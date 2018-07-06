الوصية الآن لكل شعب السودان بقلم عباس خضر

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06-07-2018, 03:59 PM

عباس خضر
<aعباس خضر
تاريخ التسجيل: 25-10-2013
مجموع المشاركات: 200

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الوصية الآن لكل شعب السودان بقلم عباس خضر

    03:59 PM July, 06 2018

    سودانيز اون لاين
    عباس خضر-
    مكتبتى
    رابط مختصر


    اهم وصية لكل فرد ويسرها لنفسه كورد يومي ويسميها(وصيتي الآن)

    بل ويعلقها كعقد لؤلي في رقبته وتاج ماس على راسه اوزُمردة في اذني فتاة
    تتدلى بإفتتان

    وصية لكل إنسان وفي كل زمانٍ ومكان

    وصية لمن يريد ان يعيش في امان

    وصية خرصانية متماسكة سليمة البنيان

    هي دعوة مامونة الجانب قوية متينة الاركان

    وصية محكمة لمن يريد ان ينقذ السودان

    هي دعوة حقيقية للعباد للعيش في امن وفي امان

    وصية النبي بوحي خالق الإنسان

    ومن حيث لايحتسبون تجدها واضحة للعيان

    فالظلم شرك والشرك يفضي للمذلة والهوان

    والرياء شرك اصغراكبر من الكذب وقول الزور والبهتان

    دعوتهم للاخلاق وللإخوة الصادقة في الإيمان

    صاحوا ونبحوا زمان لن نذل ولن نهان

    فاستعمروا واستعبدوا واستحمروا شعب السودان

    فعذبوا وقتلوا وفصلوا وشردوا كل كفاءات السودان

    اقول لكم ي سادتي الكرام
    سموهو الصالح العام كمان

    وهكذا وبذات انشودة اللحن الفنان

    ورقصني يا جدع وكل حركات البهلوان



    فاليوم منبطحين
    ممرمطين يجترون غذى الطغيان

    فالنرفع راية إستقلالنا عن إخوان الشيطان عن المتكوزنين والكيزان

    الوصية الآن ان تنبذ كل الحركات المتاسلمة وخاصة حركة الاخوان

    وان تفتح وتعقدجلسات المحاكم الناجزة المتخصصة السبعة:-

    محكمة الإنقلاب، محكمة الجنوب، محكمة الصالح العام، محكمة البترول
    والذهب، محكمة المصالح والخطوط والمؤسسات،
    محكمة الحرب و القتل والتعذيب ومحاكم الاراضي والبنيان.

    فحب الدنيا اعماهم اليورو والدولار والعمران

    ووصيتي الآن ان يقبض على كل ظالم ويحشر بعيداً عن السكان

    للصالح العام وصالح العالم
    وعشان يبقى الوطن تمام

    في كهف منزوٍ او تحت الارض بغير غطاء

    حبيساً يعيش كما عاش الشعب شقاء
    وتمنع عنه الرؤية والزيارات والاضواء
    ويتمتع بقليل تمر وشربة ماء
    لاعشق لاحبٍ ولانساء
    ويدعو للصلاة والهجرة لله ليصلي في
    خشية وفي خفاء
    ويبكي للواحد الديان
    للصالح العام والعالم ولصالح الإسلام
    وكده يبقى الحكم رشيد وتمام التمام يا سلام
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