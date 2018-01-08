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بالغت يا حسبو بقلم سعيد شاهين
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Re: بالغت يا حسبو بقلم سعيد شاهين (Re: سعيد عبدالله سعيد شاهين)
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أخونا / سعيد شاهين
لكم التحيات
بالنسبة لذلك الإنسان ( حسبو ) هو أقوى لأنه استطاع أن يتسلق الرقاب ويتواجد في مكانة لا يستحقها ،، ذلك الكلام يقع منه لأنه محاط برجال الحرس والأمن ،، ولكن هل يملك شجاعة الرجال ويكرر نفس القول في غياب الأمن ؟؟؟ .. وعند تلك النقطة يسقط ذلك القزم جدلاً ولا يشكل نوعا من الأهمية ،، ويظن البعض أن عناصر النظام القائم على قدر من الاحترام والوقار ولكن أمثال ( حسبو ) يشكلون النوعية التي تمثل رجال الإنقاذ .. مجرد بلطجة وقلة أدب وسفاهة تليق برجال الشوارع ولا تليق بوزير مسئول ,, والشعب السوداني حاليا في مرحلة حساسة للغاية .. مرحلة تمثل الموت أو الحياة ولذلك فإن تهديدات أمثال ( حسبو ) لا تهم الشعب كثيرا بقدر ما تهمه كيفية مواصلة الحياة .
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