19-03-2018, 07:44 PM

أحمد الملك

أحمد الملك

تاريخ التسجيل: 09-11-2014

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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) برلمان الصين يعقد جلسة خاصة في الخرطوم! بقلم أحمد الملك

07:44 PM March, 19 2018 سودانيز اون لاين

أحمد الملك-هولندا

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سعادتك الطيارة الصينية الرسلتها حكومة الصين عشان رحلة سعادتك الرسمية

للصين وصلت !



طيارة صينية؟ تقليد يعني؟ ما لقوا ليهم طيارة أحسن شوية؟ والمشوار طويل

نعمل شنو لو المكنة (بطّلت) في السكة؟ حيبقو علىّ أوكامبو والطيارة؟

طيارة صينية دي يركبها نائب أول! لكن رئيس؟ دايرين يلحقونا أمات طه!



لأ سعادتك الطيارة ما صينية اقصد يعني صناعتها ما صينية هي بس طيارة تبع

الحكومة الصينية!



اشتروها من وين؟



ضحك المساعد وقال والله ما عارف، يكون بدّلوها بالعِدّة الصينية مع الامريكان!



كان كدة ما مشكلة، طمنتنا شوية، أها نتحرك بالليل أحسن عشان اوكامبو

والجماعة بيكونو نايمين، لغاية ما يصحو نكون نحن في بلدا طيرها صيني!



المشكلة الليل عندنا نهار في بلد أوكامبو، لكن ما تشيل هم سعادتك دي

طيارة صينية رسمية مافي زول يقدر يقرّب منها،



يا زول خير. خلاص نفطر ونتحرك. والاكل كيف هناك؟ حلال؟ انا خايف الجماعة

ديل يضبحوا لينا كلب!



ما مشكلة ممكن نشيل معانا خروف احتياطي وشوية دجاج ولو حلفوا علينا، ناكل

عندهم رز وسمك!







لحسن الحظ وصل الطائر الصيني الميمون الى بكين سالما. هبط السيد الرئيس

ومرافقيه، بينما بقي السيد الخروف داخل الطائرة..



أثناء استعراض حرس الشرف سمع الناس بوضوح صوت: باع .. باع .. باع، من

داخل الطائرة التي أقلّت الزائر الكبير.



اللقاء الرسمي مع الرئيس الصيني: جلس المترجم الصيني بين الفخامتين:



اولا نشيد بقرار البرلمان بتاعكم بتعيينكم رئيسا مدى الحياة دي البرلمانات ولا بلاش



المترجم: ماذا تعني بلاش سيدي الرئيس؟



بلاش يعني ما ضروري.



دي البرلمانات ولا بلاش، مش زي البرلمان بتاعنا، شلة أوانطجية، كيزان

حرامية وسماسرة، ، يجوا المجلس ينوموا ما يصحوا الا يقولوا ليهم في زيادة

مرتبات



المترجم: ما معنى أوانتجية يا فخامة الرئيس؟



أوانتجية يعني ناس رمم ساكت



المترجم: ما معنى رمم ساكت يا فخامة الرئيس



يعني ناس لبط، دلاهات



ما معنى لبط دلاهات سيدي الرئيس؟ هل هذا اسم شخص ما؟ ربما تقصد رئيس

البرلمان في بلادكم!



يا اخوانا دة مترجم شنو الجايبنو عربي ما بيعرفو



سيبك من لبط دلاهات وقول ليه نحن جايين طالبين الحماية. الروس حيحمونا من

الامريكان، دايرنكم انتم تحمونا من الشعب. دايرنكم تجوا تعملو لينا جلسة

للبرلمان حقكم في بلدنا عشان ناسنا يتعلمو الممارسة الديمقراطية الصحيحة

وأهمها ان الرئيس يجب ان يظل في مقعده الى يوم الدين! وكمان جيبوا لينا

من ناسكم القُصار ديل شوية بنديهم الجنسية، جنسيتنا غالية شوية بالدولار

لكن ما تغلى عليكم. ممكن نعمل لي ناسكم ورق مضروب يكون زي بضاعتكم مهاود

شوية!



المترجم: ماذاتعني بيوم الدين سيدي الرئيس؟ هل تعني حتى يموت الرئيس؟



أيوة حتى يموت الرئيس فال الله ولا فالك، أو يموت أوكامبو أو يموت الشعب الفضل!



الرئيس الصيني، لا مانع لدينا من ترتيب حضور البرلمان الصيني الى بلدكم

سيدي الرئيس، لكنني اتحفظ على ذلك قليلا.



قال الرئيس للمترجم: اسأله لماذا يتحفظ قليلا؟ هذه الزيارة مهمة لكم ايضا

يمكن لنوابكم الاطلاع على تجربتنا العظيمة، لقد أعدنا صياغة الشعب،

عصرناهم عشان يعتمدوا على نفسهم وينسوا حكاية الديمقراطية والكلام الفارغ

دة، خليناهم يعتمدوا على نفسهم في كل شئ، الحكومة عندنا لا تتدخل في اي

شيء، بعنا كل المؤسسات الحكومية عشان المواطن عندنا اما يتعلم يعتمد على

الحكومة ، المواطن عندنا يبني المدارس والمستشفيات ويقوم بكل شئ.



رطن المترجم على مع الرئيس ثم قال: يقول الرئيس انه يشفق على بلدكم

الفقير من زيارة البرلمان الذي يتكون من عدة ملايين من النواب، وسيكلفكم

استضافتهم مالا كثيرا انتم في اشد الحوجة له لبناء المستشفيات والمدارس

ودعم الخبز والوقود وتوفير الدواء للمرضى. لقد سمعنا أن النوّاب عندكم

يعشقون النوم في البرلمان، لذلك لا يستهلكون الكثير من الطعام والشراب

أما نوابنا فلا ينومون ابدا بل يعملون ليلا ونهارا من اجل رفاهية شعبنا.

اقترح عليكم ان يحضر مجلس الوزراء الصيني الى بلدكم، عندنا عشرة وزراء

فقط في الصين سمعنا ان عندكم في بلادكم وزير لكل مواطن...



قال الرئيس: أفو، أنحن بحرنا طامح وللبعومو دميره .. نحن نكرم الضيف نعز

الجيره، خلي البرلمان يجي انشاء الله مليار لو الواطة ما شالتهم بنشيلهم

في كافوري!



وقال المترجم: هل تعني ان أعضاء برلماننا سينامون عندكم على الأرض؟ سمعنا

انكم بعتم الأرض في بلادكم هل انت متأكد يا صاحب الفخامة ان هناك ارض

تكفي لنوم نوّاب برلماننا؟ وما معنى أفو ومعنى دميرة ونعز الجيرة سيدي

الرئيس؟



يا اخوانا المترجم الصيني دة حركة شعبية جناح الشمال ولا شنو؟ الأرض

راقدة قدر ما نبيع أبت تكمل، الداير واطة كله يجي علينا بجايي، بعدين في

زول ما عارف الدميرة؟ وكت البحر يقوم ؟



يقوم يمشي وين يا فخامة الرئيس والبحر عندكم قاعد يعني؟ ومرّات يقوم؟

وتاني يرجع يقعد؟



فتر الرئيس من العراك مع المترجم فقال لوزير الخارجية: عليك الله حاول

اتفاهم مع الزول دة، ما عارف حاجة مسكين، انا ما عارف عينوه كيف؟ يكون

كوز يا واسطته قوية!



زار البرلمان الصيني الوطن، الوفد يتكون من سبعة ملايين نائب أتوا على كل

المحصول الاستراتيجي من الفتريتة وقضوا على الارز في الاسواق لكنهم

اقنعوا الشعب الفضل بأن يبقى السيد الرئيس في السلطة الى الأبد.



بعد سفر البرلمان الصيني، أعلنت الحكومة أن الفجوة الغذائية (الاسم

التأصيلي للمجاعة) التي ظهرت في الوطن مع بزوغ (شمس) الإنقاذ قد اتسعت

وتحولت الى ثقب أسود بسبب غزوة البرلمان الصيني!



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