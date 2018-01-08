08-01-2018, 12:22 PM

سعيد عبدالله سعيد شاهين

سعيد عبدالله سعيد شاهين

تاريخ التسجيل: 26-10-2013

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بالغت يا حسبو بقلم سعيد شاهين

12:22 PM January, 08 2018 سودانيز اون لاين

سعيد عبدالله سعيد شاهين-

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... مافي زول أقوى من الحكومة وأي زول مد راسو بنقطعو ليهو.حسبو: سنقطع اليد التي تمس كرامة الوطن... نملك قوتنا وقرارنا وما بنبدل ولا بنطبع.... الجزيرة قادرة على زيادة الانتاج والانتاجية وتمزيق فاتورة القمح



الكلام الفوق دى ما قوالا او كلام وتساب دى كلام زول {المقادير العرجاء} جابتو مساعد رئيس جمهوريه السودان الشقيه بمن ابتلاها الله بهم منذ تلك الليلة المشؤمه فى عام سواد السودان ذاك... طيب كدى يا حسبو واحده واحده كان تقدر على كلامك دى وموضوع سنقطع اليد التي تمس كرامة الوطن دى نخليهو فى الاخر



اها مسالة مافي زول أقوى من الحكومة وأي زول مد راسو بنقطعو ليهو دى كلام {رباطه وفتوات} ما كلام زول مسؤول عن ناس بحكمم لانو ببساطه الحاكم العاقل ما بقول كلام زى دى يعنى ماقريت فى المدرسه كلام الخليفه عمر لو عثرت بغله فى العراق والزمن داك لافى وتساب ولا حاجه وماسمعت انو قال اصابت امراه واخطأ عمر فى مجتمع المراه كان صوتها فقط وسماعه عوره ناهيك ان يقال لرئيس حكومه الما زى حكومتك ولى عمر الما زى هولك.. برضه تقول لى البرفع راسه طيب المسيكين الكان حارس قروش الورثه وقطعتو راسه دحين هو كان رفع راسه للحكومه ما حمرت عين وشغل فتواتيه قلعتوا قروشوا... وروحو



نجى للكلام الكبار كبار نملك قوتنا وقرارنا وما بنبدل ولا بنطبع ..عجيب..وينو قوتك يا السجم البتملكو وعملتو الرغيفه بجنيه والصاح بالف جنيه بالقديم وينو قوتك وعدم التبديل والتطبيع والسعوديه بتقولا عديل نحنا مؤجرين الجنود {السوادنه} فى اليمن وكل راس بتمنو يعنى حتى نزلتو الجندى السودانى فى مزاد ملى البطون والجيوب وتتفاصح ما بنبدل ولا بنطبع



ونجى للوجع.. الجزيرة قادرة على زيادة الانتاج والانتاجية وتمزيق فاتورة القمح طيب يا المهجوم الكلام دى بالقديم ولا بالجديد لانو فهمك تقيل الكلام دى قبل تدميركم لمشروع الجزيره ولا بعده ان كان بعده شوف ليك عواسه عوسه لانو مشروع الجزيره فى عهده كان عشان يدوك فرد جنيه مرسوم فيه الجمل كنت بتدفع تلاته دولار وتلاته وتلاتين سنت الليله بعد ما بهدلتو ودمرتو مشروع الجزيره عشان تاخد فرد دولار تدفع تمنيه وعشرين الف جنيه بدون الجمل... الكترابه... تمنيه وعشرين الف ياخى زمان يقول ليك انت بتفترى كدا ليه عندك نص الالف؟؟!! قال مشروع الجزيره... ياخى اختشى ناكل مما نزرع دى سمعناها زمن صاحب مقولة : ثكلته امه وسموهو رامبو يعنى حتى بقت ما عندها طلبات فى برنامج حقيبة الكذب



اها نجى للكلام الجد كلام الرجال الجد ان كان فى رجال وتحديدا لو كنت انت قدره اها انت مش بعضمة لسانك قلت سنقطع اليد التي تمس كرامة الوطن طيب والله ما حنخش معاك فى غلوتية حلايب وشلاتين وبلاتين لانك ما قدرها ياهم اولاد بمبه شالوها عينك عينك ولا دى ما داخله فى الكرامه {مااااشى} زى ما بقولو المصارى بلا حلايب بلا شلاتين عندك فى القصر القاعد فيه دا لا عثرت فى العراق ولا حلايب... تحت عينك الزول المفترض يحمى الوطن بحكم انه مما ادردق فى الميرى وبدا فيه الحبيان شغلانيته اولا واخيرا حماية البلد وتحيته دوما لعلم بلده ونحن جند الله جند الوطن اها الزول دى وهو العينك فى المكان القاعد تنبح فيه دى طيب الزول دى وهو برتبة رئيس جمهوريه ومشير رمى علم السودان عديل كده فى الواطه يعنى حتى ما اكرمه ورماه فى ماعون الوساخه تخيل واحد مسؤول عن حماية العلم يقوم يرمى العلم ويصلح فى هديماته وكانو ماعمل حاجه علم يموت الناس من اجل ان يظل عاليا خفاقا اها دحين زى السوا دى ماها بتستحق قطع اليد التي تمس كرامة الوطن حسب كلامك يا حسبو... مش احسن تحاسب



علا لكن النسعلك بصراحه كده وامانه ان كنت تملك منها رصيد وحسب كلامك ومنطقك القلت فيه سنقطع اليد التي تمس كرامة الوطن طيب خلى العلم ورمى العلم الناس الرمو البلد كلها فى متاهه ما معروف نهايتا والاستولوا على البلد بالكدب وكان دولارا كم تاشر مش كم الف اها الناس ديل الفعلا بيانا وجهارا نهارا العملوهو فى البلد دى يدهم دى دحين ما مست كرامة الوطن وبهدلتو وما معروف يتلمى كيف تانى؟؟!! اها ديل دحين بتقدر تسوى سواتك بتاعة سنقطع؟؟!! ولا سكينتك ماها سنينه



حسبو اخوى... تحسبو لعب!!! اكل اكلك ونوم نومك وجنس الكلام الزى دى ناسو ذاتم الاصليين خلوهو... ناس تحت جزمتى ولحس الكوع وثكلته امه ... اها التقليد التايوانى هولك دى مهرب ولا دفعت جماركو؟؟ لكن النصيحه لله انت البتستحق قطع اليد لانك اصبت كرامة البلد بالمنصب القاعد تلعلع فيه دا بدل ما تحوموا نص الليل فى الزقاقات تشوفوا الجعان منو والداير دوا منو....ولا معليش يالمساعد ما انتو مافاضين فى شوف دى ماشه تتنى ولابسه مافيش... انتو خليتو فيها لبس؟؟!! وحليلك يالفاروق عمر بن الخطاب مش عمر هولك



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