلته ويعود

> فالمخطط كان هو اغتيال الشيخ بحيث لا يشهد الجريمة الا رمال الصحراء

(4)

> اغتيال الشيخ ما يقوده لم يكن هو خطر الافكار الاسلامية (الافكار الاسلامية كان التعامل معها يتم بما يجعل المحبوب/ مثلاً/ يقول ان عقله تجاوز القرآن(او هذا ما يفهم عقلنا الصغير)

> الاغتيال .. ما كان يقوده هو (هدم كل شيء للوصول الى مياه النيل)

> والصلة التي تبدو بعيدة بين اغتيال الشيخ وبين مياه النيل صلة ما يقدمها امس هو ما نشيت صحيفة الوان

> ومانشيت صحيفة الوان عن (مطامع اسرائيل في مياه النيل لري صحراء النقب) يجعلك تستعيد خطاب السادات في السبعينات للرئيس بيجن

> الخطاب القصير كان السادات يقول فيه للرئيس الاسرائيلي ان (مصر تتفهم حاجة اسرائيل لمياه النيل)

> تتفهم..!!

> ومياه النيل من يحدث عنها امس (امس ايضاً) هو حديث يطلقه عضو وفد مفاوضات مياه النيل بعد الانتفاضة

> والشبكة تحمل حديث الرجل ليقول ان

: المصريين استقبلونا بالضحكات.. ثم ليلة(خضراء)

> والانتفاضة يتسيدها اليسار يومئذ

> قال

> ثم شقراوات في الغرف

> والرجل يحكي عن غرفته هو

> (بعدها) الرجل تساءل عما اذا كانت بقية الغرف قد استقبلت ما استقبله هو

> وفي الصباح.. ومن الوجوه.. يعرف ان الاجابة.. نعم

> قال ان مخابرات مصر جعلته يجد اسطوانة (سي دي) على فراشه.. وفيها (الليلة كلها).. ليفهم

> وبقية الحكاية عن المياه والحرب ومصر.. والمعارضة السودانية و.. حكايات نحكيها.. فلا شيء يصلحه السكوت بعد اليوم

> فالحكايات .. قديمها وحديثها بعيدها وقريبها هي كلها حروف تقدم التقارير لما يجري.. ما بين كامب ديفيد والرغيف ابو جنيه







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