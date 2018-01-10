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بشريات رئاسية !! بقلم صلاح الدين عووضة

10-01-2018, 12:22 PM

صلاح الدين عووضة
<aصلاح الدين عووضة
تاريخ التسجيل: 31-03-2015
مجموع المشاركات: 735

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بشريات رئاسية !! بقلم صلاح الدين عووضة

    12:22 PM January, 10 2018

    سودانيز اون لاين
    صلاح الدين عووضة-الخرطوم-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر

    *في خضم أحزاننا الراهنة جاءنا الفرح..

    *جاءتنا بشرى هبت علينا كنسمة خريفية لتخفف عنا قليلاً من ألم موازنة الركابي..

    *جاءنا خبر سعيد ينسينا بعضاً من مآسي الحال... والمآل..

    *والبشريات هذه أتت من تلقاء أحمد منسوبي قصر الرئاسي... (المنسيين)..

    *فمن منكم - بالله عليكم - يذكر محمد حسن الميرغني؟!..

    *فقد نسيناه منذ أن بات برنامجه ذو الـ(180) يوماً محض ذكرى منسية..

    *ثم صار هو نفسه المساعد الرئاسي (المنسي) بعد ذلك..

    *ولكن المنسي نفض الغبار عن نفسه أمس انفعالاً بواقعنا البئيس...وتفاعلاً معه..

    *صعب عليه ألا يحرك ساكناً ونفوس الناس تغلي كالمرجل... غضباً..

    *وتحرك ليفجر السكون... من منطلق مسؤولياته الرئاسية..

    *قال: حرام أن أكون بعيداً عن آهات... وأنَّات... وعذابات الشعب..

    *وانطلق من مكتبه - المنسي مثله - ليبشر الناس بشيء يُفرحهم..

    *ولكنه لم ينطلق بعيداً ؛ فعافية الحركة درجات... والبشريات (جرعات)..

    *انطلق إلى متحف القصر يتفقده... ليبدأ حراكه من غيهب التاريخ..

    *فالحل لأزمات حاضرنا التعيس لابد أن تبدأ من الغوص في أعماق ماضينا السحيق..

    *لابد أن نعرف كيف كان أجدادنا يواجهون المصاعب..

    *مصاعب الحروب... والتآمر الخارجي... واستهداف (المشروع)... ومشاكل المعيشة..

    *فكهذا يجب أن يشتغل المساعد الرئاسي... ليستحق المنصب..

    *لا مثل الشغل الذي (يشغل) به المساعد الآخر وقت فراغه العريض في القصر..

    *فما معنى أن يشرف (ود سيدي التاني) الحفلات الغنائية ؟!..

    *وما معنى أن يهدي عصاته لزبيدة الكاملين... أو منال الدمازين... أو علوية الحلاويين؟!..

    *وما معنى أن يضحك مع ذاك... ويُبشِّر لهذه... ويكرِّم تلك ؟!..

    *فهذه أمور لا تليق بابن زعيم يتبوأ هذا المنصب الرئاسي الرفيع..

    *ثم إنها لا تراعي ما يعانيه الناس الآن من رهق الحياة..

    *تحرك المساعد الرئاسي - إذن - صوب المتحف الرئاسي.... (يتفقده)..

    *ولا يقولن قائل بعد اليوم أنه لا (يتفقد) إلا سياراته الرئاسية..

    *وبعد أن تفقده فعل الذي يجيد فعله قادة الحكم الآن بإتقان شديد... وهو (التوجيه)..

    *وجَّه بضرورة حفظ الإرث جيداً... ليكون أشد (إرثاً)..

    *ثم تحرك في محيط (القصر) ذاته - متكبداً المشاق - صوب مكتبة (القصر)..

    *وأيضاً هنا لم ينس فضيلة (التوجيه)... السائدة هذه الأيام..

    *وجّه بأن (يُوجَّه) المزيد من الاهتمام إلى المكتبة الأثرية... لتكون أشد (أثريةً)..

    *وبشر (مساعدو المساعد) الناس بنتائج هذا الحراك المقدس..

    *فغداً يتواصل الحراك صوب المزارع والمصانع والمطاحن... ويتواصل (التوجيه)..

    *المصانع أشد صنعاً... والمزارع أشد زرعاً... والمطاحن أشد طحناً..

    *واللهم أجعلنا (أشد) صبراً على تحمل (الشدة)..

    *فهي ما عاد يضاهيها قوةً إلا جزمة ذات أخرام... كان اسمها (الشِدَّة)..

    *ومن أراد أن يعرفها فليزر (المتحف !!!).

    assayha
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10-01-2018, 12:33 PM

الديك المؤذن الحزين


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Re: بشريات رئاسية !! بقلم صلاح الدين عووضة (Re: صلاح الدين عووضة)

    طبعا لقيت أولاد سيديْنا الطراطير ونزلت فيهم تريقة
    أمشي إتريق في #الطرطور الكبير لو راجل
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10-01-2018, 01:16 PM

نيمو


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Re: بشريات رئاسية !! بقلم صلاح الدين عووضة (Re: الديك المؤذن الحزين)

    ولا حيقدر حتى لو كحلوهو بشطة
    خلي الطرطور الكبير عمر البشير ما حيقدر يقول بغم للطيب دلوكة
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10-01-2018, 05:02 PM

nour tawir
<anour tawir
تاريخ التسجيل: 16-08-2004
مجموع المشاركات: 15039

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Re: بشريات رئاسية !! بقلم صلاح الدين عووضة (Re: نيمو)



    متى يفيق السيادة و اولاد السيادة من وهم السيادة ؟
    فبعد أن دمروا السودان واقعدوه عن النهضة و التقدم..
    ما يزالون يتخيلون أنهم اسياد أولاد اسياد..
    هؤلاء و بما أنهم غارقون فى احلامهم و زعامتهم..
    لم ينتبهوا الى ان الشعب السودانى قد تخطاهم الى غير رجعة..
    كل الحكاية مرتبطة بزوال الانقاذ..
    حتى يجدوا انفسهم مع الانقاذ فى سلة نفايات تاريخ السودان..
    أمة و اتحاديين و اخوان مسلمين و عموم اخوان الشياطين..
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