الوكيل الفاشل ..!! بقلم الطاهر ساتي

03:15 PM April, 02 2018 سودانيز اون لاين

الطاهر ساتي -الخرطوم-السودان

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:: قبل سنوات، عطشت العاصمة لحد تظاهر بعض أهلها بالجريف وبري وأحياء أخرى.. وغضبت الصحف وطالبت المدير العام لهيئة مياه الخرطوم بالاستقالة بعد عجزه عن توفير مياه الشرب لتلك الأحياء الغاضب أهلها..فعقد المدير مؤتمراً صحفياً، ولبت الصحف دعوة المؤتمر بحماس، وبمظان أن المدير إستجاب لمطالب الإستقالة، وربما يقدمها عبر هذا المؤتمر على (الهواء مباشرة).. وهناك، بقاعة المؤتمر، بعد أن حمد لله وشكر الصحف على الحضور الكثيف، فأجأهم المدير بالنص القائل : ( لن إستقيل، فالإستقالة في موقف كهذا نوع من التولي يوم الزحف)، فألجمت الدهشة ألسنة الناس وأقلام الصحف..!!



:: ويوم أمس، حاورت صحيفة الصيحة السر الشيخ أحمد وكيل وزارة التربية والتعليم حول تسرّب أوراق امتحان مادة الكيمياء، ثم سألته : بصفتك المسؤول التنفيذي الأول عن امتحانات الشهادة لماذا لم تستقل بعد تسريب مادة الكيمياء؟، فرد : (إذا أثبتت التحقيقات أن وكيل الوزارة مقصر فلا توجد غضاضة في تقديم استقالتي إذا وجد أنني السبب الأساسي في التسريب)، فأعادت الصحيفة السؤال : لماذا لا تستقيل من تلقاء نفسك؟، فرد الوكيل : ( لا توجد مشكلة في تقديم الاستقالة، وكان يمكنني أن أقدم استقالتي فوراً، ولكن في حالة تقديمها بعد الذي حدث يعتبر الأمر هروباً من المسؤولية )..!!



:: هذا الوكيل يُذكرنا بحكاية بعض أهل العراق الذين إستفتوا إبن عمر - رضي الله عنهما - في الحج بعد مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهم : يا أبا عبد الرحمن، ما حكم من قتل البعوض للمحرم ؟..فسألهم إبن عمر : ممن أنت ؟، فأجابوا : من أهل العراق..فصاح فيهم : ( قاتلكم الله يا أهل العراق، تستبيحون دم الحسين في الشهر الحرام وتسألون عن دم البعوض ؟).. أوهكذا أبان إبن عمر لبعض أهل العراق بأن سؤالهم هذا محض تنطع ليس إلا .. وما أسماه الوكيل السر الشيخ بالهروب من المسؤولية أيضاً نوع من التنطع المراد به تبرير التشبث بالمنصب ..!!



:: و بالمناسبة، عهد هذا الوكيل يضج بالكوارث والفضائح .. وناهيكم عن أحداث العام قبل الماضي و التي كان أبطالها بعض الطلاب الأجانب، والتي كانت تستدعي إقالة هذا الوكيل، بل في العام الماضي أيضاَ كانت هناك (فاجعة)، ولكن تسترت عليها الوزيرة السابقة والوكيل الحالي .. تفاجأ طلاب المسار الانجليزي بأن مادة الفيزياء تضج بأخطاء إملائية ثم بأخطاء في ترجمة المصطلحات العلمية، بحيث تجاوز حجم الأخطاء (30%) من جملة أسئلة الامتحان.. وتقدم أولياء الأمور بمذكرة تفصيلية للوزيرة السابقة والوكيل الحالي.. وبعد تشكيل لجنة تحقيق - من خمسة خبراء - اعترفوا بالأخطاء، و لكن لم يقدموا إستقالاتهم.. !!



:: وهكذا هم دائماً، يعترفون بالأخطاء ولا يغادرون مناصبهم، ربما لكي لا يهربوا من المسؤولية، او كما يبرر الوكيل .. فالوكيل السر الشيخ لا يعلم بان ماضي وحاضر العمل العام ملئ بأدب الإستقالة، بل يوثق أيضا الاعتذار عن المناصب العامة زهدا فيه أو إيمانا ب ( رحم الله إمرء عرف قدر نفسه ).. ومع كل ذلك، لم تصف كتب التاريخ مسؤولا رافضا لمنصب - أو أقيل عنه أو إستقال منه- بأنه تولى يوم الزحف و هروب من المسؤولية وغيره من التبريرات المراد بها الخلود في المنصب مع التمادي في العجز والفشل..!!



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