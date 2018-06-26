انتخابات؟؟ اللهم لا.. بقلم أسحاق احمد فضل الله

> أستاذ عثمان> نتشكك في أنك شخص واحد > لكن ردنا على خطابك الأخير ليس هو النفي الذي تتوقعه.. النفي يصبح غباءً آخر.. وردنا هو: نعم.. البشير..( .....).. و(.....) مدمر.. و.. ( نقول هذا حتى نقطع الطريق على ما تظن.. وما تظنه هو أن ننغمس في النفي.. لا .. لا) ليبقى حديثنا هو..> اللواء الذي يموت الناس حوله في المعارك هو (قطعة دلقان).. لا أكثرلكن الناس يموتون حوله لأنه (يجمع)> والحرب الانتصار الأول فيها هو أن (يجتمع) الناس> والبشير الآن هو (اللواء)!!> والاستطراد / وهو نوع من التخريمات/ الاستطراد ممتع (ونغالب فيه ويغالبنا) عادة أثناء الكتابة> وكلمة (لواء) تعيد إلينا لواء معركة صفين.. وهذه تعيد إلينا (ابن عتيق)> وابن عتيق الظريف الظريف يلقى أمك عائشة رضي الله عنها راكبة على بغل قال: إلى أين يا أم ؟قالت: بلغني أن بني عوف وبني فاختة بينهم نزاع فأنا ذاهبة للإصلاح بينهم > وابن عتيق يصرخ> نشدتك الله يا أم .. ارجعي فقد اكتفينا بمعركة الجمل.. ولا نريد معركة البغلة.(2)> ونصف ( من الوصف) البشير ونصف الناس والأحزاب ونصف العدو> ونصف ونصف لأن ما نريده هو> تمهيد للخروج من العجز.. العجز.. العجز> فنحن في قتالنا منذ ستين سنة للخروج من العجز.. نحن (شجعان.. مخلصون.. فدائيون.. كرام.. و.. و) لكن العجز باق ما يزال> ونبحث عن السبب ونجد الإجابة > فنحن للخروج من العجز.. شجعان> لكن حكاية فلسطين تهز رأسها وتقول.. الشجاعة لا تكفي > ونحن مخلصون.. وحكاية السودان تهز رأسها وتقول.. الإخلاص لا يكفي> ونحن ونحن.. كلما ارتدينا صفة للحرب نجد أنها لا تكفي> وما يكفي هو..(3)> في الكشف السريري على السودان المريض نجد أن> السودان هو.. أحزاب وقيادات وناس.. وهو عالم حول السودان ونعرّف كل جهة> والأحزاب هي: الآن.. الآن ولأول مرة.. أحزاب جديدة.. لا (يكعبلها) تاريخ أسود منفر> والأحزاب هذه تستطيع بالصفة هذه أن تضع خطة.. والخطة فيها النظر لكل شيء.. ثم .. ثم تستخدم الحرية ( الحرية من التاريخ الأسود) في إنقاذ السودان.. فرصة لأي حزب في الدنيا> لكن ما تجده أنت هو أن البرنامج الوحيد للأحزاب هذه هو: شتائم للوطني.. شتائم شتائم> وقيادات للتمرد تريد أن تحكم السودان> وأحد أشهر قادة التمرد ما يرسم عقله وروحه ويرسم ما يفهمه وما يريده للسودان هو: الزعيم هذا في بيته تمثال طويل لرجل.. والتمثال وسط الحوش تتدفق منه نافورة> والنافورة تتدفق من العضو الذي يخرج منه البول> ومن يتلقى البول أسفل النافورة هو رؤوس (المسلمين) في السودان> وقس على ذلك(4)> والسودان ناس> والناس.. الكثير منهم.. برنامجهم للخروج من الجوع (والجوع حقيقة واقعة) الكثير منهم برنامجه هو> أكاذيب ..سيل من الأكاذيب لتشويه الوطني والبشير> لكن العقول التي تصنع الأكاذيب هذه تجعلك تتنهد في راحة وأنت تجد حكاية مثل> قالوا في الواتساب: في مطار الخرطوم ناس الأمن يفتشون (فروج)/ هكذا كتبوها/ النساء بحثاً عن الذهب> والعقول هذه تجهل ما يعرفه الأطفال من أن المطار به أجهزة تكشف المعادن من بعد بعيد و..> جنون البحث الأبله عن الشتائم يصنع هذا(6) ومثلما أن الأحزاب العاجزة برنامجها / الذي يدل على عجزها هو ليس أكثر من شتائم تطلقها/ كذلك حديثنا هذا ليس أكثر من إشارات للعجز.. العجز.. يعجز.. ثم حديثنا يعجز.. حتى عن إشارة واحدة إلى طريق الخروج من العجز> لكن (ركام) الخراب هذا نجعله شاهداً على أن> السودان يقاد الآن بالخراب هذا حتى (يقنطر) لضربة ترسله إلى الهاوية> والضربة هي.. قيام الانتخابات > (فالانتخابات الآن ليست أكثر من إعداد مائة وثلاثين حزباً للاقتتال)> ولا شيء تريده جهات الخراب (خلف الحدود) غير الاقتتال هذا> فالقتال.. الانتخابي.. يعني بوابات واسعة للتدخل.. ومخابرات هي من يقود > و..(7)> أستاذ تقول إن الأحزاب كانت أكثر ذكاءً مما هي الآن.. نعم.. كانت أذكى> والذكاء يومها يصنع السخرية الجميلة.. والشيوعيون بارعون فيها> وأيام الانتخابات في الثمانينيات الشيوعيون يبحثون عن شيء يرسمون به خيبتهم بين الأحزاب الحاكمة.> قالوا: الرجل الذي كان / أيام الأتراك/ مرفوعاً على الخازوق يظل يلح بشدة يطلب نقله من الخازوق هذا إلى خازوق آخر> ورغم الدهشة إلا أنهم ينقلونه > وفي الطريق.. وهم يقودونه إلى خازوق آخر يسألونه عن السر في طلبه هذا قال: بين خازوق وخازوق الواحد يرتاح > لكن الناس إن ظنوا أن الانتخابات تنقلهم من خازوق الإنقاذ إلى خازوق الأحزاب سوف يفاجأون بشيء> يفاجأون بأنه لا أحزاب ولا حكومة جديدة.. ولا سودان> السودان يذهب
قالوا: الرجل الذي كان / أيام الأتراك/ مرفوعاً على الخازوق يظل يلح بشدة يطلب نقله من الخازوق هذا إلى خازوق آخر> ورغم الدهشة إلا أنهم ينقلونه > وفي الطريق.. وهم يقودونه إلى خازوق آخر يسألونه عن السر في طلبه هذا قال: بين خازوق وخازوق الواحد يرتاح . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مفروض يكون في قانون يعاقب التفوه بمثل هذا الكلام،الرجل دا جدي وجدك وجد السودانيين كلهم،قاوم بشجاعة ـــ لاتملك أنت عشرها ـــ الأتراك السفلة..تجي ياسعادتك تملا بيهو فراغ استهزائي في مقال فارغ.. طيب، قانون مافي.. فهم برضو مافي.. حساسية مافي؟..
فعلا اسحاق احمد فضل الله منتهى الصفاقة وقلة الادب والاستهزاء واسحاق من احفاد الرقيق فعلا لذا يحن دائما كما البشير للعهد التركي البغيض .اسحاق رخيص وكاذب لدرجة بعيدة وقد اعترف هو نفسه بهذا الكذب في حواره مع الاعلامية عفراء فتح الرحمن وبرر ذلك بان الحرب خدعة آخر كذبات اسحاق الكبيرة كانت بخصوص ارتيريا واثيوبيا والامارات فقد ذكر حرفيا بأن الامارات مع ارتيريا مع الحركات المسلحة سيشنون حرب على السودان في غضون ايام وحدث عكس ذلك تماما .استغرب دائما كيف لاسحاق ان يكون صحفيا وهل نحن اغبياء لهذه الدرجة لدرجة أن يصير اسحاق الكذاب اغلى الصحفيين اجرا . هنالك اسحاق آخر في المنبر وهو المدعو محمد النور كبر ممن استطاعت الانقاذ تجنيدهم بالقبلية والمال وهو شخص كما اسحاق متواضع القدرات الذهنية ورصيده من الكلمات البذاءة والانحطاط مثل ش.ر.ا.م.ي.ط و ك.ث.م.ك.م واسهال وادبخانة وقصرية وغيرها من الشتائم ومع ذلك هنالك من يظن انه اديب وفنان سبحان الله اراحنا الله من اسحاق واشباهه
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة