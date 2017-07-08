النوبة الجدد: أختلافهم الثقافي - الموّالات الثقافية والشعوذة والسحر ونزع الزوجات عنوة

في مقالاتى السابقة (النوبة الجدد: وأختلافهم الثقافي) كتبت عن قبائل الكرنقو والمساكين - وكذلك قبائل أتورو وهيبان .. بأختصار كتبت عن قبائل الكرنقو والمساكين قائلاً أن لهم أختلافات ثقافية عن بقية النوبة في نسب الأبناء إلي الأم وليس الأب .. كما ذكرت أنهم يعتزون بأجسادهم العارية بدل الزي .. كما أنهم يشتهرون بلعنة المرأة بسبب الحيض حيث تصير المرأة نجسة متى ما بلغت سن البلوغ .. ما أسميته ب "النجاسة العمرية" التى لا توجد عند أي مجموعة أخري من مجموعات النوبة. أما عن قبائل أتورو وهيبان كتبت عن بعض أختلافهم الثقافي عن بقية النوبة .. وتحدثت عن "لعنة الجذام"، زواج المحارم، والحب المشروع بعد الزواج، كما ذكرت أن من أعقد الأنظمة الأجتماعية في كل قبائل الجبال، وربما علي مستوي السودان، هى التي توجد بين قبائل الأتورو والهيبان، ففروع هذه القبائل تلغي أو لا تتقيد بالمواريث والتقاليد والأعراف القبلية إلا في حدود ضيقة وفي المقابل تسن قوانيها وموروثاتها وتقاليدها بشكل شبه مغاير. مقالاتى هذه كما ذكرت هى بمثابة فتح بصيرة لأبناء النوبة ليعرفوا أن ما يحاك ضدهم بواسطة النوبة الجدد هو في حقيقته أنقلاب حقيقي يحمل سمات ثقافية مختلفة ودوافع مختلفة .. والمقالات هى محاولة للتلاقح الثقافي ودعوة إلي الدارسين في مجالات الأنثروبولجي والأثنوغرافي وغيرها لزيارة تلك المناطق المهمشة ونبش المزيد من الثقافات المتفرّدة التى تزخر بها الجبال، وفوق ذلك نرنوا إلي أن نعرف الأخر ونعرّف أنفسنا بما تزخر به بلادنا ولكي نحترم بعضنا رغم أختلافاتنا الثقافية. نذكر القارئ أن أن قبائل النوبة الجدد هم مجموعتين لغويتين من أصل إحدي عشرة مجموعة لغوية تكون عموم الشعب النوباوي .. 1. مجموعة الكواليب: وهي أكبر المجموعات وتضم الكواليب ومورو وهيبان واتورو وتيرا وليرا وام حيطان والهدرة وكاو ونارو وفينقر والشوايا. 2. مجموعة تلودي والمساكين وتضم قبائل تلودي والمساكين واجرون وكلولو وقبائل طجة وغيرها. أضف أن هناك قبيلة أخري من مجموعة كادقلي فى مجموعة النوبة الجدد وهى قبيلة كرنقو بكل فروعها .. في هذا المقال سوف أتحدث عن قبائل المورو والتيرا .. وسوف أتحدث عن قصر الذاكرة الجمعية لهذه القبائل والموّالات الثقافية (الطقس الواحد يجر خلفه طقوس) ما أسميه ب "الهوس الطقسي"، والولع بالشعوذة والسحر، وكرينتينة المرأة الحائض، وأخذ الزوجة عنوة (أسلوب غاب رأسه عدييل) وتابو النسيب وغيرها .. قبائل المورو والتيرا تسكن جنوب شرق كادقلي .. فهى تقع شمال غرب قبائل الأتورو وهيبان وتعتبر شبه أمتداد طبيعي لها، فهم في مجموعة لغوية واحدة، ولكنها أنفصلت عنها بسبب عدم وجود سلاسل جبلية تربطهما مباشرة .. ولعل القارئ يلاحظ أن وجود السهول يفصل بين قبائل النوبة بسبب أن القبائل العربية تستوطن السهول كما أن تأريخياً تجار الرق يرابطون في السهول مما جعل السهول موانع طبيعية لأستمرارية ثقافة القبيلة الواحدة وظهور مسميات ومظاهر ثقافية مغايرة بسببها .. وهذه القبائل تقع شمال غرب قبائل الكرنقو والمساكين وتفصلها عنها نفس الظواهر السابقة .. ولكن بدرجة أقل حيث توجد مناطق أم دورين وبرام التى هى تتبع لهذه القبائل ولكنها أصبحت مناطق تداخل مع مجموعة قبائل الكرنقو والمساكين رغم البعد الثقافي بين هذه القبائل. قبائل هذه المجموعة – المورو والتيرا – هى ذات ثقافات مميّزة عن غيرهم وعن بقية قبائل النوبة .. من أهم مظاهرهم الثقافية هى قصر الذاكرة الجمعية لهذه القبائل – بمعنى أن هذه القبائل تعيش في حاضرها الثقافي وتهمل كل تأريخها وموروثها القبلي .. ففي أحسن الأحوال يتذكر الموراي أو التيراي ثلاثة أجيال فقط من أجداده وجداته السابقين – (لاحظ أن النسب موراي وتيراي هى طريقة نسب قبائل البقارة لهذه القبائل، النسب العربي الفصيح هو موراوي وتيراوي .. فالبقارة يقولون نُباي بدل نوباوي) .. وهذا الأتجاه في قصر الذاكرة الجمعية يتأكد في كتابة هذه القبائل لأسمائها التى لا تزيد أكثر من أسمين أو ثلاثة أسماء ولا يتذكرون شيئ بعدها .. وحتى هذه الثلاثة أسماء ربما هى أسم واحد والبقية ألقاب أو أسماء نوباوية وأخري معرّبة لذات الأسم وربما يكون أسم الشخص إسم واحد وليس به ألقاب أو إسم أب .. ولعمري هذا يخالف تراث القبائل العربية وولعها بالأنساب .. فنحن البقارة نعرف نسب الخليفة التعايشي حتى نسبه إلي النبي أو الجعليين أحفاد العباس مثلاً يعرفون نسب جدهم من هنا وحتى "القعر" أو حتى "القدح" .. أي حتى العزوة النبوية .. شيئ أخر يعزز قصر الذاكرة الجمعية لقبائل المورو والتيرا هو إلغائهم لبعض الأنساب .. مثلاً مع ذاكرتهم القصيرة لا يهتمون بأنسابهم من ناحية الأم .. فالرجل عشيرته هى أبناء أعمامه، فهم عزوته ومكان حمايته القبلية .. أما أبناء العمات وما تلاهم فهم أناس أخرين لا تربطه بهم صلة قرابة، اللهم إلا علاقة أفراد القبيلة مع بعضهم البعض. قبائل المورو والتيرا يشتهرون بطقوس الشعوذة والسحر ومولعون بالطقوس لمرحلة "الهوس الطقسي" مجازاً .. كما رأينا في قبائل الهيبان والأتورو ما يسمي بتابو الجذام أو تابو منع الأكل مع النسيب .. في المقابل قبائل المورو والتيرا يضيفون طقوس شعوذة للتابو .. مثلاً لو أدعي إنسان أنه يمارس السحر وقام بمنع المطر، فإنهم مثلاً يقتلونه ثم يأتون بأنسان مشعوذ ليقوم بألغاء سحره مثلاً يدفن "ضنب قط"، أو "أسنان حصان .. فهم يكرهون الحصين لأسباب تأريخية" إلي جوار قبره (وهذا مثال فقط) .. ثم يأتى فرع القبيلة المسؤول عن نزول المطر ليمارس طقوس إنزال المطر .. ثم يأتى فرع القبيلة المسؤول عن إنبات الزرع ويقوم بطقوس الشعوذة التى تساعد في إنبات الزرع .. ثم يأتى فرع أخر ويقوم بطقوس الشعوذة التى تساعد في وفرة الحصاد فيمارس ما بدا له من شعوذة، ثم يأتى فرع أخر مسؤول من الحصاد ليمارس شعوذة الحصاد .. وكل ذلك حتى لا يفسد سحر الساحر نزول المطر الذي يقود إلي أنبات الزرع والذي يقود إلي الحصاد وجودته .. وهذا ما أسميته ب "الموّالات الثقافية"، أي الشعوذة الواحدة تجر خلفها شعوذات وشعوذات .. وهذه الشعوذات لا يجب أن يظن المرء أنها أشياء تُعمل والسلام .. فهى كالعبادة لها قدسيتها ويتم تصديقها والأيمان الراسخ بصدق معارف الذين يقومون بها .. سواء كانوا ساحرين أو مشعوذين لأزالة السحر .. فالمسألة هنا أشبه بالمسائل الأيمانية وممارسة هذه الموّلات هى بمثابة ممارسة للعبادة. تشتهر قبائل المورو والتيرا بتابوهات صداقات الحيوانات المفترسة والثعابين السامة .. فحيوان الفهد يعتبر صديق لفرع من فروع هذه القبائل وكذلك الأسد والنمر .. وثعابين الكوبرا والأصلة، وحينما يجدون حيوانهم المقدس يقيمون له طقوس الضيافة أو الصداقة وغيرها .. ويحمد الأنسان ربه أن أندثرت هذه الحيونات وأندثرت معها هذه التابوهات الثقافية .. في جانب الأسرة، تعتبر هذه القبائل أكثر تشدداً في مسألة المرأة الحائض .. فهم يقيمون لها كرينتينه خاصة بها ويتم عزلها من الأسرة والمجتمع بأكمله طوال فترة المحيض .. فهى لا تزرع ولا تحلب ولا تطبخ الطعام .. ولا تمس أي شيئ من عوانى المنزل إلا الذي يخص أكلها وشربها .. ويجب أن يتساءل المرء ماهى مشكلة النوبة الجدد مع المرأة؟ وما هى مشكلتهم مع المحيض تحديداً؟".. كما أنهم لا يمارسون زواج الأقارب ولكنهم يتحايلون عليه بتقسيم خشم البيت الواحد إلي فرعين أو أكثر حتى يتم التزاوج .. كما أنهم يمارسون تعدد الزوجات بلا حدود شرعية .. فمثلاً القائد جقوت مكوار، القائد الأعلي لقوات الحركة الشعبية في جنوب كردفان، من هذه القبائل .. موراوي .. متزوج من ست نساء وذلك قبل حوالي 10 سنوات من الأن .. ولا أدري ربما يزيد عدد نساءه الأن عن الست نساء .. كما أنهم يمنعون الأكل مع النسيب .. وأي نسيب ليس الوالد فقط كما في الهيبان والأتورو .. وسبب منع الأكل مع النسيب هو الأيمان الراسخ في جميع قبائل النوبة الجدد بأن رؤية النسيب لنسيبه يأكل الطعام كرؤيته لنسيبه يمارس الجنس مع أبنته أو أخته .. وهذا لعمري شيئ غريب. هذه القبائل أيضاً لها نظام ثقافي غريب فإن الزوجة وهى في حبل الزوجية تعتبر محمية بعصمة زوجها ولكن هناك حقوق ثقافية تلزم أخذها من زوجها وإعطاءها لزوج أخر .. ومن تلك الحقوق الثقافية القوة والمنعة .. فالأنسان القوي فى دواس العصا يمكنه أن ينزع أي زوجة من زوجها "عينك يا تاجر" وإذا أراد الزوج رد زوجته فعليها أثبات أهليته في حلبة دواس العصا .. فيقاتل من يريد أخذها، فإذا أنتصر تظل زوجته له وإن كانت الغلبة للفارس الأخر تنزع منه زوجته وتصيراً من ملكاً للأخر دون مقابل .. وفي حالة تنازل الرجل عن زوجته خوفاً أو ضعفاً عن مواجهة خصمة في حلبة دواس العصا، هناك يرد الفارس المغتصب مهر الزوج الذي تزوج به المرأة .. وهذا يعد كرماً وشهامة من الفارس الذي يمكنه أخذ المرأة دون مقابل. ومع كل هذه الثقافات الوثنية والشعوذة والتابوهات الثقافية الصارخة، فإن هذه القبائل تشتهر بالصدق والكرم والفروسية والشهامة .. فالمورو كرماء لمرحلة تفوق كرم حاتم الطائي .. ويعتبرون كأس ضيافتهم المريسة وتحديداً الكنجيمورو (مريسة السمسم) .. ولا يكذبون، فهم يقولون الحقيقة سواء لهم أو عليهم .. ولا يمارسون الغش والخداع والخيانة والقتل .. فهم يشتهرون بالأمانة وحفظ أرواح الناس .. ويشتهرون بالشجاعة والبسالة .. ولكن أيضاً لهم تراث فى الدواس يخالف الأخيرين، فإن أنتصر فيهم قوم علي غيرهم في دواس العصا يهرب المنتصرون بدل هروب المهزومين تفادياً لردة فعل المهزومين وإن كنت معهم ومع الفريق الغالب فعليك الهرب معهم وإلا سوف ينتقم منك المهزومون بأعتبارك موال للغالبين .. ولعل المرء يجب أن يذكر أن من أسلم من هذه القبائل يتمسك بإسلامه وإيمانه بصورة جادة .. ومن هذه القبائل العم المرحوم كبي الغزال، الذي أغتالته الحركة الشعبية غيلةً .. وهو من أعمدة الدعوة الأسلامية ومنارة منارات الأيمان في الجبال، علم وتخرج علي يديه أجيال من الدعاة الذين لا يشق لهم غبار .. ومن هذه القبائل الزعيم القبلي القائد كافي طياره البدين، الذي تحدي جيوش الحركة الشعبية حرباً وسلماً ووقف جبلاً صامداً في وجه جيوشها وإلي يومنا وهو قائد لمليشيات أهله من النوبة (ما قلتوا النوبة ما عندهم مليشيات!!) .. ومن هذه القبائل الصديق الصدوق لعمي الكبير عثمان أدم بلل ويدعي العم "الترك" .. وعمنا "الترك" – ولا يعرفه أحد في الجبال بغير هذا الأسم، راجعوا مسألة قصر الذاكرة الذي يتمثل في الأسماء - من أغنياء الجبال، يمتلك ثرة ضخمة من الماشية .. وهو ذو كرم فياض يؤول عشرات الأسر إن لم أقل مئات من الأسر من خاص ثروته .. وأينما رحل أو نزلت ظعينته فإنه يذبح لزواره بلا حدود ويعطي بلا من ولا أذي .. أسلم العم "الترك" وأختتن في عمر متأخر .. وذهب إلي الحج بمعية عمي الحاج عثمان .. صديقه .. فصار يلقب بحاج الترك .. له الرحمة إن توفي وطول العمر إن كان مازال حياً .. فهو إنسان سمح الخصال وطيب المعشر. ومن هذه القبائل القائد الشهيد في قوات الشعب المسلحة القائد حسين جبر الدار (أسد الجبال) .. قائد المعارك الشهيرة في شرق كادقلي والتي هزم فيها الخوارج شر هزيمة مع قوات الدعم السريع في معارك "دلدكو" الشهيرة و "الرصيرص" في شرق كادقلي .. وهى المعارك التى أدت إلي أنفراج كبير فى جنوب كردفان وتراجعت بسببها قوات الحركة الشعبية إلي حصنها التقليدي في كاودا .. ومن خلال الفقرة الأخيرة في هذا المقال نري تنازع ولاء هذه القبائل علي خلاف بقية قبائل النوبة الجدد .. وهذا يؤكد إصرار القائد عبد العزيز الحلو أن يجعل من أبناء هذه القبائل قيادات للنوبة الجدد حتى يضمن ولاءهم ويتم جذبهم والتأكد من ولاءهم له وللحركة الشعبية.
بريمة محمد أدم بلل البقاري من أبناء جنوب كردفان بتاريخ الثامن من يوليو 2017
قلت لي شنو.. حتى يعرف الناس بعضهم البعض.. لعمري إنك شخص خبيث و صاحب غرض دنيئ.. بربك أهذا تعريف للناس أم تحريض؟!! أوصيك بالإنزواء و حفظ ماء وجهك و توفير ذلك الوقت الذي تضيعه في كتابة سطورك اليائسة هذه لعله ينفعك يا الكاوبوي الفالصو
Quote: بقيت تقول "مقالاتي السابقة" بقيت خطير يا بتاع هيلاري كلنتون كل ما أتذكر كيف إنت و بتاع المزيكا الإسمو الموصلي كُنتُم بتغالطوا بيقين في فوز هيلاري أضحك حتى يغمى علي هههههه عاملين فيها محللين ههههههه
بقيت أفقدك .. يا أخ أنا وضعت ليك في مقال سابق إيميلي ما جبت لي خبر .. والله أنا متصالح مع نفسي ومع أي واحد من حولي ومن أبناء الجبال .. بما فيهم عبد العزيز الحلو ..
هيلاري خليها .. أراه نقدموا أهلنا .. بكل ثقافتهم حتى ندخلوها في قاموس الثقافة السودانية .. ويتم الأعتراف بها.
نعم قرأت في الصناعية ب وتلو الثانوية .. أنت مينو؟ ..
عمنا رجل كبير في السن .. العمدة سألة في المحكمة يا عم عمرك كم .. كبير خلاص .. يا عم قل لنا عمرك .. يا عمدة كم ؟ عمك عمر أنا بقول عشريييين سنة! ولده الأكبر كان عمره أكثر من أربعين خريفاً. أمسك في كلام عمك البقاري.
فنحن البقارة نعرف نسب الخليفة التعايشى حتى نسبه إلى النبي!!!
ود تور شين هذا له من إسمه نصيب فهو شين الخلقة و الأخلاق ظلم الناس و ملأ الأرض جورا لشعوره بالدونية، تشهد له أفعاله السيئة المقيتة مثل كتلة المتمة وقتلة و ظلمة للبطاحين و الشكرية و الكبابيش وحاول رفع نسبه الوضيع وتنكر لإصله الفلاتى، ونسب نفسه إلى أصل أمه التعايشه هذا التور شين الفلاتى الوضيع ناكر أصله ليس له أى علاقة فى النسب مع النبي صلى الله عليه وسلم كنت قرأت فى كتاب إبراهيم باشا فوزى/ السودان بين يدى غردون و كتشنر أن أم الخليفة عبدالله التعايشى تزوجت أكثر من عشرون رجل فى حياتها وكان آخرهم والد الخليفة التعايشى
قلت لي شنو.. حتى يعرف الناس بعضهم البعض.. لعمري إنك شخص خبيث و صاحب غرض دنيئ.. بربك أهذا تعريف للناس أم تحريض؟!! أوصيك بالإنزواء و حفظ ماء وجهك و توفير ذلك الوقت الذي تضيعه في كتابة سطورك اليائسة هذه لعله ينفعك يا الكاوبوي الفالصو
متاحة شنو؟ أنا عارف .. وأنت عارفه أنا ما تائه .. ماسك الدرب عديييل ..
لاحظي .. أنا كتبت كتب في ثقافة البقارة .. والأن أكتب عن أخوالي النوبة .. هذا الكلام الذي ترينه تثبيت للإختلاف الثقافي .. ويجب أن يثبت في قوامس الثقافة السودانية .. وما يجئ زول يقول لينا ليس هناك أختلافات ثقافية للنوبة ..
والشيئ الأخر النوبة أنفسهم يجب أن يمحصوا مثل هذا الكلام حتى يعرفوا مغزي وحجم ما يحاك ضدهم من قبل الحركة الشعبية ..
أنا أدعوك أن تري كتاباتى بصورة إيجابية .. تعرفي قيمة تقديري للنوبة ..
Quote: بريمة ما تفعله ينطوي على خبث شديد كما أنه يخلو تماما من الحكمة وهو صب الزيت على المادة المشتعلة اصلا رجاءا راجع نفسك وضميرك
أنت أكثر إنسان في البوست تظنين أنى أكتب مؤامرة ضد النوبة .. وهذا غير صحيح .. مشكلتى عارفاها وين .. في الحركة الشعبية .. يجب أن يتم طردها من الجبال مثل البعير الأجرب من القطيع .. والله أنا لو فتحت في الحركة .. يحلهم الحلا بله .. غير كده كل النوبة سيئتهم مغفورة عندي حتى لو ذبحوا في الساق أقول حلال ..
نحكي ليك عن النوبة المورو .. ذهب بي والدي وصحبه لسوق في المورو .. وتركونى مع الجمال وكنت طفل صغير .. أطلت الأنتظار حتى أنتصف اليوم .. فكنت جائع .. كما يقول أهلنا لو أنطيتينى "القد" .. جلد الحيوان .. ممكن أشوية وأكله ..من شد الجوع .. جاءنى زول موراي يحمل بخسة مريسة كبيرة .. وحينما رآنى أنزل البخسة وملي لي كاس مريسة .. لما الرغوة مشعشعه تسوي شششيش .. وناولنى الكاس .. والله لو ما صاحب والدي صار يصرخ بأعلي صوته .. ثم هرولا جرياً نحوي والنوباي .. لكان عبيت لما أقول بس ..
أنا أستلمت الكاس بكلتي يديي وقعدت تحت .. والباقي تموه خيال .. المهم حينما سلوا مني الكاس .. كان شنبي أشبه بالذي تناول كأس لبن بركيب كارب ..
تحية لكل أهلنا ومعارفنا من أهل الجبال الصابرين في كرار الموت ..
Quote: فنحن البقارة نعرف نسب الخليفة التعايشى حتى نسبه إلى النبي!!!
ود تور شين هذا له من إسمه نصيب فهو شين الخلقة و الأخلاق ظلم الناس و ملأ الأرض جورا لشعوره بالدونية، تشهد له أفعاله السيئة المقيتة مثل كتلة المتمة وقتلة و ظلمة للبطاحين و الشكرية و الكبابيش وحاول رفع نسبه الوضيع وتنكر لإصله الفلاتى، ونسب نفسه إلى أصل أمه التعايشه هذا التور شين الفلاتى الوضيع ناكر أصله ليس له أى علاقة فى النسب مع النبي صلى الله عليه وسلم كنت قرأت فى كتاب إبراهيم باشا فوزى/ السودان بين يدى غردون و كتشنر أن أم الخليفة عبدالله التعايشى تزوجت أكثر من عشرون رجل فى حياتها وكان آخرهم والد الخليفة التعايشى
مسخرة
أنت والله أصغر من حبة السمسم في نظري .. أنتظر حينما أكتب عن البقارة تعال وتشدق بهذه الركاكة .. لو عندك معرفة بالنوبة قل شيئ في هذا المقال؟ ما يبقي كبر عنقرة وشدوق ساكت ..
التعايشي وحميدتي نفس الوحشية والهمجية الأول اتكا على الدين والقبلية والثاني اتكا على عمر البشير والقبلية أخجل يا بريمة من حكاية نسب التعايشي للرسول (ص) معناها هو قريب المهدي والمهدي برضو جده الرسول وبرضو الميرغني والشريف الهندي وناس الفاتح قريب الله و...و...و...كتار 😅😅😅 والله من ما الواحد يقول جده الرسول أعرفه كذاب ودجال شوف ناس حميدتي الأيام دي يعيثون في مدينة الابيض فسادا حميدتي زي الكوليرا والطاعون لعنة الله عليه بريمة بطل عنصرية ومناصرة الباطل يا ...
أولا يا أخ بريمة أنا رجل بشنبات و مش سيدة مع إحترامي الشديد لاخواتنا بنات حواء.. ثانيا تحدث عن أي شيء و لا تحاول التعرض للعلاقة بين الحركة الشعبية و كل من يؤمن ببرنامج السودان الجديد و منهم النوبة.. ألم أقل لك بأنك شيطان كبييير من شياطين البقارة، و خبيث من خبثائهم، و الآن قد كشفت عن حقيقة غرضك من هذا المقال و هو التحريض على الحركة الشعبية و ليس التعريف بثقافة النوبة و لا يحزنون.. و قد سبق و أن نصحتك بتوفير وقتك و جهدك بدلا عن المجيء إلى هنا و الكتابة فيما لا يفيد،،، فلا أنت و لا شيطانكم الأكبر يستطيع الفصل بين الشرفاء في كل أنحاء السودان و بين مدرسة النضال الأبية الحركة الشعبية،،، فشنو ألعب غيرها يا المستعرب أبو تحليلات فششششنك.
شطة خضراء .. لا حول ولا قوة إلا بالله .. النوبة الجدد بقوا في أخر الزمان يتخفون تحت أسماء نساء مستعارة .. يا أخ أكتب بأسمك الحقيقي .. ! ما الذي يمنعك؟ .. أـفهم أن أخواتنا النساء يكتبن بأسماء مستعارة .. لكن الرجل النوباوي في هذا الظرف يخاف من ماذا؟ .. ماذا بقي للنوبة؟
ما علينا .. خليك في خوفك دا .. خالد بين الوليد وهو علي فراش الموت قال .. لم يبق في جسدي شراً وإلا فيه رمية رمح أو ضربة سيف، وهأنذا أموت في فراشي كما تموت الشاه .. ولا نامت أعين الجبناء .. لكن تخفيك هذا يؤكد أنك من النوبة الجدد .. وأنا ذكرت عنهم أن الغالبون منهم يهربون من ساحة الدواس .. خوفاً من ردة الفعل .. ومفروض يحصل العكس ..
بس عشان نوريك نموذج من القبائل العربية .. أسمع لهذا الفيديو .. رغم أنى لو لقيت صحبه سوف ألقمه حجراً مثل ما فعل خال الريس ..
Quote: ألم أقل لك بأنك شيطان كبييير من شياطين البقارة، و خبيث من خبثائهم، و الآن قد كشفت عن حقيقة غرضك من هذا المقال و هو التحريض على الحركة الشعبية و ليس التعريف بثقافة النوبة و لا يحزنون..
أرجع للمقالات من أول مقال أبتدرته عن الحركة الشعبية .. ثم أقرأ في كل مقال تجدنى أردد غرضي من المقالات .. وهذا ينطبق علي هذا المقال .. هذه المقالات تتحدث عن أشياء عدة ..
1. فتح بصيرة أبناء النوبة والبقارة وأبناء جنوب كردفان والسودان عموماً علي تراث القبائل التي تقع تحت نفوذ الحركة وأختلافهم الثقافي عن بقية سكان الجبال .. أنظر لكل عنوانين المقالات .. هذا يؤهلنا للأقتراب من محاور أخري .. وهى معرفة ثقافات النوبة الجدد .. ومحاولة تبنيها أو أستيعابها ضمن تعددنا الثقافي في جنوب كردفان .. مما يؤهلنا لمعرفتهم والتقرب منهم كبشر خلقهم خالقهم بهذا التراث مهما تكن درجة أختلافنا معه .. ولهم الحق في الحياة والبقاء والأمن - أساسيات الأنسان الثلاثة. 2. علي ضوء النقطة السابقة .. أري أن الحركة الشعبية أختزلت تراث النوبة في تراث هذه القبائل .. ومازالت المقالات سوف تأتي وأنا مواصل البحث والنكيش .. وهل النوبة يرضون بهذا الأختزال؟ وهل النوبة يرضون علي قرار تقرير المصير بأن هؤلاء هم النوبة الذين يطالبون بالأنفصال من أجلهم أم النوبة أشمل؟ 3. ضياع حقوق الأقليم بواسطة الحركة إذا ما أقدمت إلي حق تقرير المصير وفشلت فيه دون أجماع أبناء الأقليم .. وهذا يقودنا للدرس المؤلم في الحرب الأهلية السابقة حيث خرج النوبة والأقليم من المولد دون حمص .. لا شيئ البته .. صفر اليدين في كل شيئ ..
وحتى أقدم أجندة البندين الأخيرين قدمت أطروحة شرح تراث قبائل النوبة الجدد .. من أجل معرفتهم أولاً .. ثم كيف يمكن أن لأبناء النوبة والبقارة وسكان الأقليم والسودان أجمع تبنى وأكتشاف وسائل تساعد دمج هذا التراث في بوتقة التنوع الأثنى والثقافي في جنوب كردفان والسودان أجمع حتى نتفادي العزلة التي تقودهم إلي حق تقرير المصير.
وأنا كواحد من أبناء الأقليم معنى بالحراك السياسي والثقافي والأجتماعي .. وكل شيي يهم الأقليم ..
وأخيراً النوبة ليس ملك لك .. حتى تحتكر إسمهم وإلا تكن أنت العنصري .. الشعب النوباوي شعب سودانى ويمكننا أن نكتب عنه كيفما نشاء ما دام ما نكتب حقائق يمكن محاصصتها.
نأتى لك لشيئ مهم .. ضعه خلقة في أضانك .. أنا عشت ومازلت أعيش أكثر من نصف عمري في الغرب .. فإن تقل عني ذو ثقافة بقارية أو عربية أو إسلامية .. أنا أيضاً أقل عن نفس أنى أحمل ثقافة غربية بنفس الفهم والقدر لثقافاتى التي ذكرتها .. عندي الأنسان محور الكون .. والفرد محور السياسة والأصلاح .. ودا عكس فهمك السياسي، الجهوي والقبلي .. النوبة، البقارة، جنوب كردفان .. وعكس فهمنا الدينى الشعوبي .. المحتمع محور الدولة، والجماعة محور الولاء .. وإلي ذلك ..
أنا يهمنى طفل بقاري واحد .. أو طفل نوباوي واحد .. ان يكن محور كتاباتي .. لأن هذا الطفل ممكن يكن ذات يوم أوباما السودان.. أو أينشتاين، أو نيوتن أو بل غيت .. ويهمني أن تتوسع مداركنا الثقافية ونفهم ونقدر ونتبنى تعددنا الثقافي ..
أخي بريمة أنا اعتبر كتابات في سودانيزأونلاين خصما على التعايش السلمي و التباين الثقافي الموجود في جبال النوبة بصورة عامة و السودان بصفة خاصة . فالمتتبع لكتاباتك يجد أنك دائماً ما تسيئ إلى القبائل الأفريقية في السودان و تفتخر بانتمائك العربي... يا أخي نحن ما عندنا أي مشكلة مع انتمائك العربي، فكن ما شئت و لكننا لا نرضي أن تسيء للاخرين و ثقافاتهم من أجل اثبات هويتك... فانا اعتقد جازماً أنك تعيش في أزمة هوية حقيقية... فتارة تقول أن (حبوبتك نوباوية) و تارة أخرى تقول أنك جهني (قح)... فكيف يستقيم ذلك؟؟؟ يا أخي نحن لا نريد أن نلهب نيران الفتنة القبيلية المتقدة أصلا في المنطقة... و إذا كانت لديك خلافات مع الحركة الشعبية عليك حلها بعيداً عن النوبة ... فنحن كنوبة نعتز بإنتمائنا و ثقافاتنا و لسنا في حاجة إلى من يعطينا دروساً في هويتنا الثقافية... يا أخي أنا ولدت و نشأت في كادوقلي و اعتز و أفتخر بالتعايش الموجود في المنطقة .. فالبقارة تربطنا بهم علاقات مصاهرة و كثيراً من أقربائي ينتمون إلى البقارة من ناحية الأم أو الأب... و اعز زملاء الدراسة هم من قبائل البقارة الذين تربطني بهم علاقات وطيدة حتى بعد التخرج لكن لم أجد أحداً من أبناء البقارة يحمل مثل هذه الأفكار المتطرفة و الحاقدة التي تحملها أنت...فنصيحتي لك بما أنك في أمريكا عليك بإجراء فحص للـ DNA حتى تعرف حقيقة انتمائك ... و الحقيقة التي لا تريد أن تعرفها هو أن قبائل البقارة في السودان لمعلوميتك قد دخلوا السودان من تشاد و ليس من الجزيرة العربية و أنهم مجموعة من قبائل الفولاني الذين اختلطوا مع بعض القبائل المستعربة في تشاد و لكي لا ألقي الكلام على عواهنه أقرأ هذا المقتبس من موسوعة ويكيبيديا: ( البقارة أو شوا بلهجة تشادية هي مجتمعات من الرحل أو حلف من القبائل التي تستوطن منطقة الساحل الأفريقي، فيما بين بحيرة تشاد وجنوب ولاية كردفان ،وولاية النيل الأزرق وجنوب منطقة الجزيرة،مرورّا بولاية دارفور السودانية، ينتشروا فيما يعرف بحزام البقارة، يتحدث أغلبهم اللغة العربية بلهجات متقاربة اللهجة السودانية. بالرغم من اتجاه أفراد منهم إلى الاستقرار إلا أن حياة الغالبية تتسم بحياة الترحال مع الأبقار والمواشي. يس بالضرورة لقبائل البقارة أن تكون من إثنية واحدة أو ذات أصل واحد مشترك، فهي أقرب للحلف القبلي، فيمكن أن تنقسم بين مجموعات عربية بدوية ترعى الإبل فقط أو مجموعات رحل أفريقية ترعى البقر، ومن هنا جاءت التسمية، وهذه المجموعات متباينة إثنيا وبعضها يبدو متقارب ثقافيا واجتماعيا، والبعض الآخر متنافر وفي حروب دائمة، وفي دراسة للمؤرخ ألرتش بروكامبر لعام 1994، ذكر أن البقارة نشأت أساسا في تشاد كمجموعات رخّل من فبائل مختلفة من شعب الفولاني بعد اندماجهم في حلف مع قبائل تشادية مستعربة وأصبحت العربية اللغة المتداولة بينهم، كما وأثبتت دراسات جينية أن البقارة تتشابه جينيا مع شعوب الفولاني والداجو والتشاديين بصورة عامة). انتهى الاقتباس و لك خالص الود و التقدير.
كلامك صح بريمة جاهل هو عندما ذكر بأنه جهني( قح) لم يكن يعلم معنى كلمة (قح ) كتابات بريمة خبيثة وعنصرية ومتعالية .كل المتداخلين أعلاه نصحوه بذلك ولكنه مصر على (العوج ) ويا بريمة ادم اسمك بس يثير السخرية لدى بقية أهل السودان في الشمال والوسط كما هي لهجتك ...فشنو اوعى لنفسك ودع عنك وهم انك متميز عن النوبة بسبب انتمائك من جهة ما للعرب ... التعايشي وحميدتي هم الوجه البشع والأكثر بشاعة للبقارة الآن ما تمارسه مليشياته في الأبيض من جرائم ونهب واغتصابات يندى لها جبين أي إنسان (حر ) وكلمة (حر )ليست من ناحية عنصرية ولكن من ناحية فكرية (للتوضيح بس ) ارفع من عينيك الغشاوة وتأمل الحال بواقعية بعيدا عن اي تقسيم اثني رجاءاً
شوف يا بريمة أنت من خلال ملامح وجهك تبدو بأنك من قبائل الفولانى أو الفلاتة أمبررو فحكاية البقارة و الأبالة هذه ليست قبائل،،، بل مجموعات إمتهنت تربية تلك الحيونات ولذلك أتت تسمية بقارة أبالة،،، العرب فى السودان نسبة قليلة جدا وهم واضحين في ملامحهم و انت لست منهم أما أنت و اصاحبك مثل منصور المفتاح و كبر،،، واضح من ملامحكم بأنكم فلاتة أمبررو.
يا بريمة البقاراوي! انت فعلاً مخك اصغر من حبة السمسم صحيح، قولت شنو؟ النوبة الجدد؟ قصدك شنو بالعبارة دي؟ يعني جينا نزلين من السماء؟ قصدك كدا يعني؟ و الله يا بقاراوي ، ما عارف اقولك شنو. والله انتوا القرود المجهولين ديل ، حيرتونا و حيرتوا العالم بالفخر الجهلا . ولو لا وطنية و انسانية الشعب النوبة ليست كان وجودك في هذا البلد المعروف الان كسودان. نحن كنا هنا في السودان ( كوش / نوبيا ) من بداية الخلق و سنظلوا باقين هنا الي يوم الدين. نحن حفاد بحانخي ملك النوبة العظيم. ذكر معلومة دي كويس اذا كانت اختفت من عقلك يا بريمة البقاراوي. نحن ليسنا انفصاليين و كونا حرصين على وحدة السودان من قبل ظهور اسم السودان على الخريطة العالم و لو لا نوع الافعوانيين الزيك كدا ( فقدي الانسانيةو الاخلاق) ما كان السودان انقسمت الي دولتين. نحن عارفين عن كل المؤامرات المستهدفين بهو السودان . سواء كان مؤامرة الماسونيين او المجموعة تدعوا انفوسهم المناوريين. نحن حنخطوطوا لي كل سيناريوهات و لي اي احتمال. نحن عارفين الشياطين الذين يلبسون الجلابية الإسلامية و مندسين وسط المسلمين. المسلم العادي عارفنه هو انسان مسكين، بسيط العقل و منعطف و ضيعف و هو غير قادر ان يحمي ضميره من هؤلاء الشياطين الشررين. فهو مجرد كلب الشيطان فقد. نحن عارفين انتوا الشياطين عارفين نحن عارفين انتوا عارفين نحن عارفين من انتم . و بس نخلوا على كدا . و كل واحد يعمل حسابه على حسب قادره.
سلامات .. أنا من قري البقارة بشرق كادقلي .. درست المتوسطة في السمة الصناعية ب .. والثانوي بتلو الثانوية ..
في أغسطس عام 2012م قضيت بعض الوقت في كادقلي .. في أواخر هذا العام 2017م سوف أحضر إلي كادقلي من أمريكا .. أنا لدي فكرة بإقامة معهد تقنى للبرمجيات الحديثة بكادقلي .. والله أولاد البقارة والنوبة بإذن الله سوف أجعل منهم أجعص مبرمجين يعرفهم السودان .. شايف، يا الله الحرب تقيف. أنا لست شر محض، خير ساكت لكن أنتو ما عارفين.
واحد من أسباب كتابتى للمقالات .. أبناء النوبة المتعلمين يخشون سطوة الجلابة .. ويكتبون مقالات ضعيفة لا تعبر عن حقيقة التنوع الثقافي في الجبال .. نضرب ليك مثال الأخ إيليا أرومي كوكو في مقاله عن تقاليد الزواج في الهيبان .. كتب الأتي:
Quote: وفي الاصل كانت المهور تدفع في شكل بهائم من بقر و ماعز وانعام اخري تحسب حسب عادة الاسرة ..
كاتب مثل إيليا يخاف أن يقل الحقيقة .. ما هي الأنعام الأخرى .. هي الخنازير .. وحتى اليوم يدفع النوبة الهيبان الخنازير كمهر في الزواج كما ندفع نحن البقر مهر للزواج .. مثل هذه الكتابات الضعيفة تحارب التنوع، النباي الهيبانى الذي أسلم أو المسيحي يدفع مهره بما يراه يناسب ديانته .. وكذلك الذي ظل علي ديانة أبائه لماذا نتختزله في كلمة أنعام أخري؟ .. لماذا لا نقل أنه يدفع مهره خنازير ؟؟ فرض التنوع والقبول به هو جزء كبير ومحور أساسي في كتاباتى.
يعني إنت يا السيد بريمة هسه جايب لينا هذا العنصري الجنجويدي في تسجيله النتن هذا عشان تثبت شنو؟؟؟؟ أهذه رجالة في فهمك؟؟!!.. أتريد أن تخيفنا بصوت هذا الغراب الناعق؟؟!!.. يمة.. يمة.. وووويييي خفنا خلاص.. و متنا من الرعب!!!.. لو كان هذا الناعق رجلا لما كان قد سمح لنفسه بأن يكون جزءا من عصابة الإخوان اللصوص العنصريين و حاميهم و مدافع عنهم و الآن بعد أن إستنفذ غرضه إنقلبوا عليه و يريدون التخلص منه لأنه مجرد خرقة بالية و أداة رخيصة تستخدم و ترمى في سلة القمامة.. فماذا يتوقع هذا الخائن.. غير الغدر و القتل و ذلك جزاءه الذي إبتلاه به الله، لأنه هو نفسه الشخص الذي ساهم في ترويع الآمنين و قتل الشباب و إهانة الرجال و حرق الأطفال و إغتصاب الحرائر في ربوع دارفور و الآن بعد أن إنقلب فعله عليه و إرتد إلى عنقه فهو يأتي و يصرخ هنا في العالم الأسفيري،،، لماذا هو يخاف الموت و قد قتلت مليشياته الاآلاف.. و لماذا هو يخاف الألم و قد تسبب بآلام مبرحة لآلاف الأمهات و الزوجات و الآباء،،، لماذا يصرخ و يهدد أولياء نعمته الذين خلقوه من العدم و رضى هو بالدور الرخيص و لا زالت مليشياته تنهب في خيرات البلاد من المعادن النفيسة في جبل عامر!!! أغرب عن وجهنا أنت و قدوتك العنصري و لا تصدعوا رؤوسنا بالصراح فمثلك لا يستحق إلا هذا الجزاء و لا شيء غيره.
كسرة: إسم ( شطة خضراء ) هو صفة و ليس إسما مستعارا لأني أعني هذا، فأنت تعلم مدى لذاعة الشطة الخضراء و حرارتها تماما مثل كلمة حق في وجه شخص جائر،،، في حين أنه بإمكاني إذا كنت أريد التخفي خلف إسم مستعار لأخترت ببساطة أي إسم مثل محمد علي أو عثمان الخير أو حتى عمر البشير العوير،،، لأضللك بكل بساطة يا سيد بلل،،، فهمت و للا...
و الله يا بريمة البقاراوي، خليك من شراب المريسة و ما ادراك و الله حتى لو اكلوك الخنزير ( خروف الاسود ) ما حينقوذك من الجرائم الابادية التي ارتكبتوا ضد الشعوب المهمشين . نحن ما قاعدين نتكلموا في شراب المريسة ، نحن نتحدثون عن العنف الوحشي و حب القتالية البربرية بتاعكم.
Quote: We observe that in Mora as in Tira certain clans tend to accumulate magic faculties. The Gihi clan, for example, has the severe automatic kamradha, which roots intruders or burglars to the spot; it also punishes
zo4 THE NUBA
persona who steal or drink milk from its goats or cows with deafness; the Gilu people can finally call in leopards to attack anyone who stole their livestock. The Udelen clan commands an even fuller gamut of magic agencies: one of its automatic kamradha principles causes lunacy, and another death by lightning; it possesses one active kamradha magic against thieves, and another against adulterers. The different nature of the clan-hound magic (as compared with Tira) points to a different explanation of the fact that these two clans, at least, are so amply invested with magic powers. In the case of Gilu the accumulation of magic faculties might partly reflect the physical weight and size of the clan. But in the case of the small Udelerj clan a correlation of a different kind suggests itself: this clan, whose friendly temper and contentedness is of vital importance to the whole community, is made doubly secure by kamradha magic from those detractions which might upset its precious equanimity. Here, however, our explanation must stop, We cannot say why some clans should have a light, and others a severe kamradlta magic, or why some should be content with the 'automatic' variety while others can utilize the active, witchcraft-like principle. Neither the material nor the spiritual importance of the clans lend themselves to a correlation with the apportionment of magic properties. We can only suggest that the practice of 'borrowing' or 'hiring' active kamradha magic must to some extent counterbalance the irrational magic inequality of clans.
The list of Moro clan magic seems shorter than that of Tira. Three forms of clan magic, for example, which figure prominently in the Tira clan system seem to be absent in Moro— locust magic, storm magic, and the magic cure of barrenness. But with regard to magic resources, the Moro hill community is not, or need not be, self-contained, and can benefit from the combined resources, though not of the whole tribe, of a number of hill communities. The majority of clan rituals and magic faculties, whether embodied in identical or different clans, repeat them- selves in the different Moro hills. But there are a few which are limited to single clans and (at least to-day) single hills. Umm Dorein can find the rituals and forms of magic of which she is deprived in her sister community, Lebu. There the Amrus clan boasts a strong magic against barrenness, and possesses a special, most powerful ceremony, called ednaa and performed in six years' intervals, which secures the fecundity of women of the whole Moro tribe. Another Lebu clan, Ludar, claims the magic control of wind and storms ; yet another, Dlu, conjrols locusts. Lebu, in turn, depends on the rain clan Udelen in Umm Dorein.
Yet the local separation to some extent also weakens this magic inter- dependence. This is clearly shown in the case of the hill community of Kororak, which, being the result of irregular immigration from other hills, should feel this dependence on outside clan magic most strongly. The people of Kororak do feel this dependence, but they do not necessarily turn to the mother or sister communities to correct their own magic limitations. There is no locust magic in Kororak— a lack very severely
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felt during the locust invasions of recent years. But when I stayed in Kororak in 1940 the people had invited a famous locust expert from the Korongo tribe to their hill, who sold them a magic potion as an anti-locust specific. They did not for a moment think of enlisting the help of the locust clan in Lebu. It is true that the Lebu locust clan has lost ground even in its own country. The singular failure of its rites in recent years convinced the people that the Btrength of this clan magic had somehow ■waned. It might, they thought, be only a temporary eclipse, due to the fact that most of the old men of the clan were dead, and that only young men remained, who did not yet 'understand the magic very well'.
On the other hand, there have been no signs of weakening in the wind and storm magic— as 1 could witness myself. I was staying in Umm Dorein when one of the longest and most severe dust storms ever known in the country swept the Nuba Mountains. The people associated it at once with the wind clan in Lebu, and were certain that some devilry of one of its members was the cause. Two days later the name of the man was known to everyone; afterwards I obtained the whole story in Lebu. Every family head of the Ludar clan, it appears, has a magic pot in his house, in which he 'keeps the wind 1 . This pot must never be moved, lest the storms break loose and devastate the country. Now, a few days before the dust storm a certain Mamedan Agingeli of the Ludar clan, whose boy had recently died, had abandoned his house and removed the magic pot to the new place where he decided to live. This, of course, released the storm. Opinions were divided as to whether he had done it consciously, in anger over the death of his hoy (who, as my informants had it, was killed by kamradha magic by a divorced wife of Mamedan), or unwittingly, with no thought of revenge. Whichever may have been the case, the situation was evidently far from safe; so, when the storm had blown itself out, the people of Lebu prevailed on Mamedan to restore the pot to its old place. This story has an interesting sequel. A few months later a yefiow-fever epidemic broke out in the Nuba Mountains, and the Moro, like most of the other Nuba tribes, associated the disease with that uncanny, terrible dust storm. But the Moro did not trace the causal nexus back to what they regarded as the primary cause of the storm : the dust storm must have caused the disease, as it were, in its own right. The specific nature of Moro clan magic clearly precluded an interpretation that would credit clans with even indirect magic influences other than those included in their definition.
In stating that certain forms of clan magic are limited to single clans, existing in single hill communities, we were speaking with a slight inaccuracy. We should have spoken of local clan sections rather than clans. For the Amrus clan, which performs the fertility ritual in Lebu, also exists in Umm Dorein; so does the wind clan Ludar (called Ludhar in Umm Dorein); and the locust clan Dlu exists in both Umm Dorein (here known as Dula) and Kororak. However, the clan sections in Umm Dorein and Kororak do not share in the magic power which their clans
claim in the mother hill, Lebu. This disappearance of ceitain clan magic in the offshoot communities is in striking contrast with the situation in Tira. The explanation seems to lie in another fundamental difference between Moro and Tira magic. The Tira magic is of an abstract and diffuse nature; but certain forms of clan magic in Moro are bound up with concrete objects and paraphernalia. Of some we have heard already; the wind magic of the Ludar clan is embodied in a magic pot (which must not be moved); the rain clan possesses special rain stones; the edotva fertility ceremony is linked with the worship of a sacred black stone (apparently a meteorite) which is kept in a secret place in Lebu; the locust clan uses a hole in the ground in its magic rites; the orapana ritual of the Gilu clan implies the use of four sacred drums. In a sense, the iron or brass objects used in the active kamradha magic, and even the automatic magic vested in the 'house', equally represent such concrete paraphernalia. Some of theBe paraphernalia cannot be moved. But even in the case of the clan magic whose paraphernalia can technically be moved, the magic does not follow the clan membere automatically wherever they go, as does the abstract clan magic of Tira. The concrete objects in which it is embodied must be divided and apportioned; they are subject to the rules of inheritance, and their changing hands entails considerations of seniority and similar qualifications, as does the changing hands of any valuable property belonging to house and family. If, for example, the young people or the junior branch of a family emigrate (as would often be the case), the emigrants would not be allowed to take the magic paraphernalia with them, and might even completely forfeit the title to the supernatural patrimony. The sacred drums of the Gilu clan are an exception that confirms the rule. Two families in this clan are in the possession of the drums, one in Umm Dorein, and the other, an emigrant family belonging to a different clan section, in Kororak; but the remaining families and clan sections of Gilu in Umm Dorein itself are without these sacred objects of their clan cult, and, although the old men of the whole clan share in the magic properties of Gilu, they must accept the leadership of this one family and its head in the celebration of their great ceremonies.
It is clear that the existence of these magic paraphernalia, which become the property of a family and house, and which can be distributed only through the approved channels of inheritance, must also affect the situation in the single community and clan section. The Moro term nyagar uteri, 'old men (lit, grandfathers) of the clan', has thus two meanings. One refers to physical age: in this sense any old and experienced man can exercise the magic faculties of his clan, benevolent or malignant (this k also the situation in Tira). The other meaning refers to headship of a family or of the senior branch of a family : this position alone entails, in certain clans, the guardianship of the sacred paraphernalia and the leadership in the clan ceremonies. I cannot go more deeply into the religious implications of this situation. Let me only point out that here
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the conception of a clan magic vested in every member of the group is shading over into that of a special religious office, almost of an hereditary prieatship.
أها يا الفتاح .. جاء علف .. ما قلت بهناك شعاويذ مافي .. !
تحليل سطحي ولغة ركيكة كما لا يستند على مراجع اساسية وانما عبارة عن نتف منقولة من زاكرة خربة لمعلومات متداخلة ومتشابكة يخلط كثيرا من الاثنيات مع بعضها البعض وحتى الاسماء التي اتى بها العرب لكي يروق لهم النطق بها هي التي اعتمد عليها في حين ان اسماء المناطق الاساسية هي مازالت تستخدم عند اهلها... فمثلا المورو التي يتحدث عنها هي قبيلة اورانق ولكن العرب حرفوها الى المرو عندما لم يستطيعوا نطقها كما ينطقها اهلها وهيبان هي ايبان ولكنهم حرفوها الى هيبان وقس على ذلك كثير من اسماء المناطق في الاقليم.... فاما التقسيم اللغوي فالنوبة يعرفون جيدا تقسيمات اثنياتهم على عشر مجموعات وليس احدى عشر كما زكر وهناك تداخل في بعض المجموعات.... فاما كرنقو التي يتحدث عنها فهي بطن من بطون مجموعة كقولو اللغوية وهي تمتد من تلشي في اقصى الشمال الغربي في شكل قوس مرورا بكمدة وكمنة والكيقات ما عدا كيقا جرو وكادقلي وميري وكرنقو وكجة وتوبو (البرام) حتى ططا وطلس في تلودي وكرندي في الليري... اذا ما اتى به من معلومات فطيرة وضعيفة كما وانها سمعية لا تستند الى مرجع.... كما ان قبائل النوبة تحفظ تساسلها وتصل بها حتى ملوك النوبة القدامى وكل قبيلة تعرف الى اي مملكة من الممالك النوبية القديمة تنتمي وهناك شواهد تاريخية على ذلك...كما ان الحديث عن الشعوذة والدجل فهذا لا يوجد في جبال النوبة... ففي جبال النوبة يوجد الكجور وهو شخص موحد ويومن باله واحد وليس هناك تعدد للالة عند النوبة كما وان يوجد سحرة وهم نوع من الكجرة الفاسدين الذين يستخدمون القوة اللاهية التي وهبت لهم للضرر بالاخرين.... اما عن عادة المراة الحائض فهذه عادو منتشرة في كل قبائل النوبة بدون استثناء ولكن بعض القبائل قد تخلصت من تلك العادات بعد ان دخل العرب جبال النوبة فاما ثقافة العري فهي ثقافة اجتماعية لضبط المجتمع خاصة عند الشباب فالشاب والشابة الغير متزوجين يمشيان عرايا ويمكن للام والاب ان يلاحظا اي ضمر في العضو التناسلي للزكر او ارتخاء الاثداء عند الفيات وتتم المساءلة ومعرفة ما حدث ومحاصرة اي انفلات اخلاقي وسط الشباب قبل ان يستفحا... فاما المجتمع النوبي وحتى العام 1945م عندما قام نادل باجراء دراسته الانثربلوجية وسط النوبة لم يجد وسط النوبة اي من الامراض الجنسية فهذه الامراض دخلت مع دخول العرب الى جبال النوبة والاختلاط بمجتماعاتهم....فاما فيما يتعلق بانتصارات جيش المؤتمر الوطني فهذا وهم كبير وخلق اكاذيب فالمؤتمر الوطني منذ ان بدأت الحرب وحتى الان لم يهزم الحركة الشعبية في اي معركة مباشرة فيما بينهما ونحن على الارض وشهدنا اكثر من اكثر معارك حية هزمت فيها قوات المؤتمر الوطني شر هزيمة وكادقلي المدينة سقطت مرتين لولا ياسر سعيد عرمان قد اوقف زحف جيش الحركة الشعبية الى داخل المدية بحجة ان بعثة الامم المتحدة قد طلبت اعطاءها فرصة لسحب واجلاء موظفيها ليستعيد جيش المؤتمر الوطني نفسه تنظيم نفسه ويعود بغطاء من الامم المتحدة... كما انسحب من قبل جيش المؤتمر الوطني من كادقلي في 13 يونيو 2011م فلولا خلافات تنظيمية داخل قيادة الحركة الشعبية لسقطت المدينة منذ ذلك التاريخ.... فاما البشير لم يزر كادقلي منذ اكتوبر 2011م الا في العيد الفائت بعد ان قامت قوات الحركة بتدوين عندما كان يهم بالقاء خطاب امام الجماهير ففر هاربا الى القصر بارجله ومنه الى المطار......اما كافي طيار فقد نجا باعجوبة لاكثر من مرة وقد كسرت رجله في المرة الاولى وافلت من القبض في منطقة دلوكا في العام 2014م ومن ذلك التاريخ لم يقد حملة ... فاما جبر الدار الذي تتحدث عنه وهو قائد المتحرك فقد قتل في المعركة وان كنت عسكريا لعرفت معنى ما ذا يعني عندما يموت قائد في معركة لذا سوف لن ادخل معك في مغالطات..... الشيء الذي اوقف الرحرب هو اعلان وقف اطلاق النار الذي قامت به الحركة الشعبية لمدة ستة اشهر في العام 2015م من طرف واحد وبعد ذلك وجدت الحكمة نفسها مضطرة لذلك... لذا ليس لاي انتصارات لجيش المؤتمر الوطني اثر في ايقاف الحرب... فجيش المؤتمر الوطني قد هزم شر هزيمة في الحمرة في 30 يونيو 2011م لتمحى تلك المدينة من الوجود تماما وتصبح المنطقة ساحة للمعركة.... كما انهزمت قوات المؤتمر الوطني في التيس شر هزيمة في اكتوبر 2011م وفي نوفمبر 2011م دفع المؤتمر الوطني بقوات الحرس الجمهوري لينهزم في منطقة الاحيمر شر هزيمة.... وهذه قد كانت اقوى جيوش المؤتمر الوطني التي اخذت الحرب معها فترات طويلة - ثلاثة ايام للتيس- واكثر من يوم لمعركة الاحيمر.. وبعدها اصبح المؤتمر الوطني لا تصمد قواته لنصف ساعة... فمعارك مثل معارك الدار والجاو وطروجي في 2012 لم تاخذ اكثر من ثلاثين دقيقة.... ففي الجاو قاعدة بها اكثر من سبعة الف جندي مجهزين بكامل عدتهم وعتادهم تم تدميرهم تدميرا كاملا ليصاب البشير بمرض وتسد حلقه ويتم اسعافه وعلاجه في السعودية من شدة الحول والصدمة..... اما في طروجي في 2014م عندما استعان البشير بالجنجويد فقد تم هزيمتهم هزيمة نكراء وتم قتل اكثر من احد عشر من كبار ضباط حميدتي بما فيهم نائبه اما هو فقد نجى وفر بجلده الى شمال كردفان وفي مقابلة له زكر بانه ليس له غبينة مع النوبة وتزكرون كيف ابتز احمد محمد هرون والي شمال كردفان الى ان قامت رئاسة الجمهورية بدفع اكثر من سبعة مليار له ولقواته لينسحب من شمال كردفان الى دارفور بعد ان عاث فيها فسادا.....ولا ننسى معارك القنيزية وامسردبة ودلوكة التي هزمت فيها قوات المؤتمر الوطني شر هزيمة بالاضافة الى زحف قوات الجبهة الثورية حتى مدينة ام روابة...ز هذا قليل من كثير وان اردت لنشرنا صور تلك المعارك هنا......فان كانت للحركة الشعبية اعلام قوي لما بقي البشير في السلطة حتى اللحظة....فمعلوماتك مضللة يا حبيب....... يجب ان تراجع من يمدك بتلك المعلومات...
"كما وان يوجد سحرة وهم نوع من الكجرة الفاسدين الذين يستخدمون القوة اللاهية التي وهبت لهم للضرر بالاخرين.... " خلونا فى الاثنوغرفى العميق دا٠ هل هذا يعادل فكرة الفرق بين الفكى اوالفقير او الشيخ مقابل العراف او الساحر؟ اجد صعوبة فى ايجاد او ضبط مصطلح فى العامية السودانية للشيخ الفاسد الذى يستخدم علمه او قوته لضرر الاخرين. مشعوذ او دجال احس بضعف فيها٠ شكرا يابريمة على الاثارة شكرا Talb Tyeer
الفتاح علف جديد .. أخضر .. من الزرع .. الأخ دكتور عمر شركيان .. أرسل لي بواسطة أحد أحبائي في الغربة ..
Quote: In the last century, the Nuba were held captive to superstition and witchcraft, and they lived in constant fear of the evil spirits. Superstitions exist concerning fatal diseases, which will attack those who cross the frontiers of diacritical limitations. Therefore, ‘it would seem probable, however, that the Tira mother today may carry her axe of iron as a prophylactic, consciously or unconsciously, against the demons of puerperal fever or deficient lactation.’63 During the season of the year called ‘Ramaicha’, each generation of men over five days beat the younger generation. This ritual was believed to keep the spirits happy and so ensure good crops. At another time of the year, men used to thrash any women, except for those three or more months pregnant, so the spirits would bless them with many children. These practices were held among the Moro.64 Some of Nuba customs which existed among villages all around Heiban Mountain was the sacrificial killing of a goat and the blood of the slaughtered animals was smeared above the doorways of huts. And that a particular and familiar friend could not be called by his proper name, but only ‘Aurika’. Similarly, brother-in-law should not be called by his proper name; he must be called ‘Kwair’. With regard to father-in-law, mother-in-law, son-in-law and daughter-inlaw, the term ‘Ngwuma’ for all these ‘in-laws’ relationships is always used, and never the proper name. Once upon a time, there existed some food taboos in which the people believed that by eating some of the forbidden articles, they would certainly become lepers. Another custom which once existed among a certain section of the Nuba, and one of the many reasons why the population did not increase as rapidly as it should, was that of burying infants with their dead mothers. In some cases, the father could resist the custom, and the child was given a chance of life. But if the father of an infant were to die, the mother would keep the child inside the hut for two months for fear that the spirit of the father might want to take the child. If the child did not yet learn to walk after a considerable period of time, the native practice was to seat the infant on a flat rock; and, for a company, he would be given some large black ants. The infant would quickly learn to use his organs of propulsion.65 This conjectures the relationship between fear and response, the instant reaction of the infant to walk is the result of the casual effect of fear.
One of the Nuba’s ancient custom which the Condominium Government was to deal with was the lynch law administered by the mob against the presumed ‘rain-stopper’. This tradition was widely known among all Nuba tribes. For example, the Tira tribesmen killed one about 1914, and all the Government had done was to take one or two of the offenders and put them into the army. They had killed another one in the 1920s, forcibly restraining two Government police while they did so, and the Government had made them pay a number of cows as blood money. These alleged ‘rain-stoppers’ were beaten to death with blows on the body. Using sticks, the mobs avoided striking the head believing that anyone doing so was liable to be the victim of the next thunderbolt. The authorities had to put up with this issue through the question that ‘when a man commits an act which he firmly believes will have a certain effect, knowing that effect to be anti-social, and that effect comes to pass, while a sceptical twentieth century Government declines to agree with him that the effect was the result of his act, has he committed a tort, a felony or nothing at all؟ .
الاخ بريمه أولا أحيك بفكره إقامة معهد تقني فى كادقلى، بتفق مع الاخ رحال فى نوعية الكتابات فى الصفحة العامه لتقليل فى شأن النوبة. البقاره والنوبه لينا كثير كنا فى الخريف نراعي سوياً إلى القوز (البولومات، الكيركير، النبق، بكولتى حتى البيضه) و نمشى جبنه الحاجز و مصارعة حاج الفضيل ومردوم الكموه وأيضا نصيف فى بحيرة الابيض مع الرواقه و أولاد غبوش، نفر بلل، دارنيله و ياتقه ..وكثير ومهما حصل سنكون كما كنا.الان هنالك واقع طلب حق تقرير المصير لجبال النوبة لو ما اليوم ستكون غداً نتمنئ كالابناء الولاية نشارك فى حوارات من غير نذيف قطرات الدم وأحد.
ول أبا أبكر مدير، سلامات .. وشكراً علي المداخلة القيمة .. نفر بلل .. ديل خشم بيتنا .. أنا بللاي .. شوف الأسم بريمة محمد أدم بلل ..
الأخوة المتواجدين في السودان ودول الجوار وكذا الدول العربية يعتبرون هذه الكتابات عنصرية .. نحن في الغرب نقصد عكس رأيهم نحن نحاول نكسر العنصرية ضد النوبة .. بتثيت حاجات النوبة وخصائصهم المتفردة .. لاحظ لكتابات ول أبا طالب وسليم دكين .. طالب عاش معانا في أمريكا وسليم عايش في بريطانيا .. وهم الأثنين واضح الكتابات وقعت لهم في جرح ..
ردك شنو علي الأقتباسات من S F NAdel والأقتباس من مقال دكتور عمر شركيان رئيس مكتب الحركة في أوروبا ..؟
لقد قرات كتاب نادل وامتلكه معي وكما كل كتب د. شركيان معي..... فالاقتباس الذي تتحدث عنه لا يتفق عما تتحدث عنه.... فانت تتحدث عن الشعوذة والدجل الذي رددنا عليه فلا تخلط الاشياء..... وماذا تعني الشعودة والدجل. ... فاما انا فمنفتح تماما وافرق بين الكتابات ذات التندر والعنصرية الطابع التي تكتبها انت والكتابات الجادة التي يكتبها مثلا الدكتور حامد البشير... فهناك بون شاسع... كما انك تكتب بدون معلومة موثقة كما انك غير متخصص في مجال الدراسات الانسانية والانثربولوجية والتاريخ. فمثلا حديثك عن المراة الحائض.. فحتى عهد قريب كانت كل قبائل النوبة بدون فرز لا تجالس المراة الحائض... فهي لا تصنع الطعام ولا تسلم على الرجال بالتحديد الا من عصا تمده...وان قابلت شخصا في الطريق عرجت منه الى طريق اخر.... اذا معلوماتك ضعيفة.... فان اردت ان تكتب عن النوبة يجب ان تكون لك معلومات صحيحة حقيقية وليس تلك النتف التي تحاول بها الاظهار بانك تعرف عن النوبة شيئا. اما حديثك عن الحرب وما ادراك ما الحرب الدائرة في الاقليم الان فهو حديث سماعي ولا يعتمد على معلومات صحيحة.... فنحن كنا على الارض وقتها لذا حاولنا تصحيح معلوماتك... فانا لم اقم بكتابة شي بل اقوم بالرد على هذه الترحات والكتابات الغير مسئولة التي تفرق اكثر مما تجمع...... فان كنت تعتقد بانها تجمع فهذا غير صحيح.....فكن منفتحا مع مجتمعك وعالج مشاكله قبل ان تعالج مشاكل الاخرين... فهم ادرى بمشاكلهم.... كما ان حديثك بان النوبة ضعيفي الذاكرة فهذا حديث غير لبق ولا يستصاغ حتى وان كان ما تقوله حقيقة... ولكن ما تقله غير ذلك... فالانجليز قد اجروا دراسات انثربلوجية لكل الشعب السوداني ووجدوا ان شعب النوبة اذكى شعب السودان ان اتيحت له امكانيات لحكم السودان... لذا كان اول ما قام به الانجليز في السودان هو الاستهداف الصريح والممنهج للنوبة دون غيرهم من الاثنيات السودانية.. فهم قد قفلوا جبال النوبة ليس كما تفهموه انتم ولكن كما نفهمه نحن النوبة لان النوباوي كان سريع الفهم اكثر من غيره. فهم قد قفلوا جبال النوبة لذلك حتى لا تتاح للنوبة فرص الانفتاح كما وانهم حرموا اطفال النوبة من التعليم لاكثر من خمسة عشر عاما فعندما قرروا تعليم ابناء النوبة قالوا باننا ان علمنا النوبة باللغة العربية لاصبحوا كلهم عرب ومسلمين ولسببوا لنا صداعا واخرجونا من البلد وان علمناهم بالانجليزية فهؤلاء القوم اذكياءسيبتزوننا في لغتنا لذا هدتهم عبقريتهم لتعليم النوبة بالعربية مكتوبة بالاحرف الاتينية..هل سمعت بذلك؟... يعني لا تفهموا العربي ولا تعرفوا الانجليزي... وهذا ما حدث في تاريخ السودان تجاه النوبة فيما يتعلق بالتعليم في زمن الانجليز والذي سارت عليها حكومات ما بعد الاستقلال والتي لا تهاب الا من فتح المدارس في مناطق النوبةحتى لا يتعلم ابناءها وكل المدارس الناجحة في جبال النوبة قد تم تحطيمها وتدميرها بصورة ممنهجة ومقصودة..... اذا ما تقوله عن زاكرة النوبة حديث غير صحيح...فالذاكرة مرتبطة بالذكاء.....اذا كل ما تناولته خارم بارم... الهدف منه تاجيج الصراع وليس غير ذلك.... في تقديرنا. كنوبة... فليس هناك نوباويا واحدا يذهب معك في هذا الاتجاه. ان كنت تعتقد بانك تريد تقريب وجهات النظر...
Quote: كما ان حديثك بان النوبة ضعيفي الذاكرة فهذا حديث غير لبق ولا يستصاغ حتى وان كان ما تقوله حقيقة
هذا أخراج لمحتوي كلامي عن سياقة .. أنت تتحدث بأسمى أني قلت أن النوبة ضعيفي الذاكرة .. لكن أنا لم أقل ذلك أبداً .. هنا جزئية مقال التي أخرجتها من محتواها ..
Quote: من أهم مظاهرهم الثقافية هى قصر الذاكرة الجمعية لهذه القبائل – بمعنى أن هذه القبائل تعيش في حاضرها الثقافي وتهمل كل تأريخها وموروثها القبلي .. ففي أحسن الأحوال يتذكر الموراي أو التيراي ثلاثة أجيال فقط من أجداده وجداته السابقين – (لاحظ أن النسب موراي وتيراي هى طريقة نسب قبائل البقارة لهذه القبائل، النسب العربي الفصيح هو موراوي وتيراوي .. فالبقارة يقولون نُباي بدل نوباوي) .. وهذا الأتجاه في قصر الذاكرة الجمعية يتأكد في كتابة هذه القبائل لأسمائها التى لا تزيد أكثر من أسمين أو ثلاثة أسماء ولا يتذكرون شيئ بعدها ..
الذاكرة الجمعية .. وقلت بنص الحرف .. أن هذه القبائل تعيش في حاضرها الثقافي وتهمل كل تأريخها وموروثها القبلي ..
ثم أردفت ذلك بتوضيح .. مقارنة بالقبائل العربية ..
Quote: فنحن البقارة نعرف نسب الخليفة التعايشي حتى نسبه إلي النبي أو الجعليين أحفاد العباس مثلاً يعرفون نسب جدهم من هنا وحتى "القعر" أو حتى "القدح" .. أي حتى العزوة النبوية ..
لاحظ النوبة يعرفون ثلاثة فقط من أجدادهم.. ولو قارناهم بنوبا الشمال .. نجد أن نوبة الشمال يرجعون إلي 18 جد سابق .. وبعضهم أكثر من ذلك ..
هنا يا ول أبا طالب .. نقل مباشر من ناديل .. لو عندك النسخة التي معي .. أنظر صفحة 186 تجد الأتى:
Quote: Neither Moro nor Tira know of clan-ancestors. Their memory is short, and genealogies can be traced back only three generations. Nor are there clan #########.
التقول شنو؟؟؟ ...
أنت أي زول موالي للحركة الشعبية أو متعاطف معها .. هو زول وحتى لو يذبح في الساق .. هذه هي الحقيقة ..
Quote: كما انك تكتب بدون معلومة موثقة كما انك غير متخصص في مجال الدراسات الانسانية والانثربولوجية والتاريخ.
أنا عايش بنفسي وسط النوبة .. هل تتذكر سنة المجاعة عام 1985م .. أنا عشت مع النوبة الهدرا والنوبة أم حيطان شهرين ونصف .. أرعي قطعان أعمامى وكل الأبناء الذين يرعون لي هم من أبناء النوبة .. البقاري الوحيد هو أنا .. والله ألذ عيش .. ببساطة أنا عشت مع النوبة منذ طفولتي حتى السنة الرابعة في الجامعة .. S F Nadel كل المدة التي عاشها .. وهى عبارة زيارات كانت سنتين .. يان كنيسون عاش مع المسيرية سنتين فقط أيضاً .. الأثنين كتبوا كتب تعتبر مراجع للأثروبولجيين في النوبة والبقارة .. ثم تعال للناس الحديثين أمثال نانى Nanne Op´t Ende .. جولي فلنت .. ألكس دي فال .. أكثرهم ناني قضي سنة في الجبال ثم عاد ونقح ما كتب .. وكتابه هو "فخور أكون نوباوي" .. أكثر إنسان قضي في الجبال مدة بحثية هي الألمانية Len Rienfenstahl مع النوبة الكاو وجارو حوالي عشرة سنوات كانت تتردد علي المنطقة .. ثم من الكنسيين ريان بويت وكذلك دكتور توم ..
هنا ريان متزوج من بت أبا جزيرة عوض ..
هذه مصادر ..
ثم أنا متخصص في الموارد .. قبل أن أكون متخصص في البرمجة .. وكتبي عن البقارة أطلع عليها .. ثلاثة كتاب حتى الأن .. والرابع أنقح فيه .. وسوف أنشره قريباً ..
ثم يا طالب .. هاك .. القس دانيال كمبونى .. كتب كثيراً عن الجبال .. وكتاباته ربما لم يطلع عليها أحد من أبناء جنوب كردفان .. فهى في أيطاليا وبحوزة الأسقفية التي كان يدريها كمبونى .. دي الحاجة الوحيدة الناقصانى .. لو لقيتها تكون الصورة التي رسمها الأجنبي عن الجبال أكتملت لي تمام التمام.
It seems that you have been struck by Nubaphobia. Have no fear, we have no beef with you. Our intention is to liberate our people from oppression and Arabists racism. And the last I checked, you're not categorized as a racist Arabist.
من العبث الدخول مع شخص مصاب بفوبيا النوبة في نقاشات.....لقد تتبعنا مقالاتك منذ فترة ليست بالقصيرة وقد وجدنا فيها استهداف واضح للنوبة وكل ما يتعلق بالنوبة... وحتى في هذا المقال قد احترنا... هل تتحدث عن الحركة الشعبية والحرب الدائرة الان في الاقليم ام انك تتحدث في دراسة انثربولوجية عن النوبة ام انك تتحدث عن تاريخ النوبة ام تتحدث عن ماذا لا نعرف..لقد اختلط الحابل بالنابل.....لقد اربكت الامر ويجب ان تحصر نفسك في الموضوع الذي تريد الحديث فيه حتى يتضح الامر.... لاننا لم نفعل شيئا غير تصحيح بعض المعلومات المغلوطة التي تمتلكها كانك تكتب من الخيال...... كما اننا ابناء النوبة لا ناخذ كل من كتب عن النوبة فيي الفترات المظلمة ماخذ الجد لان هؤلاء مهما كتبوا عن النوبة سوف لن يتحصلون على واحد في المائة من اسرار النوبة.. فما لم تكن تعلم وتتحدث لغة النوبة بطلاقة سوف لن تستطيع ان تفهم اسرارهم في الحياة مهما اعطيت من علم......فالنوبة شعب خاص يحتفظ باشياء خاصة لا يستطيع الوصول اليها احد ويمكن ان يتغابى مغك النوباوي العادي لدرجة تصديق ذلك... فما لم تك تعلم هذا المزاج النوبي ستنقل كثيرا من المعلومات المغلوطة كما فعل الكتاب الاولون وكما تفعل انت الان بتقسيم النوبة الى نوبة جدد وغيرهم وهذا ما سوف لن يحدث.....وحقيقة انه الغباء نفسه... فتلك امانيكم... .... فسنتركك في غيك... فالدكتور منصور خالد عندما يتحدث عن غباء المثقفين الشماليين لا يتحدث عن فراغ.... فهؤلاء اغبياء الى درجة قف مهما تدثروا بالعلم والمعرفة - ولكنها محدودة ومربكة في نفس الوقت........ فغباءهم هو الذي اوصل هذا البلد الى المهالك ومازال تنتظره الكثير من المطبات....النوبة يعرفون ما يريدون ويتحركون في ذلك الاتجاه بوع تام يا بريمة البقاري.....ولا تنسى بان البقارة هم ابناء نوبة في النهاية......فان شدك المركز اليه بعروبته الزائفة المتوهمة فحتما ستفوق يوما عندما تبين الحقيقة......فالتهميش درجات ومراحل لا يدركه الاغبياء الا مؤخرا...
Quote: فمثلا حديثك عن المراة الحائض.. فحتى عهد قريب كانت كل قبائل النوبة بدون فرز لا تجالس المراة الحائض... فهي لا تصنع الطعام ولا تسلم على الرجال بالتحديد الا من عصا تمده...وان قابلت شخصا في الطريق عرجت منه الى طريق اخر.... اذا معلوماتك ضعيفة.... فان اردت ان تكتب عن النوبة يجب ان تكون لك معلومات صحيحة حقيقية وليس تلك النتف التي تحاول بها الاظهار بانك تعرف عن النوبة شيئا.
الأخ طالب يتفق معى في كل شيئ ذكرته عن المرأة الحائص .. ثم يأتي ويقول معلوماتى ضعيفة .. !!
Quote: الوافدون و رفض الاخر (2) ا دريس النور شالو ادريس النور شالو
الوافدون و رفض الاخر (2) (رد على بريمة محمد البقارى و المستعربين الجدد)
كموكى شالوكا [email protected] (الوافدون * فى صدر عنوان المقال اعنى بهم الكيانات التى وفدت من غرب افريقيا و شمال السودان و استقرت فى اقليم جبال النوبة فى مراحل مختلفة من التاريخ و اصبحوا ضمن النسيج و التركيبة السكانية للاقليم ، و يشملون مجموعات البقارة ببطونهم المختلفة ، الفلاتة ، الجلابة ، و غيرهم) . **********
تحدثنا فى المقالة الاولى عن عداء الكاتب للحركة الشعبية لتحرير السودان و محاولته دق اسفين بين مكونات شعب الاقليم باعتبار ان قطاع كبير منهم من مناصرى الحركة الشعبية لتحرير السودان ، و قد انطلق من منظور اثنى لتصنيف الوافدين باعتبارهم اثنية مختلفة عن النوبة و ان النوبة نفسهم قسمهم الى نوبة جدد و نوبة مستعربة ، واعتمد على التقسيم اللغوى المعروف للنوبة على انها قبائل . و اول ما يلاحظ المرء هو الخلط فى امر المجموعات اللغوية التى تبلغ العشر و اعتبرها قبائل ثم اسس عليها تصنيفه وقام باضافة مجموعة اخرى و سماها مجموعة الدوليب ولا ندرى على ماذا استند ، مما يشى الى عدم امانته فى النقل . فالدواليب جماعة نوبية استعربت حتى فقدت لغتها النوبية ، وبعض الروايات تقول انهم من الكواليب ، لكنهم فى حقيقة الامر قبائل نوبية مستعربة كانت تتحدث بلغتها النوبية الى عهد قريب لكنها فقدت لغتها الاصلية ، و تستقر فى شمال كردفان كقبائل الجبال البحرية (كاجا ، كتول،ابوطبر، ام دراق، العفاريت ...الخ) ، وكل الدلائل تشير انهم اقرب الى مجموعة (الاجانق) اللغوية. تناولت مقالات الكاتب الجوانب المختلفة لثقافة قبائل محددة من المجموعة التى سماها (بالنوبة الجدد) و هى مجموعة كواليب – مورو (هكذا تكتب) ، مجموعة تلودى – مساكين ، ومن مجموعة تلشى- كرنقو اختار قبيلة كرنقو ، هؤلاء هم النوبة الجدد الذين صنفهم بانهم سند رئيسى للحركة الشعبية لتحرير السودان وان بقية النوبة يدعمونهم فى الميديا . القبائل التى انتخبها لمقالاته هى قبائل كرنقو، مساكين ، اتورو، هيبان ، مورو ، تيرا ، و عشيرتى "لوتى" و "كدنقى" (الهدرا و ام حيطان) من قبيلة الكواليب .
وقد تحدث عن زى هذه القبائل و افتخار النوبوى بجسده العارى ، و نظام النسب و التوريث و الزواج و تعدد الزوجات و نظرة النوبة للمرأة ، و تكلم عن بعض التقاليد و العادات المتبعة و ما سماه قصر الذاكرة الجمعية و الولع بالشعوذة و السحر و غيره .
الكاتب أقر انه اعتمد على بعض معلومات مقالاته من كتاب "النوبة" للدكتور س. ف.نادل وهى دراسة انثروبولوجية قيمة كان قد اجراها د. نادل بطلب من السير دوقلاس نيوبولد حاكم كردفان سابقا والسكرتير الادارى فيما بعد . بدأ دكتور نادل جمع معلوماته عن النوبة عام 1938 و عند اندلاع الحرب العالمية الثانية انتقل الى الابيض و اتم كتابة البحث بها ، فواضح ان المعلومات التى جمعت ترجع الى ما يقارب القرن من الزمان ، والدراسة مع قيمتها لا تعكس الحقائق الاجتماعية و الثقافية فى مجتمع جبال النوبة الان لسبب بديهى هى ان المسائل المرتبطة بهوية و ثقافة مجتمع ما تتبدل من وقت لاخر فهى مسألة ديناميكية و تتغير على الدوام ولا تثبت مطلقا .
اغلب الظن ان كاتب المقالات بريمة البقارى لم يجر بحثا ميدانيا لكى يصل لمعلومات حديثة لكى يستند اليها ، وواضح ان بعضها محض اختلاق من الكاتب (مقالته عن لوتى ،كدنقى). وبينما نجد ان الكاتب يورد من التقاليد و الممارسات والتى يستهزئ بها - قياسا بثقافته و نظامه الرمزى- الا انه لم يتكرم بايراد النتائج القيمة لبحث الدكتور نادل الخاصة بمفهوم التكافل الاجتماعى فى مجتمع النوبة او الفيدرالية القبلية و غيرها من المكارم و الخصال التى تميز مجتمع جبال النوبة .
يدعى الكاتب انه يؤمن بالتعدد الثقافى وتنميته للاستفادة منه فى خلق عقد اجتماعى و ان مقالاته محاولة للتلاقح الثقافى ، ولأنه يبطن غير ما يقول و هو فى الحقيقة ينكر ويرفض الاخر ، فيأبى عقله الباطن الا يقذف بما يحاول اخفائه الى الخارج . فانظر اليه عندما ينادى بالتلاقح الثقافى ثم يأتى ليستنفر (القبائل العربية فى جنوب كردفان و الشعب السودانى عامة) للمسافة الثقافية التى تفصل بينهم بما يعتبره (اعتداءا) سافرا على ثقافاتهم ومورثاتهم العربية من قبل النوبة ، ويقول (نرنو الى ان نعرف الاخر و نحترم بعضنا رغم اختلافاتنا الثقافية) ، ويأتى فى الفقرة التى تليها ليقول (ان هذه هى بمثابة فتح بصيرة لابناء النوبة (طبعا يقصد النوبة الجلابة حسب تقسيماته) ليعرفوا ان ما (يحاك) ضدهم بواسطة النوبة الجدد ، وهو (انقلاب حقيقى يحمل سمات ثقافية و دوافع مختلفة) !! هى اذن دق لطبول حرب ثقافية فى الاقليم وانكار للاخر المختلف عنه ، واحتيال منه لتبعيض النوبة ، بعضهم جدد ذوى شر يتربص بالبعض الاخر المستعرب و الخيِّر تبعا لاعتقاده. مقالات الكاتب تفضح ما يجول بخاطره ، فقد وضع ابتداءا حدا فاصلا بين النوبة و اهله البقارة لذلك يبدو مذعورا و مضطربا غاية الاضطراب نتيجة لاوهام يتخيلها ، و ينادى على شيعته ان يتدبروا امرهم للتأقلم مع هذه (الجرعة الثقافية المغايرة ) ، لكنه سرعان ما عاد الى كوابيسه فى ان النوبة الجدد سوف (يكونون حكاما و سوف "يفرضون" نهجهم الثقافى و الاجتماعى) .
فيما يتعلق بمسائل الزى ، الزواج و نظام النسب و التوريث و غيرها فانها سمات تبين مدى تنوع و تميز الثقافات بين مجتمعات مختلفة و غير متجانسة كحال مجتمعات جبال النوبة ، ولا يمكن محاكمتها بنظام استعدادات و تصورات ذهنية مختلفة عنها. لكن دعنا هنا نتحدث عن ثلاث امور تكلم عنها الكاتب و هى ما يسميه "بالنجاسة العمرية"، الزنا و الشعوذة و السحر والتى تدلل على التهافت و درجة التحامل فى التناول .
فقد تحدث عن مسألة الحيض عند المرأة و نظرة النوبة التى تغاير ما عند قبائل السودان الاخرى وسماها النجاسة العمرية و مرة اخرى ينعتها ب"كرنتينة المرأة الحائض" وان الرجال فى جبال النوبة يعزلون المرأة الحائض و لا تكلف باعداد الطعام و غيرها من مسئوليات المرأة فى المنزل ، و تسائل باستغراب ما هى مشكلة النوبة الجدد مع المرأة ؟ افتراضى هو ان الكاتب ان لم يكن مسلما فتعاليم الاسلام بالتأكيد هى جزء من ثقافته كسودانى كما هو شأن كثير من مسيحيى الديانة و كريم المعتقدات فى السودان ، و بدورنا نسأل الكاتب لماذا يقول القرأن الكريم باعتزال النساء فى المحيض ؟ أليس ذلك لأن الحيض "أذى" ؟ و من كل الاسباب التى يمكن ايرادها الا يمكن ان يرى البقارى تعامل النوبوى بشأن حيض المرأة من قبيل النظافة الشخصية و نظافة البيئة المحيطة به اذا اخذنا فى الاعتبار عدم توفر سبل ووسائل ال hygiene فى ذلك الزمان؟ ان كان هنالك ثمة مشكلة فهى فى ذهن الكاتب وحده ، فلا مشكلة البتة للنوبة مع المرأة و لا مشكلة للمرأة عند النوبة ، فمجتمع النوبة مجتمع ديمقراطى و المرأة فيه محل احترام و تقدير ولها مكانة عظيمة فى النسق الاجتماعى وتشارك الرجل فى كل الشئؤن .
و كذلك ألقى الكاتب فى مسألة الزنا بقول ثقيل ، اذ أفتى بانها امر مشروع اجتماعيا فى مجتمع النوبة . و كعادته فى عدم تماسك رواياته قرر ان النوبة يحاربون الزنا "بلعنة الجذام" ، هو هنا يقر بأن النوبة يحاربون الزنا ، فلو كان مشروعا فلماذا يحاربونه اذن ؟ والجذام مرض منفر، وعندما تفشى فى جبال النوبة و كان غير معروف قبل ذلك وكان الناس يفرون من المريض دليل انه مرض خطير ، فالتخويف به كوسيلة للحض على عدم مقاربة الزنا يوضح الى اى مدى كان الزنا محظورا فى المجتمع.
والزنا مرض اجتماعى خطيرلم ينج منه اى مجتمع ، وتبتدع المجتمعات طرق مختلفة فى محاربته و الحد من ظاهرته وآثاره و انجع وسيلة للمحاربة هو ما تعلق بالمعتقد و بالمقدس مثل "اللعنة" فى جبال النوبة . الزنا ليس مشروعا فى اى من مجتمعات جبال النوبة لكن الكاتب يثير هذه المسألة فى مواجهة "الاخر" المختلف عنه ثقافيا و اجتماعيا ليدلل على تخلفه و همجيته ، لكن دعنا نأتى بنماذج من ظاهرة الزنا فى المجتمع العربى فى الماضى و الحاضر ليعرف الكاتب ان الظاهرة شائعة فى كل المجتمعات. ونورد هنا المجتمع العربى بالتحديد لانه مركز هوية الكاتب الذى يقيس عليه الاخرين ، ولا يفهمن احد بالطبع ان الزنا مشروع فى المجتمع العربى :
• الاستبضاع : هو ان يدفع الرجل بزوجته الى رجل اخر من علية القوم او ذوى الصقات الحميدة ، فيناكح الرجل الغريب المرأة و حين يقع حملها تعود الى زوجها وله المولود مظنة ان يصير مثل والده البيولوجى. • المخادنة: هى المصاحبة ،اذ ان بعض النساء تصادق عشيقا غير زوجها و قيل ان المخادنة لا تصل الى النكاح (المعاشرة)، و يكتفى العشيق من المرأة بالقبلة و الضمة و قيل انه النكاح (المعاشرة) . • البدل: هو ان يبدل الرجلان زوجتيهما لفترة مؤقتة بغية التمتع والتغيير دون اعلان طلاق او تبديل عقد زواج ، و يروى ان الرجل يقول للرجل " انزل لى عن امرأتك و انزل لك عن امرأتى ، و ازيدك". • المضامدة: و هو ان تتخذ المرأة زوجا اضافيا او اكثر غير زوجها ، و الضماد هو ان تصاحب المرأة اثنين او اكثر لتأكل عند هذا و ذاك فى اوقات القحط . • الرهط : هو ان يجتمع عشرة من الرجال و ينكحون امراة واحدة ، واذا حملت ارسلت اليهم جميعا ثم تختار من بينهم من يكون والد الجنين الذى فى بطنها ، ولا يستطيع احد الامتناع عن الاعتراف به . هذا هو انواع الزنا عند العرب قديما ، اما حديثا نذكر منه انواعا وهى شائعة حاليا عند عرب الجزيرة العربية والخليج : • زواج المسفار: هو محدد بمدة السفر فقط حيث يتمتع به الرجل والمرأة وعند انتهاء السفر تنقطع العلاقة . • زواج المصياف : حيث يتزوج بعض رجال و سيدات الاعمال فى الخليج خاصة اثناء عطلات او مهمات العمل فى الخارج . • المصاحبة البريئة و غير البريئة و هى شائعة جدا • وغيره من انواع الزنا كالزواج العرفى و جهاد النكاح ..الخ
عن الزنا عند عرب البقارة ارجو من الكاتب الاطلاع على كتاب "الحوازمة" لمؤلفه على حموده كحيل .
كذلك تكلم الكاتب عن ما سماه الشعوذه و السحر فى مجتمع النوبة بلا معرفة منه بالسياق الثقافى والاجتماعى لمعتقدات هذه المجتمعات . الشعوذة والسحر مرتبطان عادة بالشر و الحاق الاذى بشخص ما او تحقيق مكاسب معينة ، و هى معتقدات قديمة تحدث عنها التاريخ كما جاء ذكرها فى الكتاب المقدس . ما يحدث فى مجتمع جبال النوبة فأمر مختلف كل الاختلاف عن السحر و الشعوذة و عن كل ما هو شر، بل هى معتقدات دينية بالمفهوم العام لكلمة "دين" بما هو مرتبط بما فوق الطبيعة و بما يفسر علاقة الانسان بالكون . المعتقدات القديمة و الخرافات موجودة فى كل مجتمع ، فنرى دوما فى مجتمع الكاتب نفسه اشخاصا يضعون تمائم و "حجبات" فى اذرعهم لكف الشر عنهم او جلب منافع و غيره كثيرالذى لا نجد غرابة فيه فى زمانه ، فلا ينبغى ان نقيس الناس بمقياس غير الذى فى زمانهم . وما رأى الكاتب فيما نقرأ فى كتاب "طبقات و دضيف الله" من كرامات الاولياء و الصالحين و التى تختلط بالخرافة فى اغلب الاحيان . والاشخاص الذين يقومون بهذه الطقوس فى مجتمعات جبال النوبة والتى يراها الكاتب غريبة هم "رجال دين" فى هذه المجتمعات ، واولياء صالحون ويتصفون بكل مكارم الاخلاق ، فلن تجد "كجورا" يسرق او يقتل او يخون العهد ، وليس غريبا ان تجد "كجورا" يصلى و يصوم و يحج البيت ، اذن لا علاقة لذلك بالدجل و الشعوذة الذى يعنيه الكاتب .
هوية السودان منذ ما قبل الاستقلال كانت مدار جدال ونقاش حول ما هى هويتنا؟ ، و قد برزت مدرستان فكريتان حاولت احداهما التدليل ان السودان دولة عربية بينما حاججت المدرسة الاخرى ان السودان دولة افريقية ، ثم ظهرت مدرسة "الغابة و الصحراء" و التى حاولت التوفيق بين مدرستى العروبة و الافريقانية فدعت الى "الافروعربية" ، فى نهاية المطاف انتصر مدرسة ان السودان دولة عربية بدفع من اكبر مناصرى العروبة و هما محمداحمد المحجوب و اسماعيل الازهرى ، فتأسس بذلك دولة اقصائية مشوهة منذ ذلك الحين والى الان . ولأن الهوية الاسلاموعربية التى تبناها المستعربون فى السودان لم تأت نتاج للتاريخ و تطوره الطبيعى وانما كانت نتاج للسياسة فان دولتهم الاقصائية عملت على التعريب و الاسلمة و صممت مناهج التعليم بهدف ترسيخ الهوية العربية و الاسلامية ، وهى الهوية التى تتربع على القمة الهرمية العرقية و ترتب بقية الهويات اسفلها على اساس قربها او بعدها من الهوية "الرسمية". تم كل ذلك بغرض المحافظة على الامتيازات و الثروات التى تراكمت نتيجة تحالف تحالفهم مع الغزاة ، الاتراك و من بعده الانجليز والمصريين ، هكذا كانت الهوية الثقافية شرارة الحرب ووقودها الى هذا اليوم . لذلك فان الصراع قد استمر فى السودان الى ان بزغت رؤية السودان الجديد و التى انبنت فكرتها الاساسية على التنوع التاريخى و التنوع المعاصر والتى تؤكد ان السودان ظل على مر التاريخ متنوعا دينيا و عرقيا و ثقافيا .عمل المستعربون على التزوير ومحاولة استبعاد تنوع السودان التاريخى اذ قاموا ببتر آلاف السنوات من حضارات السودان المتعاقبة و قالوا ببداية تاريخ السودان بدخول العرب الى السودان ، ثم حاولوا و ما زالت محاولاتهم جارية لانكار و محو التنوع المعاصر.
السودان يتميز بشتى انواع الهويات كالهوية الثقافية والعرقية والدينية و ليس هناك هوية وطنية تجمع كل اقوام و ثقافات السودان ، و لا يوجد نظام واحد للاخلاق و الاعتقاد يمكن ان يحكم السودان كله . و نسوق المثل بشخصية يعتبرها المستعربون ونخب الجلابة ووكلائهم المحليين رأس مالهم الرمزي وبطلا قوميا وهو الزبير رحمه منصور، بينما هو فى حقيقة امره اكبر النخاسين و رمز للشر تسبب فى مآسى انسانية عصية على الوصف . التنوع حقيقة لا يمكن انكارها فى السودان ، فدعنا نعترف بالتمايز الثقافى و الدينى و الاثنى و حق الاخرين فى ممارسة اختلافهم ، و ندعو المستعربين الجدد الذين هاجروا ووفدوا الينا حديثا الى الاحتفاء بهذا التنوع وان يدركوا ما فيه من ثراء و بهاء . و نواصل ........ كموكى شالوكا (ادريس النور شالو)
اصلا انا لا بقاري ولا شيء واسمي دا كتبتو استهزاء بيك لامن لقيتك بتشرق وبتغرب والتعليم والله ما أثر فيك في شيء خالص خالص أنت هبماتي زيك وزي حميدتي .(على فكرة انا ما نوباوي برضو ) قلت لي (حانت الزلابية )ههههههههههههههههه يا أخي ارجع لاصلك احسن . يا أخي بتجوط الحروف كلها مع بعض .انا وتلاتة من أصحابي بنضحك ليوم الليلة الأستاذ كمال عباس انا برأي شخصيا انسان مثقف جدا وواعي جدا جدا وأحسن من كتب ويكتب بهذا المنبر وانت والله جمبو سافوتة بس (ما قريبي ولا بعرفو معرفة شخصية ) ولكنها كلمة الحق لاني من القراء المداومين للمنبر . قلت لي حانت الزلابية هههههه يخرب بيتك يا اخ
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