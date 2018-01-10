بشريات رئاسية !! بقلم صلاح الدين عووضة

12:22 PM January, 10 2018 سودانيز اون لاين

صلاح الدين عووضة-الخرطوم-السودان

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رابط مختصر *في خضم أحزاننا الراهنة جاءنا الفرح..



*جاءتنا بشرى هبت علينا كنسمة خريفية لتخفف عنا قليلاً من ألم موازنة الركابي..



*جاءنا خبر سعيد ينسينا بعضاً من مآسي الحال... والمآل..



*والبشريات هذه أتت من تلقاء أحمد منسوبي قصر الرئاسي... (المنسيين)..



*فمن منكم - بالله عليكم - يذكر محمد حسن الميرغني؟!..



*فقد نسيناه منذ أن بات برنامجه ذو الـ(180) يوماً محض ذكرى منسية..



*ثم صار هو نفسه المساعد الرئاسي (المنسي) بعد ذلك..



*ولكن المنسي نفض الغبار عن نفسه أمس انفعالاً بواقعنا البئيس...وتفاعلاً معه..



*صعب عليه ألا يحرك ساكناً ونفوس الناس تغلي كالمرجل... غضباً..



*وتحرك ليفجر السكون... من منطلق مسؤولياته الرئاسية..



*قال: حرام أن أكون بعيداً عن آهات... وأنَّات... وعذابات الشعب..



*وانطلق من مكتبه - المنسي مثله - ليبشر الناس بشيء يُفرحهم..



*ولكنه لم ينطلق بعيداً ؛ فعافية الحركة درجات... والبشريات (جرعات)..



*انطلق إلى متحف القصر يتفقده... ليبدأ حراكه من غيهب التاريخ..



*فالحل لأزمات حاضرنا التعيس لابد أن تبدأ من الغوص في أعماق ماضينا السحيق..



*لابد أن نعرف كيف كان أجدادنا يواجهون المصاعب..



*مصاعب الحروب... والتآمر الخارجي... واستهداف (المشروع)... ومشاكل المعيشة..



*فكهذا يجب أن يشتغل المساعد الرئاسي... ليستحق المنصب..



*لا مثل الشغل الذي (يشغل) به المساعد الآخر وقت فراغه العريض في القصر..



*فما معنى أن يشرف (ود سيدي التاني) الحفلات الغنائية ؟!..



*وما معنى أن يهدي عصاته لزبيدة الكاملين... أو منال الدمازين... أو علوية الحلاويين؟!..



*وما معنى أن يضحك مع ذاك... ويُبشِّر لهذه... ويكرِّم تلك ؟!..



*فهذه أمور لا تليق بابن زعيم يتبوأ هذا المنصب الرئاسي الرفيع..



*ثم إنها لا تراعي ما يعانيه الناس الآن من رهق الحياة..



*تحرك المساعد الرئاسي - إذن - صوب المتحف الرئاسي.... (يتفقده)..



*ولا يقولن قائل بعد اليوم أنه لا (يتفقد) إلا سياراته الرئاسية..



*وبعد أن تفقده فعل الذي يجيد فعله قادة الحكم الآن بإتقان شديد... وهو (التوجيه)..



*وجَّه بضرورة حفظ الإرث جيداً... ليكون أشد (إرثاً)..



*ثم تحرك في محيط (القصر) ذاته - متكبداً المشاق - صوب مكتبة (القصر)..



*وأيضاً هنا لم ينس فضيلة (التوجيه)... السائدة هذه الأيام..



*وجّه بأن (يُوجَّه) المزيد من الاهتمام إلى المكتبة الأثرية... لتكون أشد (أثريةً)..



*وبشر (مساعدو المساعد) الناس بنتائج هذا الحراك المقدس..



*فغداً يتواصل الحراك صوب المزارع والمصانع والمطاحن... ويتواصل (التوجيه)..



*المصانع أشد صنعاً... والمزارع أشد زرعاً... والمطاحن أشد طحناً..



*واللهم أجعلنا (أشد) صبراً على تحمل (الشدة)..



*فهي ما عاد يضاهيها قوةً إلا جزمة ذات أخرام... كان اسمها (الشِدَّة)..



*ومن أراد أن يعرفها فليزر (المتحف !!!).



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