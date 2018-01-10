بشريات رئاسية !! بقلم صلاح الدين عووضة

متى يفيق السيادة و اولاد السيادة من وهم السيادة ؟ فبعد أن دمروا السودان واقعدوه عن النهضة و التقدم.. ما يزالون يتخيلون أنهم اسياد أولاد اسياد.. هؤلاء و بما أنهم غارقون فى احلامهم و زعامتهم.. لم ينتبهوا الى ان الشعب السودانى قد تخطاهم الى غير رجعة.. كل الحكاية مرتبطة بزوال الانقاذ.. حتى يجدوا انفسهم مع الانقاذ فى سلة نفايات تاريخ السودان.. أمة و اتحاديين و اخوان مسلمين و عموم اخوان الشياطين..
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