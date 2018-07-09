بعد كل الدماء العودة نائباً يا مشار؟! بقلم حيدر احمد خيرالله

02:47 PM July, 09 2018 سودانيز اون لاين

حيدر احمد خيرالله -الخرطوم-السودان

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سلام يا ..وطن





*الفرقاء الجنوبيون وصلت مسارات الحل لخلافاتهم مع بعضهم البعض الى التوافق حول تقاسم السلطة وإعادة الدكتور / رياك مشار نائباً اول للرئيس سلفاكير ، وأقر الاجتماع تعيين اربعة نواب للرئيس منهما نائبا الرئيس الحاليان الى جانب مشار والمنصب الرابع لإمرأة من المعارضة ، واجتمع في عنتبي الرؤساء البشير وموسفيني وسلفاكير ميارديت واطراف المعارضة في جنوب السودان ( لبحث قضايا تقاسم السلطة على المستويين المركزي والولائي ) والأمر الذى يدعو للأسى هو ان دولة جنوب السودان عندما انفصلت لم تنس أن تصحب معها جل آفات الحكم في الشمال ، فرأينا كيف أن أشقاء الجنوب بعد كل الدماء العزيزة التي سالت تمخض الأمر عن محاصصة وتقاسم للسلطة بين الفرقاء وبدم بارد يتقا سمون الكراسي ويطالبون بالمناصب ولو على جماجم الضحايا ، فماذا تركوا من نهج لحكومة الشمال في المحاصصة والصراع على المواقع؟!

*ما لايمكن هضمه وقبوله هو ان حكومة الجنوب وصراعات الاشقاء التي ساقت البلد كلها لتكون دولة فاشلة تنضم للدولة الفاشلة في الشمال ،فيرى العالم دولتين فاشلتين بدلاً عن دولة واحدة فاشلة اسمها السودان ، فاننا من على هذه الزاوية نادينا مراراً بأن حكومة شمال السودان هي الأكثر تأهيلا لحل مشكلة الأشقاء في الجنوب ولكن الأشقاء في الشمال كعادتهم صمتوا على الدم الجنوبي المسفوح لمدة أربعة سنوات وأخيرا تدخلت إرادة الشمال لتحسم خلافات الأخوان وأيا كانت حسابات دولة الشمال فكونها تنجح في جمع الفرقاء وتتم المصالحة ويعود الدكتور مشار نائبا أول كل هذا مقبول ومحمود لكن السؤال : ماهي المشكلة إذن التي اقتضت كل هذا الاحتراب ؟! وهل ستكون هذه المصالحة هي خاتمة الصراع الجنوبي جنوبي؟!

*سنبقى متعلقين بالأمل الكبير في ان يتجاوز الجنوب محنته ، ونردد ماكتبناه مراراً من ان الوشائج التى تربط بين الشمال والجنوب لايوجد لها شبيه في كل عالمنا المعاصر ، فالشاب الجنوبي نجد فنانه المفضل محمد وردي وعثمان حسين وابوعركي البخيت ، بل ان معظم شباب الجنوب لحظة الانفصال لم يكن في ذاكرتهم الجمعية أية صورة من صور المقاربة فيما بين الدولة التي ولدوا فيها ودولتهم الجديدة فكان طبيعيا أن نسمع الموسيقى السودانية واللهجة السودانية ولكن حكومة الشمال تجاهلت كل هذا الرصيد الذي كان يمكن أن تستفيد منه وحتى عندما انطلق الرصاص لم يذهب الاخوة الجنوبيون للجوار الآخر انما عادوا للسودان زرافات ووحدانا وليس في نفوسهم أدنى حرج ولا احساس بالغربة فتعشموا في الأمن والأمان ووجدوه ، في كل الأحوال ان الخطوة التي انتجت هذه المصالحة تستحق المباركة لكنها تحتاج صدق التوجه والرغبة الحقة في بناء وطن وليس مجرد محاصصة تنبني على الهشاشة وهذا أمر ليس بالمستحيل حفظ الله السودان الشمالي والجنوبي .. سلام ياااااا وطن.

سلام يا

قال وزير المالية الفريق الركابي (ان الموازنة العامة للعام 2018 وفرت دعما ماليا مستمرا للموارد البترولية تقدر ب 50 % من تكلفتها الحقيقية ولفت الى استمرار دعم الحكومة للسلع الحيوية مثل الوقود ) يااااخي بالغت ياسعادتك أين هو الدعم الذي تتحدث عنه حسبي الله ونعم الوكيل .... سلام يا

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