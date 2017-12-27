27-12-2017, 05:48 AM

زهير السراج

زهير السراج

تاريخ التسجيل: 26-10-2013

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بدأ تزوير انتخابات المحامين قبل أن تبدأ !! بقلم زهير السراج

05:48 AM December, 26 2017 سودانيز اون لاين

زهير السراج -canada

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* طالبت المحامين فى مقال الأمس بمقاطعة إنتخابات النقابة لما تضمه الكشوفات من عضوية مزيفة يقدر عددها بالآلاف، لا علاقة لهم بمهنة المحاماة، ومهمتهم الوحيدة هى التصويت لمرشحى حزب المؤتمر الوطنى فى الانتخابات، مما يجعل من المستحيل على أى مرشح خارج قائمة مرشحى حزب السلطة الفوز أو حتى الحصول على عدد معقول من الأصوات، وهو أمر تكرر حدوثه فى انتخابات النقابة منذ استيلاء المتأسلمين على السلطة فى السودان فى يونيو 1989، وهيمنتهم على النقابات بالقوانين الفاشية والأجهزة التابعة لهم!!



* لو رجعنا فقط للانتخابات الأخيرة (2013 ) لوجدنا أن الفارق فى عدد الاصوات بين آخر قائمة مرشحى حزب المؤتمر (اللا وطنى) وأول قائمة التحالف الديمقراطى (1700 ) صوت .. وهو فارق كبير جدا سببه الأول هو العضوية المزيفة التى تكتظ بها كشوفات النقابة، وما لم يتم مراجعة هذه الكشوفات بواسطة جهة محايدة وتنقيتها بشطب العضوية المزيفة، لا يمكن لأحد أن ينافس حزب السلطة على الفوز فى نقابة المحامين، أو أية نقابة أخرى، ومن الأفضل أن يقاطع المحامون (والفئات الأخرى) انتخابات النقابات، حتى لا يعطوا للمتأسلمين وحزب السلطة أى مبرر للحديث عن فوزهم فى انتخابات نزيهة شارك فيها الآخرون !!





* لم تمر بضع ساعات على ما كتبته حتى خرج علينا التحالف الديمقراطى (المعارض) بتصريحات صحفية، تنتقد طريقة وتوقيت نشر كشوفات الناخبين وتصفها بالمعيبة التى تقدح فى نتائج العملية الانتخابية المقرر لها اليوم التاسع والعشرين من الشهر الجارى!!



* وقال مسؤول الإعلام بالتحالف الديمقراطى (وجدي صالح) فى بيان صحفى "إن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، رفضت مقابلتهم وتسلم الطعن الخاص بنشر كشوفات الناخبين، معتبراً أن نشر الكشوفات يوم السبت الذي يصادف عطلة في السودان، وعلى حوائط مباني الجهاز القضائي بولاية الخرطوم، ومطالبة المرشحين بتقديم طعونهم في نفس اليوم، دليل على الشكوك التي تساورهم بشأن نوايا التزوير في الانتخابات".



* وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات قد نشرت كشوفات الناخبين أمسية السبت الماضى، على أن تبدأ الطعون على الكشف من وقت النشر وحتى الثانية ظهرا نهار الأحد الماضى، وحُدد يوم الإثنين (أمس) للنظر فى الطعون، ويوم الثلاثاء (27 / 12/ 2017 ) لنشر الكشوفات النهائية، والترشيح فى يوم الأربعاء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، والطعون وانسحاب المرشحين فى نفس اليوم من الثانية ظهرا وحتى السادسة مساءا، ثُم نشر الكشف النهائى للمرشحين فى اليوم التالى (الخميس 29 )، ومن ثم إجراء الانتخابات فى نفس اليوم (بعد انتهاء الجمعية العمومية)!



* تخيلوا .. نشرت اللجنة كشوفات العضوية بدون سابق إخطار، بل وجاء النشر فى يوم عطلة، وفى المساء، وحددت للطعون 15 ساعة فقط (تقع معظمها بالليل والناس نيام)، مما يستحيل معه اطلاع المحامين على الكشوفات والتأكد من وجود أسمائهم أو فحص بقية الأسماء للتأكد من صحة عضوية أصحابها، كما جاءت الكشوفات بدون ترتيب سجل المحامين أو الحروف الأبجدية، مما يجعل الاطلاع على الاسماء أمرا فى غاية الصعوبة، كما أنها لم تُنشر إلا فى مكان واحد فقط هو الحائط الخارجى للمقر الجهاز القضائى بولاية الخرطوم، فضلا عن عدم تحديد زمن نشر كشف المرشحين الابتدائى ليتيح الطعن فيه ..إلخ !!



* ويقول مسؤول الاعلام فى التحالف الديمقراطى، إنهم طلبوا لقاء اللجنة القضائية للطعن فى تلك الإجراءات، إلا أنها رفضت مقابلتهم .. تخيلوا !!



* دعكم من العضوية المزيفة، هل يمكن لانتخابات حرة ونزيهة أن تجرى بهذه الطريقة، وهل يمكن الوثوق فى حيدة ونزاهة لجنة تختصر الاجراءات بهذا الشكل المعيب؟!



* أكرر مطالبتى للمحامين بمقاطعة الإنتخابات، وكشف الزيف والتشويه والتزوير الذى تتعرض له، والذى بدأ قبل أن تبدأ الانتخابات، وذلك حتى لا تعطى مشاركتهم المبرر والفرصة للسلطة الباغية بإدعاء شرعيتها ونزاهتها !!





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