بثمنٍ بخسٍ يموتون بالعشرات في اليمن.. و البشير هو المرتزق الأكبر! عثمان محمد حسن

03:49 PM April, 16 2018 سودانيز اون لاين

عثمان محمد حسن-

مكتبتى

رابط مختصر

· قواتنا تقوم بمهام كاسحات الألغام في حرب اليمن.. شبابنا في

المقمة.. يفجرون الألغام بأجسادهم كي يمر الآخرون .. مصيبة!



· شباب يسوقهم البشير للموت مقابل ثمنٍ بخسٍ.. بخسٍ.. بخسٍ..! و ما

أبخس أثمان أبنائنا في سوق النخاسة باليمن!



· يموتون من اجل حفنة ريالات يتحصل عليها البشير لسد النقص الكبير

في خزينته الفارغة.. إنهم من أجل البشير يموتون، لا من أجل السودان..

يموتون بالعشرات في كل مرة و لا تعود إلينا جثامينهم.. لكن تأتينا صور

لجثثهم ملقاة في العراء عُرضة لهوام الأرض..



· و كم من شاب ( كان في الخرطوم، لكن مات قهراً في اليمن)..**



· و بعض الشباب مستعدون للموت في اليمن من أجل أسرهم التي تعاني شظف

العيش في السودان البشير البائس..



· الفقر آفة تجبر بعض الشباب على إلقاء أنفسهم في الصحراء الكبرى، و

إن لم يموتوا عطشاً في الصحراء، بيعوا في أسواق الرقيق في ليبيا.. و إن

نجوا من أسواق النخاسة الليبية، غرقوا في البحر الأبيض المتوسط، و إن

كتبت لهم الحياة من جديد عبروا البحر إلى أوروبا، و بدأوا معاناة من نوع

مختلف بحثاً عن حياة أفضل هناك..



· فلا غرابة في أن يستعد ( بعض) الجنود السودانيين لدخول المعارك في

اليمن سعياً وراء ( رزقٍ) يعلمون أنه رزق بطعم الموت.. موتاً لا دفاعاً

عن قضية ما، إنما من أجل المال.. و هذا نوع من المرتزقة الحقيقيين..

يتكسبون المال و من ورائهم يتكسب المرتزق الأكبر، البشير ، أكثر مما

يتكسب المرتزقة الصغار.. بلا جدال..



· قال لي شاب متحمس لقدوم قريب له من اليمن بثروة مقدارها 700 مليون

جنيهاً .. قال لي أن أهله يعيشون الأفراح هذه الأيام... و أن قريبه لم

يقضِ سوى حوالي 8 أو 9 أشهر فقط هناك.. و أتى بهذا المبلغ ( الكبير!)



· قلت له إن المبلغ الذي اكتسبه قريبه الشاب يساوي حوالي 20 ألف

جنيهاً... و هو مبلغ يكتسبه المرتزقون المحترفون في شهر.. مع تأمين على

الحياة يضمن لأهل المرتزق المحترف العيش ( الكريم) إذا حدث أن قُتل في

إحدى المعارك..



· و بخصوص أثمان ( رأس) المرتزق الواحد، كشف مصدر مطَّلع لصحيفة (

المصري اليوم) في مايو 2011 أن المقاتلين التابعين لكتيبة مرتزقة بلاك

ووتر ( سيئة السمعة) يتبعون لجنسيات من جنوب أفريقيا وهايتي و الصومال و

غيرها، و يُقدر راتب المقاتل 150 دولار في اليوم الواحد، أي 5 مليون و

250 ألف جنيهاً في اليوم.. حتى و إن لم يدخل أي معركة.. و إذا شارك في

معركة ما، فإن راتبه يرتفع إلى 1000 دولار أمريكي يوميا.. أي مليار و

خمسين مليون جنيهاً سودانياً إذا استمر يحارب لمدة 30 يوماً



· هذا، و في مايو 2017، نشر اعلام الحوثيين صورا لقتلى من القوات

السودانية مبعثرة في العراء بشمال صحراء ميدى باليمن.. كانوا يحاربون في

معركة لا تهمهم من بعيد و لا من قريب.. كانوا مرتزقة في الحقيقة..



· وفي استخفاف و سخرية وضع الحوثيون المنتصرون حفنة من الريالات

السعودية على بعض جثث الجنود السودانيين المبعثرة في الصحراء لتأكيد أن

الجنود الموتى مرتزقة ليس إلا..



· و إذا أخذنا ثمن ( رأس) المرتزق الفرد وفق ما جاء عن ثمن ( رأس)

مرتزقة البلاك ووتر.. فكم يا تُرى يأخذ البشير عن ( 6 ألف رأس) من الجنود

السودانيين المجبرين على الارتزاق في اليمن..؟



· ثم جاءت المأساة الأخيرة.. و شاهدنا جثثاً لعشرات الجنود و الضباط

السودانيين ضحايا كمين استدرجهم إليه الحوثيون و أبادوهم.. و انتشر الخبر

السودان.. و ارتفعت الأصوات احتجاجاً على ارتزاق نظام البشير بأبنائنا..

و اشتدت الضغوط و المطالبات بانسحاب الكتيبة السودانية من اليمن..



· لكن من أين للسعودية و الإمارات بجنود يدفعون بهم إلى الموت في

تضاريس اليمن القاسية ..



· الدولتان تخشيان التكلفة البشرية العالية في الحرب البرية هناك؟ و

ليس أمامهم سوى التعلق بجِلد الجندي السوداني و جرّ الشوك عليه.. و (

جلداً ما جلدك، جر فيهو الشوك!)..



· علم محمد بن سلمان باحتجاج الشارع السوداني و مطالبته نظام البشير

بسحب القوات من اليمن فسارع بالاتصال بعمر البشير ليساومه في زيادة قيمة

( رأس) الجندي السوداني في اليمن.. و سوف تستمر المساومات عقب انتهاء

القمة العربية في الظهران!.. و يقال أن مصر دخلت للوساطة.. و هي التي

ذاقت الأمرَّين في اليمن في الستينيات.. و رفضت بيع جنودها في سوق

النخاسة التابع لدول الخليج..



· أيها الناس، علينا ألا نسكت عن جرائم هذا النظام و استهتاره

المستمر بمنظومة القيم السودانية التي عبث فيها.. و تطاول عليها ببيع

الانسان السوداني في سوق النخاسة و الارتزاق، و بأبخس الأثمان



· إنها ( سخرة و خمِّ تْرَابْ!) لا يجب السكوت عليها..!



** من قصيدة آسيا و أفريقيا لتاج السر الحسن:- " كان في باريس.. لكن مات

قهراً في ديانفو"!

|Articles |News |مقالات |بيانات