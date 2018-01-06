منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 06-01-2018, 08:06 PM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

اليَقِيْن المَفقُوُد ! بقلم أيمن الصادق

06-01-2018, 05:32 PM

أيمن الصادق
<aأيمن الصادق
تاريخ التسجيل: 08-06-2017
مجموع المشاركات: 20

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


اليَقِيْن المَفقُوُد ! بقلم أيمن الصادق

    05:32 PM January, 06 2018

    سودانيز اون لاين
    أيمن الصادق-sudan
    مكتبتى
    رابط مختصر

    نصف الكوب

    [email protected]



    تم في الساعات الأخيرة من ديسمبر الماضي إجازة الموازنة العامة للعام 2018 ولن أتحدث هنا اليوم عن تفاصيلها ، وبصراحة لسنا في حاجة الى ذلك ؛ إذ أن سلبياتها ( أي الموازنة ) إنعكست على المواطن والسوق قبل إجازتها وذلك بتسريب زيادة الدولار الجمركي !
    حريٌ بنا أن نتوقف عند حديث ( تبرير ) وزير المالية والذي حَمْل فيه المواطن مسؤولية التضخم الماثل والمتزايد وذلك بعدم اليقين ، ولاحظت أن البعض قد تهكم على تصريحه هذا ، وتم تناوله على أنه لايمت بصلة الى النظريات الإقتصاديه ، وأجدني اختلف مع هذه الآراء ، وأتفق تمامآ مع وزير المالية وتصريحه المنطقي هذا ، وقد يكون من أجمل التعليقات التي سمعتها من مسؤول حكومي عن الأزمة الإقتصادية والتضخم وما يتبع !
    ولكن من جهة أخرى دعونا نناقش مسألة عدم اليقين هذه التي تعتري المواطنين ، وبالمقابل تُحْدِث زيادة في التضخم ، وهذا أمر مٌخجل صراحة ... لأنه حقيقة ، خِلتك ربما تتهرب من الحديث عنها إن واجهك أحدهم بها ، وأسأل السيد وزير المالية .. بوصفك أحد الأعمدة التي تدير إقتصاد جمهورية السودان هل هذا بالنسبة لك أمر مرضٍ ؟ ( وهو أن يكون مواطنك في حالة هلع وخوف ؟؟! ) ..
    فكيف يسكنه اليقين وهو يعلم أن الدولة تقف موقف المتفرج وهو يواجه جشع التجار والموردين ، فكل خبر سلبي عن الإقتصادي يحمله على الإسراع في توفيق أوضاعه قبل تفاقم الأوضاع ، بل أصبح مهيأ للتعاطي مع الأسوأ دائمآ !! ... وهذا أمر كارثي .
    وما سبق فقط كفيل بأن يحملك على تقديم إستقالتك ، وإعلان فشلك كوزير ماليه وجهة تقدم الموازنة للجهات التشريعية والتنفيذية في رفع العبء عن المواطن ، ويُفهم ذلك أيضآ على أنه إعتراف منك – على الأقل - بتحمل المسئولية الأخلاقية في هذا ، ولكنك للأسف وبكل بساطة ترمي اللوم على المواطن والذي هو ضحية التخبط والسياسات التي أدت وتؤدي الى مزيد من الأزمات ... وقل لي بربك ما هي وظيفة المستشارين ، وأجهز الدولة المنوط بيها طمأنة المواطن ومتابعة معاشه والمؤثرات التي يمكن أن تجعل من الوفاء بإلتزاماته الضرورية أمر صعب .... ما هي وظيفة أجهزة الاعلام الرسمية في رفع الوعي الشرائي والإستهلاكي عند المواطن ، وماهو دوركم في مسألة فوضى الأسعار في السوق والتي طالت حتى الدواء والغذاء هذا إن ارتضيناها في السلع الكمالية ، إذ لا يمكن أن يمتنع المواطن عن شراء الخبز والزيت والدواء والدولة في تحرير إقتصادي وفوضى أسعار ... طيب لمن الشكوى ؟؟!
    وشئ آخر مسألة أن يكون الناس آمنين في حياتهم ومعاشهم هو الأصل والغاية والهدف لأي نظام أو حكومة ( مسؤولة ) في العالم ، وما أن تسير الأمور لغير ذلك – في أي نظام وطني - حتى يدب القلق في نفوس المسئؤلين ويعملون بجهد لتحسين الأوضاع وإلا ؛ فإعلان الفشل وتقديم الاستقالات ،، لكن أن نكون من تردِ لآخر ومن سيئ لأسوأ دون أن يكترث أحد ، بل يتم لوم المواطن فهو لأمر مؤسف .
    قبل أن أغادر .
    تذكروا سادتي أنه سيكون صعب على المواطن ( المحلوب المغلوب على أمره ) ان يوفي بإلتزاماته وفي الوقت نفسه يكون جزء من ايرادات الدولة للصرف على جيوش المسؤولين ... فيكفي أن به هلعُ ويسكنه هَمْ العيش ( يتسبب في التضخم ). !!
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de