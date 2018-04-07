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الوسطية يرحب بالنهج الوسطي الإعتدالي الذي تتبناه المملكة العربية السعودية

07-04-2018, 07:11 PM

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تاريخ التسجيل: 25-10-2013
مجموع المشاركات: 2859

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الوسطية يرحب بالنهج الوسطي الإعتدالي الذي تتبناه المملكة العربية السعودية

    07:11 PM April, 07 2018

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    الخرطوم:(سونا)
    أكد الشيخ دكتور محمد مصطفى الياقوتي الوزير السابق، مدير مركز الوسطية بالخرطوم ترحيب الطرق الصوفية وقادتها ومشايخها وجماعاتها بالنهج الوسطى الإعتدالى الذى تتبناه المملكة العربية السعودية فى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولى عهده صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان .
    وقدم دكتور الياقوتي - لدى تقديمه واجب العزاء لمعالي السفير السعودي بالخرطوم فى وفاة شقيقه، دعوة رسمية باسم الشيخ الياقوت إلى السفير السعودي بالخرطوم لزيارة منطقة جبل أولياء للإلتقاء بالشيخ وقيادات الطرق الصوفية ومريديه وأنصاره وأهل المنطقة. وتقرر ان يتم تكريم معالى السفير تقديراً للجهود الضخمة التى يبذلها فى تجسير أواصر التواصل بين الشعبين الشقيقين بالمملكة والسودان .
    من جانبه شكر معالي السفير السعودي دكتور الياقوتى كما حمله تحياته للشيخ الياقوت ولقادة وشيوخ الطرق الصوفية كافة في السودان مرحباً بزيارة منطقة جبل أولياء على أن تكون خلال الأسبوعين القادمين.
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