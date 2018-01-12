اوردوغان والاخوان من سواكن الي الانتحار علي شواطئ اليونان بقلم محمد فضل علي .. كندا

03:40 PM January, 12 2018 سودانيز اون لاين

محمد فضل علي-ادمنتون كندا

مكتبتى

رابط مختصر







ايام قليلة مضت علي الجدل الداخلي والخارجي حول زيارة الدرويش الحائر والرئيس التركي المثير للجدل رجب اوردوغان الي السودان وتفجيرة لقضية مشروع تطوير مدينة سواكن السودانية الاثرية الذي فجر بدوره مخاوف علي المستوي القطري الداخلي والاقليمي حول دوافع الرئيس التركي لاثارة المشروع في غير زمانه وتقبل الحكومة السودانية له ودفاعها المستميت عنه وهي اشبه بمن يضع العربة امام الحصان حيث لايحتل مشروع تطوير المدينة المعنية اي اولوية بالنسبة لظروف السودان المعروفة والاولويات العاجلة من ازالة اثار وبقايا الحروب والصراعات الداخلية وتوفير الامن والخبز الذي اصبحت اسعارة مادة للتندر والسخرية بسبب العسر الذي تعاني منه الاغلبية الشعبية في سودان اليوم.

في ذروة الحدث والهجوم والرفض والتحفظ علي هذا الموقف من اغلبية اتجاهات الرأي العام السودانية علي كل مستوياتها علي طرح مشروع تطوير سواكن بواسطة النظام التركي الراهن والرئيس اوردوغان بارتباطه وتحالفاته المحورية المعروفة ومواقفه المعلنة ودفاع اقلية متناهية الصغر من موظفي واعوان النظام السوداني عن المشروع الملغوم الذي ياتي في غير اوانه وزمانه اهتزت الدنيا كلها منذ عصر امس الخميس وحتي هذه اللحظة علي خلفية احتجاز السلطات اليونانية لسفينة كانت قادمة من تركيا في رحلة مخادعة من الالف الي الياء وعلي متنها اسلحة ومتفجرات في طريقها الي ليبيا .

وحسب الانباء الاولية عن هذا التطور الخطير وصفت سلطات خفر السواحل اليونانية الباخرة بانها عبارة عن قنبلة متحركة كان من الممكن ان تكون لها اثار خطيرة علي البشر والبيئة البحرية.

عثرت السلطات اليونانية علي ثمانية من البحارة البسطاء من جنسيات مختلفة تم اعتقالهم ولايزال التحقيق معهم مستمرا حتي هذه اللحظة وحسب المعلومات التي توفرت الباخرة التركية كانت ترفع علم دولة افريقية هي تنزانيا وقال خفر السواحل اليوناني ان الاسلحة التي علي متن السفينة تم تحميلها من مدن تركية علي اساس انها بضائع عادية متوجهة الي جيوبتي وعمان ولكن طاقم السفينة اقر بانه كان في طريقة الي ليبيا.

مما سبق ذكره يتضح ان هناك شبه استحالة في التهرب من تحمل المسؤولية عن هذا العمل علي اعتبار ان اليونان بلد يقف علي الحياد من مجمل التطورات الجارية في المنطقة اضافة الي احتمال كبير لقيام تحقيق دولي حول الواقعة في ظل رقابة ومشاركة ممثلين لكل الدول التي ورد ذكرها في الحادثة والدول التي يحمل جنسياتها طاقم السفنية وتنزانيا التي استخدم علمها في التمويه والتغطية علي هوية المركب الملغومة الي جانب ممثلين لسلطات الامر الواقع في ليبيا من حكومة مدنية ان وجدت الي جانب القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية التي يقودها العسكري المحترف واحد رموز الجيش الليبي القديم خليفة حفتر واخرين يسيطرون علي اجزاء واسعة من المدن الليبية التي تم تحريرها من قبضة المتشددين وماتعرف بالدولة الاسلامية وجماعات جهادية اخري.

الي جانب احتمال كبير بايفاد السلطات المصرية محقيين الي اليونان لمعرفة اذا ما كان للاسلحة المحتجزة علي ظهر السفينة التركية علاقة بتمويل جماعات العنف المصرية التي تخوض مواجهات مستمرة مع السلطات هناك.

واحتمال اخر بمشاركة جهات امنية اوربية وامريكية الي جانب الانتربول ومحققين من الامم المتحدة والمنظمة الدولية لسبر غور العملية بطريقة من الممكن ان تترتب عليها قرارات دولية ضد سلطة الامر الواقع التركية والدرويش الحائر الباحث عن المتاعب رجب اوردوغان.

الذي يهمنا في الموضوع ان المشروع التركي المقترح لتطوير مدينة سواكن الاثرية قد انتحر عمليا علي شواطئ اليونان واصبح غير ممكن وغير قابل للتنفيذ عمليا في ظل الحكومة التركية الراهنة بموجب هذه التطورات والمستجدات بطريقة تؤكد مصداقية وعقلانية كل من تحفظوا علي العملية علي الاصعدة السودانية .

sudandailypress.net









|Articles |News |مقالات |بيانات