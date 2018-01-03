اليوم يومك ياوطن الي الصناديد الذين شهد لهم العالم أجمع عبر التاريخ بالرجولة والتضحية والفداء فإن أ



01:56 PM January, 03 2018 سودانيز اون لاين

يوسف علي النور حسن-السودان

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رابط مختصر اليوم يومك ياوطن

الي الصناديد الذين شهد لهم العالم أجمع عبر التاريخ بالرجولة والتضحية والفداء

فإن أبناء الرقاصة ورؤساء دول الدعارة والمثلية والخمور يتجمعون بأريتريا ينتظرون حتفهم في سواكن



لم يكتفي الفراعنة بالشتم واللعن للوطن والمواطن والرئيس والمرؤس ولم يكتفوا بظلمنا والتغول علي حقوقنا من مياه وأراضي مدي التاريخ ولم يكتفوا بتصدير الكبد الوبائي وخضروات المجاري وفواكه الإيدز ولا بقتل ابناء حلايب وأبوراماد وشلاتين لم يتعلموا من معارك دارفور التي تركوا بها الدبابات والعربات المدرعة ولم يقنعهم سلب المعدنين وأخذ معداتهم ولم يتوانوا في سب ضيوفنا الكرام وخلق جو طارد لكل من أراد زيارة السودان ولكنهم الآن يتحالفون مع رؤساء الدول التي تقتات من الدعارة والكبريهات والشذوذ الجنسي للهجوم علي عرين الاسد ولعلهم لم يتعلموا الحزر من غضبة الحليم ولعلهم لم يسمعوا أن بروز نيوب الليث ليست إبتسامة ولعلهم أرادوا أن يدفنوا احياء وليعلموا أن أحفاد محمد أحمد المهدي والنجومي وعثمان دقنة وعلي عبد اللطيف جاهزون واليوم يوم القصاص يوم إستراجع حلفا وحلايب ومياه النيل اليوم سوف يسجل التاريخ زوال الظلم عنا وفناء قوي البغي والعدوان علي السودان فيا إخوتي ويا قادتنا لقد آن الأوان لإتخاذ قرارات الرجال وإعلان التكامل العسكري مع إثيوبيا وتركيا وقطر وروسيا وإعلان إلغاء إتفاقية مياه النيل وإعلان الدفاع عن حلايب فنحن أمة عرفها التاريخ بالشجاعة وقوة الشكيمة والصبر علي الجهاد فلا نامت أعين الجبناء يا قادتنا ، لا حياة إلا بشرف وكرامة فإذا أتانا الفراعنة ومن معهم من أريتريا أو غيرها فنحن جاهزون من حلايب وبورتسودان وسواكن ومن حلفا راكبين وراجلين ومن كل فج عميق اليوم يومك يا وطن فإن التاريخ يعيد الينا كرري فاليشهد علينا أننا حافظون للعهد قادرون علي الذود عن الحياض والعزة لسودان السؤدد

يوسف علي النور حسن

